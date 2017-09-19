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حساب المواطن” يكشف عن إطلاق تحديثات جديدة على بوابته الإلكترونية تتعلق بدفعات الدعم وأعداد المستحقين
صحيفة المرصد: أعلن برنامج “حساب المواطن” على بوابته الإلكترونية، إطلاق تحديثات جديدة تتعلق بالاستحقاق، ودفعات الدعم، وأعداد المستحقين المشمولين مع كل مواطن فيما لم يتم تفعيلها حتى الآن.
وشملت التحديثات أيقونة لدراسة الاستحقاق، وأخرى لحالة الدفعات المالية، تشتمل على عدد الدفعات وتواريخها، وحالة الدفعات وأرقامها، والمبالغ، وأعداد المستحقين. ويُنتظر تفعيل هذه الخدمات الاستعلامية بعد إقرار وإعلان سياسات البرنامج. وفقاً لـ “سبق”.
يذكر أن البرنامج ملتزم بالدفع قبل إجراء أي تغيير على أسعار الطاقة، التي تنوي الحكومة القيام بها كخطوة في برامج الإصلاحات الاقتصادية.
ويمكن للمواطنين التواصل هاتفيًّا مع مركز الاتصال على 19912، أو مع حساب البرنامج لخدمة العملاء على “تويتر” @Citizen_Care.
التعليقات
16 - سكر خشن اكيد احسن2017-09-19 01:31:41
ما آبي أسجل كلها فطسه
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15 - معقد2017-09-19 01:30:21
يقولون حساب المواطن مثل اخوه حافز يحتاج تحديث يومي و دورات عشان ما ينقص ريال
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14 - رشيد2017-09-19 01:27:50
ضربات موجعه لو ادري كان ظليت عزابي للابد
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13 - فارس2017-09-19 01:23:14
الشعب يزداد غنى وش هالدلع حافز و ضمان اجتماعي و اخيرا حساب المواطن
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12 -2017-09-19 01:21:50
رحنا ملح
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11 -2017-09-19 01:20:53
الله لايحدنا إلا على وجهه الكريم .... والله ثم والله لفقدت الأمل في كل شي ...
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10 - راجح2017-09-19 01:19:52
اها يعني صدق ناوين يرفعون البنزين
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9 -2017-09-19 01:17:07
كلنا واحد ودربنا واحد كلنا كلنا سلمان كلنا محمد 💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
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8 - حمدالربياوي2017-09-19 01:17:02
اللهم اغننا بفضلك عمن سواك يامن بيده ملكوت كل شي ولاتجعل حاجتنا بيد خلقك ياكريم
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7 - مسمار2017-09-19 01:14:59
اللي ناخذه باليمين تدفعه اليسار!!
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6 -2017-09-19 01:11:09
الحمد الله الحكومة ماقصرت مع الشعب والخير كثير المفروض مافيه حساب مواطن هذا هدر للاموال
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5 - ابو حسين2017-09-19 01:09:31
الله يكفينا شر هالبرنامج
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4 -2017-09-19 01:08:34
*** أليس كذلك.
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3 - اسرار الكون2017-09-19 01:06:53
الحمد لله واخيراً راح نستلم
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2 - ابوصالح سكري2017-09-19 00:59:40
كفو كفو رجال الوطن في حساب المواطن
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1 - الله المستعان2017-09-19 00:56:15
جنا تليف في الكبد وهشاشة عظام وضغط السكر ارتفع وجتنا الحصبة والبهاق وجميع الامراض النفسية والمستعصية والسبب حساب المواطن . هذي الجزرة اللي الشعب تعب وهو يتنطط يبي يطولها وماقدر ) اتقوا الله في المواطن
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آخر تعليق
بواسطة :
تعليق مخالف...
بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
7 -كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من...
بواسطة : سكر خشن اكيد احسن
ما آبي أسجل كلها فطسه...
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