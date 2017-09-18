متحدث التحالف : خسائر بشرية كبيرة للحوثيين وأسر عدد منهم في العمليات الحدودية – صور
صحيفة المرصد : أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، تنفيذ عمليات نوعية ضد الميليشيات الانقلابية في اليمن لتأمين حدود المملكة.
وأكد المتحدث باسم التحالف، العقيد الطيران الركن تركي المالكي، أنه تم تكبيد الميليشيات خسائر بشرية كبيرة وأسر عدد منهم في العمليات الحدودية.
وحررت قوات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة مسنودة بقوات التحالف العربي صباح اليوم أجزاء واسعة من وادي بن عبدالله الواقع شمال غرب مدينة حرض الحدودية.
وكانت قوات الجيش الوطني قد نفذت هجوماً مباغتاً في الساعات الأولى لصباح اليوم الاثنين على المواقع التي كانت بيد الميليشيات الانقلابية في وادي بن عبدالله الواقع شمال غرب مدينة حرض غرب مدينة الموسم السعودية استعادت خلاله أجزاء واسعة منه.
وقال مصدر عسكري إن ميليشيا الحوثي والمخلوع فرت وخلفت وراءها عددًا من القتلى وكمية كبيرة من الأسلحة المتنوعة.
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التعليقات
https://www.youtube.com/watch?v=n443djhuPJ8
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سوف ننتصر ياقرود إيران والنصر من الله وقريب باذن الله اللهم انصر جيشنا المرابط على الحدود
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نبي راس الخونة عفاش والزباله الحوثي
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(((((عــــــــــــــــاجل ......سلسلة غارات _نوعية _عنيفة ......لمقاتلاتنا _الكواسر ....... تباغت مواقع المليشيات في ((((حيدان ومنبه )))) صعدة )))))
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(((((عــــــــــــــــاجل .......(( 3)) _نوعية _عنيفة .............لمقاتلاتنا _الكواسر ....... تباغت أحد مواقع المليشيات اعقبها دوي انفجارات في ((((كشر )))) حجة )))))
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الله أكبر الله أكبر اللهم انصر جنودنا وسدد رميهم واشفي مصابهم وتقبل شهيدهم اللهم امين
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الله ينصركم على الخونه ابنا الخميني والعفاشي
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https://www.youtube.com/watch?v=vgxBvupodO4
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(((((عــــــــــــــــــاجل .....((((الان)))) .....تحليق مكثف ومنخفض جدا ....لمقاتلاتنا _الكواسر .. في سمــــاء _صنـــــعاء ومحيطها وفتح حاجز الصـــــوت والنــــــــار معـــــاً ))))))
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قلم الكوافيرة صماء بكماء عمياء
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هذولي جرب عليكم بالديتول ولبس القفازات عند القبض عليهم الله يحفظ جنودنا
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(((((( بوركت _الايادي ..............بوركت _الايادي ............بوركت _الايادي ))))))
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قواكم الله وحماكم لابد من الضربات الاستباقيه علشان يعرف العدو باسنا وتتامن الحدود
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(((( حربنا ضد (((عصابات))خائنة لوطنها وهي لاتعد جيش_نظامي...لايوجد شيء أسمه ((أسير ))... والمقبوض عليهم مجرمين يجب التنسيق مع حكومتهم الشرعية لتنفيذ الاحكام العاجلة والجازرة للخيانة _ العظمى )))
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(((((( بوركت _الايادي ..............بوركت _الايادي ............بوركت _الايادي ))))))
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https://www.youtube.com/watch?v=2Vy-PVmYyog
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لاتأخذكم بهم رحمة فليس منهم أمان ومزجت دماءهم بالخيانة قواكم الله جندنا المرابطين وحفظكم الله من اذناب ايران
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قواكم الله وسدد رميكم وحفظكم من بين ايديكم ومن خلفكم ومن فوقكم ومن تحتكم منصورين بحول الله وقوته !!
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كفو جنودنا البواسل اللة ينصرهم
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حماك الله ي وطني
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منصورين يا جنودنا والعدو مدحور .
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اللهم عليك بأذناب المجوس ومن عاونهم
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اللهم انصر جنودنا المرابطين بالحد الجنوبي
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