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شاهد بالفيديو.. سقوط سقف على طاولة مكتب رئيس المحكمة الجزائية بتبوك

شاهد بالفيديو.. سقوط سقف على طاولة مكتب رئيس المحكمة الجزائية بتبوك
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المرصد 12 1٬320 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي” اليوم” مقطع فيديو ظهر خلاله سقوط السقف الداخلي لمكتب رئيس محكمة تبوك الجزئية .
وأبان مقطع الفيديو سقوط ألواح من الجبس، وأجزاء من السقف المستعار على طاولة وكرسي رئيس المحكمة، “دون إصابات” فيما أثرت الواقعة على تمديدات الكهرباء.
وأعرب مغردون عن قلقهم من حدوث تأثيرات سلبية على تمديدات الكهرباء وطالبوا بتأمين الكهرباء تفادياَ لوقوع أي حرائق أو كوارث.
ولفت مغردون إلى واقعة شبيهة حدثت قبل عدة أشهر، حيث سقط الرخام من الحائط الخارجي لمبني المحكمة وأبدوا اندهاشهم من تكرار تلك الوقائع دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

12 - مافيه زقاير يوبااااا
2017-09-18 21:08:11
تعليق مخالف
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11 - غريب
2017-09-18 20:50:28
حتى المحكمة ماسلمت من فساد المقاولين
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10 - حمود الجهني
2017-09-18 20:38:16
لله حكمه ،، هذه رساله ،، يجب اخذ العضه والعبره
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9 - عبادي الهلالي
2017-09-18 20:37:41
0 قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ0 - 26 النحل
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8 - الله يستر علينا من الظلم
2017-09-18 20:15:02
الظلم ظلمات في الدنيا ولاخرة
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7 - محمد الحمراني
2017-09-18 20:12:14
هذا من مقاولي الباطن والمواد الرخيصة وضعف الرقابة والفساد المالي والاداري وضعف الأجهزة الرقابية وسوء اختيار لجنة استلام المشاريع . نفس المشاكل في كل المباني الحكومية . في جامعة جازان انهيار السقف
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6 - القاضي طفشان
2017-09-18 20:02:49
الحين بياخذ اجازه سنه هههههه
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5 - محمد
2017-09-18 19:59:52
ياويل المقاول من الشيخ سالم
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4 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-18 19:58:32
ليس لنا علاقة في الحادث.
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3 - ابو عمر البلوي
2017-09-18 19:53:14
هل راس القاضي سالم ؟؟ 😂
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2 - قهر
2017-09-18 19:52:25
وش قصه السقوق الي تطيح ذي الايام
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1 - ابو فهد
2017-09-18 19:51:36
الحمد لله علئ سلامته ولكن خلهم يعرفون وش نعاني منه من فساد بتنفيذ المشاريع
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آخر تعليق
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