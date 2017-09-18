بالفيديو .. معهد السياحة بجازان يرفض طلب توظيف شاب سعودي بسبب لحيته!

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صحيفة المرصد : نشر شاب سعودي من منطقة جازان مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أثار الجدل بين النشطاء .

وخلال الفيديو شرح الشاب السبب الذي منعه من التقدم في إحدى وظائف المعهد العالي للسياحة بجازان ، قائلاً : ” منذ قليل كنت داخل المعهد العالي للسياحة بجازان ، وتم رفضي لسبب لا أعرف إذا كان يضحك أو يبكي ” .

وأضاف خلال الفيديو : ” عندما دخلت وجدت أحد الموظفين من جنسية عربية وتحديداً “مصري” ، طلب مني أن أحلق لحيتي حتى أتقدم للوظيفة ، وكان ردي هو أني لن أفعل هذا ورزقي على الله ” .

وأختتم الشاب الفيديو موجهاً كلامه للمشاهدين : ” لحيتك لا تحلقها … مصري يبغاني أحلقها .. الله المستعان” .

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