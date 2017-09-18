“الزكاة” تحدد فترة سماح لتقسيط الضريبة المضافة.. وتحذر: هذا ما يحدث في حالة عدم الالتزام بالسداد!

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صحيفة المرصد: أتاحت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة الصادرة عن هيئة الزكاة والدخل، السماح للشخص الخاضع للضريبة بسدادها إضافة إلى الغرامات والرسوم المستحقة عليه بأقساط تحددها الهيئة، مؤكدة أنه يجب ألا تمتد تواريخ استحقاق جميع الأقساط المستحقة لفترة تزيد على 12 شهر.

وأوضحت الهيئة انه يتم ذلك بعد تقديم الشخص الخاضع للضريبة أدلة تثبت أنه غير قادر على سدادها عند استحقاقها، أو تبين أنه سيتعرض لصعوبات في حال سدادها دفعة واحدة.

وبينت اللائحة أنه لسداد الضريبة والغرامات والرسوم المستحقة على أقساط، يجب على الخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة يرفق معه المستندات المؤيدة، ويجب أن يحدد في الطلب المبالغ المستحقة والفترات الضريبية ذات الصلة والأسباب التي تحول دون السداد في الميعاد أو المواعيد المقررة، وفقًا لـ “عكاظ”.

وأوضحت اللائحة التنفيذية بأن الهيئة ستصدر إشعارا إلى الشخص الخاضع للضريبة بقبول الطلب أو رفضه خلال 20 يوما من تاريخ استلامه، على أن يحدد الإشعار بالقبول قيمة وتاريخ استحقاق كل قسط والفترة أو الفترات الضريبية ذات الصلة بالقسط.

وأشارت الهيئة أن تمديد فترة السداد لا يؤثر على التزام الشخص الخاضع للضريبة بسداد أي غرامة تأخير يفرضها النظام ولائحته التنفيذية عن فترة التمديد الممنوحة من قبل الهيئة، لافتة إلى أنه عند عدم سداد الشخص الخاضع للضريبة قسطين فإنه يحق للهيئة إلغاء قرارها بالسداد على أقساط وإشعار الشخص الخاضع للضريبة بذلك، وفي هذه الحالة يلتزم الشخص الخاضع للضريبة بسداد الرصيد المتبقي فورا.

من جانبه، قال الخبير المالي الدكتور سالم باعجاجة إن نظام التقسيط للضريبة مطبق منذ زمن طويل في عدد من الدول من ضمنها السعودية، التي كانت تطبق نظام الأقساط على الزكاة والضريبة.

وأوضح الخبير المالي أن هذا النظام الضريبي مرن وسهل بالنسبة للتجار الذين يستوردون بضائع بالجملة، ويفضلون دفع الضريبة عند توفر السيولة، مبينًا أنه يوجد حد أدنى لتقسيط الضريبة عن طريق التقسيط على أربع مراحل؛ كل مرحلة بنسبة 25 %من قيمة الضريبة.

بدوره، أكد الدكتور السليمان أن متطلبات ضريبة القيمة ستساعد على زيادة الطلب على الكفاءات السعودية للعمل.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل وقعت مذكرات تفاهم مع 12 شركة من مزودي الحلول المحاسبية والتقنية، خلال حفل توقيع عقد في مقر الهيئة بالرياض أمس (الأحد)، بحضور محافظ الهيئة الدكتور غسان السليمان، ومحافظ هيئة الزكاة المهندس سهيل أبانمي

وبموجب هذه الاتفاقية سيوفر مزودو الشركات أنظمة محاسبية وحلولا تقنية متطابقة مع متطلبات ضريبة القيمة المضافة، لإجراء القيود المحاسبية، وإعداد الإقرارات الضريبية، وإرسال البيانات المطلوبة للهيئة العامة للزكاة والدخل.