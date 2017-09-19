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“ماخذ موقف” .. شاهد: رئيس النصر يطرد مراسل “أكشن يا دوري” رغم اخفاءه شعار القناة
صحيفة المرصد : كشف مقطع فيديو عن قيام رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي عن طرده لمذيع البرنامج الرياضي الشهير أكشن يا دوري ، وذلك أثناء تصريحاته لوسائل الإعلام عقب مباراة الأهلي.ورغم إخفاء مراسل البرنامج لشعار القناة إلا أن الأمير قام بطرده ورفض وجوده مع وسائل الإعلام الأخرى.
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#متداول#فيصل_بن_تركي يطرد مذيع— المتداول 24 ساعة (@newshaliaan) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧
اكشن يا دوري
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.#البيك_في_مدينه_الرياض #محبين_محمدعبده #لجنه_توثيق_البطولات #تصريح_السديس_لا_يمثلني#النصر pic.twitter.com/VKuPBZPmvm
التعليقات
23 - عزام2017-09-19 03:23:31
يصبر الارض عليه
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22 - سعيدان2017-09-19 03:22:10
والله ياقعدت اضحك ههههههههههههههههه
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21 -2017-09-19 03:20:11
المراسل هو الرابح انه انطرد
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20 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-19 03:02:19
ترى تصريحه معروف الحين بيقول ماصديقنا إلا انا هههههههه بس بصراحة مادري ليه المراسل ينزل نفسه لهالمستوى هذي قناة محترمة المفروض يختار الضيف الصح .. ليت mbc تطرد مراسلهم ماعنده ذوق والله
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19 - ابو خالد - الرياض2017-09-19 02:51:32
الله المستعان ماهذا الاسلوب
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18 - كحيلان داعس الفقراويه2017-09-19 02:44:25
كفو اجلدهم كما تجلد جمهورك
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17 -2017-09-19 02:36:54
تعليق مخالف
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16 -2017-09-19 02:31:28
تعليق مخالف
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15 - المملوح2017-09-19 02:31:23
يستاهل اكشن يادوري لا يجلس الهراج ينافخ على نادي ويمدح نادي وابو مكياج يسب النصر كل ساعه كفو ياكحيلان فالنصر نادي كبير
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14 -2017-09-19 02:23:07
الله يشفيه
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13 - عبدالله العتيبي2017-09-19 02:20:16
اسلوب غير لائق !
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12 -2017-09-19 02:10:42
ياشباب لو انا مكانه اقدر اطرده وش بيصير لي ولا ناس وناس
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11 - ابووسميه2017-09-19 02:04:31
كيف تطلب من الشعب المواطنه وهناك اناس فوق المسائله
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10 - ابو عبدالمحسن2017-09-19 02:04:29
اسلوب غير مقبول حتى لو قال لو سمحت فكرامة الشخص كائن من كان تحترم .
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9 - ابووسميه2017-09-19 02:02:17
مغرور وبيديه سلطه
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8 -2017-09-19 02:00:29
حقيقة اخلاق الامير جدآ عاليه بيض الله وجهه لو سمحت ولم يطردة ولكن الصحافه مرض متفشي المفروض في عَنْوَن الخبر الامير يمتنع عن الحديث مع مراسل اكشن يادوري بلا طرد
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7 - سند2017-09-19 01:52:20
ما طرده قال له بكل احترام لو سمحت لا مافيها طرده حاولوا تألفون القلوب يا الربع
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6 - ابوسعد القحطاني2017-09-19 01:43:01
انا ضد هذا الاسلوب طرد الاعلاميين !!
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5 - المدفعيه الاتفاقيه🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎2017-09-19 01:39:32
كفو والله كيلان ذيبان بيض الله وجهك نتمنى كل رؤساء الانديه والإعبين مقاطعة هذا البرنامج الفاشل 🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏
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4 - الله يصلح الحال2017-09-19 01:35:18
رئيس برشلونا وحنا ماندري !!!!!!!!!!!
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3 - ابو عبدالمحسن2017-09-19 01:34:05
روح الامير روح رياضية جدا
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2 - محراك.2017-09-19 01:34:04
ما طرده قاله لو سمحت لا
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1 - زحلقه2017-09-19 01:32:45
خخخخخخخخخخخخخخخخخخ ابي أشوف وجه الهراج عقب طرد مندوبه ههههههههههههههههه
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بواسطة : بدور
ماشاء الله العدد ٥٠٠وزود روعه...
بواسطة : سركيس بااااريس
الله يرحم حالك ....
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