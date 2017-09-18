صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

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صحيفة المرصد : تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود “حفظه الله”، أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن إطلاق “مبادرة مستقبل الاستثمار” التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم وتنطلق من المملكة العربية السعودية. وتنعقد المبادرة في مدينة الرياض خلال الفترة 24-26 أكتوبر 2017م، والتي يستضيفها وينظمها صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثماري للمملكة وأحد أكبر صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم. وستشكل هذه المبادرة نقلة نوعية في مجال الاستثمار العالمي، خاصة وأنها ستركز على استكشاف ومناقشة الاتجاهات والفرص والتحديات والقطاعات الناشئة التي ستساهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد والاستثمار في العالم خلال العقود المقبلة.

وستنعقد الدورة الافتتاحية الأولى من المبادرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان

آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة.

وستجمع هذه الفعالية، التي تعتمد على نظام الجلسات المغلقة بدعوات خاصة، نخبة من القيادات الدولية والاستثمارية على مستوى العالم في مدينة الرياض، حيث تأكدت مشاركة ممثلي أبرز الجهات الاستثمارية الكبرى في العالم والمؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى رواد في قطاعات الأعمال الناشئة والأكاديميين، ومن أبرز المتحدثين:

·لورنس فينك، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة بلاك روك

·ستيوارت غوليفر، المدير التنفيذي لمجموعة أتش أس بي سي

·جوي كايسر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيمنز

·تونغ لي، المدير التنفيذي لبنك الصين

·ماسايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة سوفت بنك

·جورج وايتسايدز، المدير التنفيذي لشركة فيرجن غالاكتيك

بالإضافة إلى وجوه بارزة من المبدعين والمبتكرين والمخترعين في القطاعات الحيوية الأبرز التي تساهم في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي.

وقد صرح معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة:

“ستشكل مبادرة مستقبل الاستثمار فرصة غير مسبوقة للعديد من القيادات والمؤثرين على مستوى العالم، وذلك لتحقيق تصور أفضل لمستقبل الاستثمار العالمي. وستكون أيضاً المنصة لإطلاق استراتيجية الصندوق الجديدة، وما يشهده من مسيرة تطور طموحة ليصبح أكبر صندوق للثروة السيادية على مستوى العالم”.

ومن المرتقب أن يصل عدد الحضور الى أكثر من الألفي مشارك، للتفاعل مع برنامج المبادرة بواسطة أحدث التقنيات التفاعلية وأساليب المشاركة الفاعلة، لإدارة حوارات اقتصادية واستثمارية حول الكثير من المواضيع التي تندرج ضمن ثلاثة محاور رئيسية للبرنامج، وهي: التحول في مراكز القوى، ونماذج جديدة في عالم الاستثمار، والابتكار لعالم أفضل.

ويجري العمل على تنظيم مبادرة مستقبل الاستثمار تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وهي الرؤية الرائدة التي بدأ تأثيرها ينعكس إيجاباً على المملكة لتصبح نموذجا للنجاح والريادة على مختلف الأصعدة.

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