تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

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صحيفة المرصد : قالت شبكة بلومبيرغ الإخبارية إن المملكة قد ترفع أسعار البنزين داخليا بنسبة تصل إلى 80٪، ضمن خطة تهدف للوصول إلى بيعه بنفس الأسعار الدولية.

رغم الزيادة التي تصل إلى 80% في أسعار البنزين خلال نوفمبر المقبل (بعد أقل من شهرين)، إلا أن الأسعار في السعودية ليست الأعلى خليجيا، حيث يرتفع السعر في الإمارات، بينما باتت الكويت هي الأرخص على مستوى دول مجلس التعاون.

ويبلغ سعر لتر البنزين في الإمارات 1.94 ريال، وسلطنة عُمان 1.91 ريال، والسعودية 1.62 ريال، وقطر 1.62 ريال، والبحرين 1.59 ريال، ثم الكويت 1.31 ريال.

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