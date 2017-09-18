شاهد.. محرِّج يرقص فرحاً بعد بيع كيس “تمر” بـ”ثمن باهظ” في مزاد بنجران

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر ” مقطع فيديو لمزاد تمور في نجران تم خلاله بيع كيس تمر بأكثر من 14 ألف ريال.

وأظهر مقطع الفيديو محرِّج وهو يقف في الصندوق الخلفي لمركبة وأمامه كمية من التمور يزاود عليها عدد من الحاضرين، إلى أن رسا المزاد على أحدهم بمبلغ 14410 ريالات.

وانتاب المحرِّج فرحة عارمة ورقص على طريقته الخاصة فرحاً بالمبلغ الذي حصل عليه بعد بيع كيس التمر .

وتداول المغردون الفيديو على نطاق واسع وأوضح عدد من المعلقين أن هذا النوع من التمر يُعرف بـ”البياض” وتشتهر به منطقة نجران ويقبل عليه الكثيرون لجودته وحسن طعمه ويتم تقديمه كهدايا ويعود ارتفاع سعره لقلة إنتاجه.