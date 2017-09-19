عضو شورى: دمج “الهيئة” بوزارة الشؤون الإسلامية سيخفف العبء على ميزانية الدولة!

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صحيفة المرصد: سيناقش مجلس الشورى السعودي الأسبوع القادم مقترحا تقدم به العضو عطاء السبيتي يقضي بضم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال السبيتي في تصريح أوردته صحيفة عكاظ “تمكننا من إقناع الجهة المعنية بالمجلس بطرح التوصية بعد رفض اللجنة المعنية”، ويرى المتحدث أنه “من الأنسب ضم جهاز الهيئة للوزارة، لأن مهماته أقرب إلى الجهاز الدعوي ومن الظلم أن لا يفعل ويستفاد منه”. وسيكون القرار نافذا بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين عليه.

وأوضح السبيتي ومجموعته الذين تقدموا بالتوصية بأن إلحاق الهيئة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من شأنه أيضا أن يخفف العبء على ميزانية الدولة من خلال “تجنب ازدواجية الجهود وخفض النفقات”، بحسب ما ذكرت رويترز.

وفي نيسان/أبريل، أصدر مجلس الوزراء السعودي تنظيما جديدا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينص على تجريدها من صلاحية توقيف الأشخاص أو ملاحقتهم بعد انتقادات متزايدة للهيئة ودورها في تطبيق المعايير الشرعية في البلاد.