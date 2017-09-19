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تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين
صحيفة المرصد : قالت شبكة بلومبيرغ الإخبارية إن المملكة قد ترفع أسعار البنزين داخليا بنسبة تصل إلى 80٪، ضمن خطة تهدف للوصول إلى بيعه بنفس الأسعار الدولية.
رغم الزيادة التي تصل إلى 80% في أسعار البنزين خلال نوفمبر المقبل (بعد أقل من شهرين)، إلا أن الأسعار في السعودية ليست الأعلى خليجيا، حيث يرتفع السعر في الإمارات، بينما باتت الكويت هي الأرخص على مستوى دول مجلس التعاون.
ويبلغ سعر لتر البنزين في الإمارات 1.94 ريال، وسلطنة عُمان 1.91 ريال، والسعودية 1.62 ريال، وقطر 1.62 ريال، والبحرين 1.59 ريال، ثم الكويت 1.31 ريال.
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التعليقات
14 - فيصل المرشدي2017-09-19 01:31:06
نتمنى أن لايحصل هذا الإرتفاع لازال اقتصادنا قوي وليس هناك اي مبرر لإرتفاعه اما اذا كان هناك مبرر مقنع لابد من صرف بطاقة شهرية لكل مواطن للغذاء والبترول والكهرباء تواكب اي غلاء محتمل.
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13 - ابو الليل2017-09-19 01:30:44
مرت 24 ساعه ومافي احد نفى الخبر مرحبأ ياغصيبه
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12 -2017-09-19 01:30:41
الأخ رقم ١ ماذكرته خطا بالنسبه للامن و التعليم و الصحة نحن في المركز الاول خليجيآ ان لم تكن عربيآ و عالميآ ام بخصوص السكن و الرواتب انظر الى عدد سكن المملكه و دول الخليج جميعها تسوي ربع سكان المملكة
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11 -2017-09-19 01:29:02
العلوم ماتبشر بخير
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10 - سامي2017-09-19 01:27:48
يعطيكم العافيه عرفنا البنزين فرق هلله .. والان نبي نعرف ترتيب الراتب السعودي خليجيا .. وكم الفرق
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9 - محمد الجعيد2017-09-19 01:27:42
مدام يرتفع ونحنو نصدر والله مشكله
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8 - العسيري###2017-09-19 01:27:18
الله يرحمنابرحمته لاحول ولاقوةالابلله نلقاهامن كهرباءولابقاله ولابنزين ولابيبسي ولادخان الله كريم
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7 -2017-09-19 01:22:26
كانت سيارتي فورد غيرتها لأفيو استعدادا للصدمة
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6 - صدق2017-09-19 01:22:11
شي مخزي لو حصل نحن من يصدر البترول ويكون بهذا الارتفاع كان من المفترض نحن من ارخص دول العالم
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5 - نبغي مثل دول الخليج في سكن وراتب2017-09-19 01:21:22
الله يرحمه ملك عبدالله
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4 - برغش2017-09-19 01:18:58
نبي اسكان طفشنا يناس
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( عدد التعليقات 15,454 )3 - ابويوسف
الله يعين شبابنا الى يعبى بخمسه وعشره والسياره مديله قديم مايقدر يكد عليه بشركه كريم ووالده علو راتب تقاعدى وملزمه ومدرس خصوصه ياخذ منه راتب الجامعه
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2 - برغش2017-09-19 01:17:11
نبي اسكان كل ماجيت لوزارة الاسكان قالوا رح تجيك رساله انواع التصريف طيب اسمي نازل شكله بتصفي على خيمه
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1 - صريح2017-09-19 01:16:59
طيب ساوونا بشعوب الخليج من حيث السكن والرواتب والوظائف ومستوى الخدمات الصحيه والتعليميه والأمنيه ... وعقبها سوو مقارنه بيننا وبينهم
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آخر تعليق
بواسطة : فيصل المرشدي
نتمنى أن لايحصل هذا الإرتفاع لازال اقتصادنا قوي وليس هناك اي مبرر لإرتفاعه اما ا...
بواسطة : ابو الليل
مرت 24 ساعه ومافي احد نفى الخبر مرحبأ ياغصيبه...
بواسطة : برغش
سلام عليكم***...
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