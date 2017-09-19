بارزاني يعلن شرطه لإعادة النظر في الاستفتاء

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صحيفة المرصد – وكالات : أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني شرطه لإعادة النظر في استفتاء الانفصال عن العراق، خلال لقائه بوزير الخارجية البريطاني مايكل فالون.

وقال بارزاني لفالون، بحسب موقع “السومرية نيوز”: “لم يبق خيار آخر سوى الاستقلال”.. “الدعوات لتأجيل الاستفتاء من أجل الحوار مع بغداد فقط دون معرفة مضمونه وطبيعة الضمانات الدولية لا تؤجل الاستفتاء”.

وتابع بالقول: “إذا وافقت الحكومة العراقية على الحوار بهدف استقلال كردستان وفق سقف زمني معين ووجود ضمانات دولية حينئذ ستجتمع القيادة السياسية الكردستانية وستقرر قرارها النهائي”، مشددا على أن “البدائل المطروحة حتى الآن لا تحمل ضمانات للحوار مع بغداد من أجل الاستقلال”.

وأوضح بارزاني أن الأكراد جربوا “كافة أنواع العلاقات مع العراق لكنها فشلت لذلك لم يبق أمامنا سوى خيار الاستقلال ونحن نريد أن نكون جيرانا جيدين ببناء أفضل العلاقات”.

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