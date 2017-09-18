من هو الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني ؟

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صحيفة المرصد : بعد يوم على بيان الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني الذي دعا للاجتماع من أجل التباحث لحل الأزمة القطرية، استجاب عضو من الأسرة الحاكمة في قطر لهذه الدعوة.

فمن هو الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، الذي أطل الاثنين ليقول في بيان مصور للشعب القطري، إن السكوت على ممارسات النظام القطري بات أمراً مستحيلاً ؟ .

-الشيخ سلطان ولد في العاصمة القطرية الدوحة عام 1984، وهو الابن الثامن للشيخ سحيم بن حمد آل ثاني .

-متزوج وله 3 أبناء و3 بنات (محمد، سحيم، عبدالعزيز، منى، عائشة، لطيفة) .

-حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة .

– أما والده، فهو شقيق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الأسبق .

-كان أول من تولى منصب وزير خارجية لدولة قطر بعد استقلالها عام 1972م .

-صاحب جهود عظيمة ومشهودة في بناء قطر الحديثة.

-له مواقف واضحة في قضية الصراع العربي الإسرائيلي وقضية فلسطين.

-ارتبط بعلاقة متينة بدول خليجية وعربية وإسلامية.

-له علاقة وثيقة بالسعودية وملوكها والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرئيس الإماراتي الراحل.

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