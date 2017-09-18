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كشف تفاصيل اختفاء مفاجئ لطالب سعودي بجورجيا.. وهذا ما فعله قبل فقده مباشرة!

كشف تفاصيل اختفاء مفاجئ لطالب سعودي بجورجيا.. وهذا ما فعله قبل فقده مباشرة!
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المرصد 18 3٬364 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تُجري السلطات الجورجية عمليات البحث عن شاب سعودي اختفى في ظروف غامضة، الأربعاء الماضي، بعد أن قضى قرابة خمسة أيام فيها.
وفي التفاصيل، ذهب الشاب السعودي ويُدعى خالد محمد المطيري، لجورجيا وقضى بها 5 أيام، ثم حجز عودة لباكستان من مكتب الطيران صباح الأربعاء، لكنه اختفى فجأة وانقطع الاتصال به.
وأكد والد الشاب السعودي أن ابنه وهو طالب ملازم أول مهندس في الكلية البحرية في باكستان قد ذهب الأسبوع الماضي من الدمام إلى مسقط، وعندما وصل إلى هناك غيّر وجهته إلى جورجيا للسياحة، بالتنسيق مع والدته.
وأوضح أنه ذهب هناك وتنزه قرابة ٥ أيام ويوم الأربعاء الماضي حجز تذكرته على الطيران التركي من جورجيا على إسطنبول ثم كراتشي مقر دراسته، ودفع المبلغ واختفى بعدها، وأبلغنا السفارة ولم تجدّ معلومات عنه، وانقطع الاتصال به حتى اللحظة”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

18 - مرضي العنزي
2017-09-18 13:28:09
اللهم انا نستودعك هذا الطالب يا من لا تضيع ودائعه
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17 - بردقان
2017-09-18 13:07:16
طالب عسكري بحرية و...يهومل بهالديار ، لا تعليق ؟؟
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16 - -
2017-09-18 13:06:57
جورجيا وتركيا كلها لاتصلح للسفر
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15 - جورجيز
2017-09-18 12:46:15
من بالي ما اشيلك يالغالي
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14 - محامي
2017-09-18 12:27:57
تعليق مخالف
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13 - 7
2017-09-18 12:27:11
تعليق 12 مسقط في عمان
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12 - بو مساعد
2017-09-18 12:23:58
كيف حجز بداية الرحله من الدمام الى مسقط ؟ عسى سمحتو الذهاب لقطر يالسعوديه ،
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11 - كلنا بريك بن هادي
2017-09-18 12:23:15
تعليق مخالف
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10 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-18 12:20:54
اليوم يومكم ياعشاق نظرية المؤامرة .. اكيد امريكا خطفته .. امريكا تقتل كل مسلم .. امريكا تخاف من كل الاذكياء المسلمين ..
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9 - هيث
2017-09-18 12:19:43
استودعته الله وجميع شبابنااا الشاب السعودي مستهدف حسبنا الله ونعم الوكيل
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8 - بدر
2017-09-18 12:09:08
يمكن راح هنا والا هنا يغير جو والا انسرق جواله ولا هو حافظ الارقام ان شاء الله يرجع لاهله سالم
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7 - كلنا بريك بن هادي
2017-09-18 12:05:10
تجدونه فى سوريا او العراق يقاتل تحت رايه داعش
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6 - الناقد
2017-09-18 12:01:23
أعتقد أن أي مصيبه خلفها إيران التي تعيث فساداً في دول الشرق الأقصى وما حولها ، وهي دوله يملؤها الحقد والكراهيه لكل مواطن من دول الخليج فتتصيد طلابها ودبلوماسييها وتجارها ومن ثم إغتيالهم !!
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5 - سعد
2017-09-18 11:59:42
تعليق مخالف
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4 -
2017-09-18 11:48:16
الله يرده الى اهله سالما معافا ويحفظه من كل شر ومكروه
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3 - دعبادي
2017-09-18 11:45:12
لا ترسلون برا الا ناس اجسامهم قويه ....اكيد خطفه احد اصحاب التاكسيات يفترض الواحد قبل مايركب اي تكسي يصور لوحته ويرسل لاهله
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2 - نيدو
2017-09-18 11:44:25
اللهم أرجعه الى اهله سالما معافى
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( عدد التعليقات 11,032 )
1 - العنيد
2017-09-18 11:37:09
يحميك ربي و يفرح قلب اهلك بسلامتك .🌹
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آخر تعليق
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