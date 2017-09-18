إلغاء عروض مسرحية “سوار شعيب لايف” في السعودية والبحرين ..و”شعيب راشد “يعلق!

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صحيفة المرصد:قال الفنان الكويتي” شعيب راشد” الإثنين، إنه تم إلغاء عروض مسرحية كان سيقدمها في السعودية والبحرين تحت عنوان “سوار شعيب لايف” بعد جدل حاد واتهامات بالإساءة للبلدين الخليجيين.

وقال راشد عبر حسابه في موقع “تويتر”: “يعتقد البعض بأني أبرر ما يتهموني به حول السعودية والبحرين من أجل المال وبيع تذاكر سوار شعيب لايف في الرياض وجدة والمنامة، لذلك أبلغت أمس كل الشركات المعنية بتنظيم الفعالية في السعودية والبحرين بإلغاء العروض هناك، وسيتم إرجاع مبالغ التذاكر على حساباتكم البنكية”.

وواجه راشد في الفترة القليلة الماضية، انتقادات واسعة في السعودية والبحرين بعد أن اتهم بالوقوف ضد البلدين في الأزمة الخليجية الحالية، وتم نشر صور لتغريدات تزعم تواصله مع المعارض السعودي المقيم في لندن، غانم الدوسري.

ولم يتضح بعد إن كان راشد قد تلقى بلاغاً رسمياً من جهات سعودية وبحرينية، بإلغاء عروضه المسرحية التي قدمها في الكويت وسلطنة عمان لحد الآن، وهي نسخة مسرحية طبق الأصل من برنامجه الشهير الذي يبثه عبر “يوتيوب” ويقوم على استضافة مشاهير عرب وغربيين للتحدث في قضايا اجتماعية.

لذلك أبلغت أمس كل الشركات المعنية بتنظيم الفعالية في السعودية والبحرين بإلغاء العروض هناك.

وسيتم ارجاع مبالغ التذاكر على حساباتكم البنكية. — شعيب راشد (@Sh3aib) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧

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