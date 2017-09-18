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إلغاء عروض مسرحية “سوار شعيب لايف” في السعودية والبحرين ..و”شعيب راشد “يعلق!

إلغاء عروض مسرحية “سوار شعيب لايف” في السعودية والبحرين ..و”شعيب راشد “يعلق!
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المرصد 18 2٬717 2 ساعتين

صحيفة المرصد:قال الفنان الكويتي” شعيب راشد” الإثنين، إنه تم إلغاء عروض مسرحية كان سيقدمها في السعودية والبحرين تحت عنوان “سوار شعيب لايف” بعد جدل حاد واتهامات بالإساءة للبلدين الخليجيين.

وقال راشد عبر حسابه في موقع “تويتر”: “يعتقد البعض بأني أبرر ما يتهموني به حول السعودية والبحرين من أجل المال وبيع تذاكر سوار شعيب لايف في الرياض وجدة والمنامة، لذلك أبلغت أمس كل الشركات المعنية بتنظيم الفعالية في السعودية والبحرين بإلغاء العروض هناك، وسيتم إرجاع مبالغ التذاكر على حساباتكم البنكية”.

وواجه راشد في الفترة القليلة الماضية، انتقادات واسعة في السعودية والبحرين بعد أن اتهم بالوقوف ضد البلدين في الأزمة الخليجية الحالية، وتم نشر صور لتغريدات تزعم تواصله مع المعارض السعودي المقيم في لندن، غانم الدوسري.

ولم يتضح بعد إن كان راشد قد تلقى بلاغاً رسمياً من جهات سعودية وبحرينية، بإلغاء عروضه المسرحية التي قدمها في الكويت وسلطنة عمان لحد الآن، وهي نسخة مسرحية طبق الأصل من برنامجه الشهير الذي يبثه عبر “يوتيوب” ويقوم على استضافة مشاهير عرب وغربيين للتحدث في قضايا اجتماعية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

18 - طيب
2017-09-18 19:15:13
لالالا مش مصدق قلم الخداع بيقول كدا طبعآ انتوا عرفين الكوكتيل
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17 - محمديم
2017-09-18 19:11:09
ايها الأحمق ليتك تتعلم لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة اعيت من يداويها
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16 - المتيم
2017-09-18 18:55:44
اتوقع قلم الحقيقه صحى من سكرته اول مره يقول كلام فيه حق
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15 - الى 11
2017-09-18 18:52:12
تعليق مخالف
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14 - سعود القحطاني مرعبهم
2017-09-18 18:47:54
هأولا المشاهير الجدد اتركوهم انتم من عمل لهم دعايات وشهره اسفلوهم
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13 - ابو تركي - الرياض
2017-09-18 18:33:55
الكويت سجنت الهاشمي الذي شتم قطر ولم تسجن هذا شعيب الذي شتم السعوديه والبحرين !! هذه اخرتها يالكويت نكرتوا جمايل السعوديين عليكم
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
12 - مهند البلغاري
2017-09-18 18:13:21
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 22,309 )
11 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-18 18:05:49
شعيب ،،،،،انت ماتعرف ،،،،ان حكام السعوديه،،،،،ملوك أبناء ملوك،،،،،،وش دخلك يا صعلوك ،،،،في أمور الملوك ،،،،،🦅
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10 -
2017-09-18 18:05:20
قلعتك فنحن لانتشرف فيك ولا بسخافاتك فوطنا دونه خط احمر
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9 - ااا
2017-09-18 18:03:26
مايجيب ال ك و ي ت احداً فيه خير
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
8 - الحقيقة
2017-09-18 17:56:06
تراه م ب س ب س
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
7 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-18 17:54:02
هذا المفروض ماأحد يستضيفه حتى لو كان في زريبة غنم .
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( عدد التعليقات 28,610 )
6 - قلم الحقيقه
2017-09-18 17:48:00
تمنينا أن تطالك يد حكومتنا السعودية الله يعزها وينصرها حتى تجعلك بجانب شبيهك في الهياط زياد بن نحيت وتعرف وقتها معنى التآمر على المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة وشرائك بالمال القطري يامرتزق.
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5 - ابو عمر القحطاني
2017-09-18 17:44:43
للاسف الشديد موقف اهل الكويت في هذه الازمه لم يعجبني لقد انحازو الى قطر ونسيوا فضل السعوديه عليهم
لا يعجبني(2) اعجبني(16)
4 - ...........
2017-09-18 17:42:46
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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3 - بسطويسي
2017-09-18 17:39:32
وللتنبيه حساب موجز الاخبار كشف امره
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - بسطويسي
2017-09-18 17:38:26
من قبل وايام عاصفة الحزم وهو يغرد ويخمبق ويقول كان زمان ومضى وعندما كشف امره بدعم المتردية هو والكويتي ***اللي مسوي مطوع هذاك - اما تعلمون يالكويت لولا الله ثم المملكة لما كانت كويت اصلا
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1 - بسطويسي
2017-09-18 17:37:12
هذا المعتوه كشف امره بدعمه لغنم اللقيط ويقول له جبت لك 400 حساب شغل عدل عدل - وكذلك المدعوه روان حسين
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