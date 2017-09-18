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في أغرب إطلالة لها.. شاهد بالفيديو: مريم حسين ترقص في شوارع دبي بالبيجاما!

في أغرب إطلالة لها.. شاهد بالفيديو: مريم حسين ترقص في شوارع دبي بالبيجاما!
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المرصد 45 3٬545 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الفنانة المثيرة للجدل مريم حسين، وهي تتجول في شوارع دبي، وتتمايل بحركات راقصة، مرتديه طقم من الستان باللون الرمادي الذي يشبه البيجاما مع صندل من الكعب العالي.
وأثار مقطع الفيديو المنشور سخرية رواد التواصل الذين رأوا أن هذه الإطلالة هي الأغرب على الإطلاق، خصوصًا أنها ارتدتها في شوارع مدينة دبي الإماراتية.
يُشار إلى أن الفنانة الإماراتية أحلام كانت قد ارتدت “البيجاما” في السابق وتعرضت هي الأخرى لموجة من السخرية والهجوم.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

45 - كجمغلو
2017-09-18 11:11:13
تحمل وزرها لحالها وتحاسب لحالها ولا يبقى الا عملها
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44 - محمد
2017-09-18 11:07:56
نوعية القماش ناعم وطري جدا ويصعب وضعة ع طاولة دون حراك لذا يحتاج الى خياط ذو خبرة عالية وقدرة على إمساكه أثناء التخييط بكلتا يديه.
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43 - اول 1
2017-09-18 10:59:34
مريم حسين****
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42 - زمرد إبن الحعخم
2017-09-18 10:59:11
تعليق مخالف
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41 - زمرد إبن الحعخم
2017-09-18 10:57:45
تعليق مخالف
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40 - زمرد إبن الحعخم
2017-09-18 10:54:20
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 9,006 )
39 - بسمه
2017-09-18 10:52:57
24// 😂عادي متعودة لكن المشكله لما نصير تقليد للغرب وجايين يقولون انها ستايل وبمبلغ وقدرة ..هذي يلبسونها المشاهير مثل ريهانا والليدي قاقا يعني موشرط نسوي مثلهم ونمدح شي شاذ ،
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( عدد التعليقات 9,006 )
38 - بسمه
2017-09-18 10:49:40
صباح النور المنتصر .
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37 - فواصل سكاكا الشلهوب
2017-09-18 10:45:29
استعراض علني ****
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36 - عبدالرحمن الوجيــHــه
2017-09-18 10:35:08
اعتقد بالبيجاما وفي الشارع يعني جاهزة للـ ....
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( عدد التعليقات 4,178 )
35 - سهم
2017-09-18 10:33:41
تعليق مخالف
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34 - ابو. بدر.
2017-09-18 10:30:34
احمدوا. ربكم. المعافى بنعمة. اذا لم تستح. فافعل ماشئت. نحن بآخر الزمان. **** لا حسيب ولا رقيب. الم تتعض من غيرها وكيف عاقبهم الله. الا تشكر الله على الصحة حسبك الله
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33 - ابو حزام
2017-09-18 10:30:32
بجوك المراهقين ينعزلو في الكامري
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( عدد التعليقات 8,874 )
32 - المنتصر بالله
2017-09-18 10:28:54
محمد الشهري كذوب يهابد ويرامح ويصقل ويبربس في حوش المرصد هههههههههه
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31 - نور
2017-09-18 10:28:24
ت 24 👉 ذكر غير سعودي
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30 -
2017-09-18 10:24:47
***واضحه.
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29 - اختر خان
2017-09-18 10:22:41
مهمد السهري ترضى تكون ****بهيك سكل انت ***
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28 -
2017-09-18 10:21:39
دعوات زوجها عليها****لظلمها لزوجها
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27 -
2017-09-18 10:19:29
يا الله صباح الخير
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26 - الجال
2017-09-18 10:19:17
الحمد لله علي الستر والعافيه اللهم لاشماته
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( عدد التعليقات 8,874 )
25 - المنتصر بالله
2017-09-18 10:17:22
هذه البجامات يلبسها البنشري ومغير الزيوت أنشد زويته عنها سعرها 10 ريال خخخخخخخخ
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24 -
2017-09-18 10:16:55
بسمه الحين يجونك المتناقضين و يتهمونك بالغيرة والحسد ويدافعون عنها ويمدحونها ولو هي مواطنة كان انتقدوها وانقلبوا مطاوعة شفتي تناقضهم
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23 - فهد12
2017-09-18 10:15:31
كثرت عصير
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( عدد التعليقات 8,874 )
22 - المنتصر بالله
2017-09-18 10:12:24
صباح الخير بسمه ⚘🌷🍀☘
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( عدد التعليقات 8,874 )
21 - المنتصر بالله
2017-09-18 10:11:07
موجوده في سوق كل شيء ب 10 ريال سروال بنقالي هههههههههههه
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( عدد التعليقات 8,874 )
20 - المنتصر بالله
2017-09-18 10:09:12
تعليق مخالف
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19 - عيصو
2017-09-18 10:07:43
انسانه ***
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( عدد التعليقات 9,006 )
18 - بسمه
2017-09-18 10:05:24
في النهايه شكل بيجاما مهما طلعت موضه وغير كذا مو كل شي يكون موضه ينلبس يا موديل انت وياه ....مع القوم وان ضلوا .
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( عدد التعليقات 9,006 )
17 - بسمه
2017-09-18 10:03:26
محمد الشهري // لا تتسرع بالمدح انتظر باقي ا****😂
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16 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-18 10:03:22
تعليق 9 فديت التخصص فى الأسعار والخبرة أكيد أنك شيك اوفر يا شوق منته على خبر حبك ذبحني وأنته ماتدري .
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15 - ...
2017-09-18 10:02:11
اذا ماتسوي كذا ماطلع دراااهم كل ماغرت الجمهور كثرت القرووش
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14 -
2017-09-18 10:01:42
نسيت ***هههههههههههههه
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13 -
2017-09-18 10:01:31
تعليق مخالف
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12 - طوكيو
2017-09-18 10:00:56
صحيح اللي ما يعرف للصقر يشويه تضحكون عليها وانتو ماتعرفون آخر صيحات الموضة هم يسمونها بيجاما عشان شكلها زيها لكن هذا لبس رسمي يطلعون فيه
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11 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-18 10:00:05
ياريحه الكادي ويا الياسمين فديت عمرك والله بتجننين 🍐🍎🍓🍇🍉🍑🍉🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
10 -
2017-09-18 09:58:59
وش كانت شاربة
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
9 - ❤️شووووووق❤️
2017-09-18 09:57:41
هههههه هذي ماهي بيجاما الحين الموضة كذا طقم بموديل بيجاما ويلبسونه حتى فنانات امريكا بالمهرجانات العالمية آخرها قبل اسبوعين وتراها ماركات عالمية اسعارها توصل لعشرات الآلاف
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8 - ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
2017-09-18 09:57:23
الله يهديها لو تقعد في بيتها وتربي بنتها وتهتم ببنتها وتترك عنها الظهور والتميلح والاستعراض كان افضل لها
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
7 - العنزي
2017-09-18 09:56:44
***لايشم رايحه الجنه مو كلامي كلام سيد المرسلين نبينا محمد عليه الصلاه والسلام
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
6 - حزين
2017-09-18 09:56:40
مزه يا****
لا يعجبني(18) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 22,278 )
5 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-18 09:56:07
هذه حياتها،،،،،والبلد اللي عايشه فيه ،،،،،قوانينه سامح لها،،،،،،اذا إنتوا مالكوا ومالها،،،،،،🦅
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
4 - زائر
2017-09-18 09:55:33
وش هالمصايب والفتن والبلاوي الله يبعدنا عن هالفتن والكوارث
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
( عدد التعليقات 9,006 )
3 - بسمه
2017-09-18 09:53:18
مررررريضه 🤢
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
2 -
2017-09-18 09:48:32
وش ترجي من كل ***هذا اقل ما يفعله ويتفاخر بل ويتفاجر به
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
1 - فيصل
2017-09-18 09:47:09
تعليق مخالف
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