إلغاء عروض مسرحية “سوار شعيب لايف” في السعودية والبحرين ..و”شعيب راشد “يعلق!
صحيفة المرصد:قال الفنان الكويتي” شعيب راشد” الإثنين، إنه تم إلغاء عروض مسرحية كان سيقدمها في السعودية والبحرين تحت عنوان “سوار شعيب لايف” بعد جدل حاد واتهامات بالإساءة للبلدين الخليجيين.
وقال راشد عبر حسابه في موقع “تويتر”: “يعتقد البعض بأني أبرر ما يتهموني به حول السعودية والبحرين من أجل المال وبيع تذاكر سوار شعيب لايف في الرياض وجدة والمنامة، لذلك أبلغت أمس كل الشركات المعنية بتنظيم الفعالية في السعودية والبحرين بإلغاء العروض هناك، وسيتم إرجاع مبالغ التذاكر على حساباتكم البنكية”.
وواجه راشد في الفترة القليلة الماضية، انتقادات واسعة في السعودية والبحرين بعد أن اتهم بالوقوف ضد البلدين في الأزمة الخليجية الحالية، وتم نشر صور لتغريدات تزعم تواصله مع المعارض السعودي المقيم في لندن، غانم الدوسري.
ولم يتضح بعد إن كان راشد قد تلقى بلاغاً رسمياً من جهات سعودية وبحرينية، بإلغاء عروضه المسرحية التي قدمها في الكويت وسلطنة عمان لحد الآن، وهي نسخة مسرحية طبق الأصل من برنامجه الشهير الذي يبثه عبر “يوتيوب” ويقوم على استضافة مشاهير عرب وغربيين للتحدث في قضايا اجتماعية.
لذلك أبلغت أمس كل الشركات المعنية بتنظيم الفعالية في السعودية والبحرين بإلغاء العروض هناك.
وسيتم ارجاع مبالغ التذاكر على حساباتكم البنكية.
— شعيب راشد (@Sh3aib) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧
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التعليقات
لالالا مش مصدق قلم الخداع بيقول كدا طبعآ انتوا عرفين الكوكتيل
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ايها الأحمق ليتك تتعلم لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة اعيت من يداويها
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اتوقع قلم الحقيقه صحى من سكرته اول مره يقول كلام فيه حق
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هأولا المشاهير الجدد اتركوهم انتم من عمل لهم دعايات وشهره اسفلوهم
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الكويت سجنت الهاشمي الذي شتم قطر ولم تسجن هذا شعيب الذي شتم السعوديه والبحرين !! هذه اخرتها يالكويت نكرتوا جمايل السعوديين عليكم
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شعيب ،،،،،انت ماتعرف ،،،،ان حكام السعوديه،،،،،ملوك أبناء ملوك،،،،،،وش دخلك يا صعلوك ،،،،في أمور الملوك ،،،،،🦅
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قلعتك فنحن لانتشرف فيك ولا بسخافاتك فوطنا دونه خط احمر
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مايجيب ال ك و ي ت احداً فيه خير
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تراه م ب س ب س
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هذا المفروض ماأحد يستضيفه حتى لو كان في زريبة غنم .
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تمنينا أن تطالك يد حكومتنا السعودية الله يعزها وينصرها حتى تجعلك بجانب شبيهك في الهياط زياد بن نحيت وتعرف وقتها معنى التآمر على المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة وشرائك بالمال القطري يامرتزق.
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للاسف الشديد موقف اهل الكويت في هذه الازمه لم يعجبني لقد انحازو الى قطر ونسيوا فضل السعوديه عليهم
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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وللتنبيه حساب موجز الاخبار كشف امره
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من قبل وايام عاصفة الحزم وهو يغرد ويخمبق ويقول كان زمان ومضى وعندما كشف امره بدعم المتردية هو والكويتي ***اللي مسوي مطوع هذاك - اما تعلمون يالكويت لولا الله ثم المملكة لما كانت كويت اصلا
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هذا المعتوه كشف امره بدعمه لغنم اللقيط ويقول له جبت لك 400 حساب شغل عدل عدل - وكذلك المدعوه روان حسين
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