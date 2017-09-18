بلومبيرج: السعودية ترفع أسعار البنزين 80% في نوفمبر المقبل
صحيفة المرصد: كشفت شبكة بلومبيرج العالمية أن السعودية تسعى لرفع الأسعار المحلية للوقود والوقود النفاث مطلع نوفمبر القادم، في إطار خطة السعودية للحد من الإنفاق الحكومي وتقليل الاعتماد على النفط بعد التراجع العالمي في أسعار النفط.
ونقلت بلومبيرج عن مصدر مسؤول أن الحكومة السعودية ستدفع بأسعار البنزين للتكافؤ مع الأسعار الدولية، مبينا أن سعر البنزين الأوكتان 91 سيصبح من 0.75 إلى 1.35 ريال، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى 80 في المئة، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية تعتزم تأجيل زيادة أسعار الطاقة الأخرى إلى نهاية 2018.
وأضافت أنه من المتوقع أن تتخذ السعودية قرارا نهائيا بشأن الزيادة في سبتمبر أو أكتوبر، في حين لم توضح وزارتا المالية والطاقة والصناعة والثروة المعدنية طلب الزيادة حتى الآن، مبينة أن عمليات إصلاح دعم الطاقة تشكل جزءا رئيسيا في برنامج إعادة الهيكلة في السعودية إلى جانب بيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بما في ذلك طرح نسبة من شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب.
التعليقات
الى تعليق 79 : كلامك غير صحيح تقول فيه من الشعب مايحصل ماياكل !! هذا الكلام ماياكل عيش وكفاااايه طمع واستنزاف الدوله
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الله لايقوله احنا ناقصين؟؟؟؟؟؟
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اهم شيء الامن والأمان ..******
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هذا أفضل قرار واتمنى أن تكون 100% وليس 80% لكن بإذن لله ستنفذ وعهد الإتكاليه انتهى خلاص
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كفاكم اتكاليه يا شعبنا إلى متى وأنتم عايشين في اتكاليه الرؤيه تعتمد على عدم الإتكاليه بالحكومه وصاحب تعليق20 هو من أصحاب الإتكاليه اشتغل وبتجيب فلوس أما زمن الإتكاليه في عهد الرؤية انتهت إلى الأبد
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اللهم لك الحمد والشكر كل يوم تجينا بشرى ساره ومفرحه وجميله والقادم أجمل انتضروا فقط .
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نظام أمريكي بحت رأس مالي ما فيه يمه ارحميني
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احسن عشان تخف الزحمة في الشوارع ويكون استعمال السيارة للضروره ...... .الله المستعان
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وهذا أولا وأخراً من مسؤوليات الدول على مجتمعاتها وموطينها// ان تضمن لكل مواطن هذا الحق وتوفر سبل العيش الشريفة//
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كله من قطر وأميرهم المراهق ...
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ألحقوا على السياكل قبل ماتغلا ... نحن ذاهبون إلى المجهول ...
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وين بيوصل البنزين الربع من زين السيارات اللي نملكها
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مامرتاح الدوسري
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ان كان الخبر صحيح عزالله رحنا في خرايطها وانا يوميا اضرب مشوار ١٥٠ كيلو رايح جاي وهالرويتب مايلحق على شيء شلون اذا صار البنزين ب ١.٣٥ هللة يعني السيارة تتعبى فل ب ٢٠٠ ريال رحماك يالله مالنا غيرك
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80 في الميه يعني بيصير اللتر بنزيم 90 خمسه ريال يابلادي واصلي .
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مثل هذه الأخبار والتي مصدرها وكالات اجنبية ، يهمها نشر اخبار تثير المجتمع فنرجوا عدم الانجرار وراءها لان الغرب ومؤسساته هم من يؤون مثيري الفتن في بلادي فانتبهوا منها
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عندما يكون هناك دخل كافي لشراء مواد غذائية // الفلسفة البرجوازية قمة الإستهانة والإنسانية وتسلط على رقاب البشر // أن تتحدث عن الجميع وكأنك تدر الرزق على كل فرد وكل أسره//
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(((( يمني عاشق الدمام 😂😂 كيف تشتي نمشي وانت ((موجود )) ماكثر الله الا ***في البلاد......اربعة شلوا الجمل والجمل ماشلهمش ))))
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عندما يكون هناك دخل كافي لشراء مواد غذائية // اافلسفة البرجوازية قمة ****// أن تتحدث عن الجميع وكأنك تدرر الرزق على كل فرد وكل أسره//
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ربات البيوت مساكين والله ان امي تستحي مني عشان تاخذ مبلغ بسيط مايصير ياخي اكرمو امهاتنا هذول موغرباء اهلنا يناس
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بلاش من حساب المواطن ،، اذا تم صرفه راح الناس ترجع تفرفر في الشوارع مثل اول وتبطر
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الحمد لله اخذت لي سيارة ديزل
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شبكة بلومبيرج العالمية والله من الصدق هذا اساليب تأجيج الشعوب لعبة يريدون ان يخلوقها تنظيم الحمدين بلدنا بخير الصادرة والميزانية افضل من السابق سوق العمل فيه ركود لكن بعد فترة راح يتحرك ايجابي
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الهدف من رفع السعر تقليل السرعه وخسارة برنامج ساهر والانضباط بصرف المال والاعتماد على النقل العام وريالك امسكه بلا صرف وتبذير حساب قبل أن تحاسب
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الرواتب معاد تكفي المواطنين والاسعار كل شي يرتفع موحاله والله
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((((60 - يمني عاشق الدمام 😂😂 دبة الغاز كم هي عندكم ههههههههه )))))
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المفروض يطبق على الاجانب فقط,وتكون فيه بطاقه للمواطن بلسعر القديم,الاجانب سكن قلب المدن وضغطو المواطنين الغلابه وهجروهم في اطراف المدن ,فاصبحت المواصلات هم المواطن الكبير في بلدنا.
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يقولون ببنزين 91 بيكون سعره 1.05 تقريبا مو مثل ماقالت البللللممممبرجر 😊 بعدين ماراح يرتفع سعر البنزين الا اذا نزل حساب المواطن والحمدلله المقصد اعرف وين تصرف مو نضيع المال لدون هدف
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(((((60 - يمني عاشق الدمام 😂😂برق الحرم ماشي حلول عندكم غير المشي 😂 ....... الحلول في محلول الكوليرا )))))
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اقسم بالله العظيم اني راجعت مستوصف حكومي قبل كم من يوم كتب لي الدكتور علاج الضغط ورحت لصيدلية المستوصف قال لي الصيدلي الدواء غير موجود راجعنا بعد اسبوع ليش اقعد بلا علاج ليش مالي حق انه يؤفر لي علاج
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تعليق 22 ،، صدقت لسنا بحاجه لحساب المواطن فحكومتنا وفرت كل شيء لنا لكن الناس فيها طمع والعياذ بالله بطون ماتشبع
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مُنيتي بريالان لتر البنزين
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قرار جداً جداً صائب بدل ما يفرفرو بدون فايدة مزحمين الشوراع ارفع 100/100والله تم والله من القرارات اللي تدعم اقتصاد البلد وارواح النا من المستهترين
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برق الحرم ماشي حلول عندكم غير المشي 😂😂
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اتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب
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ارواحنا ترخص لجل الوطن وليس ارتفاع الوقود ..، نضل بخير وفي خير ولله الحمد والمنه
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اذا فية حساب مواطن لا مانع
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ما مرتاح في بلدنا غير الاجانب ،، جاري فلسطيني مجاورني في شقة ايجار وفجأة ينقل الى فيلا بانيها شخصي ومعها فيلا لأخوه على ارض واحدة مساحتها 900 متر !! من وين وكيف وشلون ؟ الله يعلم
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اعرف بعض الموظفين في الدولة، رواتبهم تتجاوز الاربعين الف وفوقها يصرف لهم سيارة + كروت بنزين مجاناً ، والمساكين اللي رواتبهم يالله يالله تكفيهم يبون يدبلون عليهم سعر البنزين، الله يعين بس
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اشاعات مغرضة كما سمعنا لن ترفع أسعار الطاقة الا بعد تشغيل حساب المواطن
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اسئل الله الكريم رب العرش العظيم ان يحفظ ولاة امورنا من كل شر ومن آرادهم بشر فأدر دائرة الشر عليه وجعل كيدهم في نحورهم ولاة امرنا مايجي منهم الا الطيب ومايزيدون الطيب الا طيب وصول على النبي ياجماعة
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بروح ادور لي على حمار بس المشكله حتى الشعير غالي يعني الله يعين
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صديق عبي فل حبه حبه وهو يروح عند سياره ثانيه وماراح يشوف الا غبار الفورد😎🤣
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وبعدين لو ارتفع اللي متعود يمشي او معه سيكل بينتصررررر وهذا وقت الانتصار للأبطال لأنهم صبروا كثيرررر والآن ينالوا ثمرة الصبرررر😎😎😎😎😎
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لعلها اشاعة
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واين حساب المواطن الي اعلن عنه لكي يسند المواطن في ظل تطبيق رؤية 2030 اين هو كلام بس
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(((((أسعار النفط العالمية في ازدياد ........واخبار الاعباء المالية على المواطن لاتتوقف )))))
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***اهم شي الامن والامان
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هناك عدم توازن بين دخل المواطن والارتفاع الذي سوف يحدث لكل شي المواطن يجب تراعى حياته المعيشيه او سوف يصرف راتبه على البنزين والكهرباء والديزل والخدمات الاخرى التى ايضا سوف ترتفع كم سيبقى من راتبه
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ت 36 @@@@@ ،،،، أغلب الشعب ماهو مثلك ما تفرق معاه ، إلي ضربت بهم المثل كم نسبتهم في التعداد السكاني ؟؟؟ إذا عندك فلوس زايدة وزعها على المحتاجيين و يا كثرهم
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راح تخف الزحمه في الشوارع وتقل اللفلفه الفاضيه ويعتمد الناس على المشي مثل زمان اول وبالتالي تخف الكروش والاوزان الثقيله ويرجع الناس مثل اول رشيقين ***
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مو شكله دبلو بدل النقل
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كل شيء في ارتفاع. إلا الموظف السعودي راتبه ينقص
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رفع سعر البنزين⛽ 🏳سيكون متزامن مع إطلاق مشروع قطار الرياض 🏳دعما لنجاح هذا الصرح الحضاري الشام🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
فوضنا امرنا للي خلقنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا لرفع البنزين في ضل عدم توفر وسائل المواصلات في البلد ولابد من رفع رواتب الموظفين والعسكريين اذا كان فيه نيه رفع البنزين كل شي يرتفع الا الراتب يخصم منه بدل رفعه
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
اذا بترفعون اسعار البنزين ارفعوا الرواتب ... لأننا اقل شعب خليجي في الرواتب
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
يقط بالإستراحة شهرياً ويشتري جوال جديد كل 3 سنوات وسيارة جديدة كل 5 سنوات و يسافر للخارج كل سنة و يسرف بالأكل و اللبس و المناسباتويدفع فاتورة جوال 300ريال,لكن يدفع فرق 500 ريال بالسنة لبنزين سيارته لا
لا يعجبني(14) اعجبني(7)
الموازنات مهمة ولكن بحدود الطبقة المتوسطة وعدم سحق الطبقات الدنيا الكادحة بأي دراسة أو قرار دون عناية أكبر ...
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
لماذا ترفع الاسعار والبترول مازال في اوج انتاجه وبيعه؟! اين تذهب فلوس بيعه الان!؟؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(15)
كيف يكون عدم الإعتماد على النفط وفي نفس الوقت رفع أسعار البنزين ؟؟؟؟ و الله حسيت إني أحول
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
ياسلام خلو الشوارع والمدن تخف منها الزحمه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
تعليق ٢٢ انت ما تنظر الا لنفسك فيه غيرك متضرر كثيرررررررررررررر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الحل .... سيارات كهربائيه مثل الاردن
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
رفع الاسعار بيترتب عليه رفع اسعار الكهرباء والماء زياده عما تم رفعه سابقاً! يجب زيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين والعسكررين قبل رفع الاسعار وفنح ابواب التوظيف للخريجين وصرف رواتب لجميع ربات البيوت
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
هذي مجرد دراسه والذي قالها صحيفه خارجيه وصحفنا وربعنا ما قالوا شي حتى الان ولكل حدث حديث والدوله الله يحفظها يهمها مصلحة المواطن ولو فرضا طبق ستتخذ اجراء يكون في صالح المواطن فلا احد يطير في العجه
لا يعجبني(9) اعجبني(3)
نحن مع رفع الدعم لابد من التضحية اكبر المتضررين هم الاجانب اذا رفع الدعم طلعو الاجانب الي كاتمين على اقتصاد البلد تحويلاتهم بمئات المليارات لابد من التضحية كي نعيش في عز ورخاء حفظ الله الوطن من شرهم
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
المفروض الاستعداد من المسؤلين لمثل هذي الحالات ما يكون قرارات قويه ينصدم منها المواطن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نحن مع رفع الاسعار ولكننا نطلب رفع سقف الرواتب لان كل شئ ارتفع عن سعره عن الاول بنسبة عالية والراتب لم يتغيّر وضعه فلا بد من المعادلة عند اتخاذ القرار
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
ما فيه مشكلة و الموضوع سهل يعني اللي كان يعبي ب30 ريال رايح يعبي 54 ريال للسيارات الصغيرة والي كان يعبي ب 60ريال بيكون 108 ريال للسيارة الكبيرة فقط لا تفرفر بالسيارة من غير لزوم و خلوا البزارين يركدون
لا يعجبني(8) اعجبني(3)
الى تعليق 12: نحن لسنا في حاجة حساب المواطن فالشعب احواله بخير وطيبه بفضل الله ثم فضل حكومتنا الرشيده
لا يعجبني(20) اعجبني(2)
راتبي يخلص قبل الراتب الجاي ب١٥ يوم ... بيطقنا الفلس
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
لا رفع لأسعار المحروقات والطاقة قبل تفعيل حساب المواطن ،،، هذا العلم المتفق عليه ،،، هات حساب المواطن ثم أرفع أسعار
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
12 - سعودي أيام زماااان 🤕🤕🤕 2017-09-18 16:04:33 حرااام كدا وين حساب المواطن أول مايتضرر غير الفقيررررررر المسحووووق اكثرررر حراااام 😣😣😣. في المقبره حساب المواطن.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
نحن مع رفع الدعم لابد من التضحية اكبر المتضررين هم الاجانب
لا يعجبني(16) اعجبني(3)
ليه مما يجمعون هالتجار والاغنياء اصحاب المليارات والملايين تعالو انتو جمعتم فلوسكم من هالبلد وهالناس واليوم لازم توقفون وكل تاجر وغني يتبرع بكم مليون يعني راعي المليار بيضره لو تبرع ب 10 ولا 15 مليون؟
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
اجل السياكل بتكثر وسط الاحياء السكنية ههههههههه وكل واحد مركب المدام وراه هههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
الدباب جاهز واستخدمه من ومان بجانب السيارة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني بترجعونا لايام الاجداد وبعارين وحمير مابقي الا كذا الله ***بلومبيرغ من شفناهم ما شفنا الخير لا والله
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
حرااام كدا وين حساب المواطن أول مايتضرر غير الفقيررررررر المسحووووق اكثرررر حراااام 😣😣😣
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
ما ضاقت الا و فرجت , الله يعين و يساعد الضعيف ليس له الا الله ينظر الى السماء و يطلب من الرازق الواحد القهار الذي لا يخذل طالبا و يعين كل معووز , اما من يرتجي من النا س خير ( ولى زمن المحسنين )
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
خبر سار بيع شركة ارامكوا 🌷
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
من الاخر اللي ما اغتني وطلع في الثمنيات والسعينات وزبط اموره والا الحين وبالمستقبل الله يعينه ... واللي ما تركه له ابوه ورث الله يعينه ... الحين جفت السيولة مع الناس اطلب منهم اللي تبي الا فلوس انسى
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***. الله يسترها بس
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والله اتسلف نهاية الشهر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ماشاء الله بلومبيرج الاجنبيه صارت تعلمنا باخبارنا قبل تصير ..سبحان الله..دول فقيره زي اندونيسيا وفنزويلا اسعار البنزين فيها برخص التراب. الله المستعان بس
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يارب رحمتك !
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معلش وقت الاسعار الرخيصة الكل مستفيد غني وفقير لكن وقت الزيادة كيف تكون على الغني والفقير الغني ما راح يضره لكن الفقير بيزيد فقره ومصاريفه وهو اصلا مو ملحق ناس كثيرة والله تفلس قبل الراتب ب 12 يوم
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
يعني اللي كان يفلل ب 50 ريال راح يدفع 90 ريال
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اطالب برفعه زيااااده عشان لا نعتمد على النفط
لا يعجبني(8) اعجبني(1)
يمدحون السياكل والدبابات رخيصة وما تصرف بنزين
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