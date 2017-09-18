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بالفيديو .. الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني يصدر بيانا عاجلا ويشن هجوما على حكومة قطر

بالفيديو .. الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني يصدر بيانا عاجلا ويشن هجوما على حكومة قطر
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المرصد 38 6٬107 4 ساعات

صحيفة المرصد : عبر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، الاثنين، عن دعمه لدعوة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني لاجتماع وطني لتصحيح الأوضاع في قطر، بعد أن تمادى النظام القطري في دعم الإرهاب والتآمر على دول المنطقة.
وقال سلطان بن سحيم، في رسالة مصورة للشعب القطري، إن الحكومة القطرية “سمحت للدخلاء والحاقدين ببث سمومهم في كل اتجاه حتى وصلنا إلى حافة الكارثة”.

وأضاف: “يحزنني أن يكون الذكر في هذه الأزمة كلها للتنظيمات الإرهابية واحتضانها وانتشار الجماعات الإرهابية بيننا.. وكأن دوحتنا حاضنة لكل المخربين والمفسدين”.

وقال:” أدعم كل دعوة للاجتماع مع جميع أفراد الأسرة الحاكمة والوجهاء والأعيان للتفاعل معها حتى نكون عين واحدة ترعى قطر من غدر الخائنين وتحصنها من كيد الحاقدين”.

وأردف قائلا “كلي ثقة في حكمة الملك سلمان وقادة الدول ومحبتهم المتأصلة لنا ووقوفهم إلى جانبنا.. لعل الله يجعل منا صلة سلام تعيد الامور إلى نصابها”.

وكان الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني قد دعا، أمس الأحد، “عقلاء” الأسرة الحاكمة في قطر وأعيان البلد إلى الاجتماع من أجل التباحث لحل الأزمة القطرية، التي بلغت حد التحريض المباشر على الخليج العربي.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر مطلع يونيو الماضي، لإصرار الدوحة على دعم الإرهاب والتآمر مع النظام الإيراني على ضرب استقرار المنطقة.
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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

38 -
2017-09-19 01:24:23
اهم شي الكرسي
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37 - قطر هي كما نحب وكما نعرف؟؟ ،، قطر لأبنائها الشرفاء ؟
2017-09-18 23:08:26
بن سحيم // أدعم كل دعوة للاجتماع مع جميع أفراد الأسرة الحاكمة والوجهاء والأعيان للتفاعل معها حتى نكون عين واحدة ترعى قطر من غدر الخائنين وتحصنها من كيد الحاقدين”.
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36 - قطر هي كما نحب وكما نعرف؟؟ ،، قطر لأبنائها الشرفاء ؟
2017-09-18 23:07:19
سلطان بن سحيم، // الحكومة القطرية “سمحت للدخلاء والحاقدين ببث سمومهم في كل اتجاه حتى وصلنا إلى حافة الكارثة”.
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35 - محب لوطني
2017-09-18 23:04:13
كفو عليك خلوكم مع سلمان الوفاء وابشرو بالخير ال سعود مزبن الدخيل لله دركم يا ال سعود نعم الملوك حفظ الله مولي خادم الحرمين وولي عهده الامين وشعبي الحبيب
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34 - ابوفهد
2017-09-18 22:57:26
فية مثل يقول لابارك اللة في قوم تحكمهم امراة مثل موزة
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33 - ابوفهد
2017-09-18 22:55:34
يوجد من الثاني فيهم عقل راح قيها ولد موزة
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32 - قطر هي كما نحب وكما نعرف؟؟ ،، قطر لأبنائها الشرفاء ؟
2017-09-18 22:42:43
نظام الحمدين وخونته جعل من ((دوحتنا)) حاضنة لكل المخربين والمفسدين !!
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31 - قطر هي كما نحب وكما نعرف؟؟ ،، قطر لأبنائها الشرفاء ؟
2017-09-18 22:41:03
ومن وجد من الخونة الشرف في ايران وخيانة الدين برعاية الاخوان وتنظيماتهم الخارجية الارهابية ،، لن يقبل الشعب القطري به حاكماً له ؟!
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30 - قطر هي كما نحب وكما نعرف؟؟ ،، قطر لأبنائها الشرفاء ؟
2017-09-18 22:38:29
القبائل والأسر العربية لا ترضى بالخيانة والغدر
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29 - قطر هي كما نحب وكما نعرف؟؟ ،، قطر لأبنائها الشرفاء ؟
2017-09-18 22:37:10
قطر لأهلها وشعبها وليست للخونة والغرباء !!؟؟
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28 - قطر هي كما نحب وكما نعرف؟؟ ،، قطر لأبنائها الشرفاء ؟
2017-09-18 22:36:26
شكرا أسرة آل ثاني الشرفاء ،،،،، بالعهد والوفاء عرفناكم ....
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27 - ابوفهد
2017-09-18 22:35:56
باللة شوفو قناة قطر من الهترات على بالهم مضلوميين
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26 - كرم
2017-09-18 22:35:25
تعليق مخالف
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25 - قطر هي كما نحب وكما نعرف؟؟ ،، قطر لأبنائها الشرفاء ؟
2017-09-18 22:35:20
تحية تقدير وإجلال لشعبنا القطري الشقيق انتم منا ونحن منكم
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24 - ابوفهد
2017-09-18 22:32:02
القنوات القطرية تمجد ايران خبتم وخاب مسعاكم لانكم ذهبتو الى دولة المجوس ايران هل فيكم عاقل يااهل قطر ارجو من اهل قطر فية واحد عاقل يرد
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23 - ابوفهد
2017-09-18 22:27:21
اللة يعز حكومتنا السعودية تاخذ اامور بحكمة
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22 - ابوفهد
2017-09-18 22:05:18
انشاء اللة سوف يحكم قطر ابناءة الشرفاء والحمدين الى مزبلة التاريخ
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21 - ابوفهد
2017-09-18 22:02:35
الي يحكم قطر اسرائيل لان غباء الحمدين قدمو لهم كافة التسهيلات لانه ماسكين عليهم اشرط فديو
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20 -
2017-09-18 21:57:28
الله يستر علينا من قادم الأيام .... ويكفينا شر الفتن وإشعال الفتن .....
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19 -
2017-09-18 21:55:56
من هذا المنبر نحيي سناب شات بحظر قناة الخنزيره من التطبيق
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18 -
2017-09-18 21:53:12
لن تخلو أسرة ال ثاني من الشرفاء قولا وفعلا وما عبدالله وسلطان الادليلا على ذلك ولعل الأيام القادمة تحمل اخبارا سارة ان شاء الله بخلاص قطر من تنظيم الحمدين وعودة قطر نظيفة طاهرة لحضنها وعزتها .!!!!!!!!
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17 -
2017-09-18 21:52:55
سبحان الله ..... خلق وفرق ....
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16 - ابو نادر
2017-09-18 21:51:36
بورصة قطر تسجل أسوأ انخفاض لها خلال ٥ سنوات... الشركات تحاول الخروج من قطر باقل الخسائر.. الضغوط تتعاظم على النظام من الداخل و الخارج... و أفضل ما يمكن عمله الان هو سحب ودائع الدول الأربع من بنوك قطر.
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15 - كله تمام
2017-09-18 21:51:29
بطل أصدر البيان من خلال قناة قطراليوم وهذا يدل على أن القطريين يقفون معه ... أقول ترا تميم في أمريكا ( في نيويورك ) وراك ماتروح تنقز على الكرسي .... دامه مسافر
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14 - زائر من الكواكب
2017-09-18 21:49:52
أشوفك وأسمعك يارئيس
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13 - كفوووووووو
2017-09-18 21:47:04
الشيخ سلطان بن سحيم_المجد
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12 - نامل من الإخوان القطريين إنهاء الموضوع بأسرع مايمكن //
2017-09-18 21:46:08
الموضوع طول والحلال نفق //
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11 - ابو نادر
2017-09-18 21:45:14
السيناريو. عصيان مدني و حراك اجتماعي تحت مسمى الاستجابة لدعوة الشيخ عبدالله. سيقوم الجنود الأتراك بالاعتداء على الشعب القطري. السعوديه لن تقف صامته. درع الجزيرة سيتدخل لحماية مواطني قطر من المرتزقة
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10 - هو صدق
2017-09-18 21:41:42
كفو ياذئب
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( عدد التعليقات 1,278 )
9 - الديدحان
2017-09-18 21:41:34
بالتوفيق لكم ياشعب قطر ولاعزاء لحكومتكم الخائنه التي تريد بيع قطر للمجوس .
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8 - ابن مشرف
2017-09-18 21:40:09
الشيخ سلطان بن سحيم بن حمد هو ابن عم حاكم قطر الفعلي حمد بن خليفه والشيخ سحيم رحمه الله هو شقيق الشيخ خليفه بن حمد والد حمد بن خليفه .
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7 - وازماناااااه
2017-09-18 21:39:06
تعليق مخالف
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6 - أقرأ على قطر السلام // بالتوفيق
2017-09-18 21:38:08
أقيم اليوم في باريس (cut) // غير مباشر
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5 - سعد
2017-09-18 21:33:30
تعليق مخالف
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4 - ابوفهد
2017-09-18 21:33:23
هذا الشيخ القطري يقول الصواب فعلا اهل قطر طرد المرتزقة امثال عزمي زفت والقرضاوي الخائن
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3 - ابو شدا
2017-09-18 21:33:15
قطر لن تغير شيء واخشا الرباعي يتنازل عن بعض مطالبه. لأن الدول العظماء من جعلت من قطر قوه. ولا يمكن لها أن تتخلا عنها.
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2 - فطوم
2017-09-18 21:28:35
من الاول نصيح عليكم انتبهوا لكن مالبيد حيله وان تاتي متأخرا احسن من لاتأتي ابدا . مبروك مقدما
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1 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-18 21:28:10
كنت بعلق ولكن اكتشفت انه شأن قطري
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