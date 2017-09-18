بالفيديو .. الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني يصدر بيانا عاجلا ويشن هجوما على حكومة قطر
صحيفة المرصد : عبر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، الاثنين، عن دعمه لدعوة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني لاجتماع وطني لتصحيح الأوضاع في قطر، بعد أن تمادى النظام القطري في دعم الإرهاب والتآمر على دول المنطقة.
وقال سلطان بن سحيم، في رسالة مصورة للشعب القطري، إن الحكومة القطرية “سمحت للدخلاء والحاقدين ببث سمومهم في كل اتجاه حتى وصلنا إلى حافة الكارثة”.
وأضاف: “يحزنني أن يكون الذكر في هذه الأزمة كلها للتنظيمات الإرهابية واحتضانها وانتشار الجماعات الإرهابية بيننا.. وكأن دوحتنا حاضنة لكل المخربين والمفسدين”.
وقال:” أدعم كل دعوة للاجتماع مع جميع أفراد الأسرة الحاكمة والوجهاء والأعيان للتفاعل معها حتى نكون عين واحدة ترعى قطر من غدر الخائنين وتحصنها من كيد الحاقدين”.
وأردف قائلا “كلي ثقة في حكمة الملك سلمان وقادة الدول ومحبتهم المتأصلة لنا ووقوفهم إلى جانبنا.. لعل الله يجعل منا صلة سلام تعيد الامور إلى نصابها”.
وكان الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني قد دعا، أمس الأحد، “عقلاء” الأسرة الحاكمة في قطر وأعيان البلد إلى الاجتماع من أجل التباحث لحل الأزمة القطرية، التي بلغت حد التحريض المباشر على الخليج العربي.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر مطلع يونيو الماضي، لإصرار الدوحة على دعم الإرهاب والتآمر مع النظام الإيراني على ضرب استقرار المنطقة.
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التعليقات
اهم شي الكرسي
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بن سحيم // أدعم كل دعوة للاجتماع مع جميع أفراد الأسرة الحاكمة والوجهاء والأعيان للتفاعل معها حتى نكون عين واحدة ترعى قطر من غدر الخائنين وتحصنها من كيد الحاقدين”.
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سلطان بن سحيم، // الحكومة القطرية “سمحت للدخلاء والحاقدين ببث سمومهم في كل اتجاه حتى وصلنا إلى حافة الكارثة”.
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كفو عليك خلوكم مع سلمان الوفاء وابشرو بالخير ال سعود مزبن الدخيل لله دركم يا ال سعود نعم الملوك حفظ الله مولي خادم الحرمين وولي عهده الامين وشعبي الحبيب
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فية مثل يقول لابارك اللة في قوم تحكمهم امراة مثل موزة
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يوجد من الثاني فيهم عقل راح قيها ولد موزة
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نظام الحمدين وخونته جعل من ((دوحتنا)) حاضنة لكل المخربين والمفسدين !!
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ومن وجد من الخونة الشرف في ايران وخيانة الدين برعاية الاخوان وتنظيماتهم الخارجية الارهابية ،، لن يقبل الشعب القطري به حاكماً له ؟!
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القبائل والأسر العربية لا ترضى بالخيانة والغدر
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قطر لأهلها وشعبها وليست للخونة والغرباء !!؟؟
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شكرا أسرة آل ثاني الشرفاء ،،،،، بالعهد والوفاء عرفناكم ....
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باللة شوفو قناة قطر من الهترات على بالهم مضلوميين
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تحية تقدير وإجلال لشعبنا القطري الشقيق انتم منا ونحن منكم
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القنوات القطرية تمجد ايران خبتم وخاب مسعاكم لانكم ذهبتو الى دولة المجوس ايران هل فيكم عاقل يااهل قطر ارجو من اهل قطر فية واحد عاقل يرد
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اللة يعز حكومتنا السعودية تاخذ اامور بحكمة
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انشاء اللة سوف يحكم قطر ابناءة الشرفاء والحمدين الى مزبلة التاريخ
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الي يحكم قطر اسرائيل لان غباء الحمدين قدمو لهم كافة التسهيلات لانه ماسكين عليهم اشرط فديو
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الله يستر علينا من قادم الأيام .... ويكفينا شر الفتن وإشعال الفتن .....
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من هذا المنبر نحيي سناب شات بحظر قناة الخنزيره من التطبيق
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لن تخلو أسرة ال ثاني من الشرفاء قولا وفعلا وما عبدالله وسلطان الادليلا على ذلك ولعل الأيام القادمة تحمل اخبارا سارة ان شاء الله بخلاص قطر من تنظيم الحمدين وعودة قطر نظيفة طاهرة لحضنها وعزتها .!!!!!!!!
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سبحان الله ..... خلق وفرق ....
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بورصة قطر تسجل أسوأ انخفاض لها خلال ٥ سنوات... الشركات تحاول الخروج من قطر باقل الخسائر.. الضغوط تتعاظم على النظام من الداخل و الخارج... و أفضل ما يمكن عمله الان هو سحب ودائع الدول الأربع من بنوك قطر.
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بطل أصدر البيان من خلال قناة قطراليوم وهذا يدل على أن القطريين يقفون معه ... أقول ترا تميم في أمريكا ( في نيويورك ) وراك ماتروح تنقز على الكرسي .... دامه مسافر
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أشوفك وأسمعك يارئيس
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الشيخ سلطان بن سحيم_المجد
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الموضوع طول والحلال نفق //
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السيناريو. عصيان مدني و حراك اجتماعي تحت مسمى الاستجابة لدعوة الشيخ عبدالله. سيقوم الجنود الأتراك بالاعتداء على الشعب القطري. السعوديه لن تقف صامته. درع الجزيرة سيتدخل لحماية مواطني قطر من المرتزقة
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كفو ياذئب
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بالتوفيق لكم ياشعب قطر ولاعزاء لحكومتكم الخائنه التي تريد بيع قطر للمجوس .
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الشيخ سلطان بن سحيم بن حمد هو ابن عم حاكم قطر الفعلي حمد بن خليفه والشيخ سحيم رحمه الله هو شقيق الشيخ خليفه بن حمد والد حمد بن خليفه .
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أقيم اليوم في باريس (cut) // غير مباشر
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هذا الشيخ القطري يقول الصواب فعلا اهل قطر طرد المرتزقة امثال عزمي زفت والقرضاوي الخائن
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قطر لن تغير شيء واخشا الرباعي يتنازل عن بعض مطالبه. لأن الدول العظماء من جعلت من قطر قوه. ولا يمكن لها أن تتخلا عنها.
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من الاول نصيح عليكم انتبهوا لكن مالبيد حيله وان تاتي متأخرا احسن من لاتأتي ابدا . مبروك مقدما
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كنت بعلق ولكن اكتشفت انه شأن قطري
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