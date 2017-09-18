كشف تفاصيل اختفاء مفاجئ لطالب سعودي بجورجيا.. وهذا ما فعله قبل فقده مباشرة!
صحيفة المرصد: تُجري السلطات الجورجية عمليات البحث عن شاب سعودي اختفى في ظروف غامضة، الأربعاء الماضي، بعد أن قضى قرابة خمسة أيام فيها.
وفي التفاصيل، ذهب الشاب السعودي ويُدعى خالد محمد المطيري، لجورجيا وقضى بها 5 أيام، ثم حجز عودة لباكستان من مكتب الطيران صباح الأربعاء، لكنه اختفى فجأة وانقطع الاتصال به.
وأكد والد الشاب السعودي أن ابنه وهو طالب ملازم أول مهندس في الكلية البحرية في باكستان قد ذهب الأسبوع الماضي من الدمام إلى مسقط، وعندما وصل إلى هناك غيّر وجهته إلى جورجيا للسياحة، بالتنسيق مع والدته.
وأوضح أنه ذهب هناك وتنزه قرابة ٥ أيام ويوم الأربعاء الماضي حجز تذكرته على الطيران التركي من جورجيا على إسطنبول ثم كراتشي مقر دراسته، ودفع المبلغ واختفى بعدها، وأبلغنا السفارة ولم تجدّ معلومات عنه، وانقطع الاتصال به حتى اللحظة”.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
اللهم انا نستودعك هذا الطالب يا من لا تضيع ودائعه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
طالب عسكري بحرية و...يهومل بهالديار ، لا تعليق ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
جورجيا وتركيا كلها لاتصلح للسفر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من بالي ما اشيلك يالغالي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق 12 مسقط في عمان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كيف حجز بداية الرحله من الدمام الى مسقط ؟ عسى سمحتو الذهاب لقطر يالسعوديه ،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اليوم يومكم ياعشاق نظرية المؤامرة .. اكيد امريكا خطفته .. امريكا تقتل كل مسلم .. امريكا تخاف من كل الاذكياء المسلمين ..
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
استودعته الله وجميع شبابنااا الشاب السعودي مستهدف حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
يمكن راح هنا والا هنا يغير جو والا انسرق جواله ولا هو حافظ الارقام ان شاء الله يرجع لاهله سالم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تجدونه فى سوريا او العراق يقاتل تحت رايه داعش
لا يعجبني(12) اعجبني(4)
أعتقد أن أي مصيبه خلفها إيران التي تعيث فساداً في دول الشرق الأقصى وما حولها ، وهي دوله يملؤها الحقد والكراهيه لكل مواطن من دول الخليج فتتصيد طلابها ودبلوماسييها وتجارها ومن ثم إغتيالهم !!
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يرده الى اهله سالما معافا ويحفظه من كل شر ومكروه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
لا ترسلون برا الا ناس اجسامهم قويه ....اكيد خطفه احد اصحاب التاكسيات يفترض الواحد قبل مايركب اي تكسي يصور لوحته ويرسل لاهله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اللهم أرجعه الى اهله سالما معافى
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
يحميك ربي و يفرح قلب اهلك بسلامتك .🌹
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
أضف تعليق