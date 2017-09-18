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خدعة حوثية ماكرة تجرد المخلوع صالح من حرسه.. تعرف على التفاصيل!

خدعة حوثية ماكرة تجرد المخلوع صالح من حرسه.. تعرف على التفاصيل!
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المرصد 19 2٬687 1 ساعة

صحيفة المرصد: خدعت ميليشيات الحوثي، المخلوع علي عبد الله صالح، حيث جردته من حرسه (ضباط وجنود الحرس الجمهوري المنحل) بحيلة ماكرة ومبتكرة.

وقامت قيادة الميليشيات التى تسيطر على وزارة الدفاع في العاصمة اليمنية، صنعاء، بإبلاغ مجموعة كبيرة من الضباط والجنود الموالين لـ”صالح”، أنها ستسلمهم المرتبات المتأخرة منذ عام، وطالبتهم بالذهاب إلى محافظة ذمار (120 كم جنوب صنعاء) لاستلام الرواتب المتأخرة، وقد سافر عدد منهم بالفعل.

وأوضحت التفاصيل أنه عقب وصولهم للمكان الذى تم تحديده لاستلام المرتبات، احتجزتهم ميليشيات الحوثي في أحد المعسكرات بـ”ذمار”، وجردتهم من هواتفهم وهوياتهم الشخصية، وفقًا لـ “العربية”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 28,822 )
19 - برق _ الحرم
2017-09-18 15:36:04
(((( كذب في كذب ..... عبيد المجوس تشارك البغل المحروق غرفة نومه ....والحرسات مجرد مجموعة بغال تلعنها العبيد ولا تستطيع الدفاع عن نفسها ....وأكبر دليل قتلوا الحوثيين كبير الحراسات واستلموا لذلك))))
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18 - بحر1
2017-09-18 15:34:55
زي ما ظلموا الشعب ليمني رايح ينتقم الله من الحوثي وعفاش كم من أطفال ونساء قتلو كم من بيوت فجروا حت المساجد ماسلمت منهم
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17 - مسمار
2017-09-18 15:31:43
الغدر ديدنهم والخيانة في دمهم فلا غرابة ان انقلبو على بعضهم بعضا فقد تنكر المخلوع قبلهم لبلادنا بعد ان كان من الموت قاب قوسين او ادنى وتم علاجه فتبول في الصحن الذي اكل منه!!
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16 - هراء
2017-09-18 15:29:49
سؤال كيف يتحكم المشوي في هؤلاء الحرس .. ورواتبهم لايصرفها إلا الحوثه ؟؟؟ هذا شي الشي الثاني .. كيف نصدق أن مايحرس المشوي هم العسكر الذين هم تحت إمرة الحوثه ؟؟ الشي الثالث . المشوي هو من لديه المليارات
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15 - ابوعبدالله
2017-09-18 15:21:55
صح النوم ياعلي توك صحيت ولا باقي هذولا شيعه حذروك منهم ربعك ابيت الا وتحط يدك بيدهم انت ماتدري حطيت يدك بنار كلكم خوونه الله يجعل شركم بينكم ويجعل تدبيركم تدميركم الله لايجعل تقوم لكم قائمه ياسفله
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14 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-18 15:18:52
خلوكم في بلدكم يا جماعة :
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13 - الشهراني
2017-09-18 15:02:29
يبدو ان المخلوع لايعرف الشيعة جيدا فهم هل الغدر والخيانة قاتلهم الله وكما خدع المملكة الجزاء من جنس العمل
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12 - Mohammed
2017-09-18 15:01:33
اذا انت خبيث يا علي صالح الله صلط عليك ناس أخبث منك ومن حفر حفرة لاخيه وقع فيها والله لسوف تترحم علي عبدربه منصور وسوف تقول نار عبدربه ولا جنة الحوثي
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11 - كنكت
2017-09-18 14:57:56
الحوثي وعفاش وجهان لعمله واحده وكل هذي المشاكل مجرد تمثيليه لا أقل ولا أكثر .
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10 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-18 14:49:52
صالح والحوثيين كل واحد اخبث من الثاني يعني عصابات مافيا .
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9 - ررر
2017-09-18 14:48:23
هذا مو حيله بل غباء برجال صالح اللهم اجعل شرهم بينهم .
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8 - مواطن
2017-09-18 14:47:53
كذابين مجرد فبركه اعلاميه لا أكثر ولا أقل
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7 - اريتري مواليد دار التوحيد والعزة
2017-09-18 14:46:34
قال تعالى : (ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم ۚ أولئك هم الخاسرون) اللهم عليك بفتنة العراق وسوريا واليمن وأكفينا خونة الدين من الحوثين والصفوين الرافضة
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6 - رفيق الدرب
2017-09-18 14:43:51
اكبر كذابين كلهم خونه ولا لهم امان وهذي من الاعيب المخلوع والحوثي ليس لها صحه يحاولو جر الشرعيه والتحالف الى ما هو ادهى الحذر الحذر
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5 - مازن
2017-09-18 14:43:03
أنقلب السحر على الساحر في مثل يقول أذا لقيت ثعبان ولقيت يمني أقتل اليمني وخلي الثعبان علي صالح بعد ما سوينا لوجهه سمكره أنقلب علينا الخاين
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4 - حاتم الطائي
2017-09-18 14:36:15
احرقوهم ياليت والله من احرقهم وهم احياء
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3 - منطقي
2017-09-18 14:33:52
حلال فيهم يستاهلون
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2 - فتفت
2017-09-18 14:33:16
ههههههههههه مصير الخاين يذوق طعم الخيانة من اقرب الناس
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1 - الاخضر
2017-09-18 14:32:52
سينتهون قريبا إن شاء الله.
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آخر تعليق
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