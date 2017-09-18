رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / شكرا قينان الغامدي هنا رسائل لمعلم/‏‏ة

شكرا قينان الغامدي هنا رسائل لمعلم/‏‏ة

شكرا قينان الغامدي هنا رسائل لمعلم/‏‏ة

بقلم : فهد الأحمري

حجم الخط A A A
الوطن لا يوجد تعليقات 36 58 دقيقة

الهياج الذي أحدثه الأستاذ قينان الغامدي في بعض المعلمين والمعلمات الذين أشار إليهم في مقالاته والذين تصدوا للرد عليه في السوشيال ميديا.. فضحتهم ردودهم -الإخوانية/‏‏ السرورية- ومنها ما ذُيّل تحت مقالتيه في هذه الصحيفة.. هم لم يغضبهم اتهام قينان لهم بالفشل والكسل وانعدام الثقافة والإنتاجية وغيرها، لكن السبب الحقيقي وراء غضبهم يكمن في أن قينان أقلق مضاجعهم (الإخونجية والسرورية).
سلاح الأستاذ قينان، الكلمة الصادقة التي تهز معاقل الحزبية وتخترق جدرانهم المتهالكة، وتقض كهوف تورا بورا المعششة في عقول تتدثر بشماغ وعقال، لكنهم حين تهزهم الكلمة، تسقط الأشمغة وتتعرى تلك العقول المغلقة لتنكشف معالم قندهار وتتطاير أوراق التيارين؛ «القطبي والسروري».
لقد كشف قينان بوطنيته عورات الحزبيين في مقالات عديدة، فلم يستطيعوا الرد لأن لا يثبتوا على أنفسهم الانتماء الحزبي، فانتظروا حتى جاءت قضية المعلمين والتعليم الذين هم يتربعون على عروشه منذ أن اختطفه بعضهم محليا ضمن اختطافهم المجتمعات العربية، فكريا، من المحيط إلى الخليج.
غالبية المعلمين قبل غيرهم يعلمون يقينا بأن أهم حلقة وأضعف حلقة في التعليم هو طاقم التعليم نفسه الذي لا يستطيع أحدهم أن يجاري إنتاجية وتعامل ولباقة موظف سعودي في مؤسسة/‏‏ شركة، والذي يعمل ضعف ساعات زميله المعلم السعودي ويعيش وسط المخاطر المتعددة الأشكال، منها مخاطر مالية كموظفي المؤسسات المصرفية، ومخاطر صحية كمنسوبي المنشآت الصحية، ومخاطر أمنية كمن يتصدى للمجرمين والمهربين والمفسدين والإرهابيين، ومواقع تجتمع فيها المخاطر الصحية والأمنية كالمعامل والمنشآت النفطية والغازية والكهربائية.
أعلم أن هناك معلمين يعدون نماذج رائدة وقد رأينا مبادراتهم وإنجازاتهم ، بيد أن القضية في أولئك المفلسين في كثير من الجوانب العلمية والثقافية والإنتاجية. تعوزهم النموذجية التي يتعايش معها الطالب فيرى في معلمه/‏‏ته مثله الأعلى وقدوته في حب العلم والثقافة والنهم في الاطلاع ومواكبة روح العصر المعرفية.
إن الطالب ينسى تفاصيل المناهج الدراسية، لكنه لن ينسى معلمه من حيث السلوك الإيجابي أو السلبي، من حيث كونه نبراسا في النموذجية أو موغلا في السذاجة، في كونه ذا مثل عليا أو العكس، من جهة تجمله بالحب والخير والجمال أو تدنسه بالكراهية والحقد والضغينة، من جهة الرمزية في القيم والمبادئ أو الشذوذ فيها، كل هذه وتلك وغيرها ستَعْلق في ذهنية الناشئة وستبقى تحاصر مخياله ما دب على الأرض.
يتفق الجميع في أن المعلم هو الركن الرئيس في المنظومة التعليمية، وهو الحلقة الأقوى والأهم في النجاح أو الفشل.. وعليه، فإن الحكم أمام المجتمع بأسره، فيما إذا كان التعليم لدينا ناجحا أم غير ذلك!!. ولنضع المقارنة بين شبابنا وبين شباب دول الشرق والغرب، ليس في الجانب التحصيلي فحسب، بل والسلوكي، في الحياة العامة أو الحياة المهنية. يتجلى ذلك في وجود أو فقْد؛ تقدير الآخرين واحترام الأنظمة والقوانين والممتلكات الخاصة والعامة، فضلا عن البشاشة وإلقاء التحية.
إن من المؤسف أن يركز كثير من المعلمين على مسألة المبنى، متناسين أنهم هم من يدرس المادة وليس المبنى، نسوا أن المعلم لا المبنى هو القدوة والنموذج. ثم ماذا عمن سبقهم من أجيال، تعلمت وعلّمت في مبان طينية وحجرية وفي الخيام والعراء، وهناك دول إلى هذا اليوم بتلك الحالة من قلة الإمكانية، ورغم هذا، ما زلنا نستقدم منها المعلمين والمحاضرين والمهندسين والأطباء والخبراء!
مما لفت نظري؛ مطالبة البعض بقصر إجازات المعلمين على شهر وإشغال بقية الأيام في دورات تطويرية للمعلم يتعلم فيها كيف يعلم! وهو مطلب عملي في نظري، حيث يتحصل في هذه الأوقات على معارف جديدة في المجال التعليمي علاوة على تنشيط الذاكرة والمعرفة بما سبق أن تعلمه في مجاله التعليمي. إن الشركات الكبرى الناجحة لا تقتصر على الدورات الأساسية والدورات المستجدة، بل تعمل على إعادة الكثير منها للموظف بين فترة وأخرى من مبدأ التنشيط الذهني والبدني، ولن يكون أفضل للمعلم من فترة عطلة الطلاب الصيفية ليتلقى أثناءها تلك الدورات التطويرية.
تكمن المعضلة في الحرس القديم الحزبي المناكف في المؤسسة التعليمية، فهم يقفون عصاة أمام كل مصلح، وعقبة في طريق جُل المشاريع الإصلاحية، يقيمون الدنيا ولا يقعدونها تجاه كل عملية تجديد وتطوير في مجال التعليم ليبقوا في منطقة زمكانية من القرون البائدة. وإمعانا في صرف النظر عنهم، فهم يكرسون مفهوم العوامل المادية كالمباني والمُناخ التعليمي، بأنها هي مشكلة التعليم وليس نوعية المعلم بالدرجة الأولى يليه المنهج!
المؤسف؛ أن نرى ما يوحي بالتكفير لشخص الكاتب وادعاء محاربته الدين، وليس لغرض إصلاح التعليم، وفق تعقيباتهم على المقالين آنفي الذكر والصادرة من بعض منسوبي التعليم أو مخرجاته.
لقد رأينا نماذج سيئة في مواقع التواصل الاجتماعي من منسوبي الحقل التعليمي، العام منها والأكاديمي، تنهج الفكر المتشدد، وآخرهم أكاديميون تشفوا بما أصاب أميركا من إعصارات وادعوا علم الغيب حين رأوا أن ذلك عقوبة إلهية، افتئاتا على الله وتجنيا ودخولا في أحكامه تعالى على أرضه وسمائه وخلقه. هذه العينات في منظومتنا التعليمية تربي الناشئة على ثقافة الكراهية والبغضاء والتكفير وحب الانتقام وكل صنوف الخُلُق السيئة تجاه المخالف لهم، مسلما كان أو غير مسلم.
لن ترى البشرية ولا الأوطان أسوأ من الحزبية (الإخوانية والسرورية) وهي ترتدي رداء الدين وتقتحم أهم ركيزة في المجتمعات وهي المؤسسات التعليمية، ليعيثوا ضلالاً في عقول العباد. أولئك هم سبب فشل الأوطان وخيبة المجتمعات.
نقلا عن الوطن

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف


أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : المُزن

🍃🍁ربِ اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.🍁🍃...
بواسطة : طارق

إذا هذا الذي كان عايش على الفتات من دول الخليج حجم ثروته تجاوزت 60 بليون دولار ف...
فهد الأحمري
بواسطة : الحرفي

يتبع/ موسع وتدور حول الموضوع وبشكل افضل يدل على ان الطالب ذي اطلاع ومدرك هذا وذا...
بواسطة : نحر

حسبي الله عليك من تافه لاتستحقون الأطفال...
كتاب الرأي
mm

كوثر الأربش

معلم، معلمة؟ شكرًا
25 0
mm

محمد الساعد

شريفة بنت القعقاع بنت آية الله جدي السادس عشر !
38 0
mm

فهد الأحمري

شكرا قينان الغامدي هنا رسائل لمعلم/‏‏ة
36 0
mm

قينان الغامدي

ما زالت السرورية تنظيما خطيرا: أمن الوطن مسؤوليتنا جميعا
35 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

مشروع أستاذ أكاديمي ناجح….كيف ولماذا ؟
114 4
mm

محمد آل الشيخ

سقوط إخونج المملكة المدوي
628 7
mm

مشعل السديري

إيران من الداخل
305 2
mm

هالة الناصر

قائمة المحرضين ليست مفاجئة!
386 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

كلما ” قلت نسبة الذكاء ” زاد عدد الاصدقاء..!
255 1
mm

سمر المقرن

قطر بين الكوميديا والتراجيديا!
211 2
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
34 0
mm

أحمد الشمراني

احذروا العالمية صعبة قوية
533 10
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
417 2
mm

صالح الهويريني

دائي يتحدى نجوم الهلال
485 3
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال كملها والأهلي خربها
366 0
mm

أحمد الشمراني

معك يا تركي ضد المتعصبين!
345 8
mm

أحمد الشمراني

هذا الرجل خان الأهلي
1٬607 24
mm

أحمد الشمراني

الخونة يتساقطون
618 3
mm

أحمد الشمراني

كلمة السعودية واحدة يا قطر!
259 1
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
615 20
الاخبار الدولية
عبد الله آل ثاني يصدر بيانا ويدعو أعيان الشعب القطري لاجتماع .. ويكشف طريقة التواصل معه

عبد الله آل ثاني يصدر بيانا ويدعو أعيان الشعب القطري لاجتماع .. ويكشف طريقة التواصل معه

 المرصد 86 6٬587 8 ساعات
ظهر كشخصية محترمة.. هكذا استدرج طيار عربي امرأة إلى منزله واغتصبها في الشارقة

ظهر كشخصية محترمة.. هكذا استدرج طيار عربي امرأة إلى منزله واغتصبها في الشارقة

 المرصد 48 9٬222 10 ساعات
مكافحة الفساد في صنعاء تلوح بسجن المخلوع..وثروته تقدر بـ60 بليون دولار

مكافحة الفساد في صنعاء تلوح بسجن المخلوع..وثروته تقدر بـ60 بليون دولار

 المرصد 60 2٬923 20 ساعة
حماس تحل حكومتها وتوافق على إجراء انتخابات

حماس تحل حكومتها وتوافق على إجراء انتخابات

 وكالات 39 1٬944 22 ساعة
المرصد الرياضي
قرار إلغاء لجنة توثيق البطولات يثير الجدل في الوسط الرياضي السعودي

قرار إلغاء لجنة توثيق البطولات يثير الجدل في الوسط الرياضي السعودي

 المرصد 37 2٬035 5 ساعات
منصب جديد لسامي الجابر بعد إقالته من الشباب!

منصب جديد لسامي الجابر بعد إقالته من الشباب!

 المرصد 75 10٬429 7 ساعات
بالفيديو : النصر يتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما

بالفيديو : النصر يتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما

 المرصد 50 2٬675 8 ساعات
كشف تفاصيل حملة سرية أطاحت بمدرب الشباب سامي الجابر !

كشف تفاصيل حملة سرية أطاحت بمدرب الشباب سامي الجابر !

 المرصد 73 9٬232 23 ساعة
اخبار فنية
بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

 المرصد 15 8٬581 11 ساعة
أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”

أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”

 المرصد 25 4٬100 يومين
تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صور

تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صور

 المرصد 24 15٬297 يومين
لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

 المرصد 41 13٬458 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

 المرصد 56 11٬291 يوم واحد
بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

 المرصد 90 26٬177 يومين
شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

 المرصد 42 14٬170 يومين
جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

 المرصد 127 17٬709 3 أيام
يوتيوب المرصد
بالفيديو: شاب يعترض مسن أثناء سيره في الطريق ويعتدي عليه بالضرب ويلوذ بالفرار

بالفيديو: شاب يعترض مسن أثناء سيره في الطريق ويعتدي عليه بالضرب ويلوذ بالفرار

 المرصد 30 3٬482 6 ساعات
شاهد .. ترامب يسخر من “هيلاري كلينتون”بكرة جولف !

شاهد .. ترامب يسخر من “هيلاري كلينتون”بكرة جولف !

 المرصد 0 28 2 دقيقتين
شاهد .. كيف نفذ رجل وزوجته باستخدام طفلين خطة لسرقة محل في تبوك

شاهد .. كيف نفذ رجل وزوجته باستخدام طفلين خطة لسرقة محل في تبوك

 المرصد 58 8٬275 10 ساعات
شاهد ترامب يدفع زوجته بطريقة “مهينة” خلال حفل رسمي

شاهد ترامب يدفع زوجته بطريقة “مهينة” خلال حفل رسمي

 المرصد 35 15٬383 11 ساعة
اخبار ثقافية
“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

 المرصد 11 1٬005 14 ساعة
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

 المرصد 33 2٬634 يوم واحد
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬616 أسبوعين
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬636 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬066 5 أيام
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬794 أسبوع واحد
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬232 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬499 شهر واحد
اخبار اقتصادية
قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

 المرصد 35 4٬323 يومين
تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

 المرصد 11 9٬426 4 أيام
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

 المرصد 23 2٬963 5 أيام
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

 المرصد 58 5٬928 7 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬627 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬596 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬538 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬768 أسبوعين
الاخيرة
“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!

“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!

 المرصد 38 4٬190 5 ساعات
شاهد .. ثور هائج يقتل مصارعاً أمام الجمهور بعدما هاجمه وحشر جسده بين قرنيه!

شاهد .. ثور هائج يقتل مصارعاً أمام الجمهور بعدما هاجمه وحشر جسده بين قرنيه!

 المرصد 17 3٬625 8 ساعات
الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

 المرصد 40 3٬734 يومين
أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

 المرصد 19 15٬060 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 689 5٬125 يومين