الكويتي أحمد الجار الله لأمير قطر : ستبكي كالنساء على ملك لم تحفظه كالرجال !
صحيفة المرصد : شن الكاتب الكويتي، أحمد الجار الله، هجوما شرسًا على أمير قطر وسياساته التي ينتهجها.
وكتب الجارالله مقالا في صحيفة السياسة الكويتية، حذر فيه تميم بن حمد من مصير آخر ملوك الطوائف في الأندلس، أبوعبدالله الصغير، عندما وقف على تلة مطلة على غرناطة متأملًا وباكيًا ضياع مملكته، فقالت له امه: “أبك كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال”.
التاريخ يعيد نفسه
وقال الجار الله: “للأسف، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، لكن مع فارق بالجغرافيا والعدو الذي يلجأ إليه شقيق مستقويًا به على بقية أهل بيته، ويبدو أن أبوعبدالله الصغير ولد من جديد على سواحل الخليج العربي، راضيًا جعل دولته حصان طروادة للغازي الإيراني، والطامح التركي لاستعادة امبراطورية أبادتها لعبة تنازع السلطة في الحرملك العثماني”.
وتابع الكاتب الكويتي: “هذه حال الإدارة القطرية مع محيطها العربي، بل مع العالم، فهي ارتضت لنفسها أن تكون ذاك الحصان الخشبي الذي يعج بالجنود الغزاة، أكان عبر قاعدة عسكرية تركية أو فتح أبواب الدوحة أمام الحرس الثوري والجماعات والأحزاب الإرهابية من كل صنف ولون”.
ماذا طلبت دول الأربع من قطر ؟
وتساءل الجار الله: ” ماذا طلبت هذه الدول “مصر – الإمارات- السعودية – البحرين” من قطر غير كف أذاها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف الدعم المالي للجماعات الإرهابية التي تعيث فسادًا في مصر والبحرين والسعودية، وتحاول إثارة القلاقل في الكويت، وعدم فتح الفضاء الإعلامي للأصوات الإرهابية، أو ليست هذه المطالب هي التي أقرت في المحافل الدولية كافة، فلماذا لم تعتبر الدول الملتزمة بها إنها تمس بسيادتها، أم أن السيادة القطرية المنتهكة إيرانيًا وتركيًا و”إخوانيًا” تختلف عن سيادة الدول الأخرى؟
كما فعل الإغريق مع الطرواديين
واستطرد، ماذا تستفيد قطر من وضع نفسها في عمق فكي الكماشة الإيراني – التركي، أليست هي من ستدفع الثمن باهظًا حين يقدم الغازي الإيراني فاتورة مساندته لها، أم ستنتظر كي يخرج الجنود الأتراك من قاعدتهم ليلًا، حين تكون ثمالة الوهم قد سيطرت عليها، تمامًا كما فعل الإغريق مع الطرواديين حين تركوهم يحتفلون بالحصان الخشبي وفي الليل البهيم خرجوا منه ليستولوا على مدينتهم؟
وختم الكاتب الكويتي قائلا: “ما يجب أن تتمعن فيه الإدارة القطرية موقف الشعوب في الصومال وليبيا والعراق وسورية والبحرين والسعودية والكويت ومصر منها بعدما تلوثت أيديها في دماء تلك الشعوب، وجلبت لها الدمار والخراب، وحين تأزف ساعة الحساب نتمنى ألا تتكرر مقولة والدة أبوعبدالله الصغير بعد كل هذه القرون، فلا أحد في الخليج يريد أن يرى الإدارة القطرية تبكي كالنساء ملكًا لم تحافظ عليه كالرجال.”
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التعليقات
قل والله
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فلتبكي عليه البواكي .. وليذق ما قدمت يداه .. وليكن عبرة لمن لا يعتبر .. عصابة باعت قطر وعادت جيرانها وتحالفت مع أعدائها .. وضيعت أموالها .. وصدقت أوهامها .. لك الله وجيرانك أيها القطري الأصيل ونحن معك
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ياقطر ياحكام قطر ياحكماء قطر اسمعو النصح من المحبين فدول الخليج تريد بكم خيراً فلماذا الاذى وتأليب الشعوب والإعلام البذي ءعدو الى الحكمة سأفترض العالم والحل بجانبكم تقاس الدول بالتزامها بالمواثيق
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كبيرايها الاستاذ الخبير// احمد الجارالله فانت كما عهدناك صوت الحقيقة /// ولله در تلك الام القوية بقولها لابنها (( ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ علية كالرجال )) هذة الام والا فلا // فهل تتجرأ موزة بقولها!
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خلفان الجارالله
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كفيت ووفيت يالجارلله ماعليك منهم نصحت بس ياريت يتركوا حليب*** عشان يصيروا اوادم زي البشر مووو خونه
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4 ما علينا نابح مافي مراعي ههههه خذلك حليب *** التركي انت مو انت وانت جوعان هههه
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2 يالذنب انت ما مامليت تتحكم فيك موووزه . بس عارفين شغل التجنيس بايع ارضك هناك وتهايط في ديار ال مره قطر .. ابو هالشوارب ياخونه
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أرجوك جفت ادموعي لاتبكيني. يكفيني اللي من الهجران عانيته. مع تحيات سلامه العبدالله
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كان ذلك البيت من الشعر تمثلت به أم أبوعبدالله الصغير..! فماذا عسى أم تميم أن تقول له وهي ترتب على كتفه أمض تميم فأنت القائد الذي عن يمينك تركي وعن يسارك ايراني وفي خلفك أمريكي ولا تنظر للخلف ياتميموه
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لا ، لا ، لن يسمح حكام الخليج بضياع قطر وإستيلاء تركيا أو إيران عليها ، لكن يمكن أن يبكي تميم على ضياع حكمه وإنتقاله إلى فرع آخر من أسرة آل ثاني وخاصة بعد توالي الإنشقاقات وآخرها ولد سحيم. بن حمد.
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مسكين الجارالله ,,,,بعد حادثة إطلاق النار عليه ,,,,قبل كام سنه ,,,,لم يعد كما كان
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ياراقل. الله يرحم صدام حسين.
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ما تعبتوا ما مليتوا ما زهقتوا ما تعبت خلايا مخكم تمسون وتصبحون وتقيلون وتفطرون وتغدون وتعشون على طاري قطر يا صبر قطر صبراه
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بكى وجفت دموعه لكن يكابر وهذا من عمل الشيطان
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