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بالفيديو: شاب يعترض مسن أثناء سيره في الطريق ويعتدي عليه بالضرب ويلوذ بالفرار
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو صادم لشاب يعتدي على مسن بالضرب في أحد الشوارع .
وأظهر الفيديو الذي سجلته كاميرا مراقبة ، الشاب وهو يحكم يديه على المسن ، ثم يضربه بطريقة عنيفة ليسقطه أرضاً ، ثم يجري وراء سيارة ويلحق بها .
فيما ظهر شخص أخر يبدو أنه جار المعتدى عليه ، وهو يقترب منه ليستعلم منه حول ما حدث له ، وفجأة يركب سيارته وينطلق بها بسرعة ليطارد سيارة الشاب المعتدي .
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التعليقات
17 - م2017-09-18 03:23:03
يتكلمون بقيادة سيارة للانثى ومتحمسين لها من الجنسين وبنفس الوقت يقولون زمن يخوف والجرائم كثرت والشباب خربان وانتهت القيم والاخلاق وانعدمت التربية وكثر الفساد والتفكك طيب وراك متحمس لخراب اكثر يامتناقض
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16 - تحليل المقطع2017-09-18 03:11:30
أتوقع ان هذا الشخص اجنبي وسكران بين من حركاته . ليش يأخذ شماغ المسن وكانه يستهزئ بالشماغ . بنسبه لصاحب السيارة عزالله انه كفو لكن حركته بطئه
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15 - سعد بن فهد2017-09-18 02:50:57
( لصبر حدود وبعدها انفجار ) يجب على الدولة تدارك الموقف قبل ان تكبر بعض المشاكل في البلد ويستفاد منها اعداء البلد كما حدث في مصر وليبيا والعراق وسوريا وتونس واليمن
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14 - خالد2017-09-18 02:45:14
بيكبر وبيجي من يضربه الدنيا سلف وردود
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13 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-18 02:38:22
سرقوه وهو خارج من صلاة الفجر بالعليا
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12 -2017-09-18 02:35:00
بكل تاكيد الجاني اجنبي و من جماعة الحوثين اعني يماني الله يقطع صيبهم و نصيبهم غزو السعوديه غزو لا يحتمل
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11 - راكاااان2017-09-18 02:31:12
ركزوا في ملابس الجاني ؟؟؟؟؟ هل انا على اصواب ام خطأ
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10 - أستغفرالله2017-09-18 02:29:13
استغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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9 - هنطش2017-09-18 02:28:00
انا انسان حاجتين عندي أكون على اعصابي وفي قلق واي حركه أطلق سقياني لي الريح والحمدلله أرانب سريع ماني قايل نمر لي أنه لايخاف ١- اثنا استخدام الصرافه ٢- عند الذهاب لي صلاه الفجر
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8 - sasa19742017-09-18 02:22:00
حراميه سرقوه
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7 -2017-09-18 02:19:06
محاوله سرقه الشايب بالقوه لكن قاومه
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6 - محمد الحمراني2017-09-18 01:58:54
اللهم ان كان ظلما وعدوانا فاصبه بشلل رباعي يجعله يطلب الماء ولايجده والطعام ولايذوقه هو ومن معه ومن ساعده . لماذا لايتم التشهير بمثل هذه الحيوانات البشرية اللذين طغوا في البلاد . الحل هو التشهير
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5 - همسات2017-09-18 01:54:35
وش هالحار البارد الا عقب ما انضرب الرجال وقام من الارض ورحل من ضربه يسأل الهوينا ومن ثم قرر اللحاق بهم !! يارب تعطيني من برود اعصابه الشيء اليسير
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4 - مرور الكرام2017-09-18 01:52:10
الله اعلم العيب في الشاب ولا في الشايب
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3 - زمن يخوف2017-09-18 01:50:52
نتمنى القبض عليهم وتأديبهم صاروا ينافسون الغرب في الاجرام والعنف والوحشية اعوذ بالله منهم ماكأنهم مسلمين ! وين اهلهم وين التربية وين الاخلاق الاسلامية ؟ وين الخوف من الله ؟ وين الادب والرجولة ؟
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2 - ٧٧2017-09-18 01:43:45
العنف أصبح في كل مكان اللهم سترك ولطفك
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1 - مهند1112017-09-18 01:40:00
العالم وش حصل لها قبل يومين سرقو شايب عند باب مسجد والان يضربو كبير السن
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مسحب حرااااااااااق اوووووف ولا احلى...
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