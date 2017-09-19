هيئة الزكاة:فرض «الضريبة المضافة» على الإبل والصقور والذهب والسيارات المستعملة
صحيفة المرصد: أكدت هيئة الزكاة والدخل أن مبيعات الإبل، والصقور، والتجارة الإلكترونية، والهوامش الربحية لكل من السيارات المستعملة، والمشغولات الذهبية والخدمات الاستشارية ستشملها ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها في يناير 2018، مع منح شركات المقاولات مهلة حتى عام 2019 لتصحيح العقود بما يتوافق مع الضريبة.
وكشفت أن تجارة الإبل، والصقور من الأنشطة التجارية التي تدخل ضمن الضريبة، إضافة للعقود المستمرة باستثناء المبرمة قبل 30 يونيو 2016.
وبحسب صحيفة عكاظ أوضح رئيس الفريق القانوني بهيئة الزكاة والدخل مسفر الدحيم خلال ورشة عمل بعنوان «التعريف بأنظمة ولوائح ضريبة القيمة المضافة»، نظمتها الهيئة أمس (الإثنين) بمقر غرفة تجارة وصناعة الشرقية بالدمام، أن الضريبة في العقود المستمرة يتحملها الطرف المقابل «جهات حكومية وأفراد».
وقال: «الهيئة تفرض الضريبة المضافة على الشركات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 5 ملايين ريال بمجرد السداد، وتفرضها على الشركات التي تتجاوز تلك القيمة بتاريخ إصدار الفاتورة، والهيئة بصدد تحديد الإطار القانوني لقوائم السلع المستخدمة المشمولة بالضريبة المضافة، ومنها السيارات المستعملة، إذ ستقتصر الضريبة على الهوامش الربحية وكذلك الأمر بالنسبة للمشغولات الذهبية».
التعليقات
وشلون تسوق الان بنت القبايل والحمايل المحترمة كثرت عليهن الرسوم من وين تدبر 🤔😑 لكن بعد السواقة والانفتااااح وصار عندنا ترفيه مرقص وبار هم ياخذون عليه زكاة
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كم من سنوات تجمع الزكاه وما شفنا لها الأثر.
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زكاة ركن ننظر رد العلماء
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الزكاة ركن من أركان الإسلام ومصلحة الزكاة تسعى لإثراء بيت مال المسلمين الذي بدوره يسعى لحل مشاكل المسلمين المادية والمعنوية أي أن المستفيد الأول من كل هذا هم فقراء المسلمين. اللهم زد وبارك في الضرائب.
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عطونا خبر زين ملتمسين بخط الفين امبير
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الكهرباء والماء يجب عدم العبث بها لأنها بركان إذا تغير مسارها الصحيح......?
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نحن سكان الحمدانيه في جده نعاني من المياه الجوفيه متى يتم الحل والشوارع مكسره وتنضخ بالمياه
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ولو إني ما ني فاهم شي بس أحس أننا سوف ندفع ضرائب على كل شيء حتى السراويل والكلاسين سوف تصير علاها ضرائب لأن هناك دول بحاجه للمال ونحن والحمد لله عندنا دراهم...?
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باقي يدرسون مقترح رسوم ع المشي الكعابي واستنشاق الهوى
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*** حول ولا قوة الا بالله
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ممتاز ولو انكم تاخرتو خلو مزايين الابل يشاركون بالتنميه
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اعوذوا بالله وش اللي صايرررررر
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ليس لمصلحة الزكاة حق في فرضها شرعا ان لم تكن من عروض التجارة وهذه مشاركة الناس في اموالهم وممتلكاتهم الشخصية امر غير مقبول ماهو المقابل الذي سيجنيه دافعوا الضرائب من تسهيلات وخدمات اسوة بالدول الاخرى
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