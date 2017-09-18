حقيقة منع تداول لقب “جحفلي” واستخدام لفظ هدف قاتل!
صحيفة المرصد: اشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فهاشتاغ جحفلي ، حيث سخر آلاف السعوديين من توصية بمنع تداول جملة لقب جحفلي على الأهداف المتأخرة، واستخدام لفظ هدف قاتل.
ونفى رجاء الله السلمي وكيل رئيس هيئة الرياضة لشؤون الإعلام ما تردد عن القرار قائلا :”لم يصدر عن الهيئة العامة للرياضة قرار كهذا وستقوم الهيئة بملاحقة من قام بذلك ومتابعة إتخاذ العقوبات اللازمة تجاهه بصورة عاجلة”.
وتداول مغردون صورة للتوصية، غير أنها تبدو مفبركة، ولا تشبه صورة بيانات الهيئة العامة للرياضة.
يذكر أن تركي آل شيخ نفى من بداية تسلمه مهام رئاسة هيئة الرياضة السعودية انتماءه لأي ناد مشيرا إلى أن ارتباطه بعدد من الأندية في السابق كان لدعهما، وليس تشجيعا لها، كان ذلك ردا على مخاوف حول علاقته بناديي النصر والتعاون. ولقب جحفلي استخدم من قبل جماهير نادي الهلال للاحتفاء بهدف محمد جحفلي المتأخر في شباك النصر خلال مباراة ديربي الرياض قبل عامين حينما سجل اللاعب هدفا متأخرا في شباك العالمي.
ومن يومها يستخدم لقب جحفلة على كل هدف متأخر.
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التعليقات
يعني لفه عربيه فصحى كلمة جحفله اي تحجفل فريق الفقر في الدقيقه 119.14 وخرجوا يبكون .. وهذا كبيرهم يامرهم بحذفها علها ترجع لهم قيمتهم المفقوده على يد الجحفلي ابن ابيه
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معنى جحفل في الصحاح في اللغة الجَحْفَلُ: الجيشُ. ورجلٌ جَحْفَلٌ، أي عظيم القَدْر. والجَحْفَلَةُ للإنسان. وجَحْفَلَهُ، أي صرعه ورماه. وتَجَحْفَلَ القومُ، أي اجتمعوا
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جحفلللللللللللللللللللللللللللللللللي
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على ادارة الهلال عدم صرف المكافأت المعلن عنها من خارج النادي الابعد انتهاء بطولة دوري ابطال اسيا
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قاتل 🔞 كلمة عنيفة ... لكن ( جحفلي ) إسم شهره زي هدف ( مارادوني ) .
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جحفلى غطى فى شهرته على ماجدوسامى وبقيةاللاعبين المبدعين وهولاعب عادى ليس بذاك المستوى المفروض الهدف القاتل فى الوقت القاتل وليس جحفل والاندخل الاسم من ظمن قوانين الكره كمثلافاول ضربةجزاءجحفل هذا التعص
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قال رقع يامرقع قال ماترقع ( الشق اكبر من الرقعه) طبعا المرقع ضمير مستتر تقديره هنا ( مشيرا إلى أن ارتباطه بعدد من الأندية في السابق كان لدعهما، وليس تشجيعا لها، )
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القواطي صار لهم صكصكة في القروبات تباشرا بصدور البيان بعد بيان التوثيق
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من يوم طلع البيان وانا اشوف القواطي لها قربعه مع بعضها
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جحفلي اتعبت الكثير منها الرئيس ههههههههههههههه بانت من اولها دعمك للفرق لا لتشجيعها .. كلمة جحفلي 119.14 اتعبت الكثير بمن فيهم الرئيس
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(كان لدعهما، وليس تشجيعا لها) هههههههههههههههههههههههههههههههههه الشق اكبر من الرقعه ... رقع يامرقع ... قال الشق اكبر من الرقعه خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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لو كان الخبر صحيح كان الأولى منع عبارة 《العالمية صعبة قوية》 التي هزت أركان 《الهلال》 وبعثرت صفوف 《الطواقي》 وأصبح بعدها 《السنافر》 ترتعد سيقانهم أمام مرمي《سيدني》 حتى وضع اعلام هايدي الملامة على نشيمورا.
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جحفلي جحفل الفقراويه والاتهاديه والضفادع وصار هذا الاسم لهم شؤم هههههه
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السؤال المهم الكرة السعودية الى وين ؟؟ نعم حنا تأهلنا لكأس العالم . لكن لدينا استحقاقات عربية وآسيوية وعالمية أيضا ، الكورة والمجال الرياضي اذا لم يكن هناك تنافس بين الأندية فلا يوجد رياضة سليمه
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