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فيديو : “أبو جركل” يكشف عن هدية الوزير “سعود القحطاني” له ..وهكذا علق
صحيفة المرصد: كشف الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي بـ” أبو جركل ” عن الهدية التي تلقاها من معالي المستشار سعود القحطاني واصفه بـ “ابن العم”. وقال أبو جركل وهو أحد مشاهير “السوشيل ميديا” هديتي من ابن عمي معالي الوزير سعود القحطاني شاص ١٧ جعل أبوه في الجنة.
الوزير @saudq1978 يهدي ابو جركل شاص، يستاهل والله😂❤️ pic.twitter.com/cdb7z0hze3
— S6 (@illumiuati) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
21 - مع زاتك2017-09-19 07:59:50
انا لي وجهة نظر خاصه..في هذه الأيام بالذات.أبو جركل.اخطأ في توقيته للمقطع. اللي نزله..لو صبر شوي..أبو جركل.يعرف وش انا اقصد
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20 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-19 07:59:25
الهدية القادمة من نصيب 《ابو سن》 سوف تكون مفاجأة 🏳يمكن 《عروس》 من خارج الحدود😂
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19 - زائره🌸2017-09-19 07:57:51
الله جميل يحب الجمال ياليته يهتم بشكله ويهتم بأناقته شوي
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18 - محب لوطني2017-09-19 07:57:12
الحمدلله يستاهل كل خير. وشكرا معالي الوزير. لا أحد يجيك ويقول إن فيها عنصرية لا هذا مواطن لمواطن هديه شعب واحد وقايد واحد ودين واحد. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه
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17 - فشلتونا2017-09-19 07:56:04
واااااو هدية لمبرغيني
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16 - ناااااصر2017-09-19 07:54:33
شاااص !؟ وفرحان به بعد عبالي ملايين الحمدلله ع العقل والنعمة
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15 - ابوعلي2017-09-19 07:48:40
من حصل على شي يستاهله وأبو جركل يستاهل خل خير رجل نظيف وواضح وبارك لوالدته حسب متابعتي له والله يوفقنا لبر والدينا وكل مسلم
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14 - قناص الحباري مودع الحباري مفانيس2017-09-19 07:44:32
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13 - سعد العبيشي2017-09-19 07:28:17
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12 - منصور2017-09-19 07:21:45
جعل أبوه في الجنة.طيب وهوماله نصيب من الدعاء
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( عدد التعليقات 11,045 )11 - العنيد
اللهم ارزقنا سعاده الدارين
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10 - القحطاني2017-09-19 07:19:04
الرجال مخابر ماهم مناظر ياللي تقول يهتم شوي
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( عدد التعليقات 15,482 )9 - ابويوسف
الله يبارك له فيه ويرزقه ويرزقنا
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8 - فقير2017-09-19 07:14:12
ياحظه انا سيارتي ددسن غمارتين ومزيل ٨٤ وأبو عايلة وراتبي قليل وعلي دين وحالتي حالة وألف الحمدلله والشكر
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7 - شابت لحانا مالحقنا هوانا2017-09-19 07:14:05
خلك ***وبرزقك الله مثل غيرك
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6 - مغادر2017-09-19 07:13:30
واحد يقول بار بأمه ليش واحنا عاقين مثلآ😂
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5 - hima2017-09-19 07:07:48
ول ول,قيمتها ربع مليون,ليش طيب؟
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4 - بندر2017-09-19 07:05:45
مدري حنا في اخر زمان
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3 - ..2017-09-19 07:02:08
يستاهل ابو جركل بس لو يهتم بمظهره شوي يكّون احسن
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2 - بس خلاص2017-09-19 07:02:05
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1 - هاجد الحارثي2017-09-19 07:01:44
يستاهل رجل بار بأمه يستاهل كل خير
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بواسطة : يمني عاشق الدمام
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