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شاهد.. “تقرير صادم”.. غادرت عائلات المقيمين بعد “الرسوم”.. والأسواق “نامت”!
صحيفة المرصد: كشف تقرير مصور أعده موقع عين اليوم تراجعا واضحا في حركة المشترين في أسواق وسط البلد بجدة (الخاسكية وشارع قابل)، حيث أقرّ عدد من البائعين بوجود هبوط في المبيعات يتراوح بين 50 إلى 60%.
واعترف بائعون أن هذه الأسواق القديمة التي كانت تكتظ من قبل بمرتاديها من مختلف الجنسيات، باتت تعاني ركودا واضحا في أعقاب مغادرة عوائل المقيمين بعد تطبيق الاستحقاق المالي لرسوم المرافقين على العمالة الوافدة بالقطاع الخاص.
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#فيديو #عين_اليوم |— عين اليوم (@3alyoum) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧
غادرت عائلات #المقيمين بعد "الرسوم".. والأسواق "نامت"!
👈🏻 https://t.co/GPve0ScRXp #رسوم_المرافقين#السعودية pic.twitter.com/FBsFUCqO19
التعليقات
231 - ↩ابو شدا↪2017-09-18 11:15:10
الي انصدم هم المستفيدين من الأسواق المذكوره وأولهم المجنسين.
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230 -2017-09-18 11:09:47
اذا سافر عامل البقالة والصيدلية ومحطات البانزين بتلطشون مين بعدين فكرو فيها
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229 - .........2017-09-18 11:08:20
***.. لان اغلب المقيمين في كل اجازة يأتون ومعهم من بلدانهم مايكفيهم لمؤنة سنة كاملة
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228 - فلسطيني2017-09-18 11:07:53
ياعمي ما بتقدروش حتى تغسلو اواعيكو ولا بتعملو حتى خبز لبيوتكو قال ايش نستغني عن الاجانب روح دبر حالك اول وهاض المحلات هلا فاضية يالله بديش حد يتفوه بكلمة روحو استأجروها بدي شوف همتكو يا فطاحلة
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227 - ↩ابو شدا↪2017-09-18 11:07:00
والخبر السارية الدوله بدأت بأستدعاء اشخاص من خمس جنسيات تقريباً بعد ثبت لديها تضخم حساباتهم رغم قلة دخلهم.والحمدلله رايح ينكشف المستور ونعرف خونة البلد.
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226 - دوڤ2017-09-18 11:04:55
والله الوضع صعب وصار ركود غير طبيعي اتمنى اعادة النظر برسوم الاجانب بصراحة هم اللي نافعينا
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225 - الاماني لاتموت2017-09-18 11:01:53
تعليق مخالف
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224 - كلنا بريك بن هادي2017-09-18 11:00:02
الركود لسه فى بدايته ****
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223 - عبدالله2017-09-18 10:59:42
مع السلامة للكل كثر بدون بركة غش واحتيال وسرقات وتستر ودعارة وغسيل اموال وبقي الكثير منهم مع المتسترين من السعوديين والاجانب ربعهم حتى المواد الاستهلاكية المدعومة من الحكومة اكلوها والمواطن ***
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222 - ↩ابو شدا↪2017-09-18 10:55:28
الركود طيب لأنه يحدث تجديد دماء للعمل وسوف يعود كل شيء إلى نصابه. الآن الاجارات بدأت تنخفظ وبدا والمواطن يتنفس والقادم افضل إن شاء الله.
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( عدد التعليقات 657 )221 - فهد
من الطبيعي ان يكون هناك تأثير سيتركه الاجانب ولكن التأثير بسيط ولا يقارن بحجم المكاسب المستقبلية.
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220 - ياسر2017-09-18 10:52:15
الركود بدأ من 2016 من قبل الرسوم نكذب على انفسنا والان بيكمل سنتين الاسواق التجارية والمحلات صار اغلبها لتقبيل والمصانع بدأت تصرف عمالتها الله يستر الخوف انه يكون مقبلين على كساد بعد هذا الركود
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219 - يمامه2017-09-18 10:49:01
فرضت رسوم ال ٢٤٠٠ وحدثت بلبله ودفع العامل والاجنبي والامور مشت واستفاد البلدو الرسوم على المرافقين ضروريه اجل يجيب عياله ويتبطح ويصير مرافق ببلاش
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218 - حاير فيكم2017-09-18 10:48:16
ههههههه هذا كان متوقع ...اهلا بالقادم
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217 -2017-09-18 10:47:45
الاجانب لاعبين في البلد لاعب لاحسيب ولا رقيب يرفع السعر على كيفه احسن خلهم يغادرون ذنوبهم فينا
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216 - ابو عبدالعزيز2017-09-18 10:46:50
في الأسواق الشعبية في جنوب جده كلها بضائع مغشوشه وغاليه ااحذر منها وجنوب جده كلها اجانب نساء ورجال يلبسون الزي السعودي وهم واضح انهم مخالفين نظام القامه وخاصة السناء يتحركون بحريه افريقيات وجميع الج
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215 - حامد2017-09-18 10:46:06
يارجل عدد المحلات أكثر من عدد السكان زايد أن الناس قل استهلاكها مقارنه بالماضي وصار الواحد يحاسب وين يحط فلوسه ويحاول يوفر قدر الإمكان
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214 - يمامه2017-09-18 10:45:44
اللي غادر من كان عليه بلاغ هروب واستفاد من فرصة العفو ومالها دخل الرسوم حبيبي اخذت الرسوم قبل خمس سنوات اللي هي ٢٤٠٠وتظمرت العماله لاكنها رضخت واستفاد البلد
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213 -2017-09-18 10:44:14
على العموم المحلات ماسكينها اجانب وبس والسعودى هو المشترى والله ثم والله ان الشعب السعودي من اطيب الشعوب والله لو يروح سعودى يستثمر فى بلادهم غير يقعدو له لين ياهجر شعب ولا نزكيه على الله طيب جدا
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212 - loving liberal2017-09-18 10:44:07
ماحصل في المملكة من ال15الى هذا الوقت لم يمرعلينا في حياتنا اناس خسروا اموالهم في الكامل وكل الاعمال توقفة انسال الله اسلامه من غضبه وتوقعاتنا ان هذي الانتكاسه لاتاراء النور على المدى القريب
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211 - يمامه2017-09-18 10:43:48
هذا كلام*** لاتنظر من عين واحدة بل انظر للدخل الذي يفيد البلد وينعش اقتصادها وتطبيق الرسوم مفيد للبلد واحسن قرار
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210 - يمامه2017-09-18 10:42:16
ياحبيبي هذا افضل قرار روح شوف المدارس والاسواق مليانة من المقيمين اللي غادر هم اللي مالهم فايده للبلد بل عبء عليها وبقي صفوة الاجانب
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209 - ابو عبدالعزيز2017-09-18 10:41:28
والله انه ***انا هناك وزحمه لا تنتهي بس لنهم ***يسوقون لبعض وخليها تنخفض هم تجار ابو يمن ويش استفادات السعودية من تجارتهم والله ثم الله ما منهم اي فايده للوطن اسواق الجمله ابو يمن الله يكفينا شر
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208 - يمني عاشق الدمام 😂😂2017-09-18 10:40:23
تعليق ٩٩ انتا غلطان أصلا معظم المستهلكين للأسواق سعوديين 😂😂😂😂
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207 - راااااح البلد يابلد، كنت شاب متخرج من قبل ثلاثين سنة وعندي خبرة بألاعيبهم42017-09-18 10:39:59
صابون اريل الازرق كنت اشتريه قبل سنه للبيت بسبعين وخمس وسبعين امس شريته بخمسين بس وتعال بص
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206 - يمني عاشق الدمام 😂😂2017-09-18 10:39:02
الثقفي هانا زي كل مرة تعليق بعيد عن الواقع!😂😂
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205 - مـ2017-09-18 10:39:00
تعليق مخالف
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204 - راااااح البلد يابلد، كنت شاب متخرج من قبل ثلاثين سنة وعندي خبرة بألاعيبهم42017-09-18 10:38:29
اللي يقول كانوا يداومون بعد صلاة الفجرههههع يارجل ماكانوا يداومون الا الساعة تسع الصبح ويتعرفون على الدوريات علشان مايسكرون الا الساعة وحدة وثنتين بالليل بلاش بكش واستهبال ههههههع
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203 - يمني عاشق الدمام 😂😂2017-09-18 10:37:45
تعليق١٧٣ الرويلي 😂😂 ناس غريبة ؟ومن منعك تعمل مثل الأجنبي!!
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202 - الساري2017-09-18 10:37:19
اغلاب هذي الاسواق مغشوشة. ومقلدة ونومها اوموتها احسن وارحم
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201 -2017-09-18 10:36:05
الله لايردهم ماحصلنا من العمالة خير خلهم يفارقوننا رايح كل شيء يصبح رخيص وهذا من صالح المواطن
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200 - المزيني2017-09-18 10:35:08
كلام فاضي القوة الشرائية من السعودين
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199 - راااااح البلد يابلد، كنت شاب متخرج من قبل ثلاثين سنة وعندي خبرة بألاعيبهم42017-09-18 10:34:51
يبويا كول الاسواق متأثره، المواطن صار يوفّر وتعلّم من كيسوه
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198 - يمني عاشق الدمام 😂😂2017-09-18 10:34:16
الأسواق ماتت فعلا بس مش هذا السبب فيه أسباب أخرى!!
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197 - ابو مشعلاني،،،،،،2017-09-18 10:27:40
الأسواق ماتت و ليس نامت. انا في السوق من سنين طوال و الوضع من سيئ الا أسوء. بعدين بعض التعليقات محزنه لما يقول العمالة جاثمة على صدورنا، يالله ورني شطارتك من بعد الفجر وقم ترزق الله ماهو تقوم العصر
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196 - براءة الطفولة2017-09-18 10:27:34
تعليق مخالف
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195 - كلمة حق2017-09-18 10:26:58
من الغريب أن المملكة بلد اقتصادي درجة اولى لا تتوفر به مصانع عملاقة تلم السعودي قبل الأجنبي ولا تستغنى على الأجانب لأنهم ديمو تحريك الاقتصاد كذلك توكل لهم المهام لتنفيذ ولا هو حق طقطقة ولا شات بالجوال
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194 -2017-09-18 10:25:19
ت181 متناقضين وش ترجي منهم ؟ يفرحون بخروجهم وبكره يتزوج منهم
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193 - براءة الطفولة2017-09-18 10:23:07
فرض ضرائب على الاجانب وترحيل عوائل الاجانب افضل قرار اتخذ راح يحل ازمات كثيرة واهمها السكن والبطالة والقضاء على الدعارة والسرقات والتسول والتخفي بالزي السعودي فلابد ان يكثف بقوى للقضاء على ازمة السكن
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192 - القحطاني2017-09-18 10:22:56
من وجه انه *****ياخي خلاص بيض الله وحماها الله المملكه العربيه السعوديه بعض والاكثر عمران الدول من خيرات السعوديه
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191 - سركيس بااااريس2017-09-18 10:21:41
عذرا التعليق 179 موجة الى صاحب التعليق 171
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190 - ابو. بدر.2017-09-18 10:19:37
نريد تنظيف البلد. من العمالة السائبة. والجاثمة على قلوب.المواطنين. هم من يمسك المحلات والفواكه والبقالات والشوارع. والفوضى ويزورون ويغشون ويروجون.افيقوا. قنابل موقوته. البطحاء وغرب الوزارات فوضى
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189 -2017-09-18 10:17:48
ياليل مع حركات ابو قميص اسود وريحة دوخان قرف الله يقرفك محمد بيض مقلي بالجبن وحمضيات استحي على صدام للي فوجهك مترين هههههههه شنب وهيط وتسوي مشاكل بين الناس
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188 - براءة الطفولة2017-09-18 10:17:18
أغلب الاجانب والمطاعم التابعة للاجانب يشترون المواد من البضائع المخفضة وهذه بضاعة شبة تالفة وبقيت في الميناء بالاسابيع تحت اشعة الشمس فلابد من ان يكون هناك دور للبلدية والقيام بالتفتيش عليهم بسرعه
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187 - _2017-09-18 10:17:13
نفسي ترخص الاعلاف الاغنام طايحه ولاعلاف غاليه الله يكون في عون المربين
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186 - ابو. بدر.2017-09-18 10:16:47
صح تراجع. البيع. والسبب عوائل المقيمين. وش يشترون وأين يذهبون. الحراج والخردوات. ويدور يوم ويُشترى إبريق وإلا صحن بريال. عيب هالكلام. الاسواق زحمه والمواطنون هم أهل البلد. والشراء والمقيمين عاله
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185 - مـ2017-09-18 10:16:34
تعليق مخالف
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184 - كلنا بريك بن هادي2017-09-18 10:16:33
صدقت يا خالد لسه الخير قدام الوعد جاي و ال**** جاي
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183 - رفيق الدرب2017-09-18 10:16:00
ت159 اذا توقف البلد سنصفع اللبرالي والعلماني واللي يطالب بالانفتاح وستعودالغيره والدين لان اكثر المصايب من الاجنبي فلذالك نفظل ان تقف البلد ويستقيم الدين والغيره
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182 - loving liberal2017-09-18 10:15:07
كان فيه طريقه سليمه 100%تستفيد الدوله والمواطن والمقيم وتحفظ الحقوق لكل الاطراف*******
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181 - مـ2017-09-18 10:14:00
173 وما تموت قهر لما تتزوج منهم وتستعيب تتزوج مواطنة ****
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180 - ناصر2017-09-18 10:13:28
اغلبها بضائع مقلده ومواد غذائية فاسده وكلها من تحت روس الأجانب خلوهم يغادرون غير مؤسوف عليهم . الله لا يردهم
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179 - سركيس بااااريس2017-09-18 10:13:27
تعليق 168 ///// يامقيم لاتستحي من ربك ولاتخجل من السعودية وكرم أهلها استح وأخجل من الرجال الطيب الللي كافلك .
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178 - خالد2017-09-18 10:12:27
لسا الخير لقدام 🤤
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177 - مـ2017-09-18 10:11:36
تعليق مخالف
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176 - ابوفيصل2017-09-18 10:08:55
اولامن كلامهم انهم من يسوي هذه الدعايه من اليمنين ابويمن هوصاحب المحل وكل من عمل معه مقابله يمني حتى سوق الذهب يمني وجميع اصحاب المحلات ابويمن فين المغادره وين الخروج يسون دعايه مغرضه بس ولاالبلدمليان
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175 - غزد يامغرد2017-09-18 10:06:45
انا برايي من احسن القرارات التي صدرت لانها ساهمت بشكل كبير في خفض الاسعار واطفاء نار الغلاء واستغلال الاجانب لحاجيات المواطن . اتمنى مايبقى ولااجنبي خل ابناء الوطن يحلون مكانهم وزيتنا في دقيقنا
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174 - براءة الطفولة2017-09-18 10:06:41
تأثرت البضاعة الغير صالحة للاستخدام الفاسدة القريبة إنتهاء الصلاحية لأن أغلب الاجانب والفقراء من المواطنين يشترون من المحلات المخفضة البضائع الشبة تالفة والبلدية نائمة بالعسل وتحدث التسممات والوفيات
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173 - سلطان الرويلي2017-09-18 10:06:12
الصراحه الوظائف ارزقاق من الوهاب لكن اموت قهر لما اشوف الاجنيي راكب شارجر وبدل سكن ومواصلات وتامين طبي والسعودي ماهو لاقي شي انا عنصري سعودي واعترف السعودي اولا السعودي جارك وزميلك واخوك وعمك وصاحبك
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172 - القناص22017-09-18 10:05:46
الجميع ينتظر حملة وطن بلا مخالف والخطوه الثانيه سعودت جميع الخدمات التى يمكن ان يشغلها مواطن أما أن يتسول المواطن وظيفه من وافد ويُحارب على لقمة عيشه هذا المنطق الأعوج الذي ينتظر المواطن تصحيحه فعلاً
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171 - يمني مقيم2017-09-18 10:05:34
الحمدلله الان بطاقة زائر استبدلتها بإقامة نظامية وجماعتي كذلك يعني هذي تعتبر بلدنا واللي مش عاجبه الاجنبي هانا يقدر يهاجر ويتوكل على الله ويتركنا نسترزق
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170 - ظامي اليل2017-09-18 10:05:07
لابد من تنظيف البلد من العماله الهامشيه.والمتخلفين..من جح وعمره.والمتسللين. ولابد من الشباب السعودي ان يقوم بدوره.في تنمية البلد. ماهو عيب ان يعمل الشاب السعودي في اي عمل شريف.زراعه نظافه.سباكه.حداده.
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169 -2017-09-18 10:04:58
طيب ليه مايسوي تقرير عن سيطرت العماله عن الوظايف والرواتب الفلكيه الي يستلمونه والشهادات المزوره.. او شكل الي مسوي التقرير ***
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168 - بدر2017-09-18 10:03:44
خراط فاضي البلد ماشيه وكل الاسواق شغاله واحسن قرار طلعته الحكومه فرض الرسوم خلي البلد تفضى وتنظف من العاهات اللي ملأت البلد وعبئ كبير على البلد خلونا نشف هوا زيحوهم عن قلوبنا اما التستر عاد ورانا وران
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167 - طوكيو2017-09-18 10:03:36
تبون الجد والله مانفعنا غير الاجانب والرسوم هي عشان الميزانية مو عشان ما يبون الاجنبي والدليل التأشيرات شغالة
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166 - الثقفي2017-09-18 10:02:13
م 153 كلامك 👍🏻 اكيد نايم 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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165 - سلطان الرويلي2017-09-18 10:01:59
اولا الى الرقم ٨٦ الله لاينفعك ولا ينفعبك لوسعرك مناسب ماخلوها السعوديين اكيد انك رافع السعر وان شاء الله مايبقى ولا اجنيي وخصوصا اللي لبس ثوب سعودي اوعبايه وهم بالاصل .... ويتكلم باسم السعوديين
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164 - القناص22017-09-18 10:01:38
نتمني ان يكون هناك جهه اكثر مصداقيه اكثر كلام الأخوان اعتقد لايراعي امانة الكلمه الوافد يدور على مصلحته وليست مصلحة الوطن نتمي سعودة جميع الخدمات مهما كانت النتائج ابناء الوطن اولى بخيرات وطنه
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163 - ali2017-09-18 10:00:38
****تعال وشوف ايش المصدر مجرد بائعين أجانب و أسواق وسط البلد بجدة (الخاسكية وشارع قابل) جميع المشتريات هناك مشتريات خرده بريال وبريالين
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162 - الثقفي2017-09-18 10:00:14
اللي قاعد يدافع عنهم يذلف معهم لبلدانهم وهناك يفتح عندهم محلات ويشوف كيف راح يعاملونه الرخمه 😎
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161 - مـ2017-09-18 09:58:44
تعليق مخالف
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160 - سيف الحق2017-09-18 09:58:03
**** والي يقول المبيعات تأثرت اتحداة ان يثبت ذلك باالفواتير مابين عام 2016 والى تاريخ تطبيق القرار بأن مبيعاته تاثرت كما ذكر باالخبر****
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159 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-18 09:57:53
هناك اسواق في كل مدينة كبيرة خاصة للوافدين متخصصة ببضائع تسهويهم .. وهذا أمر طبيعي ان تنخفض نسبة المبيعات .. الغير طبيعي ممن يردد كالببغاء لا نريد اجانب وكلنا نعلم ان البلد سيتوقف إذا غادروها
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158 - شايم2017-09-18 09:57:49
القرار صحيح ومدروس وعلى اثر ذلك سوف يغادر مالايقل عن مليون عامل من البطالة المقنعة وتستقر البلد ويقل الازدحام اغلبهم مستقر ومستوطن اما حركة التجارة والسكن فلن تتاثر فهم يسكنون في المناطق العشوائية
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157 - الى 1372017-09-18 09:57:48
اقول طسي سوي عصيدة حلبه يا ام يمن ولا تتدخلين بشؤون بلدنا فاهمه ***🤣🤣🤣🤣🤣
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156 -2017-09-18 09:57:26
ماني شايف احد غادر تعال شوف الحواري عندنا في مكه لسا مليانه اجانب
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155 - سوط الحق2017-09-18 09:57:24
ماشاءالله المثل يقول من شاهدك يابلحصين**** الباعة كلهم أجانب اكيد بيقولو الكلام هذا ولو كذب
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154 - رفيق الدرب2017-09-18 09:56:14
لاعادتقول ركود وياحبذا الباقي يطلعو ومايبقى اجنبي ترا بنرتاح وانت روح افتح محلات بديارهم وتعرف قيمة المواطن هذا بعدين
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153 - غييييوووورررر2017-09-18 09:55:39
محد راح والاسواق ماهي نايمه يمكن الي مسوي التقرير نايم
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152 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-18 09:54:19
عنوده اليوم تتكلم عن الاقتصاد هههههه هزلت والله .. ايش دخل الحوالات بسفر العوائل ترى اللي يسافر هو الغير قادر على التسديد اما المتستر قاعدلك لين يوم الدين فهمتي ياعنوده والا اجي أفهمك
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151 - الثقفي2017-09-18 09:54:06
يريدون ان تغير الحكومه من قرارها هم كارثه على اقتصادنا 😎
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150 - الثقفي2017-09-18 09:53:15
لازالت الشوارع زحمه منهم ماغادروا وشكل اللي عامل التقرير ***قال الاسواق فضت قال انا البارحه رحت سوق جنب بيتنا ما قدرت ادخل منهم من زحمتهم وعوايلهم 😎
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149 - مواطن2017-09-18 09:52:39
الحمد لله
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148 - نموت ويحيا وطن السعودية2017-09-18 09:51:04
كلام الضغط على الحكومه التغير قرار الرسوم من قبل من ينخر اقصاد البلد العماله ومن يدعمهم من المتسترين بطاله الزمه سكن يعانيها المواطن قرار حسم من قبل القيادة حفظهم الله ﻻ رجعه فبه
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( عدد التعليقات 9,006 )147 - بسمه
باي باي والقلب داعي لهم ✋🏻
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146 - بنت الوطن2017-09-18 09:50:42
المدارس لا زالت مليئة بالأجانب وين سافرو والله ثم والله ما بيلاقوا بلد كريم وأعطاهم واعطى ابنائهم في مجال الصحة والتعليم ما بيلاقونها في بلدنهم فلمملكتنا الغالية كل الحب والتقدير وولاة أمرنا 😘
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145 - الثقفي2017-09-18 09:49:51
م 76 يمني مخزن والله ان الذبان ابرك من وجيهكم خلنا نهش ذبان راضين بس انقلعوووووووووووورا اعوذ بالله مايحيب الذبان الا انتم يام****😎
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144 -2017-09-18 09:49:33
ابو قميص اسود شحاد الدوخان سبب نكبه لا اهلهم مستفدين ولا المجتمع مستفيد قرر ****
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143 - .........2017-09-18 09:48:54
****. لان اغلب الاخوة المقيمين في كل اجازة يأتون من بلدانهم وهم محملون بما يكفيهم لمؤنة سنة كاملة
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142 - گُنّ صَدِيقي2017-09-18 09:48:16
ي 132… فيه مثل يقول (كلن يشوف الناس بعين طبعه) ****
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141 - واحد اثنين2017-09-18 09:46:43
"تقرير صادم" مرة واحدة ليه سلامات..دفاع مستميت عن الاجانب من قبل معد التقرير
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140 - سركيس بااااريس2017-09-18 09:44:27
50 % الى 60 % يعني على كذا الوافدين عندنا اكثر من 30 مليون وافد وتابع ////////////////// ياعمي اركد لاتخاف رايحين بلادهم إجازة للاسترخاء ويبعزقون الفلوس اللي جمعوها وبعدين راح يكبون عليك كب .
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139 - 20302017-09-18 09:44:10
بركات رؤية 2030
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( عدد التعليقات 11,026 )138 - العنيد
طالما ان حجم الحواله كبير من الافضل فرض رسوم خير البلد لازم يبقى نصه هنا,,,,,,,
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137 - عدوة العنصريين2017-09-18 09:42:00
لما شفت الديس لايك ضحكت حسيت اني اوجعتهم لازم اتعود قلبك على الصدمات ياحبيبي خليه يستعد للبطاقة الخضراء بعد كم شهر
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136 - طلال2017-09-18 09:39:50
العنيد مسوي طالع منها ياشيخ اقطع يدي كانك منت يمني
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135 - loving liberal2017-09-18 09:39:16
الاجنبي 300ريال تعيشه في بلده ومرتاح كل شي ببلاش مشروب الطاقه الي ب12ريال عندهم يعادل ريال العلاج الي هناب70عندهم يعادل 2ريال الاتصال اشهر6ريال الخضره تعتبرمجان وماله ومال وجع الراس وزمهرير والحرالحار
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134 - احمدرررر2017-09-18 09:38:58
صار لهم عشرات السنين يستفيدون من إعانة الكهرباء والماء والآن يشتكون رغم انهم يذهبون الى بلدان يدفعون فيها ضريبة على كأس الماء الانحدار في الاسواق وقتي وعادي وسيعود للنشاط بعد تشغيل شبابنا
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133 - محب لوطني2017-09-18 09:38:55
الف شكر لمقام سيدي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في فرض الراضيب على الأجانب اكلو البلد من سنين والآن تتنظف من الفساد والتاجر والمتستر عليهم ارفع عليهم نبي بلد نظيف الف الف الف شكر وتقدير لولي العهد
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132 - مـ2017-09-18 09:38:36
الان بعد مابقى غير العزابيه وفظت الشقق***** 😂😂😂
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131 - عشتار بندر الحمدان2017-09-18 09:37:39
الحمد لله ، يكفيكم يا تجار ما دخل جيوبكم في الماضي ، و ربح 10% في الحاضر .
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130 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-18 09:37:29
عنوده هلا والله .. كيف الرسوم معاك عسى تقدرين تسددينها من شغلك بالمشغل
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129 - النابلسي2017-09-18 09:37:22
بالتأكيد سيكون هناك هبوط بنسبة ٦٥% لاننا ببساطه لا نفي بالعدد المطلوب لتحريك العملية الاقتصادية بالشكل الذي كانت عليه ووجود المقيمين بيننا استثمار ونماء للبلد الى ان يكون الاحلال قوي ومن نفسه يتحرك
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( عدد التعليقات 11,026 )128 - العنيد
بطالة الوافد تعني وجوب تصحيح وضعه او ترحيله لانها ليست بلده , يعني وجود الاجنبي كعاطل خطر على البلد حيث ان معظمهم يكونون سببا في الجرائم في هذا البلد , هل تحتاج توضيح اكثر !
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127 - مها2017-09-18 09:36:06
من دون الاجانب والله الاسواق والمولات فاضية الله يعوض اصحاب الحلال
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( عدد التعليقات 11,026 )126 - العنيد
يجب خفض اعداد العماله الاجنبيه لصالح المواطن والوطن !!
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125 - مـ2017-09-18 09:35:55
اضف لها ازماتكم مع عيالكم اخلاقيه وسلوكيه وثقافيه وازمه العنوسة والبطالة والفقر والطلاق والتعاطي والتفحيط وضعف الغيرة ع المحارم المتفشي وازدياد الجريمة والانحرافات والتناقضات الخ
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124 - عسيري2017-09-18 09:35:55
العلم الأجانب بلا استثنى لا من رحم الله ماكلين لبلد طالعين نازلين وعشرات المليارات تحول خارج وصرفهم في البلد بمئات الألف فقط النسبة والتناسب
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( عدد التعليقات 2,188 )123 - ابونواف...
اللهم لك الحمد والشكر ونتمنى ان يغادر المزيد من الجنسيات بالعكس فوائدها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية كبيره
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122 - رعبوب2017-09-18 09:34:15
ابتلينا بمعرفات عزمي من خارج البلد همهم اثارة الفتن والتحريض على الاجانب اللي نستنفع منهم / طيب اطردو الاجانب اللي بديرتكم اول
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121 - ربي يديم الامن والامان على وطنا2017-09-18 09:32:57
الحين كثرة الشقق المعروضه للاجار ونزلت الاسعار والمحل الي كان اجارة 40 الف اصبح 20 ولا الحين صاحب العمارة هو يكلمك بس يحس انك تبي محل وبشركم الخروف ابو1500 اصبح 650 ريال نحمدالله ونشكرة
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120 - عامرعمر2017-09-18 09:32:51
ترى بعض الاجانب زاد في السعر خاصة البوفيهات والمطاعم على شان يبقى وضعه مثل ماهو مع الرسوم والبلاغ في وزارة التجارة او حماية المستهلك اجراءاته صعبه. المواطن ماكلها في كل الحالات
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119 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-18 09:31:24
اللهم أرزقنا وأرزق منا يارب العالمين اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين يارب يا أرحم الراحمين
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118 - ابونادر2017-09-18 09:31:21
هذه المناطق هي قلب التستر النابض في جده... هي مرتع للبضائع المغشوشه و المقلده وللباعه المجهولين و لتصريف المسروقات.. ولو رأيتم كيف يطاردون المتسوقين من الحجاج من مكان الي اخر.. منظر مخجل
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117 - كريم2017-09-18 09:31:01
الاجنبي اوروبا ما يستغنون عنه كيف بلد يعتمد اعتماد كلي على الاجانب حتى الثوب اللي ساتر عورته يلبسه إياه اجنبي
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116 - رفيق الدرب2017-09-18 09:30:26
لاتنسى الفكره تنسبها لي مو تقول فكرتك خخخخخخخ
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( عدد التعليقات 6,732 )115 - أنفااس مشتااق
ي عبد السلام قدر كم يمني يعمل تحت ادارتي و في محلاتي تقريبا .. لم اجد واحد يعمل بضمه و ضمير غير الحضارم فقط *******
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114 - عامرعمر2017-09-18 09:29:59
التراجع سببه الرئيسي تأخر الرواتب خل الراتب ينزل وشوف التراجع . نظام الابراج حاس الامور كلها ياليت يعاد النظر فيه
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113 - هبوط حركة المبيعات ايجابية2017-09-18 09:29:44
من قال ان هبوط حركة المبيعات تعطي مؤشر بالسلبية؟ بالعكس هذا يعني وعي الشعب بثقافة الادخار وكساد البضاعات رديئة الصنع وربما يصل الى مرحل الاقبال على التخفضيات والعروض الصادقة الغير مغشوشة...
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112 -2017-09-18 09:29:08
قرار الرسوم قرار موفق. الله يعز من أمربه.
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111 - رفيق الدرب2017-09-18 09:28:49
طيب ليش ماترجع رحلة الشتاء والصيف وتاخذلك كم جمل والهند تاخذلك قارب ابو شراع عشان تجيب سلع هنديه ترا فكره حاول انتهازها مكاسبها مضمونه هههههه
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110 -2017-09-18 09:27:56
ادا شفت احد قميص اسود وشنب و شعر طويل ابتعد خمس امتر ريحة دوخان تصرع الكلب قرف فوق هذا حمضيات وبقولك باقي مافكرت في الزواج الحق عمرك يقطع هالخشه مين مستفيد منكم غير القرقره والحسد والمشاكل كمل دراستك.
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109 - يمني مقيم2017-09-18 09:27:46
قاعد على قلبك واذا تبي اوظفك بمحلي تعال بملفك الأخضر العلاقي وخذ راتب ١٢٠٠ ريال وخليك على الكرسي ديكور سعوده فقط والزبائن انا أتفاهم معهم انت العب بجوالك واذا انتهى دوامك خذ باص خط بلده بريالين ونام
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( عدد التعليقات 6,732 )108 - أنفااس مشتااق
مستغنين عن مبلغ السعيد الذي يشرفه الوافد في البلد قال محرك اقتصاد بلدي اندر معهم ي مدافع عنهم .. مصلحة الوطن و المواطن فوق كل أعتبار ...
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107 - 👀الحزم2017-09-18 09:25:14
كلام فاضي وتقرير فاشل هدفه تأيد الأجنبي ومعارضة الرسوم،الحقيقه أن الكساد من قل ما باليد وكذلك المجمعات والأسواق الراقيه والغاليه التي لا يتسوق بها الأجانب.بعض الأسباب قل الإنفاق الحكومي وإرتفاع الإجار
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106 - علي2017-09-18 09:25:02
وليش ماتقول ان كثرة المحلات التجارية هي السبب تمشي في شارع طوله 100 كم تحصل على طوله من اليمين واليسار كلها محلات تجارية الناس فين يتوزعون وفين يروحون عدد المحلات يساوي عدد البشر
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105 - فضل عبدالسلام2017-09-18 09:24:49
93 نفاس الشوق // مسوي الوليد اجل ههههههه اقول شيك على حافز بس ولا يكثر
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104 - مملكة الحزم قالت كلمتها2017-09-18 09:24:41
حيث من المنتظر الكشف عن عدد من روّاد التستر التجاري بمعرفة عدد من المواطنين المستفيدين من التغطية عليهم.
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103 - مملكة الحزم قالت كلمتها2017-09-18 09:24:21
ووفقا لموقع “عين اليوم” ذكرت المصادر أن الجهات المعنية ستحيل الوافدين “الأثرياء” المشكوك في تضخُّم مواردهم المالية رغم رواتبهم القليلة للتحقيق؛ للتقصي عن مصادر دخلهم بصيغة “من أين لك هذا؟”.
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102 - السحيم2017-09-18 09:24:11
*** في لوبي مع الأجانب الله لايردهم نبي نتنفس في كل شيء زحمه تراي موموظف الحمد لله اشتغل ومعين خير والقادم افضل من تسفير البقيه ان شاءالله
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101 - علي القحطاااااني2017-09-18 09:24:06
للاسف قرارات كثيره اتخذها من لا يملك الخبره الميدانيه والواقعيه انخربت بيوت ناس من الطبقه المتوسطه والدنيا من هذه القرارات المقيم بعايلته هنا يصرف فلوسه داخل البلد احسن من عامل يعيش ب300 ويحول الباقي
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( عدد التعليقات 6,732 )100 - أنفااس مشتااق
اشتي اقعد هانا ما اشتشيش تبزوني من السعودية ههههه قرب خروجك ان شاء الله ولم عفشك وعلى بلدك يا قني مالك جلوس عندنا هههه
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99 - محمد2017-09-18 09:22:38
اقسم بالله انك لا تملك ولا عماره وإلا كنت تعرف ما يمر به اصحاب العمائر انت يالله سيكورتي على بوابة اصحاب العمائر في الأحياء الراقية شوف لوحاتهم مليانه الشوارع يدورون مستأجر
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98 - @@@@@2017-09-18 09:22:00
غير السعودي لا يشتري إلا حاجته فقط و بالأقساط و يطلع عينك حتى يدفع و يحول كل فلوسه في أول يوم من الشهر الميلادي و اللي يبغى يتأكد يسأل الحوالات البنكية عوائلهم ما فيها منفعة للبلد بل بالعكس خسارة
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97 - وليد2017-09-18 09:19:52
والله الوضع صار مزري ومحد يفهمني غير صاحب العمل الخاص المتمرس بالسوق اما شلة ابو استراحة هذا يقرقر وهو مايعرف وش الطبخة حسبي الله ونعم الوكيل
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96 - مملكة الحزم قالت كلمتها2017-09-18 09:19:01
خلاص انتهى التباكي على الاجانب المملكة بذلت ما بوسعها من اجل هؤلاء الاجانب لكن للاسف امتهنو كل شي يخالف القوانين والعقود التي وقعو عليها عن استقدامهم مليارات نهبت وحولت الى بلدانهم بغير وجه حق
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95 - ابو عبدالعزيز2017-09-18 09:18:48
الكثير من المواطنين لم يعودو ايضا العيش في هذا الوطن اللي خيره وصل للغريب والبعيد نرجو لفتة الرواتب ضعيفه جدا
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( عدد التعليقات 6,732 )94 - أنفااس مشتااق
هههه ي اخ محمد انا امتلك عمائر في أحياء راقية .. قال منفوحه وهل تعد منفوحه سكن اقول الله يبارك لك في منفوحه و السكانها من الأثيوبين
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93 - رفيق الدرب2017-09-18 09:17:44
هل سالت نفسك من فين هذي الفلوس لدى المقيم وابن البلد اقل منه هل كلفت ع نفسك وبحثت والا همك بس المردود المادي فقط
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92 - سالم2017-09-18 09:17:18
عندي محل الحين عارضه للتقبيل وبقدم على حافز امري لله
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91 - خالد2017-09-18 09:16:43
ابركها من ساعه زحام في زحام خلونا نتنفس من الزحام ،، وبعدين اللي محرك السوق هو المواطن
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90 - احمد2017-09-18 09:16:34
ليس هذا هو السبب في الركود كما ذكر بدليل ان الركود شمل قطاعات كثيره ليس لها علاقة بمن ذكرهم مثال سوق السيارات والمواشي والعقارات وغيرها مما لايعتمد عليها عوائل المقيمين ولا يشترونه
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89 - محمد2017-09-18 09:15:41
٨٨ اذا بتسكن في منفوحة حياك الله برممها لك المهم انك تجي تستأجر والا نقطنا بسكاتك لا تتفلسف وانت تعتمد على امك وأبوك
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88 - عدوة العنصريين2017-09-18 09:15:28
لاتحلمون كثير يااهل الحسد والعنصرية انت اخوك وابن عمك من سلم من حسدك يبي يسلم البعيد على العموم لاتحلمون هذي تصفية قبل البطاقة الخضراء والتجنيس
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87 - الحمدلله2017-09-18 09:15:08
**** و اللي مو عاجبه يتوكل على ديرته و بدون قرقرة.
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( عدد التعليقات 6,732 )86 - أنفااس مشتااق
مقيم يمني فرقاك عيد قال مشغلين محلاتكم ، اذهب وشغل محلات بلدكم ي رجل اعمال طفران هههه
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85 - خبير2017-09-18 09:14:04
لا تصدقونهم الأجانب ما يتسوقون ولا هم يصرفون قرش في غير مكانه. يمكن بعض الحجاج يشترون أشياء بسيطة وهدايا غير كذا السعوديات هم من يشترون بالهبل ولا شافهن البائع إستبشر بالخير .
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84 - رفيق الدرب2017-09-18 09:13:37
اطلع وراهم اذا تبغى المقيمين خل فيه مراعي خلاص مانبغى سوق شدالرحال وراهم
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83 - طوني2017-09-18 09:13:09
بكره تبكي يا قميل
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( عدد التعليقات 6,732 )82 - أنفااس مشتااق
السكن الجديد عليه طلب من قبل المستأجر السعودي أما المباني القديمة المتهالكة فهي من يسكنها الوافدين ... رمم عمارتك و أخفض من قيمة الأيجار المبالغ فيه وسوف يتم إستئجارها من قبل ابن الوطن
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81 - loving liberal2017-09-18 09:11:54
القرارات الاخيره صارلها التاثير الاكبرواناس لم تتحمل هذا الشي او التعايش معاه ونعكس شره على المواطن والمقيم والشركات خسرة ومن الي يتحمل ضريبه100% ولاتوجد في العالم اجمع والاجنبي يرجع لبده ويخلي المشاك
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80 - ابو محمد2017-09-18 09:11:15
اقسم بالله اني الان يالله دخلي يأكلني ويكفيني اول استرزق من بقالتي وتكفيني انا وأجار بيتي وأهلي وبعد الرسوم سافر اغلب سكان الحي ويمكن أقفل البقالة ماقدر أسدد راتب ورسوم اما اجار بيتي احتمال اني اتعثر
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79 - العبيدي2017-09-18 09:10:50
خلونا نرتاح من الزحام . خلوهم يروحون وخلو ثروات بلدنا تبقى فيه . البلد مأكول من الأجانب ومذموم .يعني الأجنبي مايعترف بفضل الله عليه ثم فضل هذا البلد .
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78 - خلك بعيد حبك يزيد2017-09-18 09:09:52
ركود في عينك يعني أنت حزين على مغادرة الأجانب ؟
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77 - الازدي2017-09-18 09:08:37
نعم البايع مقيم والبايع مقيم ومشتري والفلوس كلها للمقيمين الترتييب طيب وحفظ خيرات البلد للبد افضل من تروح برى البلد ويرجعون يحربونا بها
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76 - يمني مقيم2017-09-18 09:07:35
عشان تعرفون قيمتنا وان احنا اللي مشغلين الاسواق هانا وبدون الاجنبي محلاتكم بتتقفل وشوارعكم بتفضى وبتهشو ذباب
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75 - معد التقرير متستر2017-09-18 09:07:00
تعليق مخالف
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74 -2017-09-18 09:06:33
ابركها من ساعه دعونا نتنفس لو قليلاً حتى السباك وعامل البناء واضع عدته فوق الكرايسدا والددسن ويجوب الشوارع بكل حريه لانه يعمل لحسابه وجميع العدة تحت اسم كفيل وآخر الشهر يقبض الثمن هذه حقيقه لانتجاهلها
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73 - مزاجي كذا2017-09-18 09:06:04
يكفي أن اليوم كشف ارصدتكم المتضخمة وانتم رواتبكم قليلة وبداء (من اين لك هذا)والمشكلة المتستر طفرات والمتستر علية شبعان
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( عدد التعليقات 6,732 )72 - أنفااس مشتااق
خروج الوافدين من البلد قادم و لا يبقى غير من يمتهن مهن لا يشغلها ابن الوطن في الوقت الحاضر ...
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71 - abdullh222017-09-18 09:05:38
نعم قل البيع والتصريف وتكد ست البضاعة واصبح المتجر معروض للتقبيل ولا يوجد من يشتري .....
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70 - خالد2017-09-18 09:05:37
تعليق ٦٦ يقولك مافيه مشترين كيف يوظفون سعودي وبراتب عالي تفهم انت والا ما تفهم
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69 - ابومشعل2017-09-18 09:05:00
***فالمكاسب من اعادة غربلة وضع المقيمين ستتحقق في السنوات القادمة لعل اهمها تقليل الضغط على الخدمات وسوف يتم الاستفادة ممن البلد بحاجتهم دون غيرهم فقط انتظروا وستحمدون القرار
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68 - محمد2017-09-18 09:03:48
انا صاحب عمارة الان اغلب سكانها سافرو وفيه شقق فاضية ما استئجرت من شهرين مين بينفعني
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67 - مزاجي كذا2017-09-18 09:03:25
وهل حين تجارتكم فادة البلد لا فادة حيوبكم وورثتو ابنائكم كل شي وأبناء الوطن تحاربونهم واصبحتم برغد من العيش ونحن تكابد الاسكان والمعيشة وانتم وصل بكم أن تضعو كاميرات مراقبة على فللكم الخاص
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66 -2017-09-18 09:02:31
ثوب اسود وشنب وريحة الدوخان تصرع الكلب ويطلب بيض مقلي وحمضيات إيش القرف هذا على الصبح استفرغ استغفر الله العظيم
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( عدد التعليقات 6,732 )65 - أنفااس مشتااق
واصلو بإحلال ابن الوطن بدل الوافدين نسبة لأبطاله عاليه لدينا تقدر ب٠/٠١٥ من مجمل عشرون مليون سعودي ...
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64 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-18 09:01:36
ولسى ما شفتوا شي القادم أسوأ وأمر الركود ليس في جدة بل جميع مدن المملكة والأجانب في كل بلد هم المحفز الاقتصادي .. مبزرة احسن وخلهم يروحون مايعرفون شي عن الاقتصاد هذي المحلات فاضية يالله ورونا شطارتكم
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63 - حمدان2017-09-18 09:00:44
الحمد الله أبرك الساعات يوم تصفى الدار للأهل الدار حنا في الأصل ما ودنا بهاذي العمالة و متحملينهم سنين فما بالك لو رجع نصهم و عيالهم لبلادهم الحياه ستكون أفضل بكثير إن شاء الله
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62 - بردقان2017-09-18 08:59:21
تقرير غير حقيقي ، 50-60 % ولسه فاتح ؟؟ هذا عرف يعرفه التجار ..لو نقصت مبيعاته اكثر من 30 % لمدة سنتين لازم يغير النشاط أو المكان !؟ أصلاً أنت شوف مين اللي قاعد يسوي التقرير (الاحصائية) وعلى مين بس ...
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61 - فهد2017-09-18 08:58:58
تسعين في المائة من محلات التجزئة يمتلكها اجانب متسترعليهم من ضعاف النفوس من المواطنين مقابل الف ريال في الشهر
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( عدد التعليقات 6,732 )60 - أنفااس مشتااق
ولا ننسى عدد المحال التجارية تفوق عدد السكان مع عدد الوافدين فمن الطبيعي يكون روكد طفيف جدا و ينشط الشراء من المحال بعد الرواتب و في وقت المناسبات بشكل ملفت للنظر ...
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59 - كلنا بريك بن هادي2017-09-18 08:56:49
الحمد لله المواطن سيدفع الفرق فى الانخفاض و فرق فى الريادات و الفرق فى الرسوم و سيدفع و سيدفع
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58 - احمد الغامدي2017-09-18 08:56:39
هناك تلاعب بالأسعار والذين وراء ذلك هم المقيمون ، يريدون إظهر خلل كبير في البلد بعد سن الرسوم ، التجارة يجب أن يتم تحريرها من أيدي الأجانب فأبناء البلد أولى .
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57 - كلنا بريك بن هادي2017-09-18 08:55:15
المساجد ايضا سيقل الضغط عليها
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56 - 1232017-09-18 08:55:07
رخص كل شي من يوم طلعو الاجانب ومن يقدم تلك التقارير نقول لا يتعب روحه خلاص حُسم الامر
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55 - احمد الغامدي2017-09-18 08:55:05
لا يوجد رابط بين تدني المبيعات وعائلات المقيمين نهائياً ... الركود سببه المبالغة في الأسعار ورفعها بنسبة 500% فحذاء المدرسة الذي كان بمبلغ 40 ريال الآن بـ 250 ريال وعلى هذا قس
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( عدد التعليقات 6,732 )54 - أنفااس مشتااق
طبعاً الوافد بيصتف مع أبناء جلدته .. نعم هناك أنخفاض طفيف في قيمة الأيجارات لكن شئ لا يذكر ... أبناء البلد أولى بمقدرات البلد من الوافدين ... بلا تظليل إعلامي ...
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53 - محمد الغامدي2017-09-18 08:54:49
****تركيزه على العطور والملابس الصيني والبضائع المقلدة ولو ذهب المعد للبرنامج الى احد اسواق شمال جدة سواء الشعبية او المولات لوجدها مزدحمة . امل معاقبته قوة
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52 - فيصل2017-09-18 08:54:35
مايحرك السوق الا مواطنيها الاجانب مايصرفون مثل المواطن بل يدخروون لاتجي تقول السوق خامل لك مصلحه ام انك رب عمل ولديك الكثير من العمال او سعودي متجنس..وتريد المصلحه للاهلك الاصل.
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51 - كلنا بريك بن هادي2017-09-18 08:53:07
الحسنه الوحيده اننا افتكينا منهم و عقبال العماله انفسهم مع الرسوم سيسافر نصفهم الى بلدهم و الحياه ستكون احلى بس اكيد ستكون اغلى بكثير
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50 - ابو عبدالله2017-09-18 08:53:04
الله لايردهم وعقبال الباقين اللي تهبوا خيرات البلد بدون مانستفيد منهم
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49 - ابو الليل. ZzzzzzzzZzz2017-09-18 08:52:34
السوق والتجار اجانب لا تخاف عليهم يعيش في اي بلد المشكله عندنا محد يقبلك
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( عدد التعليقات 6,732 )48 - أنفااس مشتااق
الأنخفاض على الشراء طفيف وأكثر من هم محفزي الأقتصاد هم ابناء البلد ... هل يعقل وافد راتبه قليل يكون نسبة الشراء لديه مرتفع .... مستحيل جداً ... أجرى مقابلات مع السعودين أصحاب المحال وليس الوافدين يتبع
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( عدد التعليقات 22,278 )47 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
الكهرباء والمياه ,,,,سيخف الضغط عليها ,,,,عند سفر أسر الوافدين
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46 - خالد2017-09-18 08:51:34
بعض الناس يحب الفوضى والتستر وعدم النظام ..
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( عدد التعليقات 11,026 )45 - العنيد
فرقاهم {{ عيد}}
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( عدد التعليقات 22,278 )44 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
أيضا حجوزات الطيران ,,,,سيصبح بالأمكان تجد ,,,حجز في أي وقت
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43 -2017-09-18 08:50:21
عندهم اهم حاجة المطاعم الاجانب 60% لا يحبون اكل المطاعم وانت ياقرني بطل حسد وروح فك مطعم واشتغل زي خلق الله اعود بالله يالحسد تحصل الواحد شنب يحك في الطاوله ويطلب بيض مقلي وحمضيات قرف من جد
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( عدد التعليقات 22,278 )42 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
أيضا إزدحام الطرق ,,,اللي تعج بالوافدين ,,,,,ستخف الزحمه ,,,,وننططلق بكل يسر وأمان
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41 -2017-09-18 08:50:06
دولة غنية ****
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40 - ابوعدنان2017-09-18 08:49:52
هذاقانون بلدكان المفروض من زمان تطبق الرسوم كل الدول المتقدمه وغيرالمتقدمه تفرض رسوم لماتم اقرارالرسوم عندناجعلوا اسباب الركودتطبيق الرسوم الى مايعجبه يقفل ويبحث عن عمل اخرومضى يابلادى
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39 - عيصو2017-09-18 08:49:32
خبر طيب مع الف سلامه قرار موفق ولصالح المواطن
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38 - عادل الوحش2017-09-18 08:49:29
اروح الهايبر بندا والاسواق الحركه الشرائيه موجوده ماتغيرت
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( عدد التعليقات 22,278 )37 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
لاتنسوى أضرار,,,,تكدس الوافدين ,,,,منها ,,,إرتفاع العقارات بشكل مبالغ فيه,,,,,وكذلك ,,,,سيطرتهم على الإقتصاد ,,,,,الآن سيصبح في متناول الأسره السعوديه ,,,,تملك العقار,,,,عند سفر أسر الوافدين
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36 - ابوداحم2017-09-18 08:48:39
الكثرة تغلب الشجاعة ...ولا دولة في العالم ترى فيها كل شارع به 500 محل تجاري فوضى البلديات هي السبب كل شارع يسمحون بفتح المحلات كلام غير منطقي وغير صحيح لابد من تقنين الشوارع وتقليص المحلات التجارية
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35 -2017-09-18 08:48:29
ياعمري قلبك على الوافد وتوفير له العيشة الكريمه مثل هؤلاء يستطيعون ان يؤثروا بالاعلام ولكن فطنة المواطن باذن الله رايح تقف ضد توجهاتهم
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( عدد التعليقات 22,278 )34 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
عملية تصحيح المسار,,,,,قد تؤلم البعض,,,,,خصوصا المتسترين ,,,,وأهل السلع المزوره,,,,اللتي تلقى رواج لدى المقيمين
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33 -2017-09-18 08:46:29
وهذا ما كنا نتوقعه وكتبنا عنه سوف تقل دورة الريال وتنخفض القيمة الشرائية ويصيب الاسواق الركود
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( عدد التعليقات 22,278 )32 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
فرض الرسوم هو الصح,,,,لأن مايصرف من خدمات للمقيمين,,,,,تفوق مايدعيه بعض التجار ,,,,اللي هم أجانب بالأصل
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31 - يعني بتدخل جيوبنا منها شي2017-09-18 08:45:32
ستذذهب هذه الاموال الى بلدان وجيوب هؤلاء المتكلمين
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30 -2017-09-18 08:41:46
بعض ****راضعين الكذب رضاعه في كل شي في حياتهم وهذا من واقع تجربه بسيطه اليوم في موضوع خاص.
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29 - عارف2017-09-18 08:41:35
طلعوا مليارات من عندنا ولا نفعونا بشي
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28 - كلنا بريك بن هادي2017-09-18 08:41:28
رحوا فى 60 داهيه فك الله منهم
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27 - المشكلة ان الي اعدو هذا التقرير اغلبهم اجانب2017-09-18 08:41:17
يعني المواطن ما اشتكى
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26 -2017-09-18 08:41:10
المال مال الله والرزق رزق الله خلوا الناس تسترزق من وين ولا تألونهم ليش حتى لو راخوا امريكا تسالونهم من وين لكم حسد وطمع بغيض منكم
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25 - العربي2017-09-18 08:39:09
وش الهدف يعني نردهم هل هذا عطف عليهم الى هذه الدرجه وبعدين الاجانب ما قلوا ولا شي كله كلام فقط وبعدين كل اصحاب المحلات اجانب وجميعها تستر
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24 - يااهل التقارير الصادمه2017-09-18 08:38:54
ترو ما يمشي على مملكة الحزم شي كل شي مسجل وموثق وكل شي مدروس ومخطط له العشاويات ذهبت بغير رجعه
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23 - حسين العثمان2017-09-18 08:37:06
هذا التقرير للمطبلين. إنشاء الله مايبقى واحد فين المشكله
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22 -2017-09-18 08:36:15
غير صحيح وعساها تنام ولا تقعد الوافدين مالين البلد من شمالها لجنوبها ومن شرقها الى غربها من دون فائدة في هذا الصباح ذهبت افطر ورايت الاجانب اكثر من السعوديين في المحلات والشوارع فتقريرك هذا غير صحيح
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21 - أبو وعد2017-09-18 08:35:05
قرار معمول به في جميع دول العالم وش المقصود بكلام الأخ صاحب القرار إلا أنه من ***
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20 - القادم2017-09-18 08:35:01
باقي ضريبة الدخل و رفع الكهرباء و الماء على الأجانب مثلنا مثل باقي دول العالم حقنا.
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19 - Saad2017-09-18 08:33:25
ركود طبيعي بعد كل طفرة وكل شيئ نزل الا اعلاف الاغنام مما ينذر بكارثة قادمة إذا لم تتدخل وزارة الزراعة وهي اهم من مشاكل المقيمين
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18 - اللهم زد وبارك2017-09-18 08:33:13
خل الزحمة تقل وزحمة المدارس تقل والاسواق تقل والتحويلات الي بالمليارات الى ابلدانهم تقل
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17 - العنزي2017-09-18 08:31:39
غير صحيح
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16 -2017-09-18 08:31:09
ركعتي الضحى
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15 -2017-09-18 08:29:11
السبب الرئيسب الناس ما عندها فلوس كل شي غالي والرواتب ثابته لا تقول مقيميين ولا سعوديين الجيوب فارغه الله يرزقنا من عنده
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14 - غير صحيح ما جاء بالتقرير2017-09-18 08:28:38
اولا الجهة الرسمية الوحيدة التي تحدد ذلك هي الجوازات أما ما صرح به هذا الرجل فهو غير صحيح فالنقص الظاهر هو في عدد مخالفي النظام وهم مقيقمون بصورة غير نظامية افارقة مصريون هنود ويمنيون وغيرهم.
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13 - القرني[email protected]@2017-09-18 08:28:27
اجمل قرار سمعته لازم المواطنين يشتغلون ويتحملون المسؤلية هذا القرار ف صالح المواطن خلاص ملينا من الزحام ف الشوارع والبيوت والمطاعم وكل مكان
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12 -2017-09-18 08:26:42
يمكن يزعلون اللي ماخذين جنسية من مغادرة الاجانب يمكن
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11 - بحر12017-09-18 08:25:38
بعض الناس يحب الفوضى والعشوائية النظام إلى الآن طبقا في السعوديه مطبق في جميع أنحاء العالم من سنين والمشكله في بعض أهل البلد إلى يبغو فوضة الأجانب واتسيب ترجع زي اول
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10 -2017-09-18 08:24:27
لم الحظ مغادرة الا في الصحف
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9 - فهد2017-09-18 08:23:57
يعلم الله ماشفنا العافية الا من بعد وضع الرسوم ومغادرة كثير من الوافدين، يكفي عندنا بالجبيل ماكان يطالع حتى فيك العقاري الحين يدورك دورة وبالسعر اللي تبيه للسكن. والأغراض نزل سعرها بشكل كثير.
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8 - السيد2017-09-18 08:22:25
قسما بالله الفرق كبير جدا بين الحركة والتسوق والناس بين الان وقبل عامين..... لا يوجد مقارنه وهذا بدون شك يعود الى اعاقة عجلة الاقتصاد بالقرارات الجريئه التي تسببت في طعن الاقتصاد في خاصرته .
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7 - نجاخان2017-09-18 08:21:38
شاقوووووول كذابين اصلا المقيمين وعوايلهم مايشترون شيء غير الخبز والفول اتركونا بس انتم فازعين لهم ***
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6 - 1232017-09-18 08:21:25
المتسترين نبشو الموضوع من جديد
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5 - المحقق كونن لا يخشى المحن2017-09-18 08:21:20
خلاص نرجعهم مرة ثانية ونخليهم يسددو الرسوم ما حد طردهم أساساً بس الرسوم لازم يدفعونها أو نسحب من أرصدتهم وندعم فيها خزينة الدولة بالاتفاق مع دولهم والدولة إلي ترفض نقاطعها حنا والامارات ومصر والبحرين
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4 - hima2017-09-18 08:21:06
اللي مغادرين اجانب,واللي بيشتكو برضو اجانب,,والمواطن الغلبان فلنص مو فاهم حاجه,راقبو حركة البيع فدي الاسواق وحتكتشفو انها مش جايبه قيمة اجار المحل,,,اذن فين الخساره اللي بيتحدثو عنها,تستر وغسيل.
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3 - ساري2017-09-18 08:19:44
الا رخص كل شي العروض تنهال على الزباين في جميع المحلات اللهم له الحمد وله الشكر
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2 - زائر2017-09-18 08:18:56
حنا نبي الهبوط
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1 - ذر الرماد في العيون2017-09-18 08:18:20
حيث أقرّ عدد من البائعين بوجود هبوط في المبيعات يتراوح بين 50 إلى 60%. من هؤلاء البايعين هل هم سعوديين !!!!!
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آخر تعليق
بواسطة : ↩ابو شدا↪
الي انصدم هم المستفيدين من الأسواق المذكوره وأولهم المجنسين....
بواسطة : حبيب
٣٤ ايش دخل الشهرة بالطفل...
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