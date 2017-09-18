أول تعليق للقحطاني و المعارضة القطرية على بيان عبدالله آل ثاني

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صحيفة المرصد : أشاد المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، ببيان الشيخ عبدالله آل ثاني، واصفًا إياه بـ”بيان الكبار”.

وقال المستشار القحطاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “إن بيان الكبار الذين يسعون لمصلحة بلادهم وأشقائهم.. اللهم وفقه وسدده وبالشعب القطري الشقيق”.

وأضاف: “مساندة الشيخ الجليل مبارك بن خليفة آل ثاني الفورية لبيان الشيخ عبدالله بن علي دلالة واضحة أن تصرفات تنظيم الحمدين لا تمثل أهلنا في قطر”.

من جانبه شدد المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، على أن بيان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، “يسعى إلى توحيد الصفوف” في قطر التي تواجه أزمة بسبب تعنت النظام.

وأكد الهيل، خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد، “يا أهل قطر سمو الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني يسعى إلى توحيد الصفوف، ففشل نظام الحمدين في الالتزام بتعهداتهم يلزمنا بالتوحد من أجل الوطن”.

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#بيان_الشيخ_عبدالله_بن_علي هو بيان الكبار الذين يسعون لمصلحة بلادهم وأشقائهم.اللهم وفقه وسدده وبالشعب القطري الشقيقhttps://t.co/8qrHKzm4qi — سعود القحطاني (@saudq1978) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧

مساندة الشيخ الجليل مبارك بن خليفة ال ثاني الفورية ل #بيان_الشيخ_عبدالله_بن_علي دلالة واضحة أن تصرفات #تنظيم_الحمدين لاتمثل أهلنا في قطر. — سعود القحطاني (@saudq1978) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧