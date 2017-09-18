كشف تفاصيل اختفاء مفاجئ لطالب سعودي بجورجيا.. وهذا ما فعله قبل فقده مباشرة!

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صحيفة المرصد: تُجري السلطات الجورجية عمليات البحث عن شاب سعودي اختفى في ظروف غامضة، الأربعاء الماضي، بعد أن قضى قرابة خمسة أيام فيها.

وفي التفاصيل، ذهب الشاب السعودي ويُدعى خالد محمد المطيري، لجورجيا وقضى بها 5 أيام، ثم حجز عودة لباكستان من مكتب الطيران صباح الأربعاء، لكنه اختفى فجأة وانقطع الاتصال به.

وأكد والد الشاب السعودي أن ابنه وهو طالب ملازم أول مهندس في الكلية البحرية في باكستان قد ذهب الأسبوع الماضي من الدمام إلى مسقط، وعندما وصل إلى هناك غيّر وجهته إلى جورجيا للسياحة، بالتنسيق مع والدته.

وأوضح أنه ذهب هناك وتنزه قرابة ٥ أيام ويوم الأربعاء الماضي حجز تذكرته على الطيران التركي من جورجيا على إسطنبول ثم كراتشي مقر دراسته، ودفع المبلغ واختفى بعدها، وأبلغنا السفارة ولم تجدّ معلومات عنه، وانقطع الاتصال به حتى اللحظة”.

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