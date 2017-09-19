بارزاني يعلن شرطه لإعادة النظر في الاستفتاء
صحيفة المرصد – وكالات : أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني شرطه لإعادة النظر في استفتاء الانفصال عن العراق، خلال لقائه بوزير الخارجية البريطاني مايكل فالون.
وقال بارزاني لفالون، بحسب موقع “السومرية نيوز”: “لم يبق خيار آخر سوى الاستقلال”.. “الدعوات لتأجيل الاستفتاء من أجل الحوار مع بغداد فقط دون معرفة مضمونه وطبيعة الضمانات الدولية لا تؤجل الاستفتاء”.
وتابع بالقول: “إذا وافقت الحكومة العراقية على الحوار بهدف استقلال كردستان وفق سقف زمني معين ووجود ضمانات دولية حينئذ ستجتمع القيادة السياسية الكردستانية وستقرر قرارها النهائي”، مشددا على أن “البدائل المطروحة حتى الآن لا تحمل ضمانات للحوار مع بغداد من أجل الاستقلال”.
وأوضح بارزاني أن الأكراد جربوا “كافة أنواع العلاقات مع العراق لكنها فشلت لذلك لم يبق أمامنا سوى خيار الاستقلال ونحن نريد أن نكون جيرانا جيدين ببناء أفضل العلاقات”.
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التعليقات
من حقكم دولة أما العراقيين يعتبرون كل العرب و الأكراد اعداء لهم ما عدى إيران يرونها دولة محبة لهم ..
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العراق تنهب ثرواته لصالح ايران وتحكمه مليشيات مجوسيه طائفية قضت على العراق وقتلت ودمرته ومن مكون واحدعبيد للإيرانيين لو يحكم العراق مسعود برزاني لكان أفضل فهو زعيم عادل وطيب ويحبه كل أطياف العراقيين
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استقلال كردستان تعتبر خنجر في خاصرة ايران . لان هذا الإقليم مدعوم بشكل قوي من عدة دول كبرى والاقليم فيه نفط ومزدهر وإقليم متطور في كل شيء ويربطه علاقات قوية بالدول العربية وخاصة الخليجية الكبيرة
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وأن كان نريد أن يبقى العراق دولة واحدة باثنياته ودياناته وطواءفه المختلفة ولكن من حق الاكراد تقرير مصيرهم بدولة مستقلة
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الله يرحم صدام حسين
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