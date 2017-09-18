كشف تفاصيل جديدة عن دهس شاب لوالدته في الرياض..وبهذه الحجة استدرجها لموقع الجريمة!

حجم الخط A A A المرصد 49 3٬848 1 ساعة

صحيفة المرصد:تكشفت تفاصيل جديدة في جريمة قتل ذهبت ضحيتها أم على يد أحد أبنائها على طريق (الرياض-رماح).

وبدأت القصة عندما طلب الشاب (27 عاماً) من والدته أن تصحبه لمراجعة إحدى عيادات مجمع الأمل للأمراض النفسية بالرياض، وأثناء التوجه للمستشفى طلب منها الذهاب معه لمعاينة قطعة أرض في مخطط على طريق الرياض-رماح، بالقرب من محطة وقود.

وعندما وصل إلى المخطط الواقع في منطقة صحراوية، طلب الشاب من والدته أن تنزل لمعاينة الموقع، وبعد أن نزلت باغتها بالسيارة ودهسها ثلاث مرات حتى تأكد من وفاتها، وقام بإرسال الموقع إلى أشقائه، الذين هرعوا إلى المكان وأصيبوا بصدمة عنيفة عند مشاهدة جثة والدتهم على الأرض غارقة في دمائها.

ولم يتمالك أحدُ أشقائه نفسه، وقام بتسديد عدة طعنات بسلاح أبيض قاتلة في القلب، وقالت المصادر إن إخوة الجاني سلموا أنفسهم إلى الشرطة طواعية، وذلك وفقاً لـ “الوطن”.

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