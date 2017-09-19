كاتب سعودي : ” جمال خاشقجي” تقاضى 9 ملايين من أمير قطر للإساءة للسعودية!

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صحيفة المرصد: شن الكاتب “محمد الطاير” هجوما على “جمال خاشقجي”، مؤكدا بأن له تاريخًا أسود، بحكم معرفته به وعمله معه قبل أعوام، وأفصح عن علاقته بحزب الله اللبناني وتقاضيه رشوة من دولة قطر.

وقال الطاير: “إنه يعرف خاشقجي منذ أعوام عديدة وكان دائمًا يراهن على علاقاته بالإعلام الغربي “ويعتقد أنه قوي”، مشيرًا إلى أن خاشقجي تقاضى 9 ملايين من تميم آل ثاني أمير قطر للإساءة للسعودية.

عندما جاء منتفخًا.

وأوضح أن أول لقاء له بخاشقجي كان “عندما جاء منتفخًا بعد أن أبلغوه أنه سيعود رئيسًا لتحرير جريدة الوطن، موضحًا أنه اقتحم مكتب عثمان الصيني وهو غائب في جولة خارجية، مما أثار احتقار الجميع له بسبب تلك الفعلة”.

واعتبر إساءة خاشقجي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقالته بواشنطن بوست، إساءة لـ 30 مليون سعودي، إذ أن ولي العهد يمثل رمزا للوطن ومستقبله.

وأضاف: “أكثر ما أضحكني في مقال خاشقجي بواشنطن بوست هو قوله: لم أكن أريد خسارة عائلتي.. ما فكرت في أم العيال أيام بنت ؟”.

تاريخك أسود

وتابع : “لو تكتب ألف مقالة لن تغير شيء، لأنك ببساطة متناقض.. تاريخك أسود.. ولك أرشيف طويل في دعم الجماعات الإرهابية سيكشف قريباً”، كاشفا أنه قريبا سيكتب تقريرًا بعنوان “خاشقجي وحزب الله.. القصة التي لم تذكر”.

وواصل حديثه قائلا: “اشترى قروب حزب الله خاشقجي بجلسات في كامباوند خميس مشيط، بحضور (..)، والشقرا بنت .”، ولفت إلى أن خاشقجي دعم لوبي حزب الله بجريدة الوطن، وتسبب باستقالته واستقالة الصحفي محمد الشهري.

وأختتم تصريحه قائلا: “كنا لا نرى الإخونجي واقفًا على الصفحة الأولى إلا عندما يكون فيها إساءة لهيئة العلماء (في اشارة لهيئة كبار العلماء).. أو تشكيك بالدولة، كان يحرص على طبخها”. يذكر أن خاشقجي كتب أمس الاثنين مقالة في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اساء خلاله إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.