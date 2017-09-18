عادل أبو حيمد : شركات الاتصالات لن تتأثر ماليا بسبب رفع الحجب عن التطبيقات لهذا السبب!
صحيفة المرصد: أكد عادل أبو حيمد المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات عدم تأثر دخل شركات الاتصالات مقدمة الخدمة في المملكة بقرار رفع الحجب عن تطبيقات الاتصال.
وقال في مداخلة هاتفية في برنامج “صباح السعودية” المسألة بسيطة وغير معقدة, فيما يتعلق بالأثر المالي على شركات الاتصالات بعد قرار رفع الحجب أود التأكيد على أنه ليس هناك أي تأثير مالي سلبي على الشركات.
وأشار إلى أن اعتماد الشركات على إيرادات المكالمات الصوتية بدأت في الانخفاض وتحول النموذج التجاري لها بالاعتماد على خدمات البيانات والإنترنت وخدمات أخرى ومضى قائلاً” أحنا في المملكة ينبغي أن نواكبها بالتوجه العالمي”.
وقال أنه عام 2010 كان ما نسبته 54% من دخل شركات الاتصالات من المكالمات الصوتية والرسائل النصية في الولايات المتحدة، انخفضت إلى 23% فقط عام 2015، ما يدل على أن اعتماد دخل الشركات على المكالمات الصوتية بدأ في الانخفاض، وتحول نشاطها التجاري إلى خدمات البيانات.
وأشار إلى أن قرار رفع الحجب جاء ليلبي تطلعات مستخدمي الاتصالات مؤكداً أن الهيئة تتجه نحو مرحلة جديدة تحمل شعار “العميل أولاً”.
التعليقات
رجعوا الباقات السابقة التي الغيتوها كانت بلا حدود ٣ شهور ٣٠٠ ريال
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يعني عندنا الانترنت بلااااش ؟؟ اذا برامج المحادثة تشتغل على الانترنت والانترنت يحتاج الى اشتراك واشتراكه غالي مع ان الخدمةً ليست بالمستوى المطلوب
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ويش المذيعه الوحش هذه ـ خوفتنى بعيونها اعوذ بالله
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مكالمات الواتس ماراح يسمح لها يعني إنسى يجيك خير من شركات الإتصالات .
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هههههههه قد اني دريت بترفعون القيمه من جهه ثانيه اقصد من جهاااااااات ثانيه ولا همكم لا المواكبه ولا المواطنه اهم شي اشفطو جيوبهم شففففففففففففففففط
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اصوره افضل من المحتوى
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شركة الاتصالات لن تتأثر برفع الحذر عن التطبيقات بسب ان شركات الاتصالات سوف يرفع سعر الاشتراكات في النت غصب من لا يوافق عليه الاتصال بفلوس
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اعلى سعر للمكالمات والنت في العالم اليمن والهند وبنجلاديش ارخص مننا اش معنى حسبي الله عليكم
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