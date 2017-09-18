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الرئيسية / ملكات جمال البرتغال لـ”صحيفة مصرية” : مكناش نحلم نشوف مصر ومنعرفش إنها بالعظمة دي!-صور

ملكات جمال البرتغال لـ”صحيفة مصرية” : مكناش نحلم نشوف مصر ومنعرفش إنها بالعظمة دي!-صور

ملكات جمال البرتغال لـ”صحيفة مصرية” : مكناش نحلم نشوف مصر ومنعرفش إنها بالعظمة دي!-صور
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المرصد 8 878 42 دقيقة

صحيفة المرصد: قالت صحيفة “اليوم السابع” استقبل أحد فندق الجيزة أربع ملكات جمال من البرتغال بالاضافة إلى متسابقات على لقب ملكة جمال مصر هذا العام  وزعمت  الصحيفة  أن ملكات البرتغال أبدين سعادتهن بزيارة مصر حيث قلن ” مكناش نحلم نشوف مصر على الطبيعة ومنعرفش إنها بالعظمة دي”. وأشارت الصحيفة  المصرية  أن  منظمة مسابقة ملكة جمال مصر للعام 2017  أوصت الملكات بزيارة المتحف المصرى كما أنن سيقمن بزيارة الأهرامات اليوم، وأوضحن للبنات مدى سعادتهن برؤية الأماكن السياحية بمصر مثل الأقصر وغيرها من الأماكن التى تتسم بالعراقة، كما نقلت الملكات تجربتهن فى مسابقات الجمال للمتسابقات فى مسابقة miss Egypt ليستفدن منها.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

8 -
2017-09-18 06:55:19
ت2 ياخي ليش في كل موضوع لازم تحشرون السعوديات فيه وتقارنون ياخي اتركوا السعوديات في حالهم ياخي ارحموا السعوديات من المقارنات ياخي فكوا السعوديات من شركم ياخي ارحموا السعوديات من القيل والقال ارحموهن
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7 - طنطل
2017-09-18 06:50:53
ياترى المدرسين داومو اليوم ولا زي امس عالجوالات...نغيب العيال ابرك من جلستهم بالفصول..تحتتج المدارس كاميرات داخل الفصول
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( عدد التعليقات 15,427 )
6 - ابويوسف
2017-09-18 06:43:49
لاتصدقون انهن جميلات فتوشب السعوديه اجمل 😂
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5 - خالد
2017-09-18 06:41:07
استغفرالله..🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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4 - سلمان
2017-09-18 06:40:23
والله ان مصر حياتي مازرات ولا لي نيه أزور كيف تاكلو من مطاعم نطافه معدومه عند مصريين بسعوديه اتقرف اذ شفتهم اكلت مره من مطعم مصري عشرين يوم تعبان السوري أيضا
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3 - نفسيه
2017-09-18 06:40:21
اللهم فرج لعبدك المؤمن. محمد مرسي. الرئيس الشرعي. وشكراً.
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2 - اسرار الكون
2017-09-18 06:39:24
*** هناك سعوديات احلا منهن بكثير.. ومن غير مجياج بعد قد تصاب بالذهول إذا رأيتهم
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1 - ابن طريخم
2017-09-18 06:31:29
سبحان الله قدموا الى ابي الهول ومنازل فرعون ليرو عظمة ماشيده في الدنيا
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