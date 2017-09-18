داعشي شيشاني نادم: “إنها ليست خلافة وليس هناك دولة إسلامية-فيديو

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صحيفة المرصد:نشر الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، على قناته بـ”تيلغرام” مقطع فيديو يظهر أحد المواطنين الشيشان في سجن عراقي بعد انضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي، يدعو فيه لعدم الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، وفق ما جاء في “روسيا اليوم”، اليوم الإثنين.

وحذر الشيشاني حسن تاغيروف في الفيديو الشباب الراغبين بالانضمام لتنظيم داعش قائلاً: “أنا في العراق، وإذا كان أحدكم يفكر بالانضمام لصفوف (داعش)، فمن الأفضل له أن يترك هذه الفكرة”(…)إنها ليست خلافة، وليس هناك (دولة إسلامية)، وتم إنشاء هذا التنظيم الإرهابي لجمع الكثير من المسلمين في مكان واحد وتدميرهم”.

وأشار تاغيروف خلال حديثة إلى أن قيادة القوات العسكرية الأمريكية تلعب لعبة مزدوجة في العراق، ودعا الشباب الشيشاني إلى “عدم الانخداع بما يقولون”.

وكتب الرئيس الشيشاني، أن تاغيروف أدين وفقاً للقانون الروسي بالمادة التي تجرم “المشاركة في تشكيلات مسلحه لا تندرج تحت إطار القانون الاتحادي، وكذا المشاركة في أراضي دولة أجنبية ضمن جماعات مسلحه، تخالف قانون تلك الدولة، لأغراض تتعارض مع مصالح الاتحاد الروسي”.

وكان تاجيروف، غادر في فبراير(شباط) 2014، إلى سوريا مع ابنه الذي يبلغ من العمر سنة واحدة، وأدرج تاغيروف على إثر ذلك في قائمة المطلوبين الدوليين.

وعثر على حسن في أغسطس (آب) 2017، مصاباً بجراح خطيرة بين أنقاض في مدينة الموصل مع ابنه، وأعيد الطفل بلال إلى روسيا، بينما احتجز والده داخل سجن عراقي.

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