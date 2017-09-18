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شاهد بالفيديو.. سقوط سقف على طاولة مكتب رئيس المحكمة الجزائية بتبوك
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي” اليوم” مقطع فيديو ظهر خلاله سقوط السقف الداخلي لمكتب رئيس محكمة تبوك الجزئية .
وأبان مقطع الفيديو سقوط ألواح من الجبس، وأجزاء من السقف المستعار على طاولة وكرسي رئيس المحكمة، “دون إصابات” فيما أثرت الواقعة على تمديدات الكهرباء.
وأعرب مغردون عن قلقهم من حدوث تأثيرات سلبية على تمديدات الكهرباء وطالبوا بتأمين الكهرباء تفادياَ لوقوع أي حرائق أو كوارث.
ولفت مغردون إلى واقعة شبيهة حدثت قبل عدة أشهر، حيث سقط الرخام من الحائط الخارجي لمبني المحكمة وأبدوا اندهاشهم من تكرار تلك الوقائع دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها.
التعليقات
12 - مافيه زقاير يوبااااا2017-09-18 21:08:11
تعليق مخالف
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11 - غريب2017-09-18 20:50:28
حتى المحكمة ماسلمت من فساد المقاولين
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10 - حمود الجهني2017-09-18 20:38:16
لله حكمه ،، هذه رساله ،، يجب اخذ العضه والعبره
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9 - عبادي الهلالي2017-09-18 20:37:41
0 قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ0 - 26 النحل
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8 - الله يستر علينا من الظلم2017-09-18 20:15:02
الظلم ظلمات في الدنيا ولاخرة
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7 - محمد الحمراني2017-09-18 20:12:14
هذا من مقاولي الباطن والمواد الرخيصة وضعف الرقابة والفساد المالي والاداري وضعف الأجهزة الرقابية وسوء اختيار لجنة استلام المشاريع . نفس المشاكل في كل المباني الحكومية . في جامعة جازان انهيار السقف
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6 - القاضي طفشان2017-09-18 20:02:49
الحين بياخذ اجازه سنه هههههه
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5 - محمد2017-09-18 19:59:52
ياويل المقاول من الشيخ سالم
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4 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-18 19:58:32
ليس لنا علاقة في الحادث.
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3 - ابو عمر البلوي2017-09-18 19:53:14
هل راس القاضي سالم ؟؟ 😂
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2 - قهر2017-09-18 19:52:25
وش قصه السقوق الي تطيح ذي الايام
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1 - ابو فهد2017-09-18 19:51:36
الحمد لله علئ سلامته ولكن خلهم يعرفون وش نعاني منه من فساد بتنفيذ المشاريع
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بواسطة : عمر السميري
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بواسطة : العنيد
الماضي //// اجل انت من النواعم ي كوكو ؟😀...
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