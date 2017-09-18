من هو الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني ؟
صحيفة المرصد : بعد يوم على بيان الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني الذي دعا للاجتماع من أجل التباحث لحل الأزمة القطرية، استجاب عضو من الأسرة الحاكمة في قطر لهذه الدعوة.
فمن هو الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، الذي أطل الاثنين ليقول في بيان مصور للشعب القطري، إن السكوت على ممارسات النظام القطري بات أمراً مستحيلاً ؟ .
-الشيخ سلطان ولد في العاصمة القطرية الدوحة عام 1984، وهو الابن الثامن للشيخ سحيم بن حمد آل ثاني .
-متزوج وله 3 أبناء و3 بنات (محمد، سحيم، عبدالعزيز، منى، عائشة، لطيفة) .
-حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة .
– أما والده، فهو شقيق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الأسبق .
-كان أول من تولى منصب وزير خارجية لدولة قطر بعد استقلالها عام 1972م .
-صاحب جهود عظيمة ومشهودة في بناء قطر الحديثة.
-له مواقف واضحة في قضية الصراع العربي الإسرائيلي وقضية فلسطين.
-ارتبط بعلاقة متينة بدول خليجية وعربية وإسلامية.
-له علاقة وثيقة بالسعودية وملوكها والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرئيس الإماراتي الراحل.
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التعليقات
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اهم شي الكرسي👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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هذا هارب من قطر لما تراكمت عليه الديون وامه ليست قطريه ولكن من ***
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سلحوا وادعموا قبيلة آل مرة وفكوهم عليهم والله يحوسونهم
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قطرائيل المقد ..باتت نبتة شيطانية حان اجتثاثها :)
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السبحة انفرطت /// وان شاء الله ان الأزمة تكون من الماضي // اللهم ولي على قطر خيارهم .
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الوضع محتاج وقفه من الداخل وتدرك قطر قبل سقوطها بالكامل
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سوالف من باريس
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29 اخي خالد قرود يبغون موزة
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حمد بن جاسم عايش في لندن اكبر خاين لدولة قطر
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يا ليت بلدية الاحساء ترسل خمس سيارات بلدية تنضف الزبالة الي بقطر 1 حمد2 حمد3 قرضاوى4 عزمي5تميم
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الحمدين خونة باعو دولة قطر واخبل تميم على بالة حاكم
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راح ***ولد موزة
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الي يحكم قطر هو عزمي زفت لان الحمدين باعو دولة قطر
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اعانكم الله يا ال ثاني على تنظيم الحمدين الخبيث لقد اجرموا في حق العالم ملايين الضحايا والمشردين والمهجرين خسائر كارثي افسدوا السياسة والثقافة والفن والرياضة وكل شي جميل عليهم من الله ما يستحقون
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الجزاء من جنس العمل ،، كم من شعب قتل وهجر ودمرت بلادهم عليهم بسبب تبنيكم الربيع العربي بقيادة قناتكم الجزيره واللتي دفعتم المليارات منذ 20 سنه لهذه اللحظة وتكون وسيلة ضغط على من يخالفكم من الدول
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طالما عضو الكنيست الاسرائيلي عزمي هو من يحرك دفة الحكم بقطر فلاتنتظروا خيرا يجب تغيير نظام الحكم في قطروتصفيه الموجودين من ابناء موزه وضم هذه الاماره لبلادنا وطرد الحرس الثوري مساحتها 10 مترومسوي حاكم
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اخي 21 لاتهمك الكويت او عمان بالنسبة لعمان كافية خيرها وشرهه اما الكويت لديها مجلس امة يعني حاكم الكويت ليس لدية حل
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ماكل مايتمنى المرء يدركه -- تجري الرياح بما لا تشتهي السفن//
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اين انت استاذي قلم الحقيقة ابدي برايك
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لو تضامنت الكويت وعمان مع شقيقاتها المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين ودولة الامارات لخضعت هذه الاسرة الحاكمة في دولة قطر للشروط خلال يومين فقط لااسباب !ولكن لازلنا ننتظر موقف هاتين الدولتين
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ولا عزاء لأخونجية وسرورية لقدا بان عوار خيانتكم وغدركم لدينكم وأوطانكم
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شكرا للشرفاء القطرين أبنا الخليج والعروبة والاسلام والسنة
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وزير خارجيه قطر القادم.والله اعلم
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تعليق 2 بالخير سويلك
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نظام الحمدين الخائن تشربك وعلق بخونة لا يستطيع الفكاك منهم (( الاخونجية لا خلاص منهم الا بقوة وحزم وعزم وعقيدة صافية تدحر ضلالهم ))
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لا مكان لنظام الحمدين الخونة أذناب وداعمي الارهاب الاخونجي وحلفاء اللرافضة وكل عدو لأوطان الخليج والعرب
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واللة شعب قطر مغلوب على امرهم الى يديرهم ايران لان الحمدين سلمو ايران التصرف في امور الدولة
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الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني ؟ ابن من أبناء قطر الأوفياء
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يبدو لي أن الإعصار قادم على غطر
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اخي العزيز 6ابوسارة ايران تدعم تميم على انة لايوجد حل في مايقول المتصرف فية ابوة الخائن
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(((((( أمير دولة قطر القادم ......نأمل ان يعينه الله و نرجو له التوفيق ))))))
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انشاء اللة زوال الحمدين من حكومة قطر
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نبغى معلومات لأن معظم معلوماتكم عن والده رحمه الله
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الشيخ القطري شجاع راية هو الصواب
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الحين كيف حاكم قطر بيلقي خطاب الافتتاح لمؤتمر الأمم المتحدة هل هذا يعني ان قطر لها دعم دولي!!!
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المهم وسيط جديد...
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ونعم ابن شيخ مشايخ ****
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من هو الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني ؟ من أسمه أكيد قطري
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كيف من مواليد 1984 وفي نفس الوقت -كان أول من تولى منصب وزير خارجية لدولة قطر بعد استقلالها عام 1972م . ممكن قصد كاتب المقال والده ولكنه لم يوضح على العموم اللذي في القدرو يطلعه الملاسو
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بداية النهاية للنظام القطري
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