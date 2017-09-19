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“التعليم” تحول أعضاء هيئات تدريس الجامعات والموظفين إلى نظام عقود سنوية!

“التعليم” تحول أعضاء هيئات تدريس الجامعات والموظفين إلى نظام عقود سنوية!
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المرصد 13 1٬561 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أعلنت وزارة التعليم عن مسودة النظام الجديد للجامعات الذي طرحته للتداول ويقضي بتحويل وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والموظفين إلى عقود سنوية.
وأوضحت الوزارة أن النظام الجديد سيسهم في تخفيف البيروقراطية الإدارية وترشيد الإنفاق، إذ سيتم تحويل وظائف أعضاء هيئات التدريس والذين يبلغ عددهم بحسب آخر إحصاء لوزارة الخدمة المدينة 76289 عضواً إضافة للموظفين الإداريين إلى عقود سنوية تحت نظام التأمينات الاجتماعية.
ونشرت وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني مسودة نظام الجامعات الجديد ، وينتظر استكمال إجراءات اعتماده خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وسيسهم النظام الجديد في خفض اعتماد الجامعات على موازنة الدولة ويدفعها الى إيجاد مصادر تمويل جديدة، من خلال فرض رسوم دراسية على برامج الدراسات العليا وعوائد البحث العلمي، وبرامج الأوقاف، والمشاريع الاستثمارية داخل الحرم الجامعي وضمن ممتلكات الجامعة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

13 - ***
2017-09-19 03:19:51
تعليق مخالف
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12 - sar-al-sa
2017-09-19 03:18:15
٧٦٢٨٩ عضو تدريس منهم ان لم يكن معظمهم ادبيين وايديولوجيين وقد يفرملون انتاج البقيه ليكونوا على شاكلتهم طالما الكل يحظى بصفه عالم حتى لو كانت صفه الفقيه اليه اقرب والاقبال عليهم كبير وذك لن يخللص منهم
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11 - ابو سلطان - الخرج
2017-09-19 03:16:51
نشكر وزارة التعليم نحن الان نمشي في الاتجاه الصحيح
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10 - ابو ماجد
2017-09-19 02:57:30
خطوه رااائعه ياوزارة التعليم ،، وفعلا كفايه هدر اموال وتبذير ودلع زايد ،، يجب ان نعتمد على انفسنا ونقتصد
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9 - ***
2017-09-19 02:42:42
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,846 )
8 - برق _ الحرم
2017-09-19 02:37:50
((((سيقى الشعب على عهده وفيا .... وسيردد بلادي وإن جارت على عزيزة .. وأهلي وإن ضنوا على كرام)))))
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( عدد التعليقات 28,846 )
7 - برق _ الحرم
2017-09-19 02:34:57
((((( عار ان يرد الوفاء بالنكران ومسايرة سياسة الغرب للتنكيل بخير شعوب الارض ....وربما هي الضارة النافعة )))))
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( عدد التعليقات 28,846 )
6 - برق _ الحرم
2017-09-19 02:32:13
(((( من جد الله يستر اصبح الجميع يعملون بالاجر اليومي في وطنهم ... ولاضمانات ماهكذا الوفاء ورد الجميل ... الرأسمالية تجتاح كل شيء للاسف الشديد)))))
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5 - عبدالقيوم
2017-09-19 02:31:33
***ياربي رحمتك
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4 - رايق
2017-09-19 02:15:36
الله يستر من اللي جاي؟
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3 - اسرار الكون
2017-09-19 02:04:10
على كذا راح تكون عناك رسوم علىى التعليم + الغاء مكافئة الطالب او الطالبة في الجامعة .. والله اعلم
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2 - التحفيز عامل مهم والتضييق من عوامل النفرة
2017-09-19 02:00:05
بيصير في رسوم على التعليم العالي وعلى عوائد البحث هذا حتى جامع الأزهر ما صار فيها هذا الأمر والتعليم اهم شي في الدوله بل يجب تكريم المعلم لأنه يخرج أجيال ويجب التحفيز على طلب العلم لكن الله المستعان
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1 - عكاش ابوعجره
2017-09-19 01:51:24
المفروض الموظفين يبقو كما هم على نظام الخدمة المدنية، وليس ذنبهم ان الجامعات ستخصص، لانهم ببساطة سيكونون اول ضحايا تقليص النفقات. فليس من العدل ان يتم معاملتهم بطريقة مختلفة عن نظرائهم من موظفي الدولة
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