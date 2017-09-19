شاهد : أحلام تنشر صور سيارتها الفارهة الجديدة ..وهكذا علقت عليها!

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صحيفة المرصد : و كأن حالها تقول “شوفوا سيارتي” أنا فراحة فيها … نشرت المغنية الإماراتيّة أحلام صوراً جديدة ًمن جلسةٍ تصويريّةٍ خضعت لها مؤخراً استعرضت سيارتها الفارهة الجديدة. وأرفقت الصورة بتعليقٍ جاء فيه “لكلّ مقامٍ مقال ولكلّ مقالٍ مقام”.

لكن سيارة أحلام قد خطفت الأنظار بعدما تداول محبّو السيارات أنّها من ماركة “رولز رويس” فئة “غوست 2017” الّتي تُعتبر من أغلى السيارات في العالم ويتجاوز سعرها مليون دولار أميركي.

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