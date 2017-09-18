كشف تفاصيل جديدة عن دهس شاب لوالدته في الرياض..وبهذه الحجة استدرجها لموقع الجريمة!
صحيفة المرصد:تكشفت تفاصيل جديدة في جريمة قتل ذهبت ضحيتها أم على يد أحد أبنائها على طريق (الرياض-رماح).
وبدأت القصة عندما طلب الشاب (27 عاماً) من والدته أن تصحبه لمراجعة إحدى عيادات مجمع الأمل للأمراض النفسية بالرياض، وأثناء التوجه للمستشفى طلب منها الذهاب معه لمعاينة قطعة أرض في مخطط على طريق الرياض-رماح، بالقرب من محطة وقود.
وعندما وصل إلى المخطط الواقع في منطقة صحراوية، طلب الشاب من والدته أن تنزل لمعاينة الموقع، وبعد أن نزلت باغتها بالسيارة ودهسها ثلاث مرات حتى تأكد من وفاتها، وقام بإرسال الموقع إلى أشقائه، الذين هرعوا إلى المكان وأصيبوا بصدمة عنيفة عند مشاهدة جثة والدتهم على الأرض غارقة في دمائها.
ولم يتمالك أحدُ أشقائه نفسه، وقام بتسديد عدة طعنات بسلاح أبيض قاتلة في القلب، وقالت المصادر إن إخوة الجاني سلموا أنفسهم إلى الشرطة طواعية، وذلك وفقاً لـ “الوطن”.
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التعليقات
لاحول ولاقوة إلا بالله ، لاحول ولاقوة إلا بالله ، لاحول ولاقوة إلا بالله .
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مهما تكن المبررات لقتل والدته فأتمنى اطلاق سراح اخيه القاتل لأن القاتل يستاهل ماجاه
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يارب رحمتك يارب رحمتك يارب رحمتك جريمه تقشعر لها الأبدان يارب ارحمنا برحمتك وارحم ضعفنا وانزل الرحمة في قلوبنا يارب العالمين .
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المريض النفسي ان لم يقتل احد من عائلة او أقربائه سوف يقل احد من الناس ليس لديه التركيز في القيادة كيف مريض نفسي وهوارسل الموقع لإخوانه هذا مجرم وليس مريض ولكن اصبح كل جريمه مريض نفسي وهو متعاطي مخدرات
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اذا كنت تعلم عن شخص قريب يتعاطى المخدرات بلغ عنه فورا فهو قنبلة موقوتة.
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اتوقع ان الارض لها علاقة بالجريمه ربما كتبت الارض باسم احد الاخوة وغضب الاخر وحدث ما حدث تأكدوا من الامر حتى لا يتكرر
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لاحول ولا قوة الا بالله العظيم قضية اوجريمة تحز في النفس بس المشكلة مريض نفسي و يسوق سيارة سوف يدهس اويقتل اي شخص عقله ناقص المفروض عائلة منعوة من قيادة السيارة السبب الرائيسي للامراض النفسيه المخدرات
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الله يرحمها. هل يستحق القصاص
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يارب يارب الطف بنا وبمسامعنا ولا تبلانا . كم هي عظيمه الام كم هي عظيمه في عظمة الخالق
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اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض
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لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنة
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الحمد لله على كل حال
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مرفوع عنه القلم كذابين الاي ترباية الخدمات واولاد النيدو مافيهم عطف اوحنان اتجاه حتي انفسهم كانهم الات لايقدرون حقوق او رحمه او خوف ليس لديهم واجب ديني او دنيوي فاشلين قتله مخدرات عربته...
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يوضع لهم مكان مخصص فيه برامج وفعاليات واهتمام..واذا تعافى تماما ولا بحتاج علاج فبالامكان أن بخرج اما اذا كانت حالته لا تتحسن الا بالعلاج فأرى بقااائه وعدم اخراجه لانه ممكن يمل من العلاج وتسوء الحالة
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الله لا يبلانا ... ممكن مخدرات
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هذه عاقبة من يستعمل المخذرات
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الله يلطف في حالكم
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تعليقها يضحك
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إنا لله وإنا إليه راجعون..رحمهم الله..من رأيي أي مختل نفسيا او متعاطي للمخدرات يبقى في مستشفى خااص بهم للعلاج والتأهيل ولا يخرج أبدا لأن أمثال هذولا تجيهم الحالة فجأة وتكون ردة الفعل صدمة وكارثة
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إنا لله وإنا إليه لراجعون الله يمنعنا من ماجرالهم ولى يبلانا ولى يبتلينا .
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لاحول ولا قوة إلا بالله نسأل الله السلامة من زمن الفتن لاحول ولا قوة إلا بالله نسأل الله السلامة من زمن الفتن لاحول ولا قوة إلا بالله نسأل الله السلامة من زمن الفتن.. اللهم صبر قلوب هذه العائلة
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لا حول ولا قوة الا بالله الله يكون بعونهم ويصبر أهلهم ويفرج كربتهم
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نسئل الله الطف بس كيف عرفون بأدق التفاصيل بين القاتل والمقتوله خاصه وانه مافي طرف ثالث معهم ؟
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٢٠ لا تركز هذا مرفوع عنه القلم
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لاحول ولاقوة الابالله العظيم كيف الاخوة يتركون الام مع واحد مريض نفسيا.
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العنيد كيف يعني يستحق الوقوف عليها ليتك تفهمنا هذي جريمة تحصل بكل مكان وفيها تخطيط من الابن ليتك توضح لان تعليقك غريب
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الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير من خلقه .
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١٥ / صك فمك افضل
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خبر مؤلم ، اسأل الله لها الجنه وان يصبر ذويها . الاخبار من هالنوع في ازدياد ، وتستحق الوقوف عليها من جميع الجوانب قبل وقوع المزيد من الضحايا الابرياء .
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التحقيق يظهر المخفي لا تصدقونهم على طول إلا بعد نتائج التحقيق يمكن ضربوا عصفورين بحجر واحد ومسوين فيها أذكياء .
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الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير من خلقه
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الحمدالله انهم قتلوه وهذا اسعد خبر
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الأمراض النفسية كثرت والله يرحم المتوفين برحمته
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استغر الله العظيم هذة من الكيد و الكرة في نفس بعض الأبناء على والديهم القضيه في التحقيق و المحكمة اللهم جنبنا الظلم و الظلائم
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المخدرات وماتفعل ممكن الواحد يقتل امه وممكن يبيع زوجته ....هذولا هم اصحاب المخدرات
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صدقوني قطر هي السبب..
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شيء مؤلم ,,,,,مقتل الأم,,,,والقاتل الأخ,,,,والأخ الآخر بالسجن,,,,,هل هي دعوه ,,,أصابة هذه العائله,,,,أم سوء تدبير مع مختل العقل,,,,,سبحان الله والله المستعان
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نعوذ بالله من الشيطان ومن نزغاته ومن ردائة الحظ والنصيب ولا حول ولا قوة إلا بالله .....
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لو كانت الجريمة في بلد اخر او من طائفه اخرى كان ابتدأت حفلة السب والشتم والتجني والتعميم ، والحمد لله على نعمة الاسلام وهلم جرا لكن العقلاء يكتفون بلاحول ولاقوة إلابالله الله يرحمهم جميع برحمته
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جريمة منكره وقد تحدث في كل مجتمع .. فليس هناك مجتمع خالي من الجريمة مهما كان تقدمه او تخلفه ومهما كانت معتقداته الايدلوجية
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انا لله وانا اليه راجعون
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لاحول ولا قوه الابالله العلي العظيم 🌹
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رحمه الله عليها السؤال هل؟يتم قصاص الشخص الذي ثار لامه والا راح ينقص هو اتمني اطلاق سراحه دام الشر راح الله لا يرحمه كيف يقتل امه حسبه الله كيف فكر وقرر وين قلبه وما عرف معني مقام الام انه عظيم
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لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارحم من مات وأجبر العائلة في مصابهم الجلل .
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في شيء غامض بالموضوع حفي جداً جداً
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