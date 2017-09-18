أول تعليق لـ”الهيل” على بيان الشيخ سلطان بن سحيم : القادم أكبر سنوحد الصفوف رغما عن أنف “الحمدين”

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صحيفة المرصد : نشر المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل ، تغريدة له قبل عدة ساعات قال فيها : ” ترقبوا اليوم” ، ولم يكتب أكثر من ذلك ، ولكن بدا ظاهراً أن الهيل كان يقصد بيان الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني الذي ألقاه منذ قليل وبثته قناة الإخبارية السعودية ، وقال فيه : “أدعم كل دعوة للاجتماع مع جميع أفراد الأسرة الحاكمة والوجهاء والأعيان للتفاعل معها حتى نكون عين واحدة ترعى قطر من غدر الخائنين وتحصنها من كيد الحاقدين” .

وأضاف خالد الهيل تغريدة أخرى تعليقاً على بيان بن سحيم قال فيها : “ترقبتم بشغف فهل عليكم سعادة الشيخ سلطان بن سحيم ال ثاني شيخ الكرم والاخلاق بيض الله وجهه .. والقادم اكبر سنوحد الصفوف رغما عن أنف الحمدين”.

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ترقبوا اليوم … — خالد الهيل (@khalidalhaill) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧