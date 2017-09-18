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بالصور:خادم الحرمين يستقبل الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وجمعاً من المواطنين

بالصور:خادم الحرمين يستقبل الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وجمعاً من المواطنين
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واس 2 1٬249 1 ساعة

صحيفة المرصد-واس:ستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة اليوم أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة، والمعالي وجمعاً من المواطنين .

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لآيات من الذكر الحكيم.

بعد ذلك تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وصاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن جلوي وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي وصاحب السمو الملكي الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن سعد وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي وصاحب السمو الأمير بدر بن سعود بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي وصاحب السمو الأمير بدر بن نواف بن سعود وصاحب السمو الأمير فهد بن منصور بن فرحان.

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التعليقات


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2 - الله يحفظ مليكنا . المواطن حمدي من المدينه
2017-09-18 15:19:09
ابغه وظيفه ولا مساعده عندي خمس اطفال ول سنتين واولادي ما راحوا المدرسه علشان مااعندي شي اللبسهم تكفووووووووووووووووووووون
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1 - سعود العنزي
2017-09-18 15:12:47
الله يطول عمرك ياخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين
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