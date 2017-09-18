خدعة حوثية ماكرة تجرد المخلوع صالح من حرسه.. تعرف على التفاصيل!

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صحيفة المرصد: خدعت ميليشيات الحوثي، المخلوع علي عبد الله صالح، حيث جردته من حرسه (ضباط وجنود الحرس الجمهوري المنحل) بحيلة ماكرة ومبتكرة.

وقامت قيادة الميليشيات التى تسيطر على وزارة الدفاع في العاصمة اليمنية، صنعاء، بإبلاغ مجموعة كبيرة من الضباط والجنود الموالين لـ”صالح”، أنها ستسلمهم المرتبات المتأخرة منذ عام، وطالبتهم بالذهاب إلى محافظة ذمار (120 كم جنوب صنعاء) لاستلام الرواتب المتأخرة، وقد سافر عدد منهم بالفعل.

وأوضحت التفاصيل أنه عقب وصولهم للمكان الذى تم تحديده لاستلام المرتبات، احتجزتهم ميليشيات الحوثي في أحد المعسكرات بـ”ذمار”، وجردتهم من هواتفهم وهوياتهم الشخصية، وفقًا لـ “العربية”.

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