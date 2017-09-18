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“الغامدي”: “السرورية في المملكة مثل “السارق المزاح”.. ويكشف سبب تحذيراته المستمرة من هذا التنظيم!

“الغامدي”: “السرورية في المملكة مثل “السارق المزاح”.. ويكشف سبب تحذيراته المستمرة من هذا التنظيم!
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المرصد 47 790 57 دقيقة

صحيفة المرصد: جدد الكاتب السعودي قينان الغامدي تحذيراته من خطر التنظيمات السرية المتلبسة بالدين كذبا وتضليلا، وأخطرها على المملكة هو التنظيم السروري المتغلغل في المجتمع السعودي منذ أكثر من ثلاثين سنة.
وأوضح “الغامدي” في مقال له بـ “الوطن”، جاء بعنوان: “ما زالت السرورية تنظيما خطيرا: أمن الوطن مسؤوليتنا جميعا”، قائلًا: “الحكومة ليست في حاجتي ولا حاجة غيري ليدلها على هذا التنظيم الخطر، فهي تعرفه وتعرف رموزه وسياسته”.
وأوضح “الغامدي” أن هدفه من تحذيراته هو تنوير المجتمع السعودي بالخطر المتربص به داخل وطنه، من خلال المواعظ الموجهة والمحاضرات المسيسة، والدعوات الملغومة المتظاهرة بالبراءة والتدين.
وبيّن “الغامدي” أن تنظيمات «الإخوان المسلمين، والولي الفقيه، والحمدين» كلها تنظيمات خطرة لا شك، لكنها بالنسبة للسعوديين أصبحت عدوا واضحا ومعروفا ومعلنا.
ورأى “الغامدي” أن مقاومة العدو الواضح مهما كانت صعبة وتتطلب قوة وبأسا، فإنه يظل أقل خطرا وبلاء من العدو المستتر، المتخفي داخل ثيابك وبيتك وطريقك ومسجدك ومدرستك ومكتبك ومؤسستك وإدارتك، مردفًا: هذا العدو المتربص هو الأخطر والأنكى والأشد ألما وقسوة وبلاء، واصفًا إياه بـ «العديق» أو «السارق المزاح» الذي إن انكشف جعلها مزاحا، وإن نجح في سرقته أخذها واختفى.
ولفت “الغامدي” إلى التباس البعض لدرجة الخلط بين التنظيم السروري وتنظيم الإخوان المسلمين، موضحًا أن أن السرورية من الإخوان ولكن ليس العكس، قائلًا: التنظيم الإخواني كما هو معروف تنظيم مصري النشأة، وله جناحه العسكري وتنظيمه السري الذي ارتكب عدة جرائم تاريخية معروفة.
وأخبر أن التنظيم السروري فهو تنظيم سعودي المولد والنشأة، وأنه أخطر على بلادنا من تنظيم الإخوان وغيره، فالتنظيم السروري أخذ التنظيم السري للإخوان بآلياته، ثم لبسه بالثوب السلفي، والسلفية هي المذهب السائد في المملكة، ثم قام ما سمي بالصحوة على أكتاف السرورية في عام 1980 تقريبا، وانطلقت لتنتشر وتعم بلادنا، وتحت غطائها قامت عمليات التجييش والتجنيد، حتى ظهرت السلفية الجهادية، ومن ثوبها خرج تنظيم القاعدة الذي فرخ داعش أخير.
ولفت “الغامدي” إلى أن الأمن السعودي تفوق في هزيمة خلايا القاعدة وداعش في الداخل، معقبًا: لكن مهما تحقق من نجاحات أمنية، فما لم يتم تغيير الفكر السروري المتغلغل فلا جدوى من المقاومة، وتغيير الفكر يتطلب فكرا بديلا وجهدا مضاعفا.
وأكد “الغامدي” أن القيادة هي أكبر مؤثر ومغير في داخل بلادنا، والأثر الآن واضح، مقدمًا النصيحة لكل مواطن ومواطنة بألا يسمح لأحد بالهيمنة على عقله وقيادة تفكيره، وألا يسمح لأي أحد بمحاولة خداع الناس من حوله، سواء عن طريق موعظة موجهة، أو فكرة تمس استقرار الوطن وأمنه، أو خداع الناس تحت أي ذريعة مهما كانت.
واختتم “الغامدي” مقاله بقوله: لنعرف المزيد من خطر السرورية، فلا بد أن نعلم أنها كانت وسيلة ومخلب «تنظيم الحمدين!» لنشر الفوضى وهز الاستقرار داخل الوطن، والسعي إلى إسقاط النظام والقفز على السلطة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 1 )
47 - برق _ الحرم
2017-09-18 11:13:41
((((((( لايعني اننا حاربنا احزاب الاحتلال ((العجمي ))المندس تحت غطاء الحزبية في الدين ......اننا سنقبل الاحتلال ((الغربي)) تحت غطاء الحداثة والتنوير ))))))
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46 - المواطنين
2017-09-18 11:13:35
هو قال الحقيقة بس الفكر الداعش لازال في قلوب بعض الناس يحتضر
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45 - المواطنين
2017-09-18 11:13:35
هو قال الحقيقة بس الفكر الداعش لازال في قلوب بعض الناس يحتضر
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44 - ابو شدا
2017-09-18 11:12:51
تعليق مخالف
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43 - حامد
2017-09-18 11:12:51
مشكلة هذا الشخص مثل التاجر اللي عنده بضاعه غير مرغوبه وفيها عيوب ويبغى الناس تشتري منه بالقوه
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42 - الوطن في قلوبنا
2017-09-18 11:10:10
قينان الغامدي مخلص لوطنه ويدافع عنه بفكره وقلمه وقال الحقيقة في مايحاك ضد الوطن ولولا الله ثم الكتاب لم نعرف العدو من الصديق والحمدلله ظهر الحق وزهق الباطل ونكشف المستور حماالله الوطن من الأعداء
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41 - كجمغلو
2017-09-18 11:09:54
تعليق مخالف
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40 - المواطن
2017-09-18 11:07:42
انبسطوا يا معلمين نسي موضوعكم .
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39 - بكل وضوح وشفافية // جميع كروتك أنحرقت وموقف المجتمع منك اوضح من الشمس
2017-09-18 11:07:12
تعليق مخالف
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38 -
2017-09-18 11:07:10
انت تكتب لحم الحسيل زين هذي الأيام والفول خلوفة يمدحونه والتونة مع الشطة والبصل🔥
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37 -
2017-09-18 11:06:21
انت تكتب لحم الحسيل زين هذي الأيام والفول خلوفة يمدحونه والتونة مع الشطة والبصل🔥
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( عدد التعليقات 1 )
36 - برق _ الحرم
2017-09-18 11:04:50
(((((( نحن شعبا على فطرة الاسلام والنهج القويم .........لانريد حزبية ولا تنوير )))))
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35 - ↩ابو شدا↪
2017-09-18 11:03:56
يسعى جاهداً لشق الصف تحت اسم سروري داعشي اخواني، وهذا التنظيمات من شيعته لا من شيعة الموطن الصالح الرافض لأي مظاهرات ضد البلد والقيادة.
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34 - أبو عمر !!!
2017-09-18 11:03:21
شخص لا أتقبله تماما ............لا أعلم ولا أحب أقرأ له شيء دائما أما متهكم أو متبجح
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( عدد التعليقات 1 )
33 - برق _ الحرم
2017-09-18 11:03:08
(((((( اتهمونا بداعش الماسونية واصلها من الاخوان قبل ان يتهمنا قيننا بالسرورية ))))))
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( عدد التعليقات 1 )
32 - برق _ الحرم
2017-09-18 11:01:37
ــــ(((((مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ))))ــــ
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31 - مواطن مسكين
2017-09-18 11:01:35
والله ياقينان السعودية مهددة من خطر السرورية وايضاً الليبرالية فليس أخس من اليمين المتطرف سوف اليسار المتطرف ***
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30 - ↩ابو شدا↪
2017-09-18 11:00:56
اتمنى الدوله تعيد النظر في التغريدات التي ايدت جمعة حنين ومين المؤيدين لها ومن النشطاء الذين طالبوا بإطلاق سراح خالد الجهني .حتى نعرف الأقزام وتحجمهم الدوله مثل خليتي الجواسيس الايرانية القطرية.
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29 - loving liberal
2017-09-18 11:00:46
3اشد مفسده وفسوق وهز موخرات وعبادة الوجوه اهم الاخوان الذين معرفوا وهم اهل شر وغزوات وسرقات وانتهاك الحقوق ولايعرفون الرحمه مثل الدباء حيه ياكل ميته ويعادون من ينكر الظلم وارجل الشريف المجرم التافه
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( عدد التعليقات 1 )
28 - برق _ الحرم
2017-09-18 10:59:22
((((( مابين ((السرورية والتنوير)) ......مازال قينان يظلم السعوديين .... السرورية حزبية أصلها ((سوري _حوران )).....مثلها مثل الاخوان أصلها (( حسن البنا مصري)) والتنويرية معروف أصلها على كل حال ))))
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27 - مدري
2017-09-18 10:58:08
قائلًا: “الحكومة ليست في حاجتي ولا حاجة غيري ليدلها على هذا التنظيم الخطر، فهي تعرفه وتعرف رموزه وسياسته. اذاً لماذا البلبلة ؟ ولماذا تكتب؟
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26 - كلنا بريك بن هادي
2017-09-18 10:55:25
لو لم تجد البيئه لما عاشت و نمت
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25 - شمس
2017-09-18 10:54:52
استمر يابطل الصحافه ،،، ولاعليك من محدودي التفكير
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24 - خالد
2017-09-18 10:53:47
بعد ان جلد المعلمين حتى طار صوابهم ... الان بجلد التنظيمات .
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23 - قلم الحقيقة مُبدع
2017-09-18 10:53:24
اجلدهم اجلدهم ابو عبدالله ،،، حتى تحمر جلودهم
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22 - التاريخ
2017-09-18 10:52:24
هو صادق الحقيقة تدليج المجتمع بااسم الدين سنين وحنا نحشي من هذا المحاضرات والندوات وكلها تدور نفس الافكار علىىالعموم الله يكفينا شرهم الاخوان الخونه المفلسين النقصه ويرد كيدهم في نحورهم
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21 - شمس
2017-09-18 10:51:36
امبراطور الصحافة ،،، وفريدمان السعوديه
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20 - بكل صدق وشفافية ووضوح ياسيد قنان // ****
2017-09-18 10:49:58
وبالغة العامية "ماعند جدتي"
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19 - طيب
2017-09-18 10:49:26
تعليق مخالف
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18 - كلنا بريك بن هادي
2017-09-18 10:48:45
تعليق مخالف
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17 - حمد الرويلي
2017-09-18 10:47:59
كويتب متناقض في البدايه يقول الحكومه ليست في حاجة من يوجهها واخر المقال يقول لابد ان نحارب الاسفنج المحروق مضروب
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16 - قاع السماء
2017-09-18 10:45:33
انسان ****ومكروه من جميع اطياف المجتمع .
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15 - عبدالله
2017-09-18 10:43:39
فعلا مقاومة العدو الواضح مهما كانت صعبة وتتطلب قوة وبأسا، فإنه يظل أقل خطرا وبلاء من العدو المستتر المتخفي . ولابد من اجتثاث هذه الاحزاب سرورية وغيرها . والحمد لله ان الدولة بدأت فعليا بالتطبيق .
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14 - صميدع
2017-09-18 10:42:47
وخذنا اذا اصبحت انت الناصح ، يالله تصلح الحال .
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13 - فتفت
2017-09-18 10:41:55
وش ذَا السروري اللي قاعدين يروّجون له الكتاب ؟؟والله مانعرفه ووصلت أعمارنا للستين وعونا نسمعه من فينان وغيره ، الله يحفظ حكومتنا ويعزها وينصرهم على من يعاديها
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12 - نحر
2017-09-18 10:39:10
هههههههههههههه تعلم له كلمتين واشغلنا
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11 - سعيد
2017-09-18 10:38:35
اللهم احسن خاتمتنا ***
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10 - احمد
2017-09-18 10:33:08
الدوله عارفه شغلها ماتحتاج امثالك يوجهها خليك في ليبراليتك ****
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9 - متنفس
2017-09-18 10:32:27
الله يعين علي النوعيات وعلي رأسهم عمهم الي مهملهم علي النت يكتبون مالا يصدق ويفهمون في كل شي وحنا نعرف*****
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8 - أبو فهد
2017-09-18 10:31:24
والله الحقيقه إنا نسمع بالاسم ولكن مانقدر نحدد ونعرف منه السروري من غيره وأيش ضرره الله المستعان
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7 - الامل
2017-09-18 10:31:08
الغامدي ***
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( عدد التعليقات 4,178 )
6 - سهم
2017-09-18 10:29:46
الله يكفينا ويكفي بلدنا شر من فيه شر .
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5 - مزاجي كذا
2017-09-18 10:29:05
قينان الغامدي والممثل حسن عابدين رحمة الله كلهم أتتهم الشهرة متأخرة
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4 - مواطن
2017-09-18 10:28:42
اوية ياقينان خلك فالدغابيس والمرق واترك كلام ***
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3 - ام شوشه منفوشه
2017-09-18 10:25:36
النظام العلماني والنظام الليبرالي أشد مفسده وفسق
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2 - ام شوشه منفوشه
2017-09-18 10:25:06
مبزره مارفعو عليه قضيه اشوفه خارج الشبك يسرح ويمرح ويترفهه
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1 - ام شوشه منفوشه
2017-09-18 10:24:04
اللهم لا شماته فاشل بكل المقياس ما قلت وراه
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أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

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