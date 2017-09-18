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بلومبيرج: السعودية ترفع أسعار البنزين 80% في نوفمبر المقبل

بلومبيرج: السعودية ترفع أسعار البنزين 80% في نوفمبر المقبل
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المرصد 98 4٬583 2 ساعتين

صحيفة المرصد: كشفت شبكة بلومبيرج العالمية أن السعودية تسعى لرفع الأسعار المحلية للوقود والوقود النفاث مطلع نوفمبر القادم، في إطار خطة السعودية للحد من الإنفاق الحكومي وتقليل الاعتماد على النفط بعد التراجع العالمي في أسعار النفط.

ونقلت بلومبيرج عن مصدر مسؤول أن الحكومة السعودية ستدفع بأسعار البنزين للتكافؤ مع الأسعار الدولية، مبينا أن سعر البنزين الأوكتان 91 سيصبح من 0.75 إلى 1.35 ريال، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى 80 في المئة، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية تعتزم تأجيل زيادة أسعار الطاقة الأخرى إلى نهاية 2018.

وأضافت أنه من المتوقع أن تتخذ السعودية قرارا نهائيا بشأن الزيادة في سبتمبر أو أكتوبر، في حين لم توضح وزارتا المالية والطاقة والصناعة والثروة المعدنية طلب الزيادة حتى الآن، مبينة أن عمليات إصلاح دعم الطاقة تشكل جزءا رئيسيا في برنامج إعادة الهيكلة في السعودية إلى جانب بيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بما في ذلك طرح نسبة من شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

98 - بلاش من شغل الاستعطاف
2017-09-18 17:32:53
الى تعليق 79 : كلامك غير صحيح تقول فيه من الشعب مايحصل ماياكل !! هذا الكلام ماياكل عيش وكفاااايه طمع واستنزاف الدوله
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97 - اه يازمن
2017-09-18 17:31:18
الله لايقوله احنا ناقصين؟؟؟؟؟؟
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96 -
2017-09-18 17:30:58
تعليق مخالف
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95 - wad
2017-09-18 17:30:57
اهم شيء الامن والأمان ..******
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94 - عبدالملك آل الشيخ
2017-09-18 17:30:12
هذا أفضل قرار واتمنى أن تكون 100% وليس 80% لكن بإذن لله ستنفذ وعهد الإتكاليه انتهى خلاص
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93 - عبدالملك آل الشيخ
2017-09-18 17:28:35
كفاكم اتكاليه يا شعبنا إلى متى وأنتم عايشين في اتكاليه الرؤيه تعتمد على عدم الإتكاليه بالحكومه وصاحب تعليق20 هو من أصحاب الإتكاليه اشتغل وبتجيب فلوس أما زمن الإتكاليه في عهد الرؤية انتهت إلى الأبد
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92 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-18 17:28:30
اللهم لك الحمد والشكر كل يوم تجينا بشرى ساره ومفرحه وجميله والقادم أجمل انتضروا فقط .
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91 - ღ
2017-09-18 17:28:18
تعليق مخالف
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90 - وطني الحبيب
2017-09-18 17:28:15
نظام أمريكي بحت رأس مالي ما فيه يمه ارحميني
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( عدد التعليقات 20 )
89 - Abo Rayan
2017-09-18 17:26:51
احسن عشان تخف الزحمة في الشوارع ويكون استعمال السيارة للضروره ...... .الله المستعان
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88 - لكل مواطن الحق في عيش كريم// والحق في السبل الشريفة لكسب الرزق
2017-09-18 17:26:19
وهذا أولا وأخراً من مسؤوليات الدول على مجتمعاتها وموطينها// ان تضمن لكل مواطن هذا الحق وتوفر سبل العيش الشريفة//
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87 -
2017-09-18 17:26:10
كله من قطر وأميرهم المراهق ...
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86 -
2017-09-18 17:25:19
ألحقوا على السياكل قبل ماتغلا ... نحن ذاهبون إلى المجهول ...
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85 - بس خلاص
2017-09-18 17:24:49
وين بيوصل البنزين الربع من زين السيارات اللي نملكها
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84 - مدري
2017-09-18 17:24:23
مامرتاح الدوسري
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83 - هراء
2017-09-18 17:22:54
تعليق مخالف
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82 - وهم الايام
2017-09-18 17:22:36
ان كان الخبر صحيح عزالله رحنا في خرايطها وانا يوميا اضرب مشوار ١٥٠ كيلو رايح جاي وهالرويتب مايلحق على شيء شلون اذا صار البنزين ب ١.٣٥ هللة يعني السيارة تتعبى فل ب ٢٠٠ ريال رحماك يالله مالنا غيرك
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81 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-18 17:22:28
80 في الميه يعني بيصير اللتر بنزيم 90 خمسه ريال يابلادي واصلي .
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80 - هذه الحقيقة
2017-09-18 17:20:46
مثل هذه الأخبار والتي مصدرها وكالات اجنبية ، يهمها نشر اخبار تثير المجتمع فنرجوا عدم الانجرار وراءها لان الغرب ومؤسساته هم من يؤون مثيري الفتن في بلادي فانتبهوا منها
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79 - ت- 63 "بطون ماتشبع"// اذا أنت عندك مايشبعك هناك من يتدين ليأكل
2017-09-18 17:15:30
عندما يكون هناك دخل كافي لشراء مواد غذائية // الفلسفة البرجوازية قمة الإستهانة والإنسانية وتسلط على رقاب البشر // أن تتحدث عن الجميع وكأنك تدر الرزق على كل فرد وكل أسره//
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( عدد التعليقات 28,828 )
78 - برق _ الحرم
2017-09-18 17:10:40
(((( يمني عاشق الدمام 😂😂 كيف تشتي نمشي وانت ((موجود )) ماكثر الله الا ***في البلاد......اربعة شلوا الجمل والجمل ماشلهمش ))))
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77 - ت- 63 "بطون ماتشبع"// اذا أنت عندك مايشبعك هناك من يتدين ليأكل
2017-09-18 17:09:58
عندما يكون هناك دخل كافي لشراء مواد غذائية // اافلسفة البرجوازية قمة ****// أن تتحدث عن الجميع وكأنك تدرر الرزق على كل فرد وكل أسره//
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76 - اسماء
2017-09-18 17:09:08
ربات البيوت مساكين والله ان امي تستحي مني عشان تاخذ مبلغ بسيط مايصير ياخي اكرمو امهاتنا هذول موغرباء اهلنا يناس
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75 -
2017-09-18 17:08:59
بلاش من حساب المواطن ،، اذا تم صرفه راح الناس ترجع تفرفر في الشوارع مثل اول وتبطر
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74 - مجرد سؤال
2017-09-18 17:08:42
الحمد لله اخذت لي سيارة ديزل
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73 - الرأي
2017-09-18 17:08:23
شبكة بلومبيرج العالمية والله من الصدق هذا اساليب تأجيج الشعوب لعبة يريدون ان يخلوقها تنظيم الحمدين بلدنا بخير الصادرة والميزانية افضل من السابق سوق العمل فيه ركود لكن بعد فترة راح يتحرك ايجابي
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72 - بقليل من العقل
2017-09-18 17:07:06
الهدف من رفع السعر تقليل السرعه وخسارة برنامج ساهر والانضباط بصرف المال والاعتماد على النقل العام وريالك امسكه بلا صرف وتبذير حساب قبل أن تحاسب
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71 - اسماء
2017-09-18 17:07:00
الرواتب معاد تكفي المواطنين والاسعار كل شي يرتفع موحاله والله
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( عدد التعليقات 28,828 )
70 - برق _ الحرم
2017-09-18 17:06:42
((((60 - يمني عاشق الدمام 😂😂 دبة الغاز كم هي عندكم ههههههههه )))))
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69 - إنسان صريح
2017-09-18 17:05:46
تعليق مخالف
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68 - hima
2017-09-18 17:05:13
المفروض يطبق على الاجانب فقط,وتكون فيه بطاقه للمواطن بلسعر القديم,الاجانب سكن قلب المدن وضغطو المواطنين الغلابه وهجروهم في اطراف المدن ,فاصبحت المواصلات هم المواطن الكبير في بلدنا.
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67 - بقليل من العقل
2017-09-18 17:04:48
يقولون ببنزين 91 بيكون سعره 1.05 تقريبا مو مثل ماقالت البللللممممبرجر 😊 بعدين ماراح يرتفع سعر البنزين الا اذا نزل حساب المواطن والحمدلله المقصد اعرف وين تصرف مو نضيع المال لدون هدف
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( عدد التعليقات 28,828 )
66 - برق _ الحرم
2017-09-18 17:04:00
(((((60 - يمني عاشق الدمام 😂😂برق الحرم ماشي حلول عندكم غير المشي 😂 ....... الحلول في محلول الكوليرا )))))
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65 -
2017-09-18 17:03:15
اقسم بالله العظيم اني راجعت مستوصف حكومي قبل كم من يوم كتب لي الدكتور علاج الضغط ورحت لصيدلية المستوصف قال لي الصيدلي الدواء غير موجود راجعنا بعد اسبوع ليش اقعد بلا علاج ليش مالي حق انه يؤفر لي علاج
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64 - المتيم
2017-09-18 17:02:06
تعليق مخالف
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63 - احمد
2017-09-18 17:01:27
تعليق 22 ،، صدقت لسنا بحاجه لحساب المواطن فحكومتنا وفرت كل شيء لنا لكن الناس فيها طمع والعياذ بالله بطون ماتشبع
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( عدد التعليقات 6,737 )
62 - بلادي زوينا
2017-09-18 16:57:47
مُنيتي بريالان لتر البنزين
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61 - مراقب من بعيد
2017-09-18 16:55:35
قرار جداً جداً صائب بدل ما يفرفرو بدون فايدة مزحمين الشوراع ارفع 100/100والله تم والله من القرارات اللي تدعم اقتصاد البلد وارواح النا من المستهترين
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60 - يمني عاشق الدمام 😂😂
2017-09-18 16:54:35
برق الحرم ماشي حلول عندكم غير المشي 😂😂
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59 -
2017-09-18 16:52:05
اتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب
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58 - راكاااان
2017-09-18 16:51:01
ارواحنا ترخص لجل الوطن وليس ارتفاع الوقود ..، نضل بخير وفي خير ولله الحمد والمنه
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57 - ناصر
2017-09-18 16:49:22
اذا فية حساب مواطن لا مانع
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56 - محمد الدوسري
2017-09-18 16:48:05
ما مرتاح في بلدنا غير الاجانب ،، جاري فلسطيني مجاورني في شقة ايجار وفجأة ينقل الى فيلا بانيها شخصي ومعها فيلا لأخوه على ارض واحدة مساحتها 900 متر !! من وين وكيف وشلون ؟ الله يعلم
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55 - خالدي
2017-09-18 16:47:55
اعرف بعض الموظفين في الدولة، رواتبهم تتجاوز الاربعين الف وفوقها يصرف لهم سيارة + كروت بنزين مجاناً ، والمساكين اللي رواتبهم يالله يالله تكفيهم يبون يدبلون عليهم سعر البنزين، الله يعين بس
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54 - سنونو
2017-09-18 16:47:32
اشاعات مغرضة كما سمعنا لن ترفع أسعار الطاقة الا بعد تشغيل حساب المواطن
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53 - ابو اسامه
2017-09-18 16:46:33
اسئل الله الكريم رب العرش العظيم ان يحفظ ولاة امورنا من كل شر ومن آرادهم بشر فأدر دائرة الشر عليه وجعل كيدهم في نحورهم ولاة امرنا مايجي منهم الا الطيب ومايزيدون الطيب الا طيب وصول على النبي ياجماعة
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52 - يامقيم بالسعوديه
2017-09-18 16:43:25
بروح ادور لي على حمار بس المشكله حتى الشعير غالي يعني الله يعين
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51 - عبدالله المالكي
2017-09-18 16:42:43
صديق عبي فل حبه حبه وهو يروح عند سياره ثانيه وماراح يشوف الا غبار الفورد😎🤣
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50 - يمني عاشق الدمام 😂😂
2017-09-18 16:42:05
وبعدين لو ارتفع اللي متعود يمشي او معه سيكل بينتصررررر وهذا وقت الانتصار للأبطال لأنهم صبروا كثيرررر والآن ينالوا ثمرة الصبرررر😎😎😎😎😎
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49 - مع الخيل
2017-09-18 16:40:58
لعلها اشاعة
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48 -
2017-09-18 16:40:52
واين حساب المواطن الي اعلن عنه لكي يسند المواطن في ظل تطبيق رؤية 2030 اين هو كلام بس
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( عدد التعليقات 28,828 )
47 - برق _ الحرم
2017-09-18 16:40:33
(((((أسعار النفط العالمية في ازدياد ........واخبار الاعباء المالية على المواطن لاتتوقف )))))
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46 - ضحكت منها الأمم
2017-09-18 16:40:11
***اهم شي الامن والامان
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45 -
2017-09-18 16:39:37
هناك عدم توازن بين دخل المواطن والارتفاع الذي سوف يحدث لكل شي المواطن يجب تراعى حياته المعيشيه او سوف يصرف راتبه على البنزين والكهرباء والديزل والخدمات الاخرى التى ايضا سوف ترتفع كم سيبقى من راتبه
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44 - سعودي أيام زماااان
2017-09-18 16:39:22
تعليق مخالف
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43 - موج البحر
2017-09-18 16:39:21
ت 36 @@@@@ ،،،، أغلب الشعب ماهو مثلك ما تفرق معاه ، إلي ضربت بهم المثل كم نسبتهم في التعداد السكاني ؟؟؟ إذا عندك فلوس زايدة وزعها على المحتاجيين و يا كثرهم
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42 - مسفر
2017-09-18 16:38:07
راح تخف الزحمه في الشوارع وتقل اللفلفه الفاضيه ويعتمد الناس على المشي مثل زمان اول وبالتالي تخف الكروش والاوزان الثقيله ويرجع الناس مثل اول رشيقين ***
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41 - ضحكت منها الأمم
2017-09-18 16:37:50
مو شكله دبلو بدل النقل
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40 - الهيثم العربي
2017-09-18 16:36:40
كل شيء في ارتفاع. إلا الموظف السعودي راتبه ينقص
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39 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-18 16:34:54
رفع سعر البنزين⛽ 🏳سيكون متزامن مع إطلاق مشروع قطار الرياض 🏳دعما لنجاح هذا الصرح الحضاري الشام🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝
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38 -
2017-09-18 16:34:38
فوضنا امرنا للي خلقنا
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37 - الساهر
2017-09-18 16:29:46
لا لرفع البنزين في ضل عدم توفر وسائل المواصلات في البلد ولابد من رفع رواتب الموظفين والعسكريين اذا كان فيه نيه رفع البنزين كل شي يرتفع الا الراتب يخصم منه بدل رفعه
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36 - نيدو
2017-09-18 16:26:44
اذا بترفعون اسعار البنزين ارفعوا الرواتب ... لأننا اقل شعب خليجي في الرواتب
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35 - @@@@@
2017-09-18 16:26:05
يقط بالإستراحة شهرياً ويشتري جوال جديد كل 3 سنوات وسيارة جديدة كل 5 سنوات و يسافر للخارج كل سنة و يسرف بالأكل و اللبس و المناسباتويدفع فاتورة جوال 300ريال,لكن يدفع فرق 500 ريال بالسنة لبنزين سيارته لا
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34 - سعودي أيام زماااان 🤕🤕🤕
2017-09-18 16:25:22
الموازنات مهمة ولكن بحدود الطبقة المتوسطة وعدم سحق الطبقات الدنيا الكادحة بأي دراسة أو قرار دون عناية أكبر ...
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33 - المهااااا
2017-09-18 16:24:18
لماذا ترفع الاسعار والبترول مازال في اوج انتاجه وبيعه؟! اين تذهب فلوس بيعه الان!؟؟؟
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32 - موج البحر
2017-09-18 16:23:36
كيف يكون عدم الإعتماد على النفط وفي نفس الوقت رفع أسعار البنزين ؟؟؟؟ و الله حسيت إني أحول
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31 - سلام
2017-09-18 16:22:47
ياسلام خلو الشوارع والمدن تخف منها الزحمه
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30 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-09-18 16:21:22
تعليق ٢٢ انت ما تنظر الا لنفسك فيه غيرك متضرر كثيرررررررررررررر
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29 - فيصل .......
2017-09-18 16:21:19
الحل .... سيارات كهربائيه مثل الاردن
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28 - المهااااا
2017-09-18 16:21:00
رفع الاسعار بيترتب عليه رفع اسعار الكهرباء والماء زياده عما تم رفعه سابقاً! يجب زيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين والعسكررين قبل رفع الاسعار وفنح ابواب التوظيف للخريجين وصرف رواتب لجميع ربات البيوت
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27 - ابو الليل
2017-09-18 16:20:01
هذي مجرد دراسه والذي قالها صحيفه خارجيه وصحفنا وربعنا ما قالوا شي حتى الان ولكل حدث حديث والدوله الله يحفظها يهمها مصلحة المواطن ولو فرضا طبق ستتخذ اجراء يكون في صالح المواطن فلا احد يطير في العجه
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26 - ساري
2017-09-18 16:18:26
نحن مع رفع الدعم لابد من التضحية اكبر المتضررين هم الاجانب اذا رفع الدعم طلعو الاجانب الي كاتمين على اقتصاد البلد تحويلاتهم بمئات المليارات لابد من التضحية كي نعيش في عز ورخاء حفظ الله الوطن من شرهم
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25 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-09-18 16:17:58
المفروض الاستعداد من المسؤلين لمثل هذي الحالات ما يكون قرارات قويه ينصدم منها المواطن
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24 -
2017-09-18 16:15:32
نحن مع رفع الاسعار ولكننا نطلب رفع سقف الرواتب لان كل شئ ارتفع عن سعره عن الاول بنسبة عالية والراتب لم يتغيّر وضعه فلا بد من المعادلة عند اتخاذ القرار
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23 - @@@@@
2017-09-18 16:15:26
ما فيه مشكلة و الموضوع سهل يعني اللي كان يعبي ب30 ريال رايح يعبي 54 ريال للسيارات الصغيرة والي كان يعبي ب 60ريال بيكون 108 ريال للسيارة الكبيرة فقط لا تفرفر بالسيارة من غير لزوم و خلوا البزارين يركدون
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22 - ابو عبدالرزاق
2017-09-18 16:14:52
الى تعليق 12: نحن لسنا في حاجة حساب المواطن فالشعب احواله بخير وطيبه بفضل الله ثم فضل حكومتنا الرشيده
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21 - متابع الشرقيه
2017-09-18 16:13:25
راتبي يخلص قبل الراتب الجاي ب١٥ يوم ... بيطقنا الفلس
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20 - حساب المواطن
2017-09-18 16:12:30
لا رفع لأسعار المحروقات والطاقة قبل تفعيل حساب المواطن ،،، هذا العلم المتفق عليه ،،، هات حساب المواطن ثم أرفع أسعار
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19 - ↩ابو شدا↪
2017-09-18 16:10:03
12 - سعودي أيام زماااان 🤕🤕🤕 2017-09-18 16:04:33 حرااام كدا وين حساب المواطن أول مايتضرر غير الفقيررررررر المسحووووق اكثرررر حراااام 😣😣😣. في المقبره حساب المواطن.
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18 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-18 16:07:02
تعليق مخالف
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17 - ساري
2017-09-18 16:06:20
نحن مع رفع الدعم لابد من التضحية اكبر المتضررين هم الاجانب
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16 - القبطان سلفر
2017-09-18 16:06:15
ليه مما يجمعون هالتجار والاغنياء اصحاب المليارات والملايين تعالو انتو جمعتم فلوسكم من هالبلد وهالناس واليوم لازم توقفون وكل تاجر وغني يتبرع بكم مليون يعني راعي المليار بيضره لو تبرع ب 10 ولا 15 مليون؟
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15 -
2017-09-18 16:06:09
اجل السياكل بتكثر وسط الاحياء السكنية ههههههههه وكل واحد مركب المدام وراه هههههههههه
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14 - ابو فيصل الحبوب
2017-09-18 16:05:45
الدباب جاهز واستخدمه من ومان بجانب السيارة
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13 - بدر
2017-09-18 16:05:17
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني بترجعونا لايام الاجداد وبعارين وحمير مابقي الا كذا الله ***بلومبيرغ من شفناهم ما شفنا الخير لا والله
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12 - سعودي أيام زماااان 🤕🤕🤕
2017-09-18 16:04:33
حرااام كدا وين حساب المواطن أول مايتضرر غير الفقيررررررر المسحووووق اكثرررر حراااام 😣😣😣
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11 - ابن الوطن - جده
2017-09-18 16:04:16
ما ضاقت الا و فرجت , الله يعين و يساعد الضعيف ليس له الا الله ينظر الى السماء و يطلب من الرازق الواحد القهار الذي لا يخذل طالبا و يعين كل معووز , اما من يرتجي من النا س خير ( ولى زمن المحسنين )
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10 - خالد الهاجري
2017-09-18 16:04:13
خبر سار بيع شركة ارامكوا 🌷
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9 - القبطان سلفر
2017-09-18 16:03:08
من الاخر اللي ما اغتني وطلع في الثمنيات والسعينات وزبط اموره والا الحين وبالمستقبل الله يعينه ... واللي ما تركه له ابوه ورث الله يعينه ... الحين جفت السيولة مع الناس اطلب منهم اللي تبي الا فلوس انسى
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8 - خالد العطيشان
2017-09-18 16:03:06
***. الله يسترها بس
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7 -
2017-09-18 16:02:58
والله اتسلف نهاية الشهر
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6 - slmlm
2017-09-18 16:02:43
ماشاء الله بلومبيرج الاجنبيه صارت تعلمنا باخبارنا قبل تصير ..سبحان الله..دول فقيره زي اندونيسيا وفنزويلا اسعار البنزين فيها برخص التراب. الله المستعان بس
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5 -
2017-09-18 16:02:20
يارب رحمتك !
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4 - القبطان سلفر
2017-09-18 16:00:32
معلش وقت الاسعار الرخيصة الكل مستفيد غني وفقير لكن وقت الزيادة كيف تكون على الغني والفقير الغني ما راح يضره لكن الفقير بيزيد فقره ومصاريفه وهو اصلا مو ملحق ناس كثيرة والله تفلس قبل الراتب ب 12 يوم
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3 - سركيس بااااريس
2017-09-18 15:59:51
يعني اللي كان يفلل ب 50 ريال راح يدفع 90 ريال
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2 - ابو عبدالله القحطاني
2017-09-18 15:58:47
اطالب برفعه زيااااده عشان لا نعتمد على النفط
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1 - القبطان سلفر
2017-09-18 15:57:55
يمدحون السياكل والدبابات رخيصة وما تصرف بنزين
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