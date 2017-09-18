متحدث التحالف : خسائر بشرية كبيرة للحوثيين وأسر عدد منهم في العمليات الحدودية – صور

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صحيفة المرصد : أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، تنفيذ عمليات نوعية ضد الميليشيات الانقلابية في اليمن لتأمين حدود المملكة.

وأكد المتحدث باسم التحالف، العقيد الطيران الركن تركي المالكي، أنه تم تكبيد الميليشيات خسائر بشرية كبيرة وأسر عدد منهم في العمليات الحدودية.

وحررت قوات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة مسنودة بقوات التحالف العربي صباح اليوم أجزاء واسعة من وادي بن عبدالله الواقع شمال غرب مدينة حرض الحدودية.

وكانت قوات الجيش الوطني قد نفذت هجوماً مباغتاً في الساعات الأولى لصباح اليوم الاثنين على المواقع التي كانت بيد الميليشيات الانقلابية في وادي بن عبدالله الواقع شمال غرب مدينة حرض غرب مدينة الموسم السعودية استعادت خلاله أجزاء واسعة منه.

وقال مصدر عسكري إن ميليشيا الحوثي والمخلوع فرت وخلفت وراءها عددًا من القتلى وكمية كبيرة من الأسلحة المتنوعة.

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