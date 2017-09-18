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شاهد كيف ساعد شاب “سعودي” قطة مشلولة على المشي!
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله نجاح شاب سعودي في تمكين قطة مشلولة عثر عليها بأحد شوارع المملكة من السير بسهولة.
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه الشاب، طريقته في معالجة القطة, بتكلفة بسيطة, حيث اشترى لها “سيارة لعبة” خاصة بالأطفال، وقام بفصل عجلاتها وقاعدتها وثبّتها في طرفها المشلول، وتمكنت القطة من المشي بسهولة .
ونال الفيديو استحسان رواد تويتر واعتبروا ما قام به الشاب عملاً إنسانياً ووجه له الكثير من المعلقين عبارات الإشادة والشكر .
التعليقات
12 - البلسم2017-09-18 21:10:20
الله يجزاه خير
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11 - ابو سلطان2017-09-18 21:09:52
ت 6 اول تعلم الكتابة وتعال شارك ثانياً انت جاحد وناكر للجميل
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10 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-18 21:09:42
فخورين بك وبعملك الجميل الذي يدل على حسن ذاتك .. الأجمل ان تظهر في زمن غلب فيه الجهل .. الغريب ان هناك اخبار إذا اقتربت من رجل دين وجدت الردود بالمئات .. اما هذا الخبر الرائع فالردود لاتتجاوز العشرة
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9 - أفريقي2017-09-18 21:01:00
كثر الله من أمثالك، العينات الإيجابية في المجتمع يفرضون علينا إحترامهم لكن بعض الأشخاص يريدن من الآخرين إحترام حتى المجرمين اللذين ينتمون إليهم بشكل أو بآخر.
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8 - ابو صالح2017-09-18 20:57:08
جعلها انشالله في ميزان حسنااااااتك هلت دمعتي يوم شفت المقطعه الله يجزاك خير على هذا العمل الانساني
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7 - جزاهم الله خير2017-09-18 20:56:15
لكن طريقتهم شوي متعبة للقطة ، الفكرة قديمة ولكن اختراعهم ومساعدتهم لهذي القطة عسى الله يجعلها في ميزان حسناتكم ، لكن أعيد نتمنى تغيير طريقة التركيب لان تركيبكم بهذا الشكل متعب للقطة
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6 - علي العمري2017-09-18 20:54:47
سبحان. الله. نبعكم تساعدو. الموطن بدل القطط المستشفيات. قليله في البلد والخدمه الصحيه زفت الصومال افضل منا
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5 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-18 20:53:05
ناس ترحم الحيوان وناس تدفن الطفل.
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4 - ابن الصبيخي2017-09-18 20:50:00
الله يجزاه الف خير..
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3 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-18 20:48:53
مالها إلا حضنك.
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2 - ابوصالح سكري2017-09-18 20:48:39
سبحان الله ناس ترحم الحيوان وناس لاترحم اقرب الناس اتمنامن وزارة التربية والتعليم تخصص مادة رسمية في مدارس الوطن ثانوي متوسط بحب الوطن والرحمة لحب الغالين وكل الناس والفزعة مع الجيران
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( عدد التعليقات 17,882 )1 - عمر السميري
جزاه الله خير
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آخر تعليق
بواسطة : عمر السميري
اللهم ادم نعمة الامن والامان ع بلادنا...
بواسطة : العنيد
الماضي //// اجل انت من النواعم ي كوكو ؟😀...
بواسطة : عمر السميري
اطال الله عمرك ي ملكنا ع طاعته ورضاه...
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