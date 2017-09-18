داعشي شيشاني نادم: “إنها ليست خلافة وليس هناك دولة إسلامية-فيديو
صحيفة المرصد:نشر الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، على قناته بـ”تيلغرام” مقطع فيديو يظهر أحد المواطنين الشيشان في سجن عراقي بعد انضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي، يدعو فيه لعدم الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، وفق ما جاء في “روسيا اليوم”، اليوم الإثنين.
وحذر الشيشاني حسن تاغيروف في الفيديو الشباب الراغبين بالانضمام لتنظيم داعش قائلاً: “أنا في العراق، وإذا كان أحدكم يفكر بالانضمام لصفوف (داعش)، فمن الأفضل له أن يترك هذه الفكرة”(…)إنها ليست خلافة، وليس هناك (دولة إسلامية)، وتم إنشاء هذا التنظيم الإرهابي لجمع الكثير من المسلمين في مكان واحد وتدميرهم”.
وأشار تاغيروف خلال حديثة إلى أن قيادة القوات العسكرية الأمريكية تلعب لعبة مزدوجة في العراق، ودعا الشباب الشيشاني إلى “عدم الانخداع بما يقولون”.
وكتب الرئيس الشيشاني، أن تاغيروف أدين وفقاً للقانون الروسي بالمادة التي تجرم “المشاركة في تشكيلات مسلحه لا تندرج تحت إطار القانون الاتحادي، وكذا المشاركة في أراضي دولة أجنبية ضمن جماعات مسلحه، تخالف قانون تلك الدولة، لأغراض تتعارض مع مصالح الاتحاد الروسي”.
وكان تاجيروف، غادر في فبراير(شباط) 2014، إلى سوريا مع ابنه الذي يبلغ من العمر سنة واحدة، وأدرج تاغيروف على إثر ذلك في قائمة المطلوبين الدوليين.
وعثر على حسن في أغسطس (آب) 2017، مصاباً بجراح خطيرة بين أنقاض في مدينة الموصل مع ابنه، وأعيد الطفل بلال إلى روسيا، بينما احتجز والده داخل سجن عراقي.
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التعليقات
الله يجعلها في وجهك ي الداعش انت ومن اسس هذا الفكر المنحرفبن تقتلون واغتصاب وسرقه وتقلون جاهد مين ضحك عليك وقال الاسلام الطاهر كذا شوهتو الإسلام والمسلمين كم اذقتو الناس من العذاب اللهم اذقهم من عذبو
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يا تعليق 3 قصدك لتدمير الاسلام بيد طائفه الشيشاني
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كم من الانفس قتلت وكم من الاعراض انتهكت يا فاجر
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عادي روسيا مسموح لها ترسل مرتزقة لسوريا وتمنع غيرها . نحن قلنا من قبل ان داعش أنشأت لجمع المتشددين من الغرب والتخلص منهم في الشرق إضافة لتدمير الوطن العربي وتمزيقه
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ويقول: وتم إنشاء هذا التنظيم الإرهابي لجمع الكثير من المسلمين في مكان واحد وتدميرهم. هذا ما كنا نحذر منه داعش صناعة قوى الشر لتدمير الاسلام بيد المسلمين انفسهم.
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انا لست مع الحكومه العراقيه فى احتجازه المفروض يعدم لحظه القبض عليه ارهابي وسخ حثاله مجتمع لا يساوي قيمه الرصاصه التى ستخلص العالم منه
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الحين صار نادم بعد ان سفك الدماء و اغتصب العذارى و عاشر النساء باسم نكاح الجهاد و اخذ الاموال بغير حق و فعل كل شى و الان بعد ان حصرهم العراقين و السوريين صاروا نادمين الاعدام قليل فى حقههم
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