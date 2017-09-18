الرئيسية / شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-ربيع
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
31 - ولدالشيوخ2017-09-18 11:15:20
الو📞! هلا صباح الدمعه يا نوني.. عمي محمد، سمي، ماما هاوشتني وتقولي لازم تروحين للمدرسه؟ ليه على بنتي، روحي يا بابا المدرسه وانا اذا جيت اوريك فيهم، الا بنتي لحد يزعلها، ابتسمي😬 لا تبكي باي ياماما..
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30 -2017-09-18 11:13:24
🍀 عجبتُ لمن يغسل وجهه مرات عديدة في اليوم ولا يغسل قلبه ولو مرة في السنة🌱
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29 -2017-09-18 11:11:42
ماهمني شكل البشر والمظاهر ، أنا عزيز النفس ولا أمشي لمصلوح ، اللي هوى قلبي يبشر ويامر واللي يبي فرقاي ترى الباب مفتوح👈🚶🏻
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( عدد التعليقات 9,006 )28 - بسمه
نستودعكم ✋🏻ملللللل🤦♀️
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27 -2017-09-18 11:08:33
🌷 لغةُ الأرواح لا تُخطئ أبداً يُقال من تشعر به يشعر بك
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26 -2017-09-18 11:01:11
ليت العمر شريط تسجيل ينعاد واعيد اجمل مامضى من حياتي 🎼☺️✌️
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( عدد التعليقات 9,006 )25 - بسمه
5//المهرج // باين مضغوط يافقراوي ولا فين اي كاريكاتير عن سامي ..من جد ***البامبي تضحكنا 😁
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24 -2017-09-18 10:58:28
. . . 📩 أحياناً الصراخ لا يعني التمرد بقدر ما يعني أرجوك إفهمني ، ما أبي أخسرك 🌱🕊
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23 -2017-09-18 10:56:41
الحـب ليــس جــسد او تـــسلـــيہ الـــحب طــهاره لــمن احــب بصـــدق...👉
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( عدد التعليقات 9,006 )22 - بسمه
صباح الخير للجميع ..رشيد سليم ابددددعت وفي الصميم 💙
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21 - ولدالشيوخ2017-09-18 10:55:00
صباح الخير ع الجميع.. وعاللي عندهم روحي💕، صباح ثاني يوم من العوده للمدارس، يوم وعام دراسي جديد. نسأل الله لأولادنا العلم النافع والتوفيق والسداد ويقر عيوننا بهم ويجمعنا ووالدينا بالفردوس الأعلى..
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20 -2017-09-18 10:51:03
في الحُبّ .. يختار القَدَر الأرواح المتشابهة ويجمعها ببعض ..!!❤️
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19 -2017-09-18 10:49:00
🕊 من الجميل أن يكون: صبرنا أنيق وعتبنا رقيق وتفاؤلنا جميل وابتسامتنا ملؤها التسامح والحب ❤️🌹😍
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18 - ولدالشيوخ2017-09-18 10:46:15
لا من غديتي شمس🌞وش لون اعذلك لا بد ما يظهر مع طلتك نور🌈 مالومهم وان لدت عيونهم لك👀من ناظرك يا غاية الحسن معذور تلطفي وان كحل التيه نجلك وتواضعي لو بك غدى الحسن مغرور..
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17 -2017-09-18 10:45:14
لذيذْ هوَ طعمْ الحب حينَ يَكونْ معْ شخصْ مُهتم بِ أدقْ تفاصيلك 🌹
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16 -2017-09-18 10:43:53
•┈┈┈••✦🌸✦••┈┈┈•ㅤ هناك اختلاف بين الحب و الإعجاب ، إذا أعجبتك ورده ستقطفها ،، ولكن اذا احببتها ستسقيها كل يوم . •┈┈┈••✦🌸✦••┈┈┈•ㅤ
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15 -2017-09-18 10:41:36
🌼 أجمل ماقيل في احترام الأخرين : يهزُمنِي المحترم حتى لو كانت حُجَتي ؛ اقوى ..!
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14 - ولدالشيوخ2017-09-18 10:40:41
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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13 -2017-09-18 10:39:57
كن مهذبا وتعامل بإحترام وتقبل آراء الاخرين حتى تكسب ودهم واحترامهم💙
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12 -2017-09-18 10:38:36
كُن بأخلاقك باقة من ورود الحياة سِحرها الحياء ولونها اﻷمل ورحيقها التوكل على الله وعطرها إحترام اﻷخرين.🌷💕🌹
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( عدد التعليقات 8,874 )11 - المنتصر بالله
بعض الصباحات غير في حضور المحبين متى نصير في خيمه وحده في شعيب الدوادمي 💞
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10 -2017-09-18 10:37:22
يا فورس لا تلعب مع الإبل .. ومن حويشي😂
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9 -2017-09-18 10:36:41
🕊 بعض البشر محتاج للذوق خبره عندي نصيحه له على مر الأزمان .. المرء بأخلاقه ، و ذوقه ، و فكره وبروعة إسلوبه يصير أجمل إنسان👌
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8 -2017-09-18 10:34:31
احترامك للآخرين لا يعني أنك بحاجة إليهم ولكنه مبدأ تعلمته من دينك وتربيتك احترم تحترم، فكن ثريا بأخلاقك ..💚
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( عدد التعليقات 8,874 )7 - المنتصر بالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 💮🌸💐🌼🌻🌺🌹🏵🌿🌾🌵🌴🌳🌲🌱🍃🍂🍁🍀☘⚘🌷💔💞صباح الخزامى الممطوره ديم في وادي العريجاء 112⚘🌷
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6 -2017-09-18 10:33:12
وان اختلفنا لا يعني ان نسيء الالفاظ وتنحدر الاخلاق ويختفي الادب ,, لنكن راقين🍁
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5 - 🃏المهرج 🎪رشيد سليم🃏2017-09-18 10:31:17
قواطي النيفيا الفارغة🎭الطواقي البالية🎭سلام من الله عليكم🎭أخيرا .. صدر قرار الإدارة🎭وعَرف 《المُتدرب》 قدْر نفسه🎭كان معكم/ المهرج الطاقية رشيد👌🤡.
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4 - فارس2017-09-18 10:30:26
ايو الله انك صادق يا رشيد السليم قرارات الهيئية الصفراء عشواائية ... اجل مدير منتخب مهمش 20 سنة .
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3 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-18 10:29:53
بسم الله"صباح الخير🏵
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2 -2017-09-18 10:29:49
ُهدوء الصباح ،،، يأتي بِـ أمنياٰٺ لا ﻧهاٰية ﻟهاٰ فَـ ياٰرب اكتب لناٰ ﻣن خيرك مَاٰ لم يخطر ببالناٰ🙏🏻☺️
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1 -2017-09-18 10:28:57
صبــــــــاح الــــــورد 🌹 لُگلُ منْ آستٌيَقَظّ ۆقَلُبْہ لُآ يَحٍـملُ آلُآ آلُحٍـبْ ۆآلُآحٍـتٌرآم لُمنْ حٍـۆلُہ
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آخر تعليق
بواسطة : ↩ابو شدا↪
الي انصدم هم المستفيدين من الأسواق المذكوره وأولهم المجنسين....
بواسطة : حبيب
٣٤ ايش دخل الشهرة بالطفل...
بواسطة : ابو ريان
اه نادي ليلي ... طيب اللي اوله شرط اخره نور...
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