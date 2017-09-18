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بالفيديو .. معهد السياحة بجازان يرفض طلب توظيف شاب سعودي بسبب لحيته!
صحيفة المرصد : نشر شاب سعودي من منطقة جازان مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أثار الجدل بين النشطاء .
وخلال الفيديو شرح الشاب السبب الذي منعه من التقدم في إحدى وظائف المعهد العالي للسياحة بجازان ، قائلاً : ” منذ قليل كنت داخل المعهد العالي للسياحة بجازان ، وتم رفضي لسبب لا أعرف إذا كان يضحك أو يبكي ” .
وأضاف خلال الفيديو : ” عندما دخلت وجدت أحد الموظفين من جنسية عربية وتحديداً “مصري” ، طلب مني أن أحلق لحيتي حتى أتقدم للوظيفة ، وكان ردي هو أني لن أفعل هذا ورزقي على الله ” .
وأختتم الشاب الفيديو موجهاً كلامه للمشاهدين : ” لحيتك لا تحلقها … مصري يبغاني أحلقها .. الله المستعان” .
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التعليقات
75 - ابو محمد2017-09-18 21:14:19
هذا الشاب معروف بالحي الذي يسكنه بتحريمه كل شي ومعترض على كل شي يعني فلسفه بشكل مو طبيعي واكيد الموضوع فيه شي غامض بس يحب يسووي تفرقه دينيه بالمجتمع وهذا لبرالي ويكرهون الملتحين واعوذ بالله من الفتنه
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( عدد التعليقات 11,037 )74 - العنيد
الماضي //// اجل انت من النواعم ي كوكو ؟😀
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73 -2017-09-18 21:13:20
عالم غريبه وكدابه في تويتر شابين على المصري والمعهد وسب وشتم وهنا عاملين كيوت بتنصحو فيه وزبط وحلاق وتلقيكم نفس الفصيله والهندام وتفصيل القصة ناقصة وكدب قالولو زبط بس هو حاب يعمل فيها شو حبتين وينشهر
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( عدد التعليقات 11,037 )72 - العنيد
مصري اجنبي يقوم بمقابلة وتوظيف ابناء الوطن؟!!!!!!!!!!! صوره لوزارة ***..
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( عدد التعليقات 17,882 )71 - عمر السميري
65 - المااااضي 2017-09-18 21:03:53 ت59 ..كلامك مانفع ****..كانو يقولون نفس كلامك/// اعلم ان كلامي لا يصدقه الملاحده الذين لا يؤمنون بالله اصلا
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70 - - 🎉🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🎉🦋2017-09-18 21:08:23
شكلك ينفع للرقية وفك الاسحار
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69 -2017-09-18 21:07:43
المشكله ان معهد السياحه قطاع حكومي مو قطاع خاص
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68 - الدوله دستورها من الكتاب والسنه واجماع سلف الامه2017-09-18 21:07:33
أين مكتب العمل من هذه المخالفه الشرعيه والاداريه
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( عدد التعليقات 2,190 )67 - ابونواف...
لو اللحية من شروط الوظيفة والمصري متقدم عليها تلقى لحيته الى صرته ((اكل العيش بيحب الخفية))الشرهه ماهي علية الشرهه على من حطة يتحكم بمستقبل المواطنين ومصائرهم الله يعوضك خيراً وسلام ياوطني
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66 - كفى كذب2017-09-18 21:04:47
لابدمن التحقيق من قبل السياحه ووزارة العمل واذاثبت ذلك فيطرد هذاالوافدمهماكان عمله ومنصبه واذا ادعائه من اجل اللحيه فولي العهد حفظه الله شخص ملتحي ولايقبل بمثل هذه الترهات وان كذب هذا الشاب يسجن
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65 - المااااضي2017-09-18 21:03:53
ت59 ..كلامك مانفع ****..كانو يقولون نفس كلامك
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64 - الشهراني2017-09-18 21:03:18
لو كان في بريطانيا او امريكا او احد الدول غير الاسلامية لكان الأمر مقبولا لكن في بلدنا المملكة ارض الحرمين ومهبط الوحي ويحدث مثل هذا فوسفاه الله يستر من القادم
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63 - ارفع راسك انت سعودي2017-09-18 21:00:34
بدل ما السعودي يوظف الاجانب صار الاجنبي يوظف السعودي احتلوا البلد ويتحكم في شعبها . رحمتك يا الله
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62 - السحيم2017-09-18 21:00:29
والله مهزله علي عوض يوظف ويطرد أبناء الوطن ويتشرط ابوك******* ماباقي عليكم الاتطردونا من بلدنا
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61 - علي العمري2017-09-18 20:58:10
روح سجل في*** راتب افضل. وما فيه عمل كله نوم
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60 - علي العمري2017-09-18 20:57:03
معهم حق كيف يكون في السباحه و*****معهم حق.
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( عدد التعليقات 17,882 )59 - عمر السميري
اذا كان الله معاك فممن تخاف
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58 - المااااضي2017-09-18 20:55:01
روح توظف بقناة المجد او بدايه ..************
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( عدد التعليقات 17,882 )57 - عمر السميري
الذين يحاربون الدين لن يربحوا الحرب مهما كانت قوتهم لان الله غالب على امره
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56 -2017-09-18 20:54:25
كيف مصري يوظف ويطرد على كيفه المواطن احق بالوظيفه من المفروض المصري هو اللي ينطرد
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( عدد التعليقات 17,882 )55 - عمر السميري
كُن مع الله ولا تبالي
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54 - ابو سلطان - الرياض2017-09-18 20:51:58
نشكر المعهد العالي للسياحه 🌷
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53 - ررر2017-09-18 20:49:48
المصري يحسبه من الاخوان المسلمين .
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( عدد التعليقات 17,882 )52 - عمر السميري
اسأل الله العظيم أن يرزق هذا الشاب من واسع فضله
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51 - ابو نواف2017-09-18 20:43:00
من بتكلم عن اللحيه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم حثاله قليله متخلفين لا يعرفون عن اللحى إلا اسمها فليس من ربى لحيه اخونجي فهناك اخونجيه بدون لحى
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( عدد التعليقات 17,882 )50 - عمر السميري
نعم الرزق على الله وحده ولكن ابناء بلدنا اولى بالوظائف من ابناء الدول الاخرى
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49 - ufo2017-09-18 20:42:19
انت وين تشتغل بالسياحه وهذا اسلوبك استهتاري واهمال مظهر الناس تبي تشوف شخص محترم متعلم ومظهر انيق وريحته طيبه يبي لنا مركز لتدريب الي مثلك قالوا لك احلق يعني احلق لحيتك ماتنفع تطولها اصلا
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( عدد التعليقات 17,882 )48 - عمر السميري
المفروض يتم التحقيق في هذا المقطع وايقاف كل شخص عند حده
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( عدد التعليقات 17,882 )47 - عمر السميري
المفروض يحاسب من طلب منه حلق لحيته نحن في بلد هي قبلة الاسلام وحامية حمى الدين ولقب ملكها خادم الحرمين الشريفين
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46 - الصملة2017-09-18 20:40:13
الى تعليق 12 الدين ليس بما تشتهي نفسك وتركب الاسلام على هذا وذاك وتقول هذا عالم جليل وهذا عالم متطرف احترم عقول الناس وخليك بموضيع سخيفة انت وقلم فيفي عبدو
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( عدد التعليقات 28,613 )45 - قلم الحقيقه
تعليق مخالف
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44 - تهامي2017-09-18 20:39:37
من التهامي لقلم ال** لحيتك اخونا تسوا ** ولكن تبقى***** يا ا***...
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43 - رنا2017-09-18 20:39:01
انت لو تتقدم للزواج لبنت انيقه محترمه مراح توافق عليك وانت بهالمنظر هذا حس على نفسك شوي شعر وجهك قليل احلقها هاللحيه المنتفه لاتناسب وجهك كل واحد وخلقته واللحيه مو واجبه تطولها اتمنى تشوف ردودنا وتهتم
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( عدد التعليقات 17,882 )42 - عمر السميري
مساكم الله بالخير جميعا
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41 - حسن الحربي2017-09-18 20:36:35
معهم حق السياحه
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40 - عابر سبيل2017-09-18 20:36:14
والله وصرتم غرباء في بلدكم يتحكم فيكم الاجنبي ووظفكم . هزلت .
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39 - متقاعد2017-09-18 20:35:40
الحيه سنه نبيناء عليه الصلاه والسلام وصاحب التعليق ١٥ من المتخلفين عقليا وللأسف الو ظائف مستحوذين عليها الأجانب نرجو طرد الأجانب وتوظيف السعوديين
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38 - ابو نواف2017-09-18 20:35:11
تعليمات وزارة العمل بإنه لا يعمل في التوظيف سوى السعودي فأين الوزاره من هذا . خلافاً انه مربي دقن ما هو مربي دقن أين تطبيق النظام يا وزارة العمل.
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37 - غازي بن شبيب2017-09-18 20:35:05
كذا يعني نتعاطف معاك وبتلاقي وظيفه وبنسب العلمانيه واللبراليه والروافض وقطر وايران ويمكن امريكا لكن سمعنا منك ما سمعنا من الطرف الاخر وما اكثر الكذب وخصوصا عند ،،،،،،،،،
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36 - دكتور منسمين2017-09-18 20:34:47
من حديثه واسلوبه وحركات يديه الرجل عنده سلك ضارب
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( عدد التعليقات 28,613 )35 - قلم الحقيقه
تعليق مخالف
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34 - نورا2017-09-18 20:33:34
معاهم حق لحيتك مو مهذبه عشوائي واضح لحيتك خفيفه خلاص ماله داعي تخليها كذا مكان شعر ومكان لا اعتني بمظهرك الي مايطلع له شعر كثير خلاص مافي داعي تطول هالشعرتين احلقها وانتهى
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33 - موسى ام بريري2017-09-18 20:32:57
ههههههههههه ودك تشتغل بم سياحه الله يهبلك صميل وفشله اقول بز عربية حبحب وموز وسرح بيعها
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32 - العامري2017-09-18 20:27:20
وهذا معهد يعلم وينشيئ شباب قادر على العمل في المجال السياحي ونت من اولها جايهم وكأنك خارج من كهف الحياه والرزق يبيلها طولة بال وكما يقولون لكل مقام مقال فأنت لست في حراج سيارات او حلقة خضار افهم وتعلم
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31 - شرقاوي2017-09-18 20:27:15
من حقهم بجب عليك ان تكون حسن المظهر لحيتك مثل لحيه التيس
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30 - ساره2017-09-18 20:26:03
سلامااات اللي تقول اللحيه تطلع ريحه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعفو اللحى لو كان فيها اذى او ماشابه ماكان امر بذلك اتقو الله في اللي تكتبونه ترا فيه ملكين تسجل كل صغيره وكبيره
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( عدد التعليقات 28,613 )29 - قلم الحقيقه
تعليق مخالف
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28 - المااااضي2017-09-18 20:25:27
ت21 ..اللحيه العلويه والتحتيه نفس الرائحه والخشونه يابو فطره
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27 - العامري2017-09-18 20:24:06
طالما ارتضيت العمل في القطاع السياحي يجب عليك مراعاة المظهر العام لك من نظافه ولبس وشكل هناك عالم مستثمره الملايين على منشأتها ويجب على العاملين فيها ان يكونوا في قمة النظافه والقيافه والكلام الطيب
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26 - محماس2017-09-18 20:23:37
لو مكانه كلمت الهيئة علطول, مافي لعب, اما موضوع المصري فهو مجرد موظف جاته اوامر من الي فوقه
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25 - اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا2017-09-18 20:23:34
اين مكتب العمل من هذا المصري كيف يطلب في التوظيف حلق اللحيه هذه مخالفه واخاف يطلب في المستقبل بتوظيف النساء خلع عطاء الوجه (الحجاب )
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( عدد التعليقات 1,276 )24 - الديدحان
الله يرزقك بعمل تغنيك عنهم . الله يوفقك .
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23 - كنكت2017-09-18 20:21:56
الله يسعد هذا الوجه البشوش رزقك ورزقنا على الله سبحانه ولا تحلق لحيتك عشان مصري وألا غيره وبيض الله وجهك زينة الرجل في لحيته وهذا ديننا الحنيف لا مجال للمساومة على جزء من المليون منه ، ربي يوفقك .
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22 - المااااضي2017-09-18 20:19:52
اللحيه مافادت الدواعش ...اطالوا لحاهم وشتتهم رب العالمين ..اللحيه عوايد العصر الحجري..الحلاقه والتنعيم تعطي مظهر عصري متحظر..اقل شي هذب وحدد ذقنك لاتصير حجري عشوائي
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21 -2017-09-18 20:17:28
بعض الاجانب يربي لحيته التحتيه من وسخهم ويحلقون لحية الوجه .انعكاس للفطره ! افهموها انتم
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20 - العامري2017-09-18 20:16:22
لاارى ان معك لحيه اصلآ ولديك مناطق بالحيه لاينبت بهاالشعروالعوارض قصيره غير متصله مع الذقن وكأنها سوالف كذلك الذقن مجرد في الطرف اليمن ولايسر من الذقن وفي الوسط لايوجد لو هذبتها افضل وبلاش كذب واثاره
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19 - متابع2017-09-18 20:14:53
انسان منصف او اللي اسمك الالمعي بكرة تتعطل ان شاء الله ويطردك مصري ولا سوداني ولا فلسطيني ويجي اللي يقولك هما احرار يوظفوك او يفصلوك الدنيا دوارة ومحد شمت بانسان الا رجعت له شماتته يالمعي
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18 - ابراهيم المالكي2017-09-18 20:14:48
المفروض الواحد يهتم في مظهره شوي
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17 - أبو مشاري2017-09-18 20:13:23
الرزق والفقر والعقم والبنين والبنون وأعطاء الملك كلها من الله وليس لأحد منه لأي أنسان خلقه الله هو الذي يعز من يشأ ويذل من يشأ بيده الخير وهو على كل شي قدير
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16 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-18 20:12:10
كلامه صحيح لكن هذا النظام موجود في مصر مسقط رأس فِرعَوْنَ
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15 - المااااضي2017-09-18 20:11:17
حلاقة الوجه نظافه..لأن اللحيه تطلع رائحه كريهه..لذلك تجد المطاوعه يضعون الكثير من دهن العود على لحاهم لأخفاء الرائحه..
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14 - .2017-09-18 20:04:27
.
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13 - زائر2017-09-18 20:03:28
من المسؤول عن وجود اجانب يتحكمون في أهل البلد ؟
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( عدد التعليقات 22,316 )12 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
مع الأسف ,,,,الراديكاليين أساءوا ,,,للحيه التي لها إحترامها وتقديرها ,,,,لأنك أول ماتشاهد ملتحي ,,,,تقشعر منه ,,,,تشعر أنه عصبي المزاج,,,,يكفر ويفسق على طول,,,, الله يذكرك بالخير يالكلباني والمغامسي ,
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11 - الصملة2017-09-18 20:00:16
الله يعوضك خير ويرزقك من أوسع ولكن للاسف بعض المتخلفين عقلي وعنده عقم فكري لا يُؤْمِن بان الارزاق بيد الله وهو ربي اللحية تسنن بالرسول علية الصلاة والسلام
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10 - الحمدلله2017-09-18 19:58:43
سبحان من زين الرجال بلحى...اللحيه زينه وجمال وعباده ....
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9 -2017-09-18 19:58:07
مصري موظف عجيب مع ان الشباب ماهم ملاقين وظاائف
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8 - شوق2017-09-18 19:56:48
الف تحيه وتقدير لمعهد السياحة بجازان
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7 - نظارة شمسية2017-09-18 19:56:09
أجمل اللحية مثل الأسد الأسد
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( عدد التعليقات 22,316 )6 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
أما إذا كان ,,,المعهد حكومي,,,,عندك المحكمه ,,,,إشتك عليهم ,,,بدون إشاعة الفوضى
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( عدد التعليقات 22,316 )5 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
أنما مافهمت أبد ,,,,هل أنت مقدم لقطاع خاص ,,,,ولا مقدم لقطاع حكومي,,,,إذا أنت مقدم لقطاع خاص,,,,,هم أحرار ,,,,يقبلونك يرفضونك,,,,ماهم ملزمين بيك,,,,غيرك كثييييير
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4 - أفريقي2017-09-18 19:52:00
لكل وظيفة متطلباتها، هم لايقبلون ذوي الأصول الأفريقية في مثل هذه الوظائف أيضا ونتفهم الأسباب جيدا وعليك أن تتفهم أسبابهم أنت أيضا.
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3 - قهر2017-09-18 19:51:19
حسن المظهر مطلوب << احلقها <> استغفر الله
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2 - ابو فارس القحطاني2017-09-18 19:50:47
اقل حاجه ترتيبها وتحديدها
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1 - الصملة2017-09-18 19:48:52
للاسف الشديد اهل الهوى
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بواسطة : عمر السميري
اللهم ادم نعمة الامن والامان ع بلادنا...
بواسطة : العنيد
الماضي //// اجل انت من النواعم ي كوكو ؟😀...
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اطال الله عمرك ي ملكنا ع طاعته ورضاه...
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