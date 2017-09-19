أنور عشقي : من حق الأكراد أن يكون لهم دولة
صحيفة المرصد: قال اللواء أنور عشقي، مدير “مركز الشرق الأوسط” للدراسات بالسعودية، إن المملكة حريصة على وحدة أراضي العراق وسوريا وأي دولة عربية، وهي لا تحبذ الانفصال أو الاستقلال أو غير ذلك وتحبذ حل المشاكل عن طريق الحوار واستيعاب الشعوب الأخرى.
وأضاف عشقي، وفقاً موقع “سبوتنيك”، الإثنين، أن المملكة لا تقف أمام إرادة الشعوب، وأنا أرى أنه “من حق الأكراد أن يكون لهم دولة”، وإذا كان هذا الأمر سيتسبب في مشاكل كبيرة في المنطقة، فيجب أن يؤخذ بحكمة بالغة.
وتابع، “الحكومة العراقية أمعنت في تهميش الأكراد، كما أنها لم تلتزم بالدستور كما قال البارزاني، وقسمت العراق إلى أعراق وطوائف، وإذا استمرت الحكومة العراقية بنفس النهج فقد تقسم العراق لأكثر من قسمين، والأقليات دائماً ما تكون هي الضحية، والحكومة العراقية إذا لم تعلن التزامها الكامل بالوحدة الوطنية وعلى حق الأقليات في الدولة العراقية، وأن تحتوي الأكراد في هذه الفترة لكي يتراجعوا عن هذه العملية، ولا بد من إقناع الشعب الكردي سوف تغيير من سياستها وستتحرر من التدخل الأجنبي وأن تكون بغداد مستقلة في قرارها السياسي”.
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التعليقات
من حقهم أن ينفصلوا عن العراق وإيران وسوريا وتركيا .. ويبنوا دولتهم المستقلة .. رحم الله صلاح الدين الأيوبي .. وسينجب التأريخ الصلاح والفلاح ويعيد نفسه ،،
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هذا انور لو على كيفه سوى علاقات مع اسرائيل
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خلك في حالك بس
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من حق أي شعب من شعوب العالم تقرير مصيره وإقامة دولته. ***
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الله يرحم صدام كاتم الخونه الاكراد
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أخوي نفسيه .. فيه حاجات حلوة في صفحة الكاريكاتير إبتداءً من الرد رقم ( 339 ) اش رايك تجي تكتب معنا ؟!
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الهدف الآن لأمريكا هي تركيا
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سوف تصبح البلاد العربية .*** وشكراً
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من المؤكد رغبة الأكراد الشديدة بالأنفصال عن العراق لأنهم لايريدون أن يكونوا جزء من دوله تديرها وتسيطر عليها إيران ، وأتوقع أن الأقليات في إيران نفسها مثل الأحوازيين والأكراد والبلوش سينفصلون أيضاً !!
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لا والله ماني معك الله يصلحك
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يجب أن لا نتدخل حتى نرى الأمور أين ستصل..
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خلك في اسرائيل يا عشقي وش لك ولتقسيم من يستحق الإعتقال هو أنت لكن الله المستعان
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نحن ضد تقسيم وتفتيت البلاد العربيه
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مالي ومال الناس
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سبحان الله نفس كلام ***
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وهذي التصريحات خطيرة ومخالفة لنهج حكومتنا . قبل امس السعودية أرسلة وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان للتوسط بين الطرفين وارجاء الاستفتاء . يجي الحين أنور عشقي يصرح بكلام اضنه غير موفق وغير مسؤول
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