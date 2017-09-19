كاتب سعودي : ” جمال خاشقجي” تقاضى 9 ملايين من أمير قطر للإساءة للسعودية!
صحيفة المرصد: شن الكاتب “محمد الطاير” هجوما على “جمال خاشقجي”، مؤكدا بأن له تاريخًا أسود، بحكم معرفته به وعمله معه قبل أعوام، وأفصح عن علاقته بحزب الله اللبناني وتقاضيه رشوة من دولة قطر.
وقال الطاير: “إنه يعرف خاشقجي منذ أعوام عديدة وكان دائمًا يراهن على علاقاته بالإعلام الغربي “ويعتقد أنه قوي”، مشيرًا إلى أن خاشقجي تقاضى 9 ملايين من تميم آل ثاني أمير قطر للإساءة للسعودية.
عندما جاء منتفخًا.
وأوضح أن أول لقاء له بخاشقجي كان “عندما جاء منتفخًا بعد أن أبلغوه أنه سيعود رئيسًا لتحرير جريدة الوطن، موضحًا أنه اقتحم مكتب عثمان الصيني وهو غائب في جولة خارجية، مما أثار احتقار الجميع له بسبب تلك الفعلة”.
واعتبر إساءة خاشقجي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقالته بواشنطن بوست، إساءة لـ 30 مليون سعودي، إذ أن ولي العهد يمثل رمزا للوطن ومستقبله.
وأضاف: “أكثر ما أضحكني في مقال خاشقجي بواشنطن بوست هو قوله: لم أكن أريد خسارة عائلتي.. ما فكرت في أم العيال أيام بنت ؟”.
تاريخك أسود
وتابع : “لو تكتب ألف مقالة لن تغير شيء، لأنك ببساطة متناقض.. تاريخك أسود.. ولك أرشيف طويل في دعم الجماعات الإرهابية سيكشف قريباً”، كاشفا أنه قريبا سيكتب تقريرًا بعنوان “خاشقجي وحزب الله.. القصة التي لم تذكر”.
وواصل حديثه قائلا: “اشترى قروب حزب الله خاشقجي بجلسات في كامباوند خميس مشيط، بحضور (..)، والشقرا بنت .”، ولفت إلى أن خاشقجي دعم لوبي حزب الله بجريدة الوطن، وتسبب باستقالته واستقالة الصحفي محمد الشهري.
وأختتم تصريحه قائلا: “كنا لا نرى الإخونجي واقفًا على الصفحة الأولى إلا عندما يكون فيها إساءة لهيئة العلماء (في اشارة لهيئة كبار العلماء).. أو تشكيك بالدولة، كان يحرص على طبخها”. يذكر أن خاشقجي كتب أمس الاثنين مقالة في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اساء خلاله إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
التعليقات
نعم خاشقي شخص سئ وولائه ليس لبلده بل لحزب الله ...ثانيا من هو حتي يسئ لقائدنا محمد بن سلمان اتمني يقبضو عليه الانتربول
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الخيانة آفة من آفات السلوك الإنساني، والخائن إنسان عديم النفع فكل فعل أو قول يصدر منه يضرولا ينفع ! اللهم اكفنا شرهم وافضح سرهم وسترهم
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اذكركم،،،،،سيخفت خاشقجي،،،،وسيصبح مجرد العوبه،،،،،ويتدحدر به الامر،،،،حتى يشابه ،،،سفيه لندن ،،،،او خاسر القيط ( غانم الدوسري )،،،،فكلهم سيكبون في مزبلة التاريخ ،،،،،🦅
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لا مكان للمرتزقة والاذناب المتخاذلين في الوطن بعد اليوم .
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لكن السلطات السعودية لاحظت على هؤلاء الخشقجية والأخونجية أثر بطرالنعمة عليهم من خلال قصورهم وسياراتهم الفارهة ومزارعهم وسفرياتهم المتكررة دائمآ لتركيا وقطر دون تحرك عملياتي حساباتهم البنكية المحلية.
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من تم القبض عليهم ،،،،من أفراد خلية التجسس،،،،،سيعرضون على القضاء،،،،فبلدنا بلد القانون،،،،،وسينالون عقابهم الشرعي،،،،فتأييدهم وتلقيهم للاموال ،،،من قوى معاديه،،،،،وتاليبهم ضد ولاة الامر،،،،،،جريمه 🦅
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ياليت تسال احد من العوام بالمسجد،،،،،هل تعرف خاشقجي،،،،،؟😂
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والخشقجية والأخونجية من دعاة الأخوان حساباتهم المتضخمة الفلكية في البنوك التركية ولايستطيعون تحويلها مباشرة الى حساباتهم داخل البنوك السعودية خوفآ من المسائلة من أين لك هذا ومن ثم يفتضح أمرهم.
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بدأت الاقنعة تتكشف عن المندسين الذين لا يحملون الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء ،، اعتقد اننا استوعبنا الدرس تماماً !!! أليس كذلك ؟
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دعوه يهرطق ،،،،مثله مثل من سبقوه،،،،،كلامهم ضائع،،،،،،لا وزن له مطلقا،،،،،🦅
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خاشقجي،،،،،،استلهم قوته الصحفيه،،،،،من علاقاته مع علية القوم،،،،اما وقد اصبح الان بعيدا عنهم،،،،،فليس له أدنى اهميه،،،،،فهو كرت محروق،،،،،لا يقرأ له داخل السعوديه الا من هم على شاكلته فقط،،،،،،🦅
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انا اعتقد،،،،،ان خاشقجي ،،،،ليس له اهميه،،،،وليس له تأثير ،،،،وليس له موطن قدم داخل السعوديه،،،،فهو على المستوى الشعبي يعتبر نكره ،،،،🦅
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غريبة عدنان خاشقجي60 عام وووولم ينكشف سره ياويلهم من عذاب الله العارفين
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وجعلوه من ضمن قطيع الأخونجية وأصبح يغرد باسمهم ومعهم ويحضر ندواتهم واجتماعاتهم وكل خروج تلفزيوني أو اعلامي يسبح بحمد الأخوان بفعل الملايين القطرية التي أدخلت في حسابه في البنوك التركية وليست السعودية.
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110 ت شايف العجايب سرحان اليوم محماس على لأصل دور وهل يخفى القنفذ
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وكما هو معروف أن نظام الحمدين وتميم في قطر كان يسعى جاهدآ لاستقطاب عدد كبير من الدعاة الأخوان وغير الأخوان وكذلك الكتاب وكل من له رأي مؤثر في الداخل السعودي اليهم والولاء لهم لخدمتهم فاستقطبو خاشقجي.
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يجب الانتباه الى المعرفات والحسابات الاخوانيه التي تؤيد وتدعم وتبرر خيانة خاشقجي وتشكك في ولاة الامر
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انخدع به الكثيرون ، لكنه ظهر أخيرا على حقيقته
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الكاتب زعلان من خاشقجي يوم كان رءيس عليه لذالك كلامه شماتت طباين ما عليه شرهه
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لماذا لا يتم سحب الجنسية منه حتى الآن !! الوطن خط أحمر لن يسمح لأحد أن يتجاوزه حتى لو كان يعمل في الحكومة في وقت من الأوقات
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الخافي أعظم ، جهادي ثم ليبرالي ثم أخونجي ، ظلمات بعضها فوق بعض ، ابحثوا عن أصله لكي تعرفوا حقيقته
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واغلقت له فمه للأبد وحذرته ومنعته من التحدث والخروج وكأنه يتحدث باسمها أو أنه وزير خارجيتها.والحقية أن الأخوان كانو يدركون أن الخاشقجي لاهو منهم ولاهم منه لكنهم أرادو استخدامه كمطية لهم لصالح أهدافهم.
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ث 97 كفوكفو
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فصدق هذا الخاشقجي الخائن نفسه وعمل منها وكأنه الناطق الرسمي أو المتحدث باسم حكومتنا ويحاول جر سياسات الأخوان نحوها أو هكذا أراد أن يوحي للرأي العام المحلي والخارجي بذلك حتى وصلته يد الحكومة ولطمته.
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يجب انقاذ أهل الرياض ياوزارة الصحة قبل الخطر مصيبة المجاري طافحة وسط الرياض في بعض شوارحي العود لهااكثرمن ستة شهور ياامانة مدينة الرياض خافوالله
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خصوصآ مع أول المراسيم الملكية التي أصدرها خادم الخرمين الشريفين الملك سلمان رعاه الله والتي كانو يعتقدون أن بعضآ منها يصب في صالح حزبهم الأخواني وسياساته وتقارب بلادنا مع تركيا وتوتر علاقاتها مع مصر.
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وليش توك تتكلم يالطاير الحين؟
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***** .. على الكاتب ان يثبت تقاضيه ٩ ملايين والا يعتبر هذا الكاتب كذاب
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الخاشقجي وقطيعه من الخشقجية والأخونجية الأخوان كانو يأملون وبعد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله وتقلد سيدي الملك سلمان مقاليد الحكم من بعده أن تصبح بلادنا أقرب لسياسة الأخوان وقطيعهم الخونة
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الكل يؤمن بحرية الرأي والاختلاف ولكن ان تتعاون مع اعداء وطنك فهذه خيانة لدينك ووطنك وقايدتك.
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ولك في صفتك نصيب بعيد عن الحق والعقل
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عبدالله راح وطئ
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من ينقذ أهل حي العود وسط الرياض مصيبة المجاري طافحة في بعض شوارع حي العود لهاستة شهور ياوزارة الصحة الشكولله
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من اسأ الى ولي العهد محمد ابن سلمان فهو عدو لنا ،، نقول للجميع ان ولي العهدمحمدابن سلمان حفظه الله هوابونا واخونا وابننا نعادي من عاداه ونسالم من سالمه حفظ الله وبارك ولي العهد وامدفي عمرة وهوفي عافية
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اذا كان هذا الكلام صحيح فلابد من معاقبة هذا الشخص لانه خطر على امن البلاد ولابد من نزع الجنسيه عنه وتحجيمه وهذا الشخص لايشرف السعوديه انتماء هذا النكره لها هذا يوصف بالعدوا الخطر
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المنافقون ... اذا خاصموا فجروا في خصومتهم ... اللهم لا تجعلنا منهم
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خاشقجي اخواني حزبي ملتزم وليس وطنيا ينتقد ايقاف اقل من 30 فردا ويمدح اردوغان الاخواني الذي اعتقل اكثر من 7000 في ليله واحده وغصل 100 الف بين عسكري ومدني خلال اسبوع . هذا تناقض ودليل على حزبيته
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83 امثالك **** (الاخونج لعنهم الله) خونة الاوطان
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كثيرآ ماحذرنا من هؤلاء من قطعان الخشقجية الأخوان الخونة دعاة على كتاب على مسؤولين وموظفين في جمعيات وبنوك وحتى مقار رسمية متلبسين بالدين والوطنية الكاذبة لم يتم كشفهم وفضحهم الا من بعد كلبيهم الحمدين.
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علم قلم الحقيقة أن علاجك جاهز أنت ومن يسلك في طريقك..
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***ولاؤه فقط للريال.
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حفظ الله الوطن والمواطن وحكومته.الحمدلله الذي أظهرلناالخونةأعداء الوطن الرافضة والإخوان.أسف (العدوان)عملاءقطروتركيا وإيران إلى مزبلة التاريخ عثتم في الأرض الفساد وسفكتم الدماء وأيقضتم الفتنة
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هؤلاء الخشقجية الخونة من الأخوان الذين لم تطالهم بعد يد الحكومة السعودية يجب وضعهم على القوائم السوداء لمنعهم من الهروب خارج السعودية وكل كلب عميل متعاطف معهم يسعى لخروجهم وهروبهم يتم قطع رأسه فورآ.
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وانقلب السحر على الساحر
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لازال غير خاشقجي خشقجية كثيرين خونة غيره كل واحد منهم متلبس أذانيه غالق فمه متواري عن الأنظار والأخبار والتغريدات يكاد يقتله الخوف من أن يمسي عليه ليله في بيته وتشرق شمس الصباح وهو في سجنه وزنزانته .
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وش يرجع خاشقجي فرق كبير بينه وبين شيخ قبايل آل مره
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كلام خطير على الطاير من الطاير ...اللهم اكشف سر ..كل غادر..وكل ناكر لوطنه..وكل كاتب مأجور..خائن لوطنة ! اللهم آمين !
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لا لا الحكام معصومين ومع الصديقين والشهداء
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خاشقجي كان يعلم علم اليقين أن ملايين الحمدين وتميم من قبل النظام القطري الذي وضعها في بطنه سيتم كشف أمرها وأن الحكومة السعودية لن تتركه في حال سبيله وستحاسبه حسابآ عسيرآ على خيانته لوطنه لذلك قررالهرب
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يجب أن يحاسب كل خائن عميل متعاطف مع هؤلاء الخونة من أمثال خاشقجي وعصابته من الأخونج الأخوان لم يسعى فورآ وحالآ في تنفيذ أوامرعليا بوضع هؤلاء على القائمة السوداء لمنعهم من مغادرة البلاد حسابآ عسيرآ
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لو كنت ياجمال مع الخيل ياشقرا مؤقتاً حتى تهدأ الأمور .
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شاقوووووووووووووووولل بعد ماتنفخت ***من خير الدير خانها
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هههههههههههههه يالله يارب اكشف سرهم جميع وفضحهم (( اذا نشفة البركه تبان ضفادعها )) وينك من اول ماتكلمت لماذا السكوت طالما لديك علم انه مأنتم مع تميم وحزب الله بداء نشر الغسيل
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ماذا تنتظر من الاخونجي؟ فهو ان حملت عليه يلهث وان تركته يلهث خائن لوطنه وقيادته . الغريب ان امير قطر يحب الاعداد الفردية 7مليون 9مليون اوشنطة واحدة او 3 شنط...
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
صدق قلم الحقيقه وكشف لكم الاخوانجيه ***
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نعم يجب وضعهم على القائمة السوداء لمنعهم من السفر والهروب خارج المملكة كما فعل خاشقجي وسيفعل غيره مالم تتخذ اجراءآت عاجلة وفورية ضدهم اذا لم يتم اعتقالهم وسجنهم أقلها يوضعون تحت الرصد وعدم المغادرة.
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هل ننتظر من قطيع تميم والحمدين من الخونة وعصابتهم التي لازالت خارج السجون أن يغادرو المملكة ويلحقون بخاشقجي ويستقرون في تركيا ومنها الى قطر وينبحون مهاجمين بلادنا وحكامنا من هناك أم وجب منعهم من السفر
لا يعجبني(19) اعجبني(0)
زمن الرويبضة تمسي صادقا وتصبح كاذبا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كم خاشقجي من دعاة وخونة وغيرهم من القطيع الخائن المغرد والذي يرعى مع قطيع تميم والحمدين لازالو في بلادنا الصمت مطبق على أفواههم دون أن يعلنو وقوفهم ضد نظامهم وعصابته لم يمنعون من السفر أو يتم اعتقالهم
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يا (41) ..ليس كل صمتٍ خيانة، وكل شي ف وقته زين !؟ يبدو أن خاشقجي هو رأس جبل الجليد وما ايقافه الأخير عن الكتابة إلاّ تريثاً لما ستفسر عنه الأيام ف الدفعة الجديدة من الخونة (الكيان الموازي) !..
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قلم الحقد //// والله قلمك خبيث مثلك ولا يكتب الا كل ما هو ضد الاسلام والدين والفطره
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تعليق مخالف
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أنت ياجمال وضعت نفسك في فوهة البركان تستاهل ما يجيك ترى موازين اللعبة اختلفت .
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يجب ان لا نحكم على الشخص حتى نسمع الطرف الاخر فالحقد يعمي البصيره .. وهل خاشقجي فعلا قام بالاسائه لولي العهد ان صحت المقوله فسوف يحاكم
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قلم الحقد /// الحمد لله ولكن حاول يكون قلمك يخدم البلد الغالي ويكون إصلاح ليس مثير للفتنه ......الله يعز هذا البلد بالرجال المخلصين
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خميش مشيط هذا اسم مدينة بالله عليكم
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للخاشقجي وامثاله الخونة لا تهمونا بشي وصدق الله العظيم ( لن يضروكم الا اذى )
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اليوم أين هو خاشقجي؟؟.هرب خارج المملكة ومن هناك قام ينبح ضد ولاة أمرنا وهو بالأمس كان داخلها لم يكن ليجرأ أن يرف له رمش ضد قادتنا.لماذا حين كان متواجدآ أقلها وضع من ضمن قائمة الممنوعين من السفر .
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قلم الحقد ///وش عنده الاخونجي المتلون
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قلم الحقد /////هالآدمي يبي الناس تعرفه غصب، [خالف تُعرف]ان شاء الله يتعدل قلمك قريباً ،.
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تعليق ٣٥ وبسسسسسسسسسسس👍👍👍👍
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والله اني عارف انه ***الاخوانجي
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رحمه // ليس لك من إسمِك نصيب
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جمال خاشقي كاتب وصحفي مثقف وحتى تحليلاته السياسيه منطقيه .... من العيب عندما نختلف مع احد نتهمه بالرشوه .. ماهو اثباتك على تقاضيه ٩ ملايين
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47 -- شكلك ما تعرف من هو خاشقجي .
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اخونجي ويضاف له ارتباطه بحزب اللات
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انت ياخشقجي ماحد يعرف توجهك مرة اخواني ومرة لبرالي ومرة وطني ومرة قومي الناس اليوم واعين وبكرهون المتلون افصح عما في داخلك !
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لاأعلم الى الآن لماذا لازالت حكومتنا وصناع القرار فيها متسامحين الى حد الوجع مع هؤلاء الخونة لماذا تم تركهم كل منهم كان ينبح ضد بلادنا وضد ملكنا وولي عهدنا وشعبنا حين كانو داخل الوطن دون اعتقالهم.
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9ملايين اذا كان حقيقة وليس اتهام فهل تبيع الوطن واتسكن فئة وتأمن بمأمنة وتشرب مأئة وتعلو صهوة الحب والتغني بالوطن ولاحد يزايدني على وطني واخيرا الوطن لك مكان وهوية ونفسك مع اموال اعدائة ..اذا كان صحيح
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اي كاتب او مفكر او ثقافي يعارض توجهات الوطن يجب اعتقاله ..لامسوامات في الوضع الحالي ..الوطن هو الوطن والحكام هم الحكام ومن خرج لتنفيذ خطط كلاب وحقاد وزعزعين للامن يجب اعتقالهم ..ولعنة الله على كل خائن
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طيب لماذا لا يسجن ويعاقب
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اللي ماينتمي للوطن قلب وقالب ودمه ينبض بحب الوطن وحكامه وشعبه ماله مقعاد بالديره يشد الرحال ودرب الباشاء يدله .!!!
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صحيح اذا طاح الجمل كثرت سكاكينه .. حتى هذا الكاتب لو سقط لكتب عنه كاتب آخر كم تقاضى من اعداء الوطن ..
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يا خاشقك خل الاخوان ينفعوك هم الذي نفخوك وذميم ساندك والامن السعودي بالمرصاد للكل
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قل قسم
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23 - نفسيه ... جاري فقير. ... هل أبلغ عليه// تصدق عليه بما تجود به نفسك !!! كما تصدقت قطر على خاشقجي !!
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تعليق مخالف
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وكان الخونة يدافعون عن خاشقجي فيما مضى ؟! هل عرفتم لماذا يدافعون ؟!! ها قد نضح بخيانته ؟ فهل دافعت عنه سابقا لتشعر اليوم بإثم الدفاع عنه ؟!
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يجب محاسبة الكاتب محمد الطائر على صمته الطويل!!ولماذا لم يبلغ الجهات المختصة عن حقيقة خاشقجي منذ ذلك الوقت؟ ولماذا لم يبلغ عن علاقاته بحزب الله ؟وقصة التسعة ملايين القطرية ؟ فصمته الطويل مشاركة فالفعل
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زمن كشف مامضى
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24 - نفسيه ... جاري فقير. وخواله من قطر. وخاله محمد // قله لا يأخذ من خاله محمد فماله مال فيه شبهة
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تناقض وتلون وانقلابات السيد خاشوقة ما عادت تخفى على عاقل
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الله يستر على بياع الساندويتشات المصري
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24 - نفسيه ... جاري فقير.// هذه النفس الفقيرة لجارك الفقير أمانة من يخون لفقره !! انصحه بالعمل ليتكسب ولا يسأل الناس منعوه أو أعطوه
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وقت انقلابات السحر على السحرة
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تعليق مخالف
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مقال خاشقجي"المملكة لم تكن دائما بهذه الحدية من القمع أما الآن فهي لا تحتمل" ينم عن حقد دفين في عقلية ونفس هذا الرجل ضد القيادة والوطن. نحن نتأخر كثيرا في وضع حد له وأمثاله. الخاشقجيون كثير بيننا.
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يجب التنبه لكل من يسيء للوطن والمواطن وماسبب تهجمه وماالدوافع لذلك ولحساب من يعمل؟؟ كذلك الكتاب الذين ينتقدون المعلمين ماسبب اثارة الجمهور وتذمر المعلمين وماالدافع لذلك؟ التطاول يختلف عن النقد الهادف!
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23 - .. تصفيت حسابات // لكشف الخونة وها ما يسر
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16 - نفسيه ... لو كان هذا الهجوم على اليهود. ياسلام. // وعلى سبيل الاستعارة يمكن أن تجعل الخونة من سلالتهم الم يشتهر اليهود بالخيانة ؟! نحن عرفنا الاخونجية بخيانة أوطانهم
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المفروض ان شروط الالتحاق بمهنة الصحافه تكون لها نفس شروط الانضمام للسلك العسكري
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هذا خاشوقه معروف*** والان هو هارب باامريكا مصيره يرجع
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الانسان الشريف لا يخون وطنه من اجل المال ولكن الشرهه مو عليه ..***
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اقلام مرتشيه حسبي الله عليهم . اللهم صب عليهم غضبك . اللهم احمي ديني ووطني من الاقلام المرتشيه وخفافيش الظلام.
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19 - نفسيه ... عندما تموت وتتحاسب // متاثر ؟!
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الله يكفينا شركم هذي تصفيت حسابات
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اخونجي نمره واستماره..شبع وقام يفسق
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****ما عمر جت منها فايده ولا يستفاد منها في الاصل مهما عملة فيها
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اهااااه عرفت علشان ماهو مطوع فلذلك هو حر طليق
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عندما تموت وتتحاسب عند رب العرش العظيم. قل استلم 9 مليون .
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تعليق مخالف
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((( وماخفي اعظم .... فكم من الاقلام المأجورة قد قبضت وكم منهم ضليع في دس السم في العسل ))))
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لو كان هذا الهجوم على اليهود. ياسلام.
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اووووف يالمال القطري. والله اني اخاف اقوم يوم واكتشف اني انا الوحيد الي مااخذت فلوس قطريه...
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وش هالمبزره !!
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نموذج حي لسلالة المعتقلين في الخلية الاستخبارتية خونة الأوطان !!
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نموذج حي لخونة الأخونجية !!
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سلسلة مؤامرات على مملكتنا حسبنا الله ونعم الوكيل
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***، بلدنا إسلامي عربي قبلي لذا وجب حساب كل شيء على هذا المنهج ومن تطاول على أي من مكونات المنهج يحاسب ومن خلفه. يمنع الإستهزاء ب الدين العروبه والقبيله
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معليش,يعني معقولة ماحد كان يعرف ؟
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فأنتظروا ما تجود به قريحته من الخيانات
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خرج من السجن !! ليهرب بخيانته
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رصيدك من الخيانات مرصود ومسجل
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هربت لتخووووووووووووون !!
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صادوه
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شعر بانكشاف أمره فهرب ليخون ؟
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لقد هرب خاشقجي ؟!
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طاير. ما الومك. هههه
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