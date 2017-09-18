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“الزكاة” تحدد فترة سماح لتقسيط الضريبة المضافة.. وتحذر: هذا ما يحدث في حالة عدم الالتزام بالسداد!

“الزكاة” تحدد فترة سماح لتقسيط الضريبة المضافة.. وتحذر: هذا ما يحدث في حالة عدم الالتزام بالسداد!
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المرصد 19 883 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أتاحت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة الصادرة عن هيئة الزكاة والدخل، السماح للشخص الخاضع للضريبة بسدادها إضافة إلى الغرامات والرسوم المستحقة عليه بأقساط تحددها الهيئة، مؤكدة أنه يجب ألا تمتد تواريخ استحقاق جميع الأقساط المستحقة لفترة تزيد على 12 شهر.
وأوضحت الهيئة انه يتم ذلك بعد تقديم الشخص الخاضع للضريبة أدلة تثبت أنه غير قادر على سدادها عند استحقاقها، أو تبين أنه سيتعرض لصعوبات في حال سدادها دفعة واحدة.
وبينت اللائحة أنه لسداد الضريبة والغرامات والرسوم المستحقة على أقساط، يجب على الخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة يرفق معه المستندات المؤيدة، ويجب أن يحدد في الطلب المبالغ المستحقة والفترات الضريبية ذات الصلة والأسباب التي تحول دون السداد في الميعاد أو المواعيد المقررة، وفقًا لـ “عكاظ”.
وأوضحت اللائحة التنفيذية بأن الهيئة ستصدر إشعارا إلى الشخص الخاضع للضريبة بقبول الطلب أو رفضه خلال 20 يوما من تاريخ استلامه، على أن يحدد الإشعار بالقبول قيمة وتاريخ استحقاق كل قسط والفترة أو الفترات الضريبية ذات الصلة بالقسط.
وأشارت الهيئة أن تمديد فترة السداد لا يؤثر على التزام الشخص الخاضع للضريبة بسداد أي غرامة تأخير يفرضها النظام ولائحته التنفيذية عن فترة التمديد الممنوحة من قبل الهيئة، لافتة إلى أنه عند عدم سداد الشخص الخاضع للضريبة قسطين فإنه يحق للهيئة إلغاء قرارها بالسداد على أقساط وإشعار الشخص الخاضع للضريبة بذلك، وفي هذه الحالة يلتزم الشخص الخاضع للضريبة بسداد الرصيد المتبقي فورا.
من جانبه، قال الخبير المالي الدكتور سالم باعجاجة إن نظام التقسيط للضريبة مطبق منذ زمن طويل في عدد من الدول من ضمنها السعودية، التي كانت تطبق نظام الأقساط على الزكاة والضريبة.
وأوضح الخبير المالي أن هذا النظام الضريبي مرن وسهل بالنسبة للتجار الذين يستوردون بضائع بالجملة، ويفضلون دفع الضريبة عند توفر السيولة، مبينًا أنه يوجد حد أدنى لتقسيط الضريبة عن طريق التقسيط على أربع مراحل؛ كل مرحلة بنسبة 25 %من قيمة الضريبة.
بدوره، أكد الدكتور السليمان أن متطلبات ضريبة القيمة ستساعد على زيادة الطلب على الكفاءات السعودية للعمل.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل وقعت مذكرات تفاهم مع 12 شركة من مزودي الحلول المحاسبية والتقنية، خلال حفل توقيع عقد في مقر الهيئة بالرياض أمس (الأحد)، بحضور محافظ الهيئة الدكتور غسان السليمان، ومحافظ هيئة الزكاة المهندس سهيل أبانمي
وبموجب هذه الاتفاقية سيوفر مزودو الشركات أنظمة محاسبية وحلولا تقنية متطابقة مع متطلبات ضريبة القيمة المضافة، لإجراء القيود المحاسبية، وإعداد الإقرارات الضريبية، وإرسال البيانات المطلوبة للهيئة العامة للزكاة والدخل.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

19 - مواطن بسيط
2017-09-18 13:24:53
ماادري الاوكسجين اللي نشمه لو قدروا عليه اخذو عليه ضريبه ضرب الله قلوب بعضهم ببعض
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18 - ملحن شعبي
2017-09-18 13:21:37
ياخوفي اذا بكرة قفلت المحلات يقولون حتى اللي يقفل المحل يدفع ضريبة تقفيل ... واي متسبب او عاطل مايفتح محل يدفع ضريبة عدم فتح محل ..
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17 - محب المرصد
2017-09-18 13:12:18
لقد بلغ السيل الزبى والله ماني قادر حتى اسدد جوالي يلا عاد لا تخلون الواحد يطلع من طوره قال ادفع ضريبه
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16 - محب المرصد
2017-09-18 13:08:39
هههههههههه اخاف يقولون حتى الاستنجاءبضريبه كل واحد يتغطى
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15 - محب المرصد
2017-09-18 13:05:00
الضريبه في الشرع حررررررررررررررام
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14 - المتيم
2017-09-18 13:04:13
المشكله ما ندري وين تروح هالفلوس لا شوارع مثل الناس ولا خدمات زي العرب ومتأخرين في كل شي ومتطورين فقط في الضرايب والمخالفات انا احب وطني واعشقه واحب حكامه ولكن لا للابتزاز
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13 - محمد الجعيد
2017-09-18 13:03:07
منهم الشريحه التى سوفا تدفع الضريبه
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12 - كلنا بريك بن هادي
2017-09-18 13:00:50
الشعب الاسباني كل الامور عنده طيبه الا الفلوس طول الوقت مفلس و الان شكله حتى الحديده بيبيعها
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11 - ظامي اليل
2017-09-18 13:00:50
وش هي الضريبه المضافه؟.
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10 - كلنا بريك بن هادي
2017-09-18 12:57:01
السنه القادمه موعدنا مع الضريبه المضافه اسعار كهرباء و وقود جديده و رسوم اضافيه ان شاء الله عام كله خيرات
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9 - المتيم
2017-09-18 12:51:35
ممكن حد يفهمنا عن هالضريبه وهل هي تشمل الغني والفقير والفرد ام فقط على التجار يعني لو شريت علبة ببسي ادفع عليها ضريبه لو مشيت على الشارع ادفع ضريبه لو جيت انام ادفع ضريبه ممكن حد يوضح
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8 - صافي
2017-09-18 12:44:41
وقعت مذكرات تفاهم مع 12 شركة من مزودي الحلول المحاسبية والتقنية، تصوورا .. كل المطلوب هو عمل برنامج لحساب الضريبة .. ومصلحة الزكاة . تعاقدت مع 12 شركة لهذا الموضوع . !!!
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7 - صافي
2017-09-18 12:38:48
وقعت مذكرات تفاهم مع 12 شركة من مزودي الحلول المحاسبية والتقنية، تصوورا .. كل المطلوب هو عمل برنامج لحساب الضريبة .. ومصلحة الزكاة . تعاقدت مع 12 شركة لهذا الموضوع . !!!
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6 - ...........
2017-09-18 12:29:59
غيروا اسمها من الزكاة إلى مصلحة الضرائب
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5 - يمني عاشق الدمام 😂😂
2017-09-18 12:24:15
عزيزي التاجر ابتسم واعمل لمصالحنا 😂😂😂 قريب بنروح دبي ولكن بجنسبة سعودية 💚💚💚 مانخليكم ابدا ويحفظكم ربي لنا😎😎😎
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4 - كلنا بريك بن هادي
2017-09-18 12:19:59
الوعد قدام
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3 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-18 12:16:10
تعلييق 2 😂😂
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2 - بدر
2017-09-18 12:06:43
**** ماندري منين نلقاها من الكهرباء والا المياه والا المواد الغذائيه والا من الضريبه يعني نعيش ونشتغل علشان نعطيكم*****
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1 - خلك بعيد حبك يزيد
2017-09-18 12:05:50
تعليق مخالف
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آخر تعليق
بواسطة :

الناس هي من تساعد الشركات على استغلالها مايقارب ال٤٠٠٠ ريال سعر مبالغ فيه بزيادة...
بواسطة : زائر

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