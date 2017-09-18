“شوف سيارتك الحين” ..شاهد كيف انتقمت كويتية من عشيقها السابق-صورة

حجم الخط A A A المرصد 29 3٬024 1 ساعة

صحيفة المرصد: لم تجد فتاة كويتية مصدومة من قرار عشيقها الانفصال عنها، طريقة للانتقام والتعبير عن الغضب، أفضل من العبث بسيارته وإتلاف أجزاء منها وطمس لونها.

وفي التفاصيل، أنه بعد أن قرر الصديق قطع علاقته بصديقته كثيرة الغيرة التي تفتعل المشاكل، حتى باتت معروفة لدى كثير من رجال الأمن بسبب كثرة القضايا التي سجلت بحقها، لم ترض الفتاة بقرار صديقها فقررت الانتقام منه على طريقتها الخاصة.

ووفقا لصحف محلية، لم تتوان الفتاة عن تنفيذ وعيدها وانتقامها بعد إرسال رسالة تهديد هاتفية لصديقها السابق، فأقدمت على ذلك بالفعل إذ قامت بإتلاف أجزاء من السيارة الفارهة وإلحاق الضرر بها.

وبعد انتهاء المهمة أرسلت له رسالة تقول فيها “شوف سيارتك الحين.” وحسب مصدر أمني، فقد تقدم الشاب المتضرر بشكوى للمركز الأمني بحق الفتاة، بعد أن وثق ما تعرضت له سيارته من تلف وضرر على يدها، مرفقا ذلك برسالة التهديد، في حين قررت السلطات استدعاء المتهمة للتحقيق معها في الشكوى المقدمة ضدها.

