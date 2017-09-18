الرئيسية / شاهد.. شخص يدفن طفل رضيع في الرمال عدا رأسه ويضحك ساخرا !
شاهد.. شخص يدفن طفل رضيع في الرمال عدا رأسه ويضحك ساخرا !
صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي طفلا رضيعا مدفونا في الرمال عدا رأسه٬ في حين يقوم شخص بتصويره ضاحكا. في هذا الأثناء علق المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل قائلا عبر حسابه في موقع “تويتر”: “ما يتعرض له الطفل يعد إيذاء.. ومن قام بمثل هذا الفعل يعتبر معنفا ومسيئا للطفل وفق نظام الحماية من الإيذاء.
التعليقات
36 - نحر2017-09-18 07:04:40
حسبي الله عليك من تافه لاتستحقون الأطفال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
35 -2017-09-18 07:00:58
مكبرين السالفه وهي ما تسوى الي يقول يصير نفسيه والثاني يقول ينكتم نفسه فعلا عالم فاضيه وبس جالسه تطقطق على النت من الفضاوه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 11,022 )34 - العنيد
حسبي الله ونعم الوكيل يدورون الشهره بإي طريقه عن طريق تخويف الاطفال لاحول ولاقوة إلا بالله---
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 11,022 )33 - العنيد
بعض ألناس الحيوانات أعقل منهم وأرحم ...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 15,427 )32 - ابويوسف
مانمتى ام بلاله شقراء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - كنكت2017-09-18 06:40:17
بعض الناس غير جديرين بحمل لقب أب او ام وغير مؤهلين من الأساس لهذا الشي ، وش موقفك من ولدك إذا كبر وشاف هذا المقطع وطفولته البريئه وشلون تعبث فيها بهذي الطريقه ؟! اللهم ارزقنا الذرية الصالحة .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
30 -2017-09-18 06:38:34
يمكن يسوي له المله وهي علاج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 -2017-09-18 06:36:34
هذا ايذاء واضح .. نسأل الله العافية والسلامة .. والله أعلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 -2017-09-18 06:35:12
6 وقلنالك اللي من عينتك فقط ماحد صدق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 -2017-09-18 06:33:13
امه موجودة وراهم اذا الطفل ماهو متقبل وخايف لا تسويها فيه واذا تب تعوده عل الخشونة والجرأة بالتدريج وباسلوب لطيف يراعي نفسيته وسنه وتسويها قدامه بنفسك لو اكبر شوي يتقبلها لكن الجاهل عدو نفسه ليش تنشر!
لا يعجبني(0) اعجبني(27)
26 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-18 06:27:22
الدفن كاملا فيها خطورة لو تتأخر انكتم نفسك ومت الحذر منها اجدادنا جاهلين العاب تخوف خطره▪
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
25 - ابوسعد2017-09-18 06:24:59
هذا علاج ولكن طريقه الاب خطا للاسف خاصه تصوير ويضحك عليه المفروض يمزح معه علشان لا يخاف الاب يبيله علاج بنفسه كوى
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
24 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-18 06:24:38
حتى الأرض يمكن بها بلاوي صايره حمام النفود كذلك لايخلو من الزجاج والحديد و العلب
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
23 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-18 06:22:46
مرعوب الطفل بعذره عند الدفن تحس بثقل بجسمك حتى ماتقدر تحركه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
22 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-18 06:20:28
شنب وردي هه طيب ليه شنبك برتقالي هذا كلامك يابيتر
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
21 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-18 06:17:57
افرض الطفل لدغه ثعبان او قرصته عقرب💔
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
20 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-18 06:16:45
لفتت نظري الصورة هذه من الاشياء القديمة تستخدم للتسلية رغم خطورتها وفيه بعد يدفن الشخص كاملا مثل الميت بعد لفه كاملا ويسألونه انت حي او ميت فيقول حي وهكذا واذا قال ميت يخرجونه ههه لكن طفل ما قد صار
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
19 -2017-09-18 06:14:34
وبكره يكبر الطفل ويتعقد وتجيه حاله نفسيه ويصير عدواني مع الناس ويحقد على الناس ويمارس العنف على اطفاله..ياناس الطفل امانه ماخٌلق عشان تجلس تتسلى فيه وتضحك وتتمسخر عليه كأنه لعبه..طفل بريء يحتاج رعايه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 15,427 )18 - ابويوسف
البعض يقول يجب متابعته وملاحقته والله عشنا بسلوب افضع من كذا مابنا الا العافيه حتى الى كان يجلدنا نعرف ونميز من يحلدنا ويغلينا ومن لا يجلدنا ويكرهنا مشغلين الحواس ويطلع الواحد رجل ماهو رجل بشنب وردى
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 -2017-09-18 06:04:39
الطفل يخاف ويجيه تبول لا ارادي وتؤثر عليه مثل هذه الحركات الاب جاهل يالله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
16 - أبو وعد2017-09-18 06:04:27
اخي أبا الخيل بارك الله في أعمالك لحماية هذه البراءه ونود منك ملاحقته واعطائه الدرس الذي يستحقه لأن هذا عمل مشين تجاه الطفل جزاك الله خيرا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - أبو وعد2017-09-18 06:04:24
اخي أبا الخيل بارك الله في أعمالك لحماية هذه البراءه ونود منك ملاحقته واعطائه الدرس الذي يستحقه لأن هذا عمل مشين تجاه الطفل جزاك الله خيرا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 - الرحال2017-09-18 06:03:45
شحنات .. ههههههه طيب ليش يصور علشان يضحك الناس عليه والله خفت عقل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - للاسف2017-09-18 06:03:30
قمة الاهانه والاستهتار والاستخفاف يجب ان يعاقبوا حتى يكونوا عبرة لغيرهم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
12 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-18 06:03:24
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 15,427 )11 - ابويوسف
اول الى مايمشى او عظامه لينه تدفنه جدتى رحمه الله عليها نطلع للنفود لدفنه مادرى هى صح ام خطا لكن كنت تفل نفس الشى لكن ماهو بهذه الوحشيه هذا طفل غلط هذا الاسلوب معه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - هلا2017-09-18 06:02:03
تحس انه شعب ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - رايق2017-09-18 05:55:59
يمكن في ولده شحنات كهربائية زائده وحطه كذا وقام يمزح معه في نفس الوقت لاتكبرون الموضوع
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
8 - احمد ابو نايف2017-09-18 05:54:29
الحقيقة ان الشعوب تتقدم وتصلح وتحسن من اوضاعها التربوي اما العرب ماخذين كل شي بالاستهزا يعني وش الفائدة تدفن الطفل ثم تصوره والله عقول مادري كيف تفكر ياخ اذا كان قلبك لايحس يوجد قلوب تحس وترحم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - اللهما احفظ محمد بن نايف2017-09-18 05:53:55
اذا كان الانسان مريض بالصرع او عنده شحنات كهربائية زائده عافانا الله وجميع المسلمين ندفنه في الرمال عندها سبحان الله تذهب هذي الشحنات بقدرة الله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - زائره2017-09-18 05:53:22
قلنالكم الرجال ناقصين عقل الرجال ناقصين عقل بس ماحد يصدق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 -2017-09-18 05:51:52
والله حرام عليهم ، يحرقون قلب امه عليه ، يبون يقهرون قلب امه عليه ، والله شي يفشل ومزحهم ثقيل يدمر نفسيات الاطفال مستقبلا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - ..................2017-09-18 05:50:00
هذولا اللي دايم يعنفون الاطفال ويصورون ويرسلون قصدهم يستفزّون الحمايه ويشوهون المجتمع امام العالم
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
3 - هذا علاج يا صديق2017-09-18 05:49:39
انا كنت اعاني من الروماتيزم وانا طفل كنت ابكي من وجعه كل ليله وانا في الابتدائي علمتني عجوز قالتلي كل ما لعبت بالرمل ادفن ارجولك وهذاك يوم وهذا يوم ولله الحمد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - المر2017-09-18 05:48:22
حبهم للاكشن خلاهم يسوون اي شي لكن ابعدو الاطفال عنها تجيب المساله لانفسكم الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - فاضيين الحمايه2017-09-18 05:46:29
طيب وش دخلكم يمزحون مو كل شي ايذاء عادي هذي طلعه عائليه و هذي من ضمن فعاليات الطلعه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : نحر
حسبي الله عليك من تافه لاتستحقون الأطفال...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
عبد الله آل ثاني يصدر بيانا ويدعو أعيان الشعب القطري لاجتماع .. ويكشف طريقة التواصل معهالمرصد 86 6٬587 8 ساعات
ظهر كشخصية محترمة.. هكذا استدرج طيار عربي امرأة إلى منزله واغتصبها في الشارقةالمرصد 48 9٬223 10 ساعات
مكافحة الفساد في صنعاء تلوح بسجن المخلوع..وثروته تقدر بـ60 بليون دولارالمرصد 60 2٬923 20 ساعة
حماس تحل حكومتها وتوافق على إجراء انتخاباتوكالات 39 1٬944 22 ساعة
المرصد الرياضي
قرار إلغاء لجنة توثيق البطولات يثير الجدل في الوسط الرياضي السعوديالمرصد 37 2٬036 5 ساعات
منصب جديد لسامي الجابر بعد إقالته من الشباب!المرصد 75 10٬431 7 ساعات
بالفيديو : النصر يتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهماالمرصد 50 2٬675 8 ساعات
كشف تفاصيل حملة سرية أطاحت بمدرب الشباب سامي الجابر !المرصد 73 9٬232 23 ساعة
اخبار فنية
بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟المرصد 15 8٬581 11 ساعة
أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”المرصد 25 4٬100 يومين
تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صورالمرصد 24 15٬298 يومين
لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟المرصد 41 13٬458 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادهاالمرصد 56 11٬291 يوم واحد
بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !المرصد 90 26٬177 يومين
شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!المرصد 42 14٬171 يومين
جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصرالمرصد 127 17٬709 3 أيام
يوتيوب المرصد
بالفيديو: شاب يعترض مسن أثناء سيره في الطريق ويعتدي عليه بالضرب ويلوذ بالفرارالمرصد 30 3٬484 6 ساعات
شاهد .. ترامب يسخر من “هيلاري كلينتون”بكرة جولف !المرصد 0 29 2 دقيقتين
شاهد .. كيف نفذ رجل وزوجته باستخدام طفلين خطة لسرقة محل في تبوكالمرصد 58 8٬276 10 ساعات
شاهد ترامب يدفع زوجته بطريقة “مهينة” خلال حفل رسميالمرصد 35 15٬385 11 ساعة
اخبار ثقافية
“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديوالمرصد 11 1٬005 14 ساعة
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”المرصد 33 2٬634 يوم واحد
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬636 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!المرصد 34 23٬066 5 أيام
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 15٬794 أسبوع واحد
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 16٬232 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬499 شهر واحد
اخبار اقتصادية
قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”المرصد 35 4٬323 يومين
تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديوالمرصد 11 9٬426 4 أيام
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنيةالمرصد 23 2٬963 5 أيام
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكةالمرصد 58 5٬928 7 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬627 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬596 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬538 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬768 أسبوعين
الاخيرة
“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!المرصد 38 4٬194 5 ساعات
شاهد .. ثور هائج يقتل مصارعاً أمام الجمهور بعدما هاجمه وحشر جسده بين قرنيه!المرصد 17 3٬627 8 ساعات
أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاءالمرصد 19 15٬060 يومين
كاريكاتير