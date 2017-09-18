“شوف سيارتك الحين” ..شاهد كيف انتقمت كويتية من عشيقها السابق-صورة
صحيفة المرصد: لم تجد فتاة كويتية مصدومة من قرار عشيقها الانفصال عنها، طريقة للانتقام والتعبير عن الغضب، أفضل من العبث بسيارته وإتلاف أجزاء منها وطمس لونها.
وفي التفاصيل، أنه بعد أن قرر الصديق قطع علاقته بصديقته كثيرة الغيرة التي تفتعل المشاكل، حتى باتت معروفة لدى كثير من رجال الأمن بسبب كثرة القضايا التي سجلت بحقها، لم ترض الفتاة بقرار صديقها فقررت الانتقام منه على طريقتها الخاصة.
ووفقا لصحف محلية، لم تتوان الفتاة عن تنفيذ وعيدها وانتقامها بعد إرسال رسالة تهديد هاتفية لصديقها السابق، فأقدمت على ذلك بالفعل إذ قامت بإتلاف أجزاء من السيارة الفارهة وإلحاق الضرر بها.
وبعد انتهاء المهمة أرسلت له رسالة تقول فيها “شوف سيارتك الحين.” وحسب مصدر أمني، فقد تقدم الشاب المتضرر بشكوى للمركز الأمني بحق الفتاة، بعد أن وثق ما تعرضت له سيارته من تلف وضرر على يدها، مرفقا ذلك برسالة التهديد، في حين قررت السلطات استدعاء المتهمة للتحقيق معها في الشكوى المقدمة ضدها.
التعليقات
من زين الشياره قديمه مهربده والسي الثاني الف مره نقول صداقه الرجل والمراه دخيله علينا ما فيه شي اسمه صديقي ولا صديقتي العلمان واليبرال باي ثواده عايشين
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ولا متخذات اخدان الاية . يعني صديق تتبعها خطوات الشيطان ماهو بس بالكويت السايق صار صديق والزميل بالعمل واضافة الشباب بالحسابات والمبتعثات وكل من تحتك بالرجال وهذا مايريده دعاه قيادة السيارات قسم بالله
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قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ )
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هذي حرمة قشره
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وش،دخل السياره شخبطي علي وجه احسن ماهي الجريمه إلي،ارتكبته السياره عشان تشخمطي عليه شخمطو بليسك صدق
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ماصار شي يابن الناس المهم انك افتكيت منها شويه رشه من ماده كحوليه وشويه قطن ترجع تلق لق ولاراجع موقع ChrisFix المهم ربي فكك منها واسحب عليها كلهم كذا وخلها تحترق حرق وركب صديقتك الجديده معك واقهرها
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حين يعطيك أحدهم الحب إما أن تبادله باكثر من هذآ الحب أو منذ البداية أرفض محبته لك لاتعـطيه حبا مؤقتا كنْ أكبر من أن تتسلى بالمشاعر😔💔😢🥀
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الحب هذه الايام قصير النفس لا يمتد لـِ سنوات طُواَلْ .لِذاَ لاَ تغامروا بـِ قُلوُبكمْ مقابل سعاده بِضعْ أَياَمْ ✿❥
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فايزة قرت عيني اشبج زعلانه تعالي أراضيج
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يعني عشيقة بدون زواج اثاريهم متطورين في الكويت
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كششششش وصل زويته البنشري هههههههههاااي
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تعليق مخالف
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خبول مثل زويته البنشري و رحمه هههههههاااااي
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هذي نهاية المسلسلات التركيه عشيقها اقول يا زين البداوه وحبها ويازين الستر حق من يجمعها مع عشيقها ويشبون فيهم سئلو بوش عن سبب انتشار الايدز عندهم وطريقة الحلول وقال بان تحذو المرئه الامركيه حذوالمسلمه
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أهليين بنت عمو فيوزة أخبارج ****😘
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ما شاء الله انتقمت بنت الأجاويد... أي أم ستكون هي؟؟ أي أب سيكون هو؟؟ فتن كقطع الليل . اللهم عليك بالقنوات التي تنشر الرذيلة.
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ههههههههه ما أحد يقدر يوصل سيارتي لأنها بعيده عن بعض الناس وإللي على رأسه بطحاء يحسس علاها هههههههه خخخخخخخخ ههههه مرر 🔪🗡🔫
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لما قرأت مضمن الخبر ومركبه فارهه أفتكرت أنها مايباخ او لمبرقيني الخ و بعد مشاهدتي لها جائتني صدمه ... 😧
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ههههههه حلوة عشيقها السابق وبعدين السيارة مو فارهه ولا شيء وشوي تنر يزيل البوية ويادار مادخلك شر وعندك زقاير يوبيييييه ههههههههه
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الاثنين حشرااات
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بعد ما خرب ***تيجي ترش بوية
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عشيقها !!!!!!
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عشيق ... عشيقة ...!!! واخزياه
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ت2 احسنت
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يازينها من غيرة تعبنا ندور مالقينا
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لاحول ولاقوة الابالله الي تكلمك وتغازلك بتغازل غيرك وبتعشق غيرك يعني الرجال باعها قبل لاتبيعه
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اي فارهه لاند كروزر موديل ٢٠١٢ وبعدين مجرد صبغ يروح بولش ، ولا فيه خير كان سامحها مسكينه الغيرة وعمايلها ، بس هو ضعيف ، لو رجال ماتعرض لها .
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مصايب وبلاوي وفتن وفساد وانفلات واشياء تعودنا انها ماتصير الا بالغرب .. هذه نهاية الافلام و المسلسلات التركية
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بس حسبتها كسرتها
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