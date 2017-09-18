شاهد بالفيديو.. سقوط سقف على طاولة مكتب رئيس المحكمة الجزائية بتبوك

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي” اليوم” مقطع فيديو ظهر خلاله سقوط السقف الداخلي لمكتب رئيس محكمة تبوك الجزئية .

وأبان مقطع الفيديو سقوط ألواح من الجبس، وأجزاء من السقف المستعار على طاولة وكرسي رئيس المحكمة، “دون إصابات” فيما أثرت الواقعة على تمديدات الكهرباء.

وأعرب مغردون عن قلقهم من حدوث تأثيرات سلبية على تمديدات الكهرباء وطالبوا بتأمين الكهرباء تفادياَ لوقوع أي حرائق أو كوارث.

ولفت مغردون إلى واقعة شبيهة حدثت قبل عدة أشهر، حيث سقط الرخام من الحائط الخارجي لمبني المحكمة وأبدوا اندهاشهم من تكرار تلك الوقائع دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها.