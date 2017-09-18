شاهد.. “تقرير صادم”.. غادرت عائلات المقيمين بعد “الرسوم”.. والأسواق “نامت”!

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صحيفة المرصد: كشف تقرير مصور أعده موقع عين اليوم تراجعا واضحا في حركة المشترين في أسواق وسط البلد بجدة (الخاسكية وشارع قابل)، حيث أقرّ عدد من البائعين بوجود هبوط في المبيعات يتراوح بين 50 إلى 60%.

واعترف بائعون أن هذه الأسواق القديمة التي كانت تكتظ من قبل بمرتاديها من مختلف الجنسيات، باتت تعاني ركودا واضحا في أعقاب مغادرة عوائل المقيمين بعد تطبيق الاستحقاق المالي لرسوم المرافقين على العمالة الوافدة بالقطاع الخاص.

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