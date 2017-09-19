واتساب يطرح تطبيقا لحل مشكلة مزعجة تواجه المستخدم

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صحيفة المرصد : طرح تطبيق واتساب للمحادثات النصية والصوتية خاصية جديدة تتيح للمستخدم الاستغناء عن محتوى الرسائل التي تستهلك مساحة التخزين، دون فقدان الرسائل المهمة.

وبحسب صحيفة (إندبندنت) البريطانية، فقد بنى التطبيق خاصية إدارة التخزين في قائمة الإعدادات على نظام أندرويد، ليسمح للمستخدمين بحذف أشكال محددة من الرسائل عبر المحادثة، بينما يحتفظون بباقي الرسائل.

وغالبا ما يتعرض الهاتف للإغراق من الصور والفيديوهات السخيفة خلال المحادثات، خاصة تلك المجمعة، مما يؤدي إلى امتلاء ذاكرة الهاتف بمحتوى غير مفيد.

والميزة الجديدة متاحة حاليا فقط على النسخة التجريبية من واتساب beta حيث يمكن تحميلها من متجر غوغل.

ويمكن لمستخدمي هواتف آندرويد الوصول إلى الخاصية الجديدة عبر النقر على الإعدادات، ثم قائمة استخدام البيانات والتخزين Data and Storage Usage ، ليتم الانتقال إلى قائمة المحادثات المرتبة على أساس المساحة التي استهلكتها من الهاتف.

وعبر اختيار أي من هذه المحادثات، يمكن للمستخدمين رؤية كافة أنواع الرسائل النصية والصور والفيديو والصوت والمستندات والخرائط و جهات الاتصال.

وستظهر الشاشة كم المساحة التي يستهلكها كل نوع من الرسائل، لتساعد المستخدم على اختيار المحتوى الذي يريد حذفه.

وبالنقر على زر إدارة الرسائل Manage Messages على الشاشة، يمكن للمستحدمين اختيار قسم أو أكثر لحذفه.

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