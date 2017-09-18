الحي يحييك يا رياضة

بقلم : أحمد الشمراني

حجم الخط A A A عكاظ لا يوجد تعليقات 34 50 دقيقة

• بدأت مكنة العمل في الرياضة في الدوران بعيداً عن الكلاسيكيات والأحلام المؤجلة، والتي كانت تبدأ سنعمل وسنناقش وسنجتمع لطرح هذا الموضوع ضمن جدول الأعمال المعد سلفاً، وبدأ عصر جديد فيه عملنا وقررنا هي ما يحدث اليوم عبر شاب جاء إلى الرياضة لكي يعمل فقط.

• لا أقلل أبداً من التجارب الماضية، فتلك مرحلة وهذه مرحلة، ونحن عشنا كل المراحل ونحترم من مروا من خلالها بقدر ما أتحدث عن رجل في أقل من شهر قدم ما يريد من قرارات على أرض الواقع.

• عمل يثير الدهشة من خلال قرارات مفصلية، كنا نحتاج أشهرا لكي نطلع عليها، وأحيانا تمر أشهر دون أي حل أو حلحلة.

• يوم من الأيام كنا كإعلام ورياضيين شبه معزولين عن الرياضة ومفاصلها، دون أن نعرف لماذا، لكن مع معالي الأستاذ تركي آل الشيخ بتنا جزءا من مشروعه، إعلام ونجوم ورياضيون من مختلف الأندية ومختلف المناطق.

• ملفات فتحت وأخرى في الطريق مرتبطة بكرة القدم السعودية، التي تقول الدلائل إنها ستعود إلى حيث كانت على الصعيد الدولي والقاري، بشرط أن يصل التناغم بين الهيئة والاتحاد أعلى درجاته.

• تركي آل الشيخ قارب بين الجميع من خلال الاجتماع بكل شرائح الرياضيين ليسمع آراءهم، ومثل هذه الخطوات تجسد حقيقة أن ما للرياضة إلا أولادها.

• لجنة لتطوير كرة القدم وأخرى فنية للاستفادة من المواليد والقادم أجمل.

• وعلى طاري المواليد هو مشروع دولة تبناه ابن الدولة تركي آل الشيخ، الذي يريد من خلالهم إشعارهم أنهم (منا وفينا).

• الأمير عبدالله بن مساعد عمل ولا ينكر ذلك إلا جاحد، لكن ما قدمه في سنوات قدمه تركي آل الشيخ في أقل من شهر، عملاً وليس وعودا.

• وما يميز تركي آل الشيخ أن عمل اليوم لا يؤجله إلى الغد، فهو القوي الأمين.

(2)

• غادر سامي الجابر الشباب بقرار اجتهدنا حول مفرداته، ولكن في النهاية كل المفردات تؤدي إلى الإعفاء.

• سامي يا صديقي، عليك أن تراجع حساباتك فثلاث مرات يتم إعفاؤك دليل أن الخلل فيك وليس في هذه الأندية.

• سامي يا صديقي، انس الأندية الكبيرة وابحث عن أندية الوسط، وعد من الصفر والرأي لك.

(3)

• أحد قدم أمام الهلال مباراة رائعة وخسر بهدف، في وقت سلبه التحكيم على الأقل نقطة وأهدى للهلال كل الثلاث.

• فمن ينصف أحد من عصا التحكيم التي أدمت جسد هذا الفريق الصاعد.

(4)

• الظلم ظلمات.

نقلا عن عكاظ