فيديو : “أبو جركل” يكشف عن هدية الوزير “سعود القحطاني” له ..وهكذا علق

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صحيفة المرصد: كشف الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي بـ” أبو جركل ” عن الهدية التي تلقاها من معالي المستشار سعود القحطاني واصفه بـ “ابن العم”. وقال أبو جركل وهو أحد مشاهير “السوشيل ميديا” هديتي من ابن عمي معالي الوزير سعود القحطاني شاص ١٧ جعل أبوه في الجنة.