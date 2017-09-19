مؤسس “فيس بوك” يترك الإلحاد ويعود لأصوله اليهودية وينشر هذه الصور
صحيفة المرصد : عاد مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيس بوك”، إلى أصوله اليهودية، بعد سنوات قضاها ملحدا بلا ديانة.
ونشر زوكربيرغ على صفحته الرسمية عبر “فيس بوك”، صورا تثبت عودته لليهودية، وذلك من خلال احتفال في منزله.
ويقول موقع “المصدر” الاسرائيلي، إنه ومنذ ولادة ابنته ماكس، أصبح زوكربيرغ يمنح مكانة لليهودية ممارساً طقوسها ومقتبساً صلواتها.
وتظهر الصور التي نشرها مؤسس “فيس بوك”،إضاءة شموع يوم السبت، كما ظهرت ابنته ماكس في الصور وهي تشرب من كأس “التقديس” (قيدوش) الذي يباركه اليهود في أيام الجمعة، والأعياد، والاحتفالات الخاصة.
إضافة إلى ذلك، استخدِم زوكربيرغ خبز “الحالاه” وهو الخبز التقليدي المستخدم في أيام السبت والذي حضّره مؤسس “فيس بوك” في منزله، وشمعتان تتم إضائتهما قبل دخول يوم السبت.
وكتب زوكربيرغ في المنشور أن كأس التقديس الذي شربت ابنته منه، ينتقل بين أفراد العائلة من جيل لآخر، منذ أن هاجر جده إلى أمريكا.
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التعليقات
يتكلمون عن الكفار والموت لإسرائيل وأمريكا واليهود وهم يستخدمون موقعه أو تطبيقه يفجرون ويقتلون في أوطان المشركين بطرق لا ترضي الله وليست من نزاهة وأخلاق الإسلام ومع ذلك ترى الكثير منهم يستخدمون تطبيقه
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هههههههههههه مااخس من هذه الا هذه الله يهدي قلبه للاسلام هو الدين الصحيح وباقي الاديان وبدع خرافه وكذب ودجل وظلال
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عليه اللعنه ... اصلا اكره الفيسبوك و الواتس اب .. الي يحب يدعم يهودي .. الله...
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