“التعليم” تحول أعضاء هيئات تدريس الجامعات والموظفين إلى نظام عقود سنوية!

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صحيفة المرصد: أعلنت وزارة التعليم عن مسودة النظام الجديد للجامعات الذي طرحته للتداول ويقضي بتحويل وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والموظفين إلى عقود سنوية.

وأوضحت الوزارة أن النظام الجديد سيسهم في تخفيف البيروقراطية الإدارية وترشيد الإنفاق، إذ سيتم تحويل وظائف أعضاء هيئات التدريس والذين يبلغ عددهم بحسب آخر إحصاء لوزارة الخدمة المدينة 76289 عضواً إضافة للموظفين الإداريين إلى عقود سنوية تحت نظام التأمينات الاجتماعية.

ونشرت وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني مسودة نظام الجامعات الجديد ، وينتظر استكمال إجراءات اعتماده خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وسيسهم النظام الجديد في خفض اعتماد الجامعات على موازنة الدولة ويدفعها الى إيجاد مصادر تمويل جديدة، من خلال فرض رسوم دراسية على برامج الدراسات العليا وعوائد البحث العلمي، وبرامج الأوقاف، والمشاريع الاستثمارية داخل الحرم الجامعي وضمن ممتلكات الجامعة.