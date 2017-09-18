“الساعد”: هكذا قبلت الدوحة أن تكون رأس حربة.. وما فعله الوزير القطري لم تفعله “ستات البيوت” في جلسات العصاري!

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صحيفة المرصد: أكد الكاتب السعودي محمد الساعد أنه بعد مضي مئة يوم على مقاطعة قطر من قبل الدول الأربع المناهضة للإرهاب، واجهت الدوحة أول اختبار حقيقي للحوار وجها لوجه في اجتماع مجلس الجامعة العربية، كان الأول بعد أشهر من القطيعة التامة، والحديث عبر الوسطاء.

وأوضح “الساعد” في مقال له: ” شريفة بنت القعقاع بنت آية الله جدي السادس عشر !”، بـ “عكاظ”، أن عادة قطر في إضاعة الفرص والهروب للأمام، والتذاكي مع خلاف ليس فيه مجال للمراوغة، فالدول الأربع تعلم تماما طريقة تفكير الدوحة ومساحات المناورة الضيقة التي أمامها، إنه خصم كشف من 20 عاما.

وأضاف: تعاملت الدوحة مع الاجتماع بغرورها السياسي الذي يغرقها أكثر وأكثر في وحل صنعته بنفسها، ولم تعد قادرة على التخلص منه، بل أدت الرسائل التي أطلقها وزيرها المفوض للسياسة الخارجية إلى تأكيد صحة موقف الدول الأربع من الدوحة.

واستنكر “الساعد”: هل يعقل أن يقسم وزير دولة للشؤون الخارجية خلال حوار دبلوماسي في مجمع إقليمي، واصفا دولة مختلفا معها بأنها «شريفة»، ما فعله الوزير لا تفعله «سيدات البيوت» في جلسات العصاري.

وتساءل: كيف يمكن لأي سياسي «عاقل» أن يفهم كيف ينظر المجتمع الدولي لإيران باعتبارها دولة مارقة راعية للإرهاب أن يصفها بالدولة «الشريفة»، أي سياسة تعلمها هذا الوزير ومن راءه في الدوحة، وهل علاقات الدول تقيم نتيجة حمولتين بصل وطماطم وألبان أرسلتها طهران للدوحة.

وقال “الساعد”: إيران التي حاولت طوال ثماني سنوات الاستيلاء على بغداد عاصمة هارون الرشيد وقتلت مليوني عراقي، ودمرت دمشق الشهباء، واحتلت بيروت، وعبثت في البحرين واليمن والكويت، ودعمت الإرهابيين في السعودية ومصر، وتحولت لملاذ آمن للقاعدة وداعش وقادتها وعائلات الإرهابيين.

وبين “الساعد” أن إيران هي الدولة التي تسخر 90 %من ميزانيتها لتصدير الثورة والفكر الفارسي الاستعلائي للسيطرة على العرب وأراضيهم ومصيرهم ومستقبلهم، تصفها الدوحة بالدولة الشريفة، معقبًا: يا لرخص العواطف في سوق السياسة القطرية!.

وذكر “الساعد” أن موقف السعودية من إيران يستند على إيقاف المد الإرهابي لطهران في الخليج والعالم العربي، وتعرية النظام أمام المجتمع الدولي ومحاصرة شره، بينما تقوم الدوحة بتعويمه وإعادة تأهيله، بل وتبني مواقفه الحادة من الرياض.

ورأى “الساعد” أن الدوحة أن تكون رأس الحربة في المشروع الإيراني المهدد للسعودية، بدءا من الخيانة العسكرية لدول التحالف في اليمن، مرورا بترويج العقيدة «الفارسية» في المنطقة، وتمويل أجنحتها العسكرية والسياسية، من حزب الله وحماس الجهاد والحوثيين ومسلحي العوامية وانتهاء بالحشد الشعبي.

واعتبر “الساعد” أن الدوحة تشكل ظهيرا إعلاميا يروج لمواقف طهران ويدافع عن أولوياتها، بل وصل الأمر إلى حد إعلان الحرب على مشاريع الرياض، وهو ما ظهر جليا في نشر منصات قطر الإعلامية لرسالة جواد ظريف التي هاجم فيها المملكة عشية القمم الثلاث بين الدول العربية والإسلامية وأمريكا، إضافة لكلمة تميم في محفل عسكري أيد فيها إيران وسمح بجلب عدد كبير من قوات الحرس الثوري لقطر، والعرض على طهران بناء قاعدة عسكرية في الدوحة.

وشدد “الساعد” ان كلمة «شريفة» التي أطلقها الوزير القطري يجب أن تضاف لقاموس طويل من الكذب والتزوير يتميز به بيت الحكم في الدوحة لعل أشهرها الانتساب لعائلة آل الشيخ بترويج كذبة «جدي السادس عشر»، ومحاولة خداع العالم بكلمة الحصار.

ولفت الكاتب السعودي أن هذا هو أسلوب اعتمده الحمدان لتحقيق مصالح سياسية يقدمون لكل سياسي ومجتمع ما يحب سماعه ويدغدغ مشاعره، ففي طهران قال حمد بن خليفة إنه ينتمي لأسرة ذات أصول إيرانية، وفي الجزيرة العربية يدعي صلة قربى بالشخصية التاريخية القعقاع، وفي ليبيا يقول للعقيد معمر القذافي زورا وكذبا إنه الحفيد السادس عشر للشيخ محمد بن عبد الوهاب، مبررا طموحه السياسي ومسوغا لأوهامه للاستيلاء على الحكم في الجزيرة العربية والمملكة.

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