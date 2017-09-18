في أغرب إطلالة لها.. شاهد بالفيديو: مريم حسين ترقص في شوارع دبي بالبيجاما!

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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الفنانة المثيرة للجدل مريم حسين، وهي تتجول في شوارع دبي، وتتمايل بحركات راقصة، مرتديه طقم من الستان باللون الرمادي الذي يشبه البيجاما مع صندل من الكعب العالي.

وأثار مقطع الفيديو المنشور سخرية رواد التواصل الذين رأوا أن هذه الإطلالة هي الأغرب على الإطلاق، خصوصًا أنها ارتدتها في شوارع مدينة دبي الإماراتية.

يُشار إلى أن الفنانة الإماراتية أحلام كانت قد ارتدت “البيجاما” في السابق وتعرضت هي الأخرى لموجة من السخرية والهجوم.

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