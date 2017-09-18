أول تعليق لـ”الهيل” على بيان الشيخ سلطان بن سحيم : القادم أكبر سنوحد الصفوف رغما عن أنف “الحمدين”
صحيفة المرصد : نشر المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل ، تغريدة له قبل عدة ساعات قال فيها : ” ترقبوا اليوم” ، ولم يكتب أكثر من ذلك ، ولكن بدا ظاهراً أن الهيل كان يقصد بيان الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني الذي ألقاه منذ قليل وبثته قناة الإخبارية السعودية ، وقال فيه : “أدعم كل دعوة للاجتماع مع جميع أفراد الأسرة الحاكمة والوجهاء والأعيان للتفاعل معها حتى نكون عين واحدة ترعى قطر من غدر الخائنين وتحصنها من كيد الحاقدين” .
وأضاف خالد الهيل تغريدة أخرى تعليقاً على بيان بن سحيم قال فيها : “ترقبتم بشغف فهل عليكم سعادة الشيخ سلطان بن سحيم ال ثاني شيخ الكرم والاخلاق بيض الله وجهه .. والقادم اكبر سنوحد الصفوف رغما عن أنف الحمدين”.
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ترقبوا اليوم …
— خالد الهيل (@khalidalhaill) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧
ترقبتم بشغف فهل عليكم سعادة الشيخ سلطان بن سحيم ال ثاني شيخ الكرم والاخلاق بيض الله وجهه .. والقادم اكبر 👍🏻 سنوحد الصفوف رغما عن أنف الحمدين
— خالد الهيل (@khalidalhaill) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
رسالتي الى الشيخ عبدالله بن علي // والشيخ سلطان بن سحيم // وللأخ خالد الهيل ومن معكم رسالتي لكم الحذر كل الحذر من العملاء والخونة في قطر من الدخول بينكم لإفشال جهودكم فانتم تعلمون مكائد عزمي وزمرتة .
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ابن سحيم رجل ماهممة الحمدين
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يعني حاكم الكويت ليسى لدية الحل في امر الدولة
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كفوا يابن سحيم بيض الله وجهك اطردوا الخونه والحثاله عزمي بشارة ولد شارون من قطر سلط الله عليهم
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الله يوفقكم سينهض أحرار قطر لتطهيرها من الفاسدين
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الي يحكم الكويت هم من مجلس الامة
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خالد الهيل سر ونحن من يدعمك لانك قطري شريف
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سیرو للامام وفقکم الله وننتضر الیوم الذی سوف تقودون فیه دفة الحکم فی قطر ومعکم کافة الشرفاء من الدول العربیة والاسلامیة ونسأل الله عز وجل ان یرینا فی الحمدین خونة الجوار عجاٸب قدرته
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كلمة راقيه ووافيه تحرك الصخر والجماد
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لو تضامنت الكويت وعمان مع شقيقاتها المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين ودولة الامارات لخضعت هذه الاسرة الحاكمة في دولة قطر للشروط خلال يومين فقط لااسباب !ولكن لازلنا ننتظر موقف هاتين الدولتين
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شكرا خالد الهيل لقد اظهرت الخونة من الجحور ؟!!
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3 - نعم ترقبنا بشغف وسنترقب بشغف // وهل شغفك يجعلك تخالف ؟!
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3 - نعم ترقبنا // وهل الاحداث القادمة ستظهر المزيد من الخونة الاخونجية والسرورية ؟؟! أظن ذلك !! فما زال في الجحور من بقية فانتظر ؟!
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فالك قطر التي تحب ونحب خالية من الخونة والأخونجية
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خالد الهيل لك الف تحية لانك رجل صريح وتفضح الحمدين الخونة
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