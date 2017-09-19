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عضو شورى: دمج “الهيئة” بوزارة الشؤون الإسلامية سيخفف العبء على ميزانية الدولة!

عضو شورى: دمج “الهيئة” بوزارة الشؤون الإسلامية سيخفف العبء على ميزانية الدولة!
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المرصد 32 942 2 ساعتين

صحيفة المرصد: سيناقش مجلس الشورى السعودي الأسبوع القادم مقترحا تقدم به العضو عطاء السبيتي يقضي بضم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال السبيتي في تصريح أوردته صحيفة عكاظ “تمكننا من إقناع الجهة المعنية بالمجلس بطرح التوصية بعد رفض اللجنة المعنية”، ويرى المتحدث أنه “من الأنسب ضم جهاز الهيئة للوزارة، لأن مهماته أقرب إلى الجهاز الدعوي ومن الظلم أن لا يفعل ويستفاد منه”. وسيكون القرار نافذا بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين عليه.

وأوضح السبيتي ومجموعته الذين تقدموا بالتوصية بأن إلحاق الهيئة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من شأنه أيضا أن يخفف العبء على ميزانية الدولة من خلال “تجنب ازدواجية الجهود وخفض النفقات”، بحسب ما ذكرت رويترز.

وفي نيسان/أبريل، أصدر مجلس الوزراء السعودي تنظيما جديدا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينص على تجريدها من صلاحية توقيف الأشخاص أو ملاحقتهم بعد انتقادات متزايدة للهيئة ودورها في تطبيق المعايير الشرعية في البلاد.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

32 - مانع القحطاني
2017-09-19 07:56:39
أقسم بمن أحل القسم قسما يسألني عنه من أقسمت به أن الشورى ***
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31 - فهيد
2017-09-19 07:54:25
ايش المشكلة في ضم الفرع الى الاصل وتنظيم وضبط مؤسسات الدولة .... قرار صائب
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30 - المُزن
2017-09-19 07:46:42
🍃🍁الله يعز هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وللمعلوميه لم يُحجم دورهم مازالوايقومون بمهمتهم على أكمل وجه بالتعاون مع الشرطة.🍁🍃
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29 - المُزن
2017-09-19 07:43:27
🍃🍁هذا أنتم يامجلس الشورى فاضين ولاعندكم إلا الهيئة !! هيئة الأمر بالمعروف معروف عملهم ، ووزارة الشؤن الاسلامية مهمتها المساجد ومايتعلق بهاوالاوقاف والدعوة الاسلامية وغير ذلك فلا تخلطون ألاوراق🍁🍃
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28 - محبه هيئة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
2017-09-19 07:41:01
ياربي يعينكم يعني الهيئه هي اللي كاسره ميزانيه الدوله طيب و انتم وش سويتوا انتم ***
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27 - المااااضي
2017-09-19 07:35:48
اذا كانوا محتسبين ويريدون الأجر والمثوبه فليعملوا بدون راتب اذا كانوا صادقين..اما حب التسلط والتجسس ليس عليه أجر..بعدين الشخصنه حيلة الضعيف..رد علي اذا بك خير بدون شخصنه.اخلاقكم تشهد على تربيتكم..
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26 - سامي
2017-09-19 07:33:40
تعليق 25 روعه وهذا افضل حل
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25 -
2017-09-19 07:30:14
الغو ها والغو الترفيه وكرة القدم والرياضه والغو كل الاشياء غير الضروريه والشورى معهن
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24 - منصور
2017-09-19 07:27:31
ياعطاء الله اكبرصارةالهيئةعبئ طيب ليه ماتقترح ان تضم هيئةالترفيه مع هيئة رعاية الشباب
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23 -
2017-09-19 07:24:42
الدمج هو نهاية الهيئة في الوقت الذي يتوسع العمران ويزداد عدد السكان يحتم فتح فروع لها وتعيين موظفين جدد وهذا يحتاج لدعمها وتحويلها لوزارة مستقلة بعد هيكلتها واستبعاد غير المؤتمنين فيها لتؤدي مهمتها .
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22 - المااااضي
2017-09-19 07:20:29
ت7 ابو شدا..مهبط الوحي والرساله مكه والمدينه فقط..الله يعين شدا عليك ..سود الله
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21 -
2017-09-19 07:20:29
المفروض يدمجونك ياتصريح مع صريح
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20 - تصريح
2017-09-19 07:15:55
المفروض من زمان الدمج
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19 -
2017-09-19 07:14:32
ت3 الماضي محد معطيه وجه اركد فديتك محد درى عنك
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18 -
2017-09-19 07:12:51
القرارات منتهيه قبل ان تدخل الشورى
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17 -
2017-09-19 07:11:16
ودمج الشورى في مايطلبه المشاهدين سيخفف العبء على ميزانيه الدوله
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16 - حقوق
2017-09-19 07:10:59
عمل تنظيمي جيد و مفيد للبلد من ناحية إقتصادية و يتماشى مع رؤية 2030. لا حاجة لهيئة مستقلة بذاتها بل يمكن دمجها بكل يسر و سهولة. الترشيد في المصروفات أمر حتمي و لا مفر منه. خطوة في الطريق الصحيح.
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15 - اسماء
2017-09-19 07:10:55
حينما اقرا هكذا اخبار اتفاءل وارى مستقبل مزدهر مليء بالحب والسلام واذا قريت عن غلاء الاسعار اصاب بخيبة الامل:( اتمنى كل خير لهذا الوطن
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14 - 123
2017-09-19 07:08:09
مامنها الا الهياط والمشاكل لو تلغى يكون احسن الا اذا كان بتكون بدون رواتب كذا لوجه الله مو زي المساجد الي ما يؤم الامام االناس الا بفلوس ..
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13 -
2017-09-19 07:05:01
جمال الأرض في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. اللهم احفظ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لااله الا أنت
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12 - hima
2017-09-19 07:04:05
وليش مايتم الغائها,وضم الموظفين للجهات الحكوميه؟مافي داعي للمصاريف والمراكز والسيارات.
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11 -
2017-09-19 06:58:48
نفس الموظفين ونفس المباني ونفس السيارة ونفس الرواتب اذا كيف يقول ستخفض او ستخفف
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( عدد التعليقات 11,045 )
10 - العنيد
2017-09-19 06:51:29
االماااضي /// هذا شخص ***حاقد ع السنه وع الاسلام والمسلمين ،،،، الهيئه تاااج ع راسك
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9 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-09-19 06:43:52
تعليق ٣ اعلم ان الله يراك ويسمعك لاتظلم نفسك وتظلم غيرررك
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8 - اليوسي
2017-09-19 06:38:41
نسأل الله تعالى يوفق ولاة امرنا لإقرار ماهو خير لهذه البلاد من حيث عمل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطوير عملها في خدمة المجتمع والحفاظ عليه من عمل المفسدين في الارض من العلمانية والليبرالية
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7 - ابو شدا
2017-09-19 06:34:47
المااااضي 2017-09-19 06:23:03 والله لو تلغى أفضل ..كل دول العالم عندها شرطه واحده وتقوم بالمطلوب منها لحفظ الامن..عندهم شرطه والشرطة توصلك إلى البارات.والدنا مهبط الوحي والرسالة ولا نسيت سود الله
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6 - محمد الجعيد
2017-09-19 06:30:56
المفروض ان وزارة الشئون الاسلاميه تفتح او ترخص للناس المرضي ويحتاجون رقيه بالقران وفتح قسم لمحاربه السحر والشعوذة
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5 - أفريقي
2017-09-19 06:28:45
الله يقويكم
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( عدد التعليقات 28,851 )
4 - برق _ الحرم
2017-09-19 06:23:20
(((((فكر رأس مالي صـــــرف )))))
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3 - المااااضي
2017-09-19 06:23:03
والله لو تلغى أفضل ..كل دول العالم عندها شرطه واحده وتقوم بالمطلوب منها لحفظ الامن..بعدين لانريد عودة المطاردات والسحل والتجسس وأبنلاء المواطنين المسالمين..لذلك الغائها يوفر على ميزانية الدوله ..
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2 - ابو شدا
2017-09-19 06:13:33
إذا كان يخفف من العبء على الدوله فهذا يعني تسريحهم من الوظائف. ولكن الهدف إعطاء أصحاب ***فرصة لنشر ***.الله اعلم ماذا حل بناء.
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1 - شووووووق
2017-09-19 06:08:33
طيب ***الهيئة مين يعوضهم
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