بالفيديو: شاب يعترض مسن أثناء سيره في الطريق ويعتدي عليه بالضرب ويلوذ بالفرار

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو صادم لشاب يعتدي على مسن بالضرب في أحد الشوارع .

وأظهر الفيديو الذي سجلته كاميرا مراقبة ، الشاب وهو يحكم يديه على المسن ، ثم يضربه بطريقة عنيفة ليسقطه أرضاً ، ثم يجري وراء سيارة ويلحق بها .

فيما ظهر شخص أخر يبدو أنه جار المعتدى عليه ، وهو يقترب منه ليستعلم منه حول ما حدث له ، وفجأة يركب سيارته وينطلق بها بسرعة ليطارد سيارة الشاب المعتدي .

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