شاهد طالب في جامعة جورجيا يتحدى الشرطة الأمريكية : “أطلق النار.. هيا” !

حجم الخط A A A المرصد 12 2٬591 4 ساعات

صحيفة المرصد: أطلقت الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية النار على طالب وقتلته في حرم جامعة جورجيا للتكنولوجيا.

وأعلنت الشرطة الأمريكية:”إنها تلقت مكالمة طارئة في الساعة 11:17 مساء بالتوقيت المحلي، يوم الأحد، لتبلغ عن شخص مسلح بسكين وربما بندقية في الحرم الجامعي. وفقًا لـ “سكاي نيوز”.

وقالت الشرطة أن القوات الأمنية انتقلت إلى مكان الحادث وتحدثت مع المشتبه فيه، المعروف باسم سكوت شولتز “21 عامًا”، وطالبوه بإلقاء السلاح ، ولكن الطالب لم يمتثل للأوامر .

وقال شولتز للضابط قبل دقيقة من إطلاق النار عليه: “أطلق النار.. هيا”، بينما قال ضابط آخر له:” لا أحد يريد إلحاق الضرر بك” وذلك قبل أن يطلق أحدهم النار عليه.