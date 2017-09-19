“ماخذ موقف” .. شاهد: رئيس النصر يطرد مراسل “أكشن يا دوري” رغم اخفاءه شعار القناة

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صحيفة المرصد : كشف مقطع فيديو عن قيام رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي عن طرده لمذيع البرنامج الرياضي الشهير أكشن يا دوري ، وذلك أثناء تصريحاته لوسائل الإعلام عقب مباراة الأهلي.ورغم إخفاء مراسل البرنامج لشعار القناة إلا أن الأمير قام بطرده ورفض وجوده مع وسائل الإعلام الأخرى.

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