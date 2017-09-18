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شاهد طالب في جامعة جورجيا يتحدى الشرطة الأمريكية : “أطلق النار.. هيا” !
صحيفة المرصد: أطلقت الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية النار على طالب وقتلته في حرم جامعة جورجيا للتكنولوجيا.
وأعلنت الشرطة الأمريكية:”إنها تلقت مكالمة طارئة في الساعة 11:17 مساء بالتوقيت المحلي، يوم الأحد، لتبلغ عن شخص مسلح بسكين وربما بندقية في الحرم الجامعي. وفقًا لـ “سكاي نيوز”.
وقالت الشرطة أن القوات الأمنية انتقلت إلى مكان الحادث وتحدثت مع المشتبه فيه، المعروف باسم سكوت شولتز “21 عامًا”، وطالبوه بإلقاء السلاح ، ولكن الطالب لم يمتثل للأوامر .
وقال شولتز للضابط قبل دقيقة من إطلاق النار عليه: “أطلق النار.. هيا”، بينما قال ضابط آخر له:” لا أحد يريد إلحاق الضرر بك” وذلك قبل أن يطلق أحدهم النار عليه.
التعليقات
12 -2017-09-19 00:59:05
الشرطة عندهم بكل شبر وهذا شي حلو لكن عنيفين . معقولة دولة مثل أميركا شرطتهم مو مدربة ؟؟
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11 -2017-09-19 00:56:35
شرطتهم متخلفة وعنصرية ماعندهم الا قتل ليش مايقوصون رجله ويكفي لاستسلامه
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10 - المسافر2017-09-18 23:17:22
اكثر شرطة اجراما وعنفا في العالم هي الشرطة الامريكيه. شكله صغير سكران والا مريض نفسي فيه الف طريقه توقفه غير استخدام القتل
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9 - اقتله اذا كان هذا الشخص يهدد امن الوطن2017-09-18 23:14:27
اذا كان امن الوطن في خطر فلا تسألوني عن ماسأفعله بالمجرمين المعتدين على امن الوطن سواء دولة ام عصابة
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8 - صريح جداً2017-09-18 22:38:24
المهايط وصل للأمريكان
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7 - sasa19742017-09-18 22:32:35
الصروب والدرباويه هذا حلهم وخليه يجعر مع نفسه
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6 - دعبادي2017-09-18 22:30:19
الرجل الابيض جبان صياحه مع اول رصاصه
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5 - راكاااان2017-09-18 22:29:34
هذا الشغل الصح يجيك واحد يهايط **
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4 - علي2017-09-18 22:13:35
معتوه اخر شي قام يجعر
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3 - Smile2017-09-18 22:10:53
المفروض عندنا الشرطه تتعامل مع الأجانب وجرايمهم اليوميه بمثل هذا التصرف كان ماشفنا ولاجريمه
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2 - فهد2017-09-18 22:06:01
اما ان يكون معتوه او تحت تاثير مخدرات او يريد الانتحار وكان بمقدورهم اطلاق النار على الارجل والابقاء على حياته
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1 - العربي2017-09-18 22:01:05
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بواسطة :
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بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
7 -كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من...
بواسطة : سكر خشن اكيد احسن
ما آبي أسجل كلها فطسه...
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