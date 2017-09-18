ملكات جمال البرتغال لـ”صحيفة مصرية” : مكناش نحلم نشوف مصر ومنعرفش إنها بالعظمة دي!-صور

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صحيفة المرصد: قالت صحيفة “اليوم السابع” استقبل أحد فندق الجيزة أربع ملكات جمال من البرتغال بالاضافة إلى متسابقات على لقب ملكة جمال مصر هذا العام وزعمت الصحيفة أن ملكات البرتغال أبدين سعادتهن بزيارة مصر حيث قلن ” مكناش نحلم نشوف مصر على الطبيعة ومنعرفش إنها بالعظمة دي”. وأشارت الصحيفة المصرية أن منظمة مسابقة ملكة جمال مصر للعام 2017 أوصت الملكات بزيارة المتحف المصرى كما أنن سيقمن بزيارة الأهرامات اليوم، وأوضحن للبنات مدى سعادتهن برؤية الأماكن السياحية بمصر مثل الأقصر وغيرها من الأماكن التى تتسم بالعراقة، كما نقلت الملكات تجربتهن فى مسابقات الجمال للمتسابقات فى مسابقة miss Egypt ليستفدن منها.