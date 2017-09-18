شاهد.. شخص يدفن طفل رضيع في الرمال عدا رأسه ويضحك ساخرا !

حجم الخط A A A المرصد 36 1٬709 1 ساعة

صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي طفلا رضيعا مدفونا في الرمال عدا رأسه٬ في حين يقوم شخص بتصويره ضاحكا. في هذا الأثناء علق المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل قائلا عبر حسابه في موقع “تويتر”: “ما يتعرض له الطفل يعد إيذاء.. ومن قام بمثل هذا الفعل يعتبر معنفا ومسيئا للطفل وفق نظام الحماية من الإيذاء.