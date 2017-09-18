حقيقة منع تداول لقب “جحفلي” واستخدام لفظ هدف قاتل!

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صحيفة المرصد: اشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فهاشتاغ جحفلي ، حيث سخر آلاف السعوديين من توصية بمنع تداول جملة لقب جحفلي على الأهداف المتأخرة، واستخدام لفظ هدف قاتل.

ونفى رجاء الله السلمي وكيل رئيس هيئة الرياضة لشؤون الإعلام ما تردد عن القرار قائلا :”لم يصدر عن الهيئة العامة للرياضة قرار كهذا وستقوم الهيئة بملاحقة من قام بذلك ومتابعة إتخاذ العقوبات اللازمة تجاهه بصورة عاجلة”.

وتداول مغردون صورة للتوصية، غير أنها تبدو مفبركة، ولا تشبه صورة بيانات الهيئة العامة للرياضة.

يذكر أن تركي آل شيخ نفى من بداية تسلمه مهام رئاسة هيئة الرياضة السعودية انتماءه لأي ناد مشيرا إلى أن ارتباطه بعدد من الأندية في السابق كان لدعهما، وليس تشجيعا لها، كان ذلك ردا على مخاوف حول علاقته بناديي النصر والتعاون. ولقب جحفلي استخدم من قبل جماهير نادي الهلال للاحتفاء بهدف محمد جحفلي المتأخر في شباك النصر خلال مباراة ديربي الرياض قبل عامين حينما سجل اللاعب هدفا متأخرا في شباك العالمي.

ومن يومها يستخدم لقب جحفلة على كل هدف متأخر.

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