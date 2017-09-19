مصطفى بكري : خطاب الشيخ سلطان آل ثاني يؤكد اقتراب ساعة سقوط أمير قطر!
صحيفة المرصد: قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري إن الخطاب الذي وجهه الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني إلى أسرته ودعوته لهم للاجتماع، تأتي بعد دعوة الشيخ عبدالله آل ثاني، لتؤكد أن هناك تذمرًا داخل الأسرة الحاكمة.
وأكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، في بيان له، دعمه لكل دعوة لاجتماعات الأسرة الحاكمة والأعيان في قطر، معربًا عن تخوفه من أن يرتبط اسم قطر بالإرهاب جراء أخطاء الحكومة القطرية التي وصفها بـ”الفادحة” ضد دول الخليج. وأضاف بكري، في تغريدة له على مواقع “تويتر” أمس الاثنين: “الوقت قد حان وأزف لتغيير أمير قطر الحالي وعصابته” حسب وصفه .
متابعًا: “ذلك يؤكد أن المعلومات التي تتردد عن الدعوة لاجتماع الأسرة لعزل تميم بدأت تتسع”. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن حديث الشيخ سلطان وتوجيهه للاتهامات إلى حكام قطر بالمسؤولية عن دعم الإرهاب يؤكد أن الإحساس بالعار قد طال الكثير من رموز الأسرة بسبب موقف أميرها الحالي تميم بن حمد. واختتم بكري، حديثه بالقول: “يبدو أن ساعة سقوط أمير قطر تقترب الآن، هناك معلومات تتردد الآن أن حاكم قطر يتجه للموافقه المبكرة على هذه المطالب مقابل السماح له بالبقاء في قطر، وتوفير ضمانات له ولأسرته بعدم تعريضه للمحاكمة”.
الخطاب الذي وجهه الشيخ سلطان بن سحين ال ثان الي أسرته ، ودعوته لها للاجتماع تأتي بعد دعوة عبدالله ال ثان ، لتؤكد ان هناك تذمرا داخل الاسره
— مصطفى بكري (@BakryMP) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧
وان الوقت قد حان وازف لتغيير امير قطر الحالي وعصابته ، مما يؤكد المعلومات التي تتردد من ان دعوة اجتماع الاسره لعزل تميم بدأت تتسع ، ان
— مصطفى بكري (@BakryMP) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧
حديث الشيخ سلطان وتوجيهه الاتهامات الي حكام قطر بالمسؤولية عن دعم الارهاب يؤكد ان الإحساس بالعار قد طال الكثير من رموز الاسره بسبب موقف حاكم
— مصطفى بكري (@BakryMP) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧
قطر ، يبدو ان ساعة سقوط امير قطر تقترب الان ، هناك معلومات تتردد الان ان حاكم قطر يتجه للموافقه المبكرة علي هذه المطالب مقابل السماح
— مصطفى بكري (@BakryMP) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
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حفظ الله الرجال الشرفاءسحيم وعبدالله الثاني.قطر كانت طاهرة وعفيفة.حتى أستلمها الحمدين ونجسوها وأهدرو أموالها على المنظمات الارهابية ضد الدول الخليجية والعربية.طهرم دولتكم من عملاء المجوس والإخوان
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ليتنا من حجنا سالمين...... يعني لو تنقطنى بسكوتك افضل سعاده النياب
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باختصار . مصطفى ***.
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مصطفى بكري. لحظه ودي اضحك. ههههه . ***. سحقا للمتفاخرين بفرعون الكافر. فرعون عصى ربه. ولا زال أولاد الأم المثاليه يتفاخرون بفرعون الذي اغرقه الله. ***
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حسبي الله على الاحمدين انا أتوقع قطر حتحتل من قبل المجوس
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تميم مسافر يوزع افلوس قطر على الدول اللي يزورها
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