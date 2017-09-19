حساب المواطن” يكشف عن إطلاق تحديثات جديدة على بوابته الإلكترونية تتعلق بدفعات الدعم وأعداد المستحقين

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صحيفة المرصد: أعلن برنامج “حساب المواطن” على بوابته الإلكترونية، إطلاق تحديثات جديدة تتعلق بالاستحقاق، ودفعات الدعم، وأعداد المستحقين المشمولين مع كل مواطن فيما لم يتم تفعيلها حتى الآن.

وشملت التحديثات أيقونة لدراسة الاستحقاق، وأخرى لحالة الدفعات المالية، تشتمل على عدد الدفعات وتواريخها، وحالة الدفعات وأرقامها، والمبالغ، وأعداد المستحقين. ويُنتظر تفعيل هذه الخدمات الاستعلامية بعد إقرار وإعلان سياسات البرنامج. وفقاً لـ “سبق”.

يذكر أن البرنامج ملتزم بالدفع قبل إجراء أي تغيير على أسعار الطاقة، التي تنوي الحكومة القيام بها كخطوة في برامج الإصلاحات الاقتصادية.

ويمكن للمواطنين التواصل هاتفيًّا مع مركز الاتصال على 19912، أو مع حساب البرنامج لخدمة العملاء على “تويتر” @Citizen_Care.