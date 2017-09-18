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الرئيسية / مفاجأة صادمة.. مصري “صانع ساندوتشات” يظهر كمحلل سياسي على الفضائيات المصرية! – صور

مفاجأة صادمة.. مصري “صانع ساندوتشات” يظهر كمحلل سياسي على الفضائيات المصرية! – صور

مفاجأة صادمة.. مصري “صانع ساندوتشات” يظهر كمحلل سياسي على الفضائيات المصرية! – صور
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المرصد 24 1٬705 1 ساعة

صحيفة المرصد : كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية الجمعة عن مفاجأة هزت الإعلام المصري ، والمفاجأة كانت عن شخصية الفطاطري حاتم الجمسي، الذي تستضيفه وسائل إعلام مصرية باعتباره محللًا سياسيًا متخصصًا في قضايا الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وحسب الصحيفة، فإن الجمسي الذي يعمل “صانع سندوتشات” بنيويورك تمكن من الاستحواذ على اهتمام قنوات تليفزيونية مصرية خاصة، مثل “سي بي سي” و”أون تي في”، وأخرى رسمية، مثل “النيل الإخبارية”، لتقديم تحليلات بخصوص أبرز قضايا السياسة الأميركية والشرق الأوسط، وحتى تلك المتعلقة بكوريا الشمالية.

وأضافت الصحيفة: “عندما تنتهي المداخلة التليفزيونية التي يجريها الجمسي مع التليفزيونات المصرية، يعود إلى زبائنه في متجره الصغير ببوديجا ليلبي لهم طلباتهم.

من جهته، يبرر الجسمي ترويجه لنفسه على أنه محلل سياسي، من خلال نشاطه الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه “رجل متعلم، ولا يتعارض ما يفعله مع القانون ، بحسب “العربية نت” .

وأضاف إنه لم يخدع أي فضائيات أو وسائل إعلام، فهو بالفعل يمتلك مطعما من أكبر المطاعم بمدينة نيويورك، وتجري معه الصحف الأميركية حوارات باعتباره صاحب قصة نجاح لمهاجر مصري وعربي وصل أميركا في التسعينيات قادما من بلدته المنوفية بدلتا مصر واستقر في نيويورك ووصل لأن أصبح رجل أعمال ناجحا.

وقال إن زوجته أميركية وتحب مصر، ولديه ابنان فاطمة وعمر يعشقان مصر رغم ولادتهما في أميركا وحصولهما على الجنسية الأميركية، مشيرا إلى أنه يعلم من وراء حملة الهجوم عليه ولماذا، لكنه سيستمر في عمله ونشاطاته رغما عنهم.

وأضاف أنه حاصل على ليسناس أداب وتربية جامعة المنوفية ولم يخدع أي فضائية تعامل معها فكان يقول لهم أنه ليس بباحث أو حاصل على الدكتوراه كما كانوا يحبون أن يطلقون عليه مشيرا إلى أنه كان يقول لهم أنه كاتب ومحلل فقط، وأعجبتهم تحليلاته وتوقعاته فواصلوا الاتصال به للحصول على رأيه.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

24 - ابوفهد
2017-09-18 01:51:34
شوف ال مصري مين يدفع اكثر شعب شحاذ
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23 - مقيم بالسعودية
2017-09-18 01:48:56
هيا مش موشكلة عند الغرب الموشكلة عند بعض الناس ادا ماتمشي على كيفهم ياطلعوك السما يانزلوك القاع معروف!
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22 -
2017-09-18 01:48:36
اللي يسمع الاعلام الامريكي ان ترامب رضع السياسة في كبرى الجامعات كان مسئول فنادق وترشح واصبح رئيس امريكا العمل ليس عيب ممكن الرجل تخصص واهتمام سياسة بينما مجال عمله مختلف تجاري ما ينتقده الا جيعان
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21 - ابوفهد
2017-09-18 01:48:00
ايش المحلل مصري واللة اضحكوة
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20 -
2017-09-18 01:46:38
العلم عبادة والعمل عبادة وهاذا ان دل على شيئ يدل على انه رجل شريف ونزيه عكس اصحاب الارصدة ذو الارقام الفلكية
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( عدد التعليقات 2,186 )
19 - ابونواف...
2017-09-18 01:44:28
في قناة الخنزيرة احضرو الأسبوع الماضي يمني حاقد على السعودية سائق تكسي على أنة محلل حلة بطنة تم فضحة من خلال خبرتة وتعليم شاب مغربي وضعه في زواية وحجمة وفضحة رغم فزعة الدرزي لة لكن غباة فضحة واعياه
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18 -
2017-09-18 01:42:23
العيب والعار والفشيلة في المرتزقة اصحاب الملايين اللي توديهم كلمة وتجيبهم كلمه على حسب اللي يدفع وكم يدفع
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17 -
2017-09-18 01:40:07
وفين المشكلة اذا كان متعلم ومؤهل ويعرف ايش يقول العمل مو عيب ولا فشيلة
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16 - عابد سالم
2017-09-18 01:39:02
يمكن يكون قريبب لمخترع دواء الإيدز بالكفتة
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15 - كلمة ولو جبر خاطر
2017-09-18 01:36:17
اهم شي يبيع كلام، سندويش، شاورما ما يهم وما في ارخص من الكلام واليوم يوم هالاشكال ولا الناس الفاهمة محد يعبره او في السجون يسكت احسن له
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14 - ثلج حار
2017-09-18 01:28:53
اذكر عندنا كبار سن أصلاً ماعندهم شهادات أعمالهم حرة ( متسبب ) وتحليلاتهم تفوق المختصين في السياسة العالمية ! الحياة تجارب وإذاعة منتكارلو 😑
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13 - ابو فهد
2017-09-18 01:28:43
مثل خنبوقه واسمر غبر مغسلين سيارات في النهار وبالليل يقلبون سوسو وفوفو ويشتغلون تحليلات سياسه على كورة على اجتماع كلوه محصل كلوه
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12 - جحدر
2017-09-18 01:26:36
أرى أن كل التحليلات بيع كلام ولاتتعارض مع مهنة هذا الشخص
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11 - المر
2017-09-18 01:23:46
مالو موكله طبيخ السياسه فن ولطبخ فن
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10 - فليعذرني ويسمحلي الشاعر الكبير لافي الغيداني
2017-09-18 01:18:23
وأقول الفرق ماهو بالفطاير والسندوتشات _ الفرق بين الناس فرق العقولي ((( مصر حضارة 7000 سنه يعتمدون على ابناهم . حنا مشكلتنا نستقدم الوافد عشان يغير لنا بواجي السيارة . بالمختصر المفيد تحيا مصر
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9 - ظامي اليل
2017-09-18 01:12:31
احسن من***عزمي بشاره.
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8 - مشــعل
2017-09-18 01:05:50
عادي .. اردوغان بياع بطيخ صار رئيس دولة
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7 - فهدة
2017-09-18 01:05:44
شكله خليجي أو عراقي من يوافقني الرأي مو مصري
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6 - الحقباني
2017-09-18 01:04:50
علم ريس أميركيه (ريغان كان ممثل ) وهذا مصري يبع الحكي يعني مافي مشكله
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5 - مهند البلغاري
2017-09-18 01:04:13
ما دام لم يخدع احد فمن حقه .
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4 - العمده
2017-09-18 00:55:13
أين المشكله فى عمله واستضافته فى القنوات للتحليل طالما يجيد عمله وتحليله ولم يخدع احد والملاحط من الخبر تهكم على عمله وهذا لايليق وكما قيل الأدب قبل العلم يامتهكمون ‼️
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3 - راكاااان
2017-09-18 00:55:09
لااجد فيها تقليل ان يكون سياسي الخبره مما يرى ويسمع جعلته على قدر كبير من تحليل المواقف السياسيه والادله كثيره هناك ممن لم يكمل تعليمه وممكن ابتدائي ويقود شركات كبرى شيئ طبيعي
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2 - العيد
2017-09-18 00:43:36
ومالعيب في كونه يبيع سندوشتات فعلا اصبح العمل الشريف مسبة سحقا للانحدار
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1 - محمد الجعيد
2017-09-18 00:42:26
مافيها شي وشفيها اذا يعمل ويحلل عادي جدا
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