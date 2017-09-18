شاهد كيف ساعد شاب “سعودي” قطة مشلولة على المشي!

حجم الخط A A A المرصد 12 461 37 دقيقة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله نجاح شاب سعودي في تمكين قطة مشلولة عثر عليها بأحد شوارع المملكة من السير بسهولة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه الشاب، طريقته في معالجة القطة, بتكلفة بسيطة, حيث اشترى لها “سيارة لعبة” خاصة بالأطفال، وقام بفصل عجلاتها وقاعدتها وثبّتها في طرفها المشلول، وتمكنت القطة من المشي بسهولة .

ونال الفيديو استحسان رواد تويتر واعتبروا ما قام به الشاب عملاً إنسانياً ووجه له الكثير من المعلقين عبارات الإشادة والشكر .