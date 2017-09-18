بالفيديو .. الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني يصدر بيانا عاجلا ويشن هجوما على حكومة قطر

حجم الخط A A A المرصد 38 6٬107 4 ساعات

صحيفة المرصد : عبر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، الاثنين، عن دعمه لدعوة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني لاجتماع وطني لتصحيح الأوضاع في قطر، بعد أن تمادى النظام القطري في دعم الإرهاب والتآمر على دول المنطقة.

وقال سلطان بن سحيم، في رسالة مصورة للشعب القطري، إن الحكومة القطرية “سمحت للدخلاء والحاقدين ببث سمومهم في كل اتجاه حتى وصلنا إلى حافة الكارثة”.

وأضاف: “يحزنني أن يكون الذكر في هذه الأزمة كلها للتنظيمات الإرهابية واحتضانها وانتشار الجماعات الإرهابية بيننا.. وكأن دوحتنا حاضنة لكل المخربين والمفسدين”.

وقال:” أدعم كل دعوة للاجتماع مع جميع أفراد الأسرة الحاكمة والوجهاء والأعيان للتفاعل معها حتى نكون عين واحدة ترعى قطر من غدر الخائنين وتحصنها من كيد الحاقدين”.

وأردف قائلا “كلي ثقة في حكمة الملك سلمان وقادة الدول ومحبتهم المتأصلة لنا ووقوفهم إلى جانبنا.. لعل الله يجعل منا صلة سلام تعيد الامور إلى نصابها”.

وكان الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني قد دعا، أمس الأحد، “عقلاء” الأسرة الحاكمة في قطر وأعيان البلد إلى الاجتماع من أجل التباحث لحل الأزمة القطرية، التي بلغت حد التحريض المباشر على الخليج العربي.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر مطلع يونيو الماضي، لإصرار الدوحة على دعم الإرهاب والتآمر مع النظام الإيراني على ضرب استقرار المنطقة.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )