رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / “الساعد”: هكذا قبلت الدوحة أن تكون رأس حربة.. وما فعله الوزير القطري لم تفعله “ستات البيوت” في جلسات العصاري!

“الساعد”: هكذا قبلت الدوحة أن تكون رأس حربة.. وما فعله الوزير القطري لم تفعله “ستات البيوت” في جلسات العصاري!

“الساعد”: هكذا قبلت الدوحة أن تكون رأس حربة.. وما فعله الوزير القطري لم تفعله “ستات البيوت” في جلسات العصاري!
حجم الخط A A A
المرصد 3 878 1 ساعة

صحيفة المرصد: أكد الكاتب السعودي محمد الساعد أنه بعد مضي مئة يوم على مقاطعة قطر من قبل الدول الأربع المناهضة للإرهاب، واجهت الدوحة أول اختبار حقيقي للحوار وجها لوجه في اجتماع مجلس الجامعة العربية، كان الأول بعد أشهر من القطيعة التامة، والحديث عبر الوسطاء.
وأوضح “الساعد” في مقال له: ” شريفة بنت القعقاع بنت آية الله جدي السادس عشر !”، بـ “عكاظ”، أن عادة قطر في إضاعة الفرص والهروب للأمام، والتذاكي مع خلاف ليس فيه مجال للمراوغة، فالدول الأربع تعلم تماما طريقة تفكير الدوحة ومساحات المناورة الضيقة التي أمامها، إنه خصم كشف من 20 عاما.
وأضاف: تعاملت الدوحة مع الاجتماع بغرورها السياسي الذي يغرقها أكثر وأكثر في وحل صنعته بنفسها، ولم تعد قادرة على التخلص منه، بل أدت الرسائل التي أطلقها وزيرها المفوض للسياسة الخارجية إلى تأكيد صحة موقف الدول الأربع من الدوحة.
واستنكر “الساعد”: هل يعقل أن يقسم وزير دولة للشؤون الخارجية خلال حوار دبلوماسي في مجمع إقليمي، واصفا دولة مختلفا معها بأنها «شريفة»، ما فعله الوزير لا تفعله «سيدات البيوت» في جلسات العصاري.
وتساءل: كيف يمكن لأي سياسي «عاقل» أن يفهم كيف ينظر المجتمع الدولي لإيران باعتبارها دولة مارقة راعية للإرهاب أن يصفها بالدولة «الشريفة»، أي سياسة تعلمها هذا الوزير ومن راءه في الدوحة، وهل علاقات الدول تقيم نتيجة حمولتين بصل وطماطم وألبان أرسلتها طهران للدوحة.
وقال “الساعد”: إيران التي حاولت طوال ثماني سنوات الاستيلاء على بغداد عاصمة هارون الرشيد وقتلت مليوني عراقي، ودمرت دمشق الشهباء، واحتلت بيروت، وعبثت في البحرين واليمن والكويت، ودعمت الإرهابيين في السعودية ومصر، وتحولت لملاذ آمن للقاعدة وداعش وقادتها وعائلات الإرهابيين.
وبين “الساعد” أن إيران هي الدولة التي تسخر 90 %من ميزانيتها لتصدير الثورة والفكر الفارسي الاستعلائي للسيطرة على العرب وأراضيهم ومصيرهم ومستقبلهم، تصفها الدوحة بالدولة الشريفة، معقبًا: يا لرخص العواطف في سوق السياسة القطرية!.
وذكر “الساعد” أن موقف السعودية من إيران يستند على إيقاف المد الإرهابي لطهران في الخليج والعالم العربي، وتعرية النظام أمام المجتمع الدولي ومحاصرة شره، بينما تقوم الدوحة بتعويمه وإعادة تأهيله، بل وتبني مواقفه الحادة من الرياض.
ورأى “الساعد” أن الدوحة أن تكون رأس الحربة في المشروع الإيراني المهدد للسعودية، بدءا من الخيانة العسكرية لدول التحالف في اليمن، مرورا بترويج العقيدة «الفارسية» في المنطقة، وتمويل أجنحتها العسكرية والسياسية، من حزب الله وحماس الجهاد والحوثيين ومسلحي العوامية وانتهاء بالحشد الشعبي.
واعتبر “الساعد” أن الدوحة تشكل ظهيرا إعلاميا يروج لمواقف طهران ويدافع عن أولوياتها، بل وصل الأمر إلى حد إعلان الحرب على مشاريع الرياض، وهو ما ظهر جليا في نشر منصات قطر الإعلامية لرسالة جواد ظريف التي هاجم فيها المملكة عشية القمم الثلاث بين الدول العربية والإسلامية وأمريكا، إضافة لكلمة تميم في محفل عسكري أيد فيها إيران وسمح بجلب عدد كبير من قوات الحرس الثوري لقطر، والعرض على طهران بناء قاعدة عسكرية في الدوحة.
وشدد “الساعد” ان كلمة «شريفة» التي أطلقها الوزير القطري يجب أن تضاف لقاموس طويل من الكذب والتزوير يتميز به بيت الحكم في الدوحة لعل أشهرها الانتساب لعائلة آل الشيخ بترويج كذبة «جدي السادس عشر»، ومحاولة خداع العالم بكلمة الحصار.
ولفت الكاتب السعودي أن هذا هو أسلوب اعتمده الحمدان لتحقيق مصالح سياسية يقدمون لكل سياسي ومجتمع ما يحب سماعه ويدغدغ مشاعره، ففي طهران قال حمد بن خليفة إنه ينتمي لأسرة ذات أصول إيرانية، وفي الجزيرة العربية يدعي صلة قربى بالشخصية التاريخية القعقاع، وفي ليبيا يقول للعقيد معمر القذافي زورا وكذبا إنه الحفيد السادس عشر للشيخ محمد بن عبد الوهاب، مبررا طموحه السياسي ومسوغا لأوهامه للاستيلاء على الحكم في الجزيرة العربية والمملكة.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

3 - مواطن مسكين
2017-09-18 11:07:22
فقط للتصحيح حلب الشهباء وليست دمشق يا محمد الساعد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - الوطن في قلوبنا
2017-09-18 10:42:37
بارك الله في الكاتب محمد الساعد كفيت ووفيت. الصبرعلى قطرتعدىالحدودمابعد 20سنة صبر وأيضاء مستمرةعلى ذلك لهداف خبيثةضد السعودية. كثر التسامح مذلة ممايشجع الكويت ومسقط على معاداة السعوديةالضربةالقاضيةفوز
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - العيد
2017-09-18 10:02:25
ستات البيوت في جلسات العصاري ....***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ولدالشيوخ

الو📞! هلا صباح الدمعه يا نوني.. عمي محمد، سمي، ماما هاوشتني وتقولي لازم تروحين ل...
بواسطة : ↩ابو شدا↪

الي انصدم هم المستفيدين من الأسواق المذكوره وأولهم المجنسين....
بواسطة : حبيب

٣٤ ايش دخل الشهرة بالطفل...
بواسطة : ابو ريان

اه نادي ليلي ... طيب اللي اوله شرط اخره نور...
كتاب الرأي
mm

كوثر الأربش

معلم، معلمة؟ شكرًا
101 1
mm

محمد الساعد

شريفة بنت القعقاع بنت آية الله جدي السادس عشر !
193 1
mm

فهد الأحمري

شكرا قينان الغامدي هنا رسائل لمعلم/‏‏ة
188 4
mm

قينان الغامدي

ما زالت السرورية تنظيما خطيرا: أمن الوطن مسؤوليتنا جميعا
177 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

مشروع أستاذ أكاديمي ناجح….كيف ولماذا ؟
138 4
mm

محمد آل الشيخ

سقوط إخونج المملكة المدوي
693 9
mm

مشعل السديري

إيران من الداخل
341 2
mm

هالة الناصر

قائمة المحرضين ليست مفاجئة!
419 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

كلما ” قلت نسبة الذكاء ” زاد عدد الاصدقاء..!
276 2
mm

سمر المقرن

قطر بين الكوميديا والتراجيديا!
234 2
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
200 2
mm

أحمد الشمراني

احذروا العالمية صعبة قوية
567 10
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
432 2
mm

صالح الهويريني

دائي يتحدى نجوم الهلال
506 3
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال كملها والأهلي خربها
385 0
mm

أحمد الشمراني

معك يا تركي ضد المتعصبين!
352 8
mm

أحمد الشمراني

هذا الرجل خان الأهلي
1٬632 24
mm

أحمد الشمراني

الخونة يتساقطون
635 3
mm

أحمد الشمراني

كلمة السعودية واحدة يا قطر!
261 1
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
624 20
الاخبار الدولية
داعشي شيشاني نادم: “إنها ليست خلافة وليس هناك دولة إسلامية-فيديو

داعشي شيشاني نادم: “إنها ليست خلافة وليس هناك دولة إسلامية-فيديو

 المرصد 7 362 28 دقيقة
عبد الله آل ثاني يصدر بيانا ويدعو أعيان الشعب القطري لاجتماع .. ويكشف طريقة التواصل معه

عبد الله آل ثاني يصدر بيانا ويدعو أعيان الشعب القطري لاجتماع .. ويكشف طريقة التواصل معه

 المرصد 89 7٬819 12 ساعة
ظهر كشخصية محترمة.. هكذا استدرج طيار عربي امرأة إلى منزله واغتصبها في الشارقة

ظهر كشخصية محترمة.. هكذا استدرج طيار عربي امرأة إلى منزله واغتصبها في الشارقة

 المرصد 55 11٬266 14 ساعة
مكافحة الفساد في صنعاء تلوح بسجن المخلوع..وثروته تقدر بـ60 بليون دولار

مكافحة الفساد في صنعاء تلوح بسجن المخلوع..وثروته تقدر بـ60 بليون دولار

 المرصد 60 3٬017 يوم واحد
المرصد الرياضي
قرار إلغاء لجنة توثيق البطولات يثير الجدل في الوسط الرياضي السعودي

قرار إلغاء لجنة توثيق البطولات يثير الجدل في الوسط الرياضي السعودي

 المرصد 71 3٬763 9 ساعات
منصب جديد لسامي الجابر بعد إقالته من الشباب!

منصب جديد لسامي الجابر بعد إقالته من الشباب!

 المرصد 97 15٬979 11 ساعة
بالفيديو : النصر يتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما

بالفيديو : النصر يتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما

 المرصد 57 3٬291 13 ساعة
كشف تفاصيل حملة سرية أطاحت بمدرب الشباب سامي الجابر !

كشف تفاصيل حملة سرية أطاحت بمدرب الشباب سامي الجابر !

 المرصد 75 9٬509 يوم واحد
اخبار فنية
بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

 المرصد 15 10٬776 15 ساعة
أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”

أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”

 المرصد 25 4٬151 يومين
تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صور

تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صور

 المرصد 24 15٬587 يومين
لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

 المرصد 41 13٬550 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

 المرصد 56 11٬586 يومين
بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

 المرصد 90 26٬558 يومين
شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

 المرصد 42 14٬382 3 أيام
جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

 المرصد 127 17٬806 3 أيام
يوتيوب المرصد
بالفيديو: شاب يعترض مسن أثناء سيره في الطريق ويعتدي عليه بالضرب ويلوذ بالفرار

بالفيديو: شاب يعترض مسن أثناء سيره في الطريق ويعتدي عليه بالضرب ويلوذ بالفرار

 المرصد 38 5٬922 10 ساعات
شاهد .. ترامب يسخر من “هيلاري كلينتون”بكرة جولف !

شاهد .. ترامب يسخر من “هيلاري كلينتون”بكرة جولف !

 المرصد 2 3٬016 4 ساعات
شاهد .. كيف نفذ رجل وزوجته باستخدام طفلين خطة لسرقة محل في تبوك

شاهد .. كيف نفذ رجل وزوجته باستخدام طفلين خطة لسرقة محل في تبوك

 المرصد 60 9٬800 14 ساعة
شاهد ترامب يدفع زوجته بطريقة “مهينة” خلال حفل رسمي

شاهد ترامب يدفع زوجته بطريقة “مهينة” خلال حفل رسمي

 المرصد 41 18٬625 15 ساعة
اخبار ثقافية
“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

 المرصد 13 1٬097 18 ساعة
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

 المرصد 33 2٬640 يومين
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬638 أسبوعين
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬639 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬167 5 أيام
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬818 أسبوع واحد
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬258 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬511 شهر واحد
اخبار اقتصادية
شاهد.. “تقرير صادم”.. غادرت عائلات المقيمين بعد “الرسوم”.. والأسواق “نامت”!

شاهد.. “تقرير صادم”.. غادرت عائلات المقيمين بعد “الرسوم”.. والأسواق “نامت”!

 المرصد 231 8٬874 3 ساعات
مفاجأة “صادمة” في هواتف آيفون الجديدة

مفاجأة “صادمة” في هواتف آيفون الجديدة

 المرصد 23 5٬296 4 ساعات
قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

 المرصد 35 4٬344 3 أيام
تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

 المرصد 11 9٬445 4 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬654 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬600 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬539 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬776 أسبوعين
الاخيرة
“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!

“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!

 المرصد 59 7٬673 10 ساعات
شاهد .. ثور هائج يقتل مصارعاً أمام الجمهور بعدما هاجمه وحشر جسده بين قرنيه!

شاهد .. ثور هائج يقتل مصارعاً أمام الجمهور بعدما هاجمه وحشر جسده بين قرنيه!

 المرصد 20 5٬036 12 ساعة
الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

 المرصد 40 3٬752 يومين
أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

 المرصد 19 15٬149 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

 المرصد 31 574 57 دقيقة