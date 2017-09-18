مفاجأة صادمة.. مصري “صانع ساندوتشات” يظهر كمحلل سياسي على الفضائيات المصرية! – صور

حجم الخط A A A المرصد 24 1٬705 1 ساعة

صحيفة المرصد : كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية الجمعة عن مفاجأة هزت الإعلام المصري ، والمفاجأة كانت عن شخصية الفطاطري حاتم الجمسي، الذي تستضيفه وسائل إعلام مصرية باعتباره محللًا سياسيًا متخصصًا في قضايا الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وحسب الصحيفة، فإن الجمسي الذي يعمل “صانع سندوتشات” بنيويورك تمكن من الاستحواذ على اهتمام قنوات تليفزيونية مصرية خاصة، مثل “سي بي سي” و”أون تي في”، وأخرى رسمية، مثل “النيل الإخبارية”، لتقديم تحليلات بخصوص أبرز قضايا السياسة الأميركية والشرق الأوسط، وحتى تلك المتعلقة بكوريا الشمالية.

وأضافت الصحيفة: “عندما تنتهي المداخلة التليفزيونية التي يجريها الجمسي مع التليفزيونات المصرية، يعود إلى زبائنه في متجره الصغير ببوديجا ليلبي لهم طلباتهم.

من جهته، يبرر الجسمي ترويجه لنفسه على أنه محلل سياسي، من خلال نشاطه الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه “رجل متعلم، ولا يتعارض ما يفعله مع القانون ، بحسب “العربية نت” .

وأضاف إنه لم يخدع أي فضائيات أو وسائل إعلام، فهو بالفعل يمتلك مطعما من أكبر المطاعم بمدينة نيويورك، وتجري معه الصحف الأميركية حوارات باعتباره صاحب قصة نجاح لمهاجر مصري وعربي وصل أميركا في التسعينيات قادما من بلدته المنوفية بدلتا مصر واستقر في نيويورك ووصل لأن أصبح رجل أعمال ناجحا.

وقال إن زوجته أميركية وتحب مصر، ولديه ابنان فاطمة وعمر يعشقان مصر رغم ولادتهما في أميركا وحصولهما على الجنسية الأميركية، مشيرا إلى أنه يعلم من وراء حملة الهجوم عليه ولماذا، لكنه سيستمر في عمله ونشاطاته رغما عنهم.

وأضاف أنه حاصل على ليسناس أداب وتربية جامعة المنوفية ولم يخدع أي فضائية تعامل معها فكان يقول لهم أنه ليس بباحث أو حاصل على الدكتوراه كما كانوا يحبون أن يطلقون عليه مشيرا إلى أنه كان يقول لهم أنه كاتب ومحلل فقط، وأعجبتهم تحليلاته وتوقعاته فواصلوا الاتصال به للحصول على رأيه.

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