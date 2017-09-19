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شاهد : أحلام تنشر صور سيارتها الفارهة الجديدة ..وهكذا علقت عليها!
صحيفة المرصد : و كأن حالها تقول “شوفوا سيارتي” أنا فراحة فيها … نشرت المغنية الإماراتيّة أحلام صوراً جديدة ًمن جلسةٍ تصويريّةٍ خضعت لها مؤخراً استعرضت سيارتها الفارهة الجديدة. وأرفقت الصورة بتعليقٍ جاء فيه “لكلّ مقامٍ مقال ولكلّ مقالٍ مقام”.
لكن سيارة أحلام قد خطفت الأنظار بعدما تداول محبّو السيارات أنّها من ماركة “رولز رويس” فئة “غوست 2017” الّتي تُعتبر من أغلى السيارات في العالم ويتجاوز سعرها مليون دولار أميركي.
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التعليقات
32 - كر كر2017-09-19 05:54:42
الله لنا ي ***.. سبحان الله موزع الارزاق
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31 - الجال2017-09-19 05:51:09
نحمدالله علي العافيه والستر بالدنيا والاخره
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( عدد التعليقات 15,481 )30 - ابويوسف
الفستان ذكرنى بناس واقفه عن الخياط قصر منا صبعين ومن اربع اصابع الله يرحم الحال
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29 - همسات2017-09-19 05:47:10
حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله انا الى الله راغبون ،، يارب نسألك الجنه ومايقربنا اليها من قول وعمل
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28 - محمد2017-09-19 05:45:31
تحياتي لشعب الاماراتي /فليها ياحلام انا اشوف ان احلام افضل من غيرها /مع اني لاحب الفن
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27 - عبدالقيوم2017-09-19 05:37:35
الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها
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( عدد التعليقات 9,029 )26 - بسمه
متباهية مافيه جديد 🤓
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25 - ابراهيم2017-09-19 05:35:30
اكثر المعلقين حساد الله المستعان
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24 - عاشق وطن2017-09-19 05:33:05
هذا زمن***
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23 - ❤️شووووووق❤️2017-09-19 05:16:08
الفن مصدر رزق شريف للي عنده موهبة
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22 - حائل2017-09-19 05:07:05
الله يهنيها بسيارتها و اناوالله اني مايقرب 17 عام و مستانس و الحمد لله و الشكر
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21 - حائل2017-09-19 05:05:25
الله يهنيها بسيارتها و اناوالله اني مايقرب 17 عام و مستانس و الحمد لله و الشكر
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20 - الدافور2017-09-19 05:04:51
بشري الوالده عسى بس عندها علم بالسيارة والفستان
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19 - ايمان2017-09-19 04:51:24
الفستان يبغى له خَيل وعربه مرررره الفارهه ما تناسبه
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( عدد التعليقات 15,481 )18 - ابويوسف
مايحوز القذف هى مغنيه وعنده اكيد تجاره وزوجه راعى راليات الله يرزقه ويرزقنا
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( عدد التعليقات 15,481 )17 - ابويوسف
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 8,889 )16 - المنتصر بالله
أكيد غسيل ولا من زين وجه الطقاقه أو صوتها وع
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15 - اسرار الكون2017-09-19 04:36:48
ما أجمل الحرية ...
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( عدد التعليقات 8,889 )14 - المنتصر بالله
يا الله صباح خير وش ذا الخبر أحلام الملكه عندها سياره بس ما لها يخت ليش الله يسامح جدتي كانت تشتغل في رعي الإبل ولم تشتري حتى ددسن ولا حمار 🍃🍂🍁🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳🌲🌱⚘🌷🌼🌻🌺🌹🏵💮🌸💐🔪🗡🔫
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13 - معقوله الاغاني تجيب ذي الفلوس2017-09-19 04:33:10
والله أجزم انها ليست من الأغاني انما غسيل
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12 - مجرة التبانة2017-09-19 04:32:07
اللهم ارزقني وأخواني القراء وجميع المسلمين الجنة.
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11 - ابن الوطن🇸🇦🇸🇦🇸🇦2017-09-19 04:29:56
حنا بلشنا بالمجنن عندنا والمهايطيه تجينا احلاموه وتكمل الناقص 😂😂😂
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10 -2017-09-19 04:25:44
أبو يوسف هههههههه ماهقوتي أحد يعطينا وجه ولا دراهم لأن الشغله ليس مجرد رقص وطق لا الشغله أكبر *****
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( عدد التعليقات 15,481 )9 - ابويوسف
القناعه كنز 😩
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( عدد التعليقات 15,481 )8 - ابويوسف
ت 4 وش رايك تطبلى وانا ارقص بلكى ننغنغ ونقب على وش الدنيا
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7 -2017-09-19 04:12:14
ناس رزقها بالطق والرقص تكسب الملايين وناس مالها الا التعب والتعتير ما تكسب جزء بسيط مما تكسبه احلام وامثالها لو انه مهندس او دكتور يعني كم مدخوله؟ لكن هناك اشياء اهم من الفلوس وتعتبر كنوز هي العافيه
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6 - فتفت2017-09-19 04:10:14
الله يرحمنا برحمته
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5 -2017-09-19 04:10:05
سوف انشر في القريب العاجل صورتي وأنا راكب سيارتي القرنبع الددسن مديل 1982ميلادي
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4 -2017-09-19 04:07:55
مثلها مثل يزيد الراجحي وأبو سيارات مذهبه ويخوت شوفوني في تركيا في أوربا في مصر ولابس كلسون أصفر ههههههههه واحد طقاقه والثاني أبوه جاب له الدراهم من بيع وشراء الإبل في سوق اعتيقه ههههههه
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3 - ابراهيم2017-09-19 04:07:29
من حصل شي يستاهله مبروك عليك السيارة يطعمك خيرها ويكفيك شرها
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2 - متأمل2017-09-19 03:55:26
بالطقاق يالطقاقة .. بكرا جاي على جميرا وخلينا نشوفك وسهره في البرج ..
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1 - سركيس بااااريس2017-09-19 03:47:30
الله يرحم حالك .
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آخر تعليق
بواسطة : ابو شدا
كم من سنوات تجمع الزكاه وما شفنا لها الأثر....
بواسطة : دنياعجب
هههههههههههههههههههههههههههههههههه هاي...
بواسطة : عبادي الهلالي
هههههه وش ذا الهبال شغال بزارين انت لا تكلمني ولا تصورني هههه...
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