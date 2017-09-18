الرئيسية / شاهد.. محرِّج يرقص فرحاً بعد بيع كيس “تمر” بـ”ثمن باهظ” في مزاد بنجران
شاهد.. محرِّج يرقص فرحاً بعد بيع كيس “تمر” بـ”ثمن باهظ” في مزاد بنجران
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر ” مقطع فيديو لمزاد تمور في نجران تم خلاله بيع كيس تمر بأكثر من 14 ألف ريال.
وأظهر مقطع الفيديو محرِّج وهو يقف في الصندوق الخلفي لمركبة وأمامه كمية من التمور يزاود عليها عدد من الحاضرين، إلى أن رسا المزاد على أحدهم بمبلغ 14410 ريالات.
وانتاب المحرِّج فرحة عارمة ورقص على طريقته الخاصة فرحاً بالمبلغ الذي حصل عليه بعد بيع كيس التمر .
وتداول المغردون الفيديو على نطاق واسع وأوضح عدد من المعلقين أن هذا النوع من التمر يُعرف بـ”البياض” وتشتهر به منطقة نجران ويقبل عليه الكثيرون لجودته وحسن طعمه ويتم تقديمه كهدايا ويعود ارتفاع سعره لقلة إنتاجه.
التعليقات
26 - محمد2017-09-19 01:04:01
تحولت العدوي من ام الابل للتمر والله اول الفقرجاء من هالناس المجرمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - و2017-09-19 00:47:56
النخله سعرها مليون (هاه ) مليون (هاه )1 مليون (اللللللللللله)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 15,454 )24 - ابويوسف
لو شارى النخله كله ب 1500 اصرف له ايه ارزاق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - سركيس بااااريس2017-09-18 23:54:32
الله يبارك لذا الشايب /// لكن هالرقصة دليل واضح على ان السعر خيالي حتى التمور فيها هياط // الهياط سبب حقيقي للتخلف وغلاء الاسعار // اللهم اكفنا شر الغلاء والبلاء واكفنا شر الزلازل والفتن اللهم امين.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - مواطن2017-09-18 23:19:19
المحرج ماله الا السعي يعطونه فلوس عشان تعبه التمر لواحد ثاني اكيد اما التمر هذه عينه فقط والباقي اكيد في مكان أخر وليست تلك الكمية فقط ب 14 الف ريال اكيد معها كمية كبيرة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
21 -2017-09-18 23:11:39
الى 18 سوق الأمور يدار من عوائل لها عقود طويلة من الزمن وهي تجارة مربحة ونظيفة وليس بها شوائب
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
20 -2017-09-18 23:10:48
فعلأ الدنيا مدرسة ، لمن اعتبر ، محدثكم من المدرسة الواقعية بهذة الدنيا الهزلية ، واري بعض الافعال منافية للعقل والمعقول ، من معي في ذلك .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - ❤️شووووووق❤️2017-09-18 23:07:01
من جد حنا وين والعالم وين
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
18 - سعود2017-09-18 22:57:06
وراح في بطون الظيفان بدل الخرفان
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
17 - ابوحمد القحطاني2017-09-18 22:50:51
شويت تمر بقيمة 14500 الف ريال !! اخاف اسواق التمور تلحق بمزاين الابل اسعار خياليه ،، وبالنهاية طلع غسيل اموال
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
16 - نعمان2017-09-18 22:47:22
الله يبارك له ويرزقه الحلال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
15 - HD2017-09-18 22:42:24
كل ما احبه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من تمور او بر العجين او ابل او سيوف او خناجر او خواتم عقيق لابد ان تكون غاليه وهذا حرص على التراث العربي الأصيل وكي نتقيد بالرسول والعادات القبيله العربيه .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - ارزاق2017-09-18 22:41:24
ربح 14 الف في دقيقه . وناس تكع شهر راتبه 2000
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
13 - اول شي الله يبارك له ويرزقه2017-09-18 22:36:37
لكن اللي يزاودون حتى وصل السعر لرقم فلكي للاسف هذولا اعتبرهم مغفلين ولم يتعبوا في جمع الفلوس . هذا كذب وغش وتدليس ومزايدة لم ينزل بها الله من سلطان ) والله انزل سوق القصيم وأخذ أفضل التمر بقيمة معقولة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - صبغه2017-09-18 22:36:36
عاش صبي يام عاش
لا يعجبني(7) اعجبني(12)
11 -2017-09-18 22:34:11
يضحكون على الناس يجتمعون كم شخص لرفع السعر فقط والضحية المغفل اللي يشتري بعد ما ارتفع السعر أو يدخلونه في تحدي وهو لو باعه ب1000 كسبان
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
10 -2017-09-18 22:31:11
سعر مبالغ فيه جداً اشتر برني رقم 1 كرتون الموز في 700 ريال
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
9 -2017-09-18 22:31:10
7 الله يقويك افريقيا شاسعة تحتاج لمن يعمرها وينميها بسواعد اولادها أفضل من الكلام الاحمق واللي يسيئلك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - على ما أعتقد ممنوع تذوق2017-09-18 22:22:35
ربنا يبارك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
7 - أفريقي2017-09-18 22:19:16
أسعار التمور بمئات الآلاف لندرتها في هذه البلاد كما أن أسعار الإبل بالملايين لأنها على وشك الإنقراض في هذه البلاد ولا ننسى أسعار الأراضي المليارية بسبب ضيق المساحة في هذه البلاد.
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
6 - سوط الحق2017-09-18 22:18:11
عندما يرون هذه النماذج الشاذة التي لاتملك العقول ويدفعون في كرتون تمر 14410 ريال يبدأ أهل الشان بزيادة الرسوم والضرائب ورفع سعر البنزين والكهرباء ظننا منهم أن كل المواطنين أغنياء ومترفين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
5 - شوشو 🌹2017-09-18 22:17:27
الشايب ماهو سهل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 -2017-09-18 22:14:58
اسال الله ان ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - شوو 🌹2017-09-18 22:14:57
غالي جدا 😪
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - أبو محمد/2017-09-18 22:14:57
سلم لي على هذولا الشيبان وأمثالهم، نفوس حلوة، واجتهاد في طلب الرزق، وتوكل على الله، وشكر للنعمة، والرضا والمحافظة على الطاعة ـ الصلاة وغيرها ـ الله يحفظهم ويرزقهم الحلال الطيب.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
1 -2017-09-18 22:12:09
رزق المهابيل على المجانيين لكن عجبني الشايب
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :
تعليق مخالف...
بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
7 -كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من...
بواسطة : سكر خشن اكيد احسن
ما آبي أسجل كلها فطسه...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
“قطر تحالف .. خطير”.. فيلم وثائقي أمريكي جديد يكشف خفايا علاقات قطر مع المجموعات الإرهابية وإيرانالمرصد 3 358 22 دقيقة
بارزاني يعلن شرطه لإعادة النظر في الاستفتاءالمرصد 5 1٬393 1 ساعة
من هو الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني ؟المرصد 41 6٬996 3 ساعات
شاهد طالب في جامعة جورجيا يتحدى الشرطة الأمريكية : “أطلق النار.. هيا” !المرصد 12 2٬589 4 ساعات
المرصد الرياضي
حقيقة منع تداول لقب “جحفلي” واستخدام لفظ هدف قاتل!المرصد 47 5٬130 9 ساعات
قرار إلغاء لجنة توثيق البطولات يثير الجدل في الوسط الرياضي السعوديالمرصد 87 5٬062 23 ساعة
منصب جديد لسامي الجابر بعد إقالته من الشباب!المرصد 122 21٬685 يوم واحد
بالفيديو : النصر يتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهماالمرصد 61 3٬786 يوم واحد
اخبار فنية
شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولةالمرصد 16 5٬221 5 ساعات
إلغاء عروض مسرحية “سوار شعيب لايف” في السعودية والبحرين ..و”شعيب راشد “يعلق!المرصد 30 5٬971 8 ساعات
بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟المرصد 15 12٬672 يوم واحد
أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”المرصد 25 4٬237 يومين
اخبار منوعة
في أغرب إطلالة لها.. شاهد بالفيديو: مريم حسين ترقص في شوارع دبي بالبيجاما!المرصد 98 13٬967 16 ساعة
بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادهاالمرصد 56 11٬757 يومين
بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !المرصد 90 27٬325 3 أيام
شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!المرصد 42 14٬563 3 أيام
يوتيوب المرصد
ماخذ موقف !.. شاهد: رئيس النصر يطرد مراسل “أكشن يا دوري” رغم اخفاءه شعار القناةالمرصد 1 269 7 دقائق
بالفيديو: شاب يعترض مسن أثناء سيره في الطريق ويعتدي عليه بالضرب ويلوذ بالفرارالمرصد 44 8٬232 24 ساعة
شاهد .. ترامب يسخر من “هيلاري كلينتون”بكرة جولف !المرصد 3 5٬003 18 ساعة
شاهد .. كيف نفذ رجل وزوجته باستخدام طفلين خطة لسرقة محل في تبوكالمرصد 61 11٬272 يوم واحد
اخبار ثقافية
“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدثالمرصد 26 3٬154 7 ساعات
“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديوالمرصد 13 1٬197 يوم واحد
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”المرصد 33 2٬663 يومين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!المرصد 34 23٬320 6 أيام
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 15٬859 أسبوع واحد
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 16٬286 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬529 شهر واحد
اخبار اقتصادية
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرينالمرصد 14 844 21 دقيقة
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنواترويترز 7 1٬428 2 ساعتين
“التايمز”: أشهر بنوك عائلة ” أمير قطر” يغلق أبوابه في لندنالمرصد 22 6٬388 9 ساعات
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬678 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬607 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬540 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬786 أسبوعين
الاخيرة
“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!المرصد 78 10٬924 24 ساعة
شاهد .. ثور هائج يقتل مصارعاً أمام الجمهور بعدما هاجمه وحشر جسده بين قرنيه!المرصد 22 6٬236 يوم واحد
أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاءالمرصد 19 15٬311 3 أيام
كاريكاتير