بلومبيرج: السعودية ترفع أسعار البنزين 80% في نوفمبر المقبل

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صحيفة المرصد: كشفت شبكة بلومبيرج العالمية أن السعودية تسعى لرفع الأسعار المحلية للوقود والوقود النفاث مطلع نوفمبر القادم، في إطار خطة السعودية للحد من الإنفاق الحكومي وتقليل الاعتماد على النفط بعد التراجع العالمي في أسعار النفط.

ونقلت بلومبيرج عن مصدر مسؤول أن الحكومة السعودية ستدفع بأسعار البنزين للتكافؤ مع الأسعار الدولية، مبينا أن سعر البنزين الأوكتان 91 سيصبح من 0.75 إلى 1.35 ريال، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى 80 في المئة، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية تعتزم تأجيل زيادة أسعار الطاقة الأخرى إلى نهاية 2018.

وأضافت أنه من المتوقع أن تتخذ السعودية قرارا نهائيا بشأن الزيادة في سبتمبر أو أكتوبر، في حين لم توضح وزارتا المالية والطاقة والصناعة والثروة المعدنية طلب الزيادة حتى الآن، مبينة أن عمليات إصلاح دعم الطاقة تشكل جزءا رئيسيا في برنامج إعادة الهيكلة في السعودية إلى جانب بيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بما في ذلك طرح نسبة من شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب.