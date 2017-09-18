رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / داعشي شيشاني نادم: “إنها ليست خلافة وليس هناك دولة إسلامية-فيديو

داعشي شيشاني نادم: “إنها ليست خلافة وليس هناك دولة إسلامية-فيديو

داعشي شيشاني نادم: “إنها ليست خلافة وليس هناك دولة إسلامية-فيديو
حجم الخط A A A
المرصد 7 368 28 دقيقة

صحيفة المرصد:نشر الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، على قناته بـ”تيلغرام” مقطع فيديو يظهر أحد المواطنين الشيشان في سجن عراقي بعد انضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي، يدعو فيه لعدم الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، وفق ما جاء في “روسيا اليوم”، اليوم الإثنين.

وحذر الشيشاني حسن تاغيروف في الفيديو الشباب الراغبين بالانضمام لتنظيم داعش قائلاً: “أنا في العراق، وإذا كان أحدكم يفكر بالانضمام لصفوف (داعش)، فمن الأفضل له أن يترك هذه الفكرة”(…)إنها ليست خلافة، وليس هناك (دولة إسلامية)، وتم إنشاء هذا التنظيم الإرهابي لجمع الكثير من المسلمين في مكان واحد وتدميرهم”.

وأشار تاغيروف خلال حديثة إلى أن قيادة القوات العسكرية الأمريكية تلعب لعبة مزدوجة في العراق، ودعا الشباب الشيشاني إلى “عدم الانخداع بما يقولون”.

وكتب الرئيس الشيشاني، أن تاغيروف أدين وفقاً للقانون الروسي بالمادة التي تجرم “المشاركة في تشكيلات مسلحه لا تندرج تحت إطار القانون الاتحادي، وكذا المشاركة في أراضي دولة أجنبية ضمن جماعات مسلحه، تخالف قانون تلك الدولة، لأغراض تتعارض مع مصالح الاتحاد الروسي”.

وكان تاجيروف، غادر في فبراير(شباط) 2014، إلى سوريا مع ابنه الذي يبلغ من العمر سنة واحدة، وأدرج تاغيروف على إثر ذلك في قائمة المطلوبين الدوليين.

وعثر على حسن في أغسطس (آب) 2017، مصاباً بجراح خطيرة بين أنقاض في مدينة الموصل مع ابنه، وأعيد الطفل بلال إلى روسيا، بينما احتجز والده داخل سجن عراقي.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

7 - انور
2017-09-18 11:11:56
الله يجعلها في وجهك ي الداعش انت ومن اسس هذا الفكر المنحرفبن تقتلون واغتصاب وسرقه وتقلون جاهد مين ضحك عليك وقال الاسلام الطاهر كذا شوهتو الإسلام والمسلمين كم اذقتو الناس من العذاب اللهم اذقهم من عذبو
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - كلنا بريك بن هادي
2017-09-18 11:02:25
يا تعليق 3 قصدك لتدمير الاسلام بيد طائفه الشيشاني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - عيصو
2017-09-18 11:00:40
كم من الانفس قتلت وكم من الاعراض انتهكت يا فاجر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - مواطن مسكين
2017-09-18 10:59:10
عادي روسيا مسموح لها ترسل مرتزقة لسوريا وتمنع غيرها . نحن قلنا من قبل ان داعش أنشأت لجمع المتشددين من الغرب والتخلص منهم في الشرق إضافة لتدمير الوطن العربي وتمزيقه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 657 )
3 - فهد
2017-09-18 10:58:32
ويقول: وتم إنشاء هذا التنظيم الإرهابي لجمع الكثير من المسلمين في مكان واحد وتدميرهم. هذا ما كنا نحذر منه داعش صناعة قوى الشر لتدمير الاسلام بيد المسلمين انفسهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - كلنا بريك بن هادي
2017-09-18 10:57:49
انا لست مع الحكومه العراقيه فى احتجازه المفروض يعدم لحظه القبض عليه ارهابي وسخ حثاله مجتمع لا يساوي قيمه الرصاصه التى ستخلص العالم منه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - كلنا بريك بن هادي
2017-09-18 10:52:37
الحين صار نادم بعد ان سفك الدماء و اغتصب العذارى و عاشر النساء باسم نكاح الجهاد و اخذ الاموال بغير حق و فعل كل شى و الان بعد ان حصرهم العراقين و السوريين صاروا نادمين الاعدام قليل فى حقههم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : قصيمي ١

باحث آخر عن الشهر ع خطى ***قينان ليتك تشتهر بمايسر ولكنك أخطأت الطريق ***الذي سب...
بواسطة : ولدالشيوخ

الو📞! هلا صباح الدمعه يا نوني.. عمي محمد، سمي، ماما هاوشتني وتقولي لازم تروحين ل...
بواسطة : ↩ابو شدا↪

الي انصدم هم المستفيدين من الأسواق المذكوره وأولهم المجنسين....
بواسطة : حبيب

٣٤ ايش دخل الشهرة بالطفل...
كتاب الرأي
mm

كوثر الأربش

معلم، معلمة؟ شكرًا
101 1
mm

محمد الساعد

شريفة بنت القعقاع بنت آية الله جدي السادس عشر !
193 1
mm

فهد الأحمري

شكرا قينان الغامدي هنا رسائل لمعلم/‏‏ة
188 5
mm

قينان الغامدي

ما زالت السرورية تنظيما خطيرا: أمن الوطن مسؤوليتنا جميعا
177 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

مشروع أستاذ أكاديمي ناجح….كيف ولماذا ؟
138 4
mm

محمد آل الشيخ

سقوط إخونج المملكة المدوي
693 9
mm

مشعل السديري

إيران من الداخل
341 2
mm

هالة الناصر

قائمة المحرضين ليست مفاجئة!
419 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

كلما ” قلت نسبة الذكاء ” زاد عدد الاصدقاء..!
276 2
mm

سمر المقرن

قطر بين الكوميديا والتراجيديا!
234 2
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
200 2
mm

أحمد الشمراني

احذروا العالمية صعبة قوية
567 10
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
432 2
mm

صالح الهويريني

دائي يتحدى نجوم الهلال
506 3
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال كملها والأهلي خربها
385 0
mm

أحمد الشمراني

معك يا تركي ضد المتعصبين!
352 8
mm

أحمد الشمراني

هذا الرجل خان الأهلي
1٬632 24
mm

أحمد الشمراني

الخونة يتساقطون
635 3
mm

أحمد الشمراني

كلمة السعودية واحدة يا قطر!
261 1
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
624 20
الاخبار الدولية
داعشي شيشاني نادم: “إنها ليست خلافة وليس هناك دولة إسلامية-فيديو

داعشي شيشاني نادم: “إنها ليست خلافة وليس هناك دولة إسلامية-فيديو

 المرصد 7 368 28 دقيقة
عبد الله آل ثاني يصدر بيانا ويدعو أعيان الشعب القطري لاجتماع .. ويكشف طريقة التواصل معه

عبد الله آل ثاني يصدر بيانا ويدعو أعيان الشعب القطري لاجتماع .. ويكشف طريقة التواصل معه

 المرصد 89 7٬820 12 ساعة
ظهر كشخصية محترمة.. هكذا استدرج طيار عربي امرأة إلى منزله واغتصبها في الشارقة

ظهر كشخصية محترمة.. هكذا استدرج طيار عربي امرأة إلى منزله واغتصبها في الشارقة

 المرصد 55 11٬267 14 ساعة
مكافحة الفساد في صنعاء تلوح بسجن المخلوع..وثروته تقدر بـ60 بليون دولار

مكافحة الفساد في صنعاء تلوح بسجن المخلوع..وثروته تقدر بـ60 بليون دولار

 المرصد 60 3٬017 يوم واحد
المرصد الرياضي
قرار إلغاء لجنة توثيق البطولات يثير الجدل في الوسط الرياضي السعودي

قرار إلغاء لجنة توثيق البطولات يثير الجدل في الوسط الرياضي السعودي

 المرصد 71 3٬764 9 ساعات
منصب جديد لسامي الجابر بعد إقالته من الشباب!

منصب جديد لسامي الجابر بعد إقالته من الشباب!

 المرصد 97 15٬985 11 ساعة
بالفيديو : النصر يتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما

بالفيديو : النصر يتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما

 المرصد 57 3٬292 13 ساعة
كشف تفاصيل حملة سرية أطاحت بمدرب الشباب سامي الجابر !

كشف تفاصيل حملة سرية أطاحت بمدرب الشباب سامي الجابر !

 المرصد 75 9٬509 يوم واحد
اخبار فنية
بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

 المرصد 15 10٬778 15 ساعة
أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”

أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”

 المرصد 25 4٬151 يومين
تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صور

تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صور

 المرصد 24 15٬587 يومين
لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

 المرصد 41 13٬550 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

 المرصد 56 11٬586 يومين
بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

 المرصد 90 26٬558 يومين
شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

 المرصد 42 14٬382 3 أيام
جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

 المرصد 127 17٬806 3 أيام
يوتيوب المرصد
بالفيديو: شاب يعترض مسن أثناء سيره في الطريق ويعتدي عليه بالضرب ويلوذ بالفرار

بالفيديو: شاب يعترض مسن أثناء سيره في الطريق ويعتدي عليه بالضرب ويلوذ بالفرار

 المرصد 38 5٬923 10 ساعات
شاهد .. ترامب يسخر من “هيلاري كلينتون”بكرة جولف !

شاهد .. ترامب يسخر من “هيلاري كلينتون”بكرة جولف !

 المرصد 2 3٬018 4 ساعات
شاهد .. كيف نفذ رجل وزوجته باستخدام طفلين خطة لسرقة محل في تبوك

شاهد .. كيف نفذ رجل وزوجته باستخدام طفلين خطة لسرقة محل في تبوك

 المرصد 60 9٬801 14 ساعة
شاهد ترامب يدفع زوجته بطريقة “مهينة” خلال حفل رسمي

شاهد ترامب يدفع زوجته بطريقة “مهينة” خلال حفل رسمي

 المرصد 41 18٬627 15 ساعة
اخبار ثقافية
“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

 المرصد 13 1٬097 18 ساعة
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

 المرصد 33 2٬640 يومين
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬638 أسبوعين
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬639 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬167 5 أيام
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬818 أسبوع واحد
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬258 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬511 شهر واحد
اخبار اقتصادية
شاهد.. “تقرير صادم”.. غادرت عائلات المقيمين بعد “الرسوم”.. والأسواق “نامت”!

شاهد.. “تقرير صادم”.. غادرت عائلات المقيمين بعد “الرسوم”.. والأسواق “نامت”!

 المرصد 231 8٬884 3 ساعات
مفاجأة “صادمة” في هواتف آيفون الجديدة

مفاجأة “صادمة” في هواتف آيفون الجديدة

 المرصد 23 5٬301 4 ساعات
قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

 المرصد 35 4٬344 3 أيام
تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

 المرصد 11 9٬445 4 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬654 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬600 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬539 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬776 أسبوعين
الاخيرة
“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!

“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!

 المرصد 59 7٬675 10 ساعات
شاهد .. ثور هائج يقتل مصارعاً أمام الجمهور بعدما هاجمه وحشر جسده بين قرنيه!

شاهد .. ثور هائج يقتل مصارعاً أمام الجمهور بعدما هاجمه وحشر جسده بين قرنيه!

 المرصد 20 5٬036 12 ساعة
الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

 المرصد 40 3٬752 يومين
أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

 المرصد 19 15٬149 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

 المرصد 31 576 57 دقيقة