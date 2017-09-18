قرار إلغاء لجنة توثيق البطولات يثير الجدل في الوسط الرياضي السعودي
صحيفة المرصد : أثار قرار الهيئة العامة للرياضة ، إلغاء لجنة توثيق البطولات، جدلًا كبيرًا بين الجماهير.
وألغى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أمس الأحد القرارات التي توصلت إليها لجنة توثيق بطولات الأندية التي شكلت في فترة سابقة، وما توصلت له من نتائج.
وأشار بيان صادر مساء أمس عن الهيئة العامة للرياضة إلى أن هذا الأمر سيترك للأندية الرياضية، وفقا لما لديها من سجلات، وما ستعتمد عليه من توثيق تاريخي لبطولاتها ومشاركاتها في كافة الألعاب، كما أنه يمكن للاتحادات الرياضية أن توثق ما تراه مناسبا لأي بطولات أو مشاركات خاصة بها.
وانتقد عدد من محبي ومشجعي نادي الهلال هذا القرار، من خلال هاشتاق “#لجنة_ثوثيق_البطولات” .
وكتب حساب اللجنة على تويتر تغريدة قال فيها: ” عملت اللجنة لأكثر من 8000 ساعة للخروج بنتائجها واعتمادها ..نشكر كل من ساهم وتعب لإحصاء تاريخ وإرث رياضتنا”.
فيما علق الكاتب أحمد الشمراني قائلاً : ” غضبوا من ارائنا……!! هاجمونا……!! اليوم بعد قرارمعالي رئيس الهيئة…. لن نقول الا… مايصح الا الصحيح” .
وأعتبر عمر الشهري أن قرار إلغاء اللجنة موجه ضد نادي الهلال قائلًا: “احفرها بجبهة كل عدو للهلال “لِن تصل إلى ماوصلنا إليه ولن تستنشق ذهباً كِـ ذهب خزائننا”.
وقال تركي بن مشعل: “الشمس لا تغطى بغربال، المجد البين لا يمكن حجبه . مهما قيل وسيقال يبقى الكل خلف الهلال”.
فيما أيّد الإعلامي محمد شنوان العنزي القرار قائلًا: “جاءت لتلغي جزءًا مهمًا من رياضة “وطن” ..! وتاريخ أندية وأجيال ..!قرار صائب من تركي آل الشيخ، بإلغاء اللجنة والعبث !”.
كما أيّد سعود آل سليم القرار قائلًا: ” الفاشلون واللجان المضروبة لا يكتبون التاريخ، شكراً يا رئيس الهيئة”.
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غضبوا من ارائنا……!!
هاجمونا……!!
اليوم بعد قرارمعالي رئيس الهيئة….
لن نقول الا… مايصح الا الصحيح
— احمد الشمراني (@Ahmed_alshmrani) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧
#لجنه_توثيق_البطولات
الشمس لا تغطى بغربال، المجد البين لا يمكن حجبه . مهما قيل وسيقال يبقى الكل خلف الهلال 💙 pic.twitter.com/il3s4QSyUk
— تركي بن مشعل . (@Ro_hh11) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧
#لجنه_توثيق_البطولات
جاءت لتلغي جزء مهم من رياضة "وطن" ..!
وتاريخ أندية وأجيال ..!
قرار صائب من @Turki_alalshikh
بإلغاء اللجنة والعبث !
— محمد شنوان العنزي (@MohammedaLenaz1) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧
الفاشلون
واللجان المضروبه
لا يكتبون " التاريخ "
شكراً يا رئيس الهيئه
#لجنه_توثيق_البطولات pic.twitter.com/TplQSNwxXn
— د. سعود آل سليم (@SaudSleem) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
مش مشكلة يسويها كتاب تركي الخليوي ويبيعه في حراج بن قاسم في الرياض والصواريخ بجدة
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بكره ***
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لأيهم الزعيم سنويا بطوله بطولتين وعليكم الحساب والشمس لاتحجب بغربال انظروا من الموئيدين للقرار وستعلمون ان القرار خاطئ لان من أيده الشمراني وشنوان وهلما جرا علي رياضتنا السلام
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هههههههه ***
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قالها زكي الصالح حسبي الله ونعم الوكيل
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الهلال داخل ممثل للمملكة العربية السعودية في المحفل الاسيوي . والهلال ورموزه ولا حتى جماهيره لم يتكلمون عن الموضوع .فنتمنى من الصحافة الصفراء الفقراوية السكوت . الحين الموضوع الغي . طيب ويش دخل الهلال
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المفروض تكون هناك لجنة لكشف الطرق التي حقق بها فريق السنافر البطولات المسروقة
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عبدالرحمن بن سعود قبل وفاته صرح بتسجيل على اليوتيوب انهم يملكون ١٩ بطولة هذا الرمز حقهم .. ليت اللجنة تعتمد كلامه وبلاش فزلكة ولعب بتاريخ رياضة بلد .. واتمنى اي نادي ماعنده مؤسس يشطبونه من سجل الاندية
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اجل في هذه الحالة نحسب البطولتين اللي ألغتها لجنة التوثيق الماضية ونصير ٥٩ بطولة
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الحين بتطلع بطولات الحواري والمقاصف والدورات الرمضانية والحواري كلها حاسبينها الفقر بطولات لناديهم
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الحين بيطلع الفقراوية عندنا ٥٠٠ بطولة غير موثقه هههههههه طيب حنا عندنا ١٠٠٠ ايش المشكلة يعني
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خوفنا انهم يكسرون رقم الشلهوب والا الهلال تبطون عظم ما توصلونه
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