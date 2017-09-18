“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث
صحيفة المرصد: لم يخلد ببال أحد أن هدم مباني قديمة سيكون طريقاً للعثور على كنز ظل مختفياً بين جدران تلك المباني على مدى سنوات طويلة وهو الأمر الذي تحقق لعدد من العمال في جدة قبل 57 عاما حيث حالفهم الحظ وعثروا على كنز خلال عملية نقلهم أنقاض المباني كما كان للأهالي اّنذاك نصيباً من هذا الكنز أيضاً.
بداية اكتشاف الكنز
وسرد الباحث في تاريخ السعودية عبدالله العمراني” قصة العثور على الكنز قائلاَ” في صباح يوم الخميس الموافق 15/ 6/ 1381هـ أثناء هدم عدد من المنازل القديمة للعمل على توسعة وفتح شوارع جديدة فى مدينة جدة والعمل على نقل مخلفات المنازل إلى حواف بحر الطين بباب حديد لاحظ أحد العمال قطعاً من العملات الذهبية (جنيهات إنجليزية) تتدحرج من بين الأحجار، فسارع بجمعها، وتجمّع العمال حول المخلفات ينبشون بأيديهم ويلتقطون ما يجدونه من هذه العملات الذهبية “.وفقاً لـ “سبق “.
بحث الأهالي عن الكنز
وتابع: ” بعد علم سكان مدينة جدة بنبأ هذا الحدث العجيب بحثوا عن بقايا الكنز مشيراً إلى أنه في يوم الجمعة الموافق 16/ 6/ 1381هـ تجمع عدد كبير من الأهالي من مختلف الأعمار وبحثوا عن بقايا الكنز بين أنقاض المباني القديمة على شاطئ بحر الطين، وداخل البحر، وحظي عدد منهم بعشرات الجنيهات والآخر بالقليل منها.
شارع الذهب
وأضاف: “بعد هذه الحادثة تم تسمية الشارع الذي شهد عمليات الهدم والتوسعة بشارع الذهب؛ لكون الذهب قد تناثر من أحد مبانيه ؛ حيث يُعتبر شارع الذهب أحد شرايين منطقة البلد، يبدأ مدخله من طريق الملك فهد (الستين)، وينتهي عند دوار البيعة أو الخارجية.
الجنيهات الذهبية
ولفت “العمراني” إلى أن الجنيهات الذهبية هي عملة إنجليزية، وكانت شهرتها توازي شهرة (الريال الفرنسي)، والمستخدم قديماً في الجزيرة العربية، مشيرا إلى أن معظم هذه العملات الإنجليزية كانت ترد إلى الجزيرة العربية وأسواقها عن طريق الهند أكبر مستعمرة بريطانية، آنذاك، وكانت ترد أيضاً خلال مواسم الحج، ويبلغ وزن الجنيه الإنجليزي 7.98805 غرامات.
وأضاف “العمراني” أن العملة الإنجليزية نفسها لم تكن معروفة بين الأهالي باسمها الحقيقي، بل اشتهرت باسم الجنيه، وفي بعض الأحيان كان يُطلق عليها اسم (أبوخيّال) وذلك عائد إلى صورة الرجل الذي يمتطي جواداً في ظهر القطعة النقدية المذكورة، أما الوجه فهو يحمل صورة الملك الإنجليزي الذي سكّ القطعة النقدية في عهده.
التعليقات
لو انكم في بلدكم اتحدى اي واحد يتقاسم رزقكم معك انطمو وارجع بلدكم يكون اريحلكم ريح نفوسكم وريحو الناس من من وجيهكم مشكلتكم تبغون تجلسون مجانا بدون اقامات حتى الرسوم متضايقين منها
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المفروض انه يعود للدولة لأنها عوضت أصحاب البيوت والمحلات فجميع المخلفات تعود للدولة وليست للعمالة لكن الحال لم يكن هناك بلاغ بالحادثه
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الى يمني خبيث >>>> والله ماعندكم غير القات الي غيب عقولكم وجعلكم اخبث البشر ماغير تعلفون في القات الواحد يجي هذه البلد ويجمع من خيراتها ويرجع ليس من اجل كرامة اسرته وانما لتخزين القات لذلك الله اذلكم
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ربما هذا الكنز أدخل الفرح في قلوب الكثيرين وربما كان بمثابة المعجزة وباب للثراء// في النهاية تبقى القناعة الكنز الذي لايفنى//
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1 - يمني مقيم 2017-09-18 18:57:59 ربي يحب الاجانب لذلك رزقهم بالذهب ولكن لماذا قاسمونا الأهالي ونحن اللي نحفر وننقل المخلفات كما الحاصل الان العامل يشتغل والكفيل ياخذ >>>>خذلك ملعقه من اللي ببالك ونطم
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ربي يحب الاجانب لذلك رزقهم بالذهب ولكن لماذا قاسمونا الأهالي ونحن اللي نحفر وننقل المخلفات كما الحاصل الان العامل يشتغل والكفيل ياخذ
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