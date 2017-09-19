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كاتب سعودي : ” جمال خاشقجي” تقاضى 9 ملايين من أمير قطر للإساءة للسعودية!

كاتب سعودي : ” جمال خاشقجي” تقاضى 9 ملايين من أمير قطر للإساءة للسعودية!
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المرصد 131 5٬758 3 ساعات

صحيفة المرصد: شن الكاتب “محمد الطاير” هجوما على “جمال خاشقجي”، مؤكدا بأن له تاريخًا أسود، بحكم معرفته به وعمله معه قبل أعوام، وأفصح عن علاقته بحزب الله اللبناني وتقاضيه رشوة من دولة قطر.

وقال الطاير: “إنه يعرف خاشقجي منذ أعوام عديدة وكان دائمًا يراهن على علاقاته بالإعلام الغربي “ويعتقد أنه قوي”، مشيرًا إلى أن خاشقجي تقاضى 9 ملايين من تميم آل ثاني أمير قطر للإساءة للسعودية.

عندما جاء منتفخًا. 
وأوضح أن أول لقاء له بخاشقجي كان “عندما جاء منتفخًا بعد أن أبلغوه أنه سيعود رئيسًا لتحرير جريدة الوطن، موضحًا أنه اقتحم مكتب عثمان الصيني وهو غائب في جولة خارجية، مما أثار احتقار الجميع له بسبب تلك الفعلة”.

واعتبر إساءة خاشقجي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقالته بواشنطن بوست، إساءة لـ 30 مليون سعودي، إذ أن ولي العهد يمثل رمزا للوطن ومستقبله.

وأضاف: “أكثر ما أضحكني في مقال خاشقجي بواشنطن بوست هو قوله: لم أكن أريد خسارة عائلتي.. ما فكرت في أم العيال أيام بنت ؟”.

تاريخك أسود

وتابع : “لو تكتب ألف مقالة لن تغير شيء، لأنك ببساطة متناقض.. تاريخك أسود.. ولك أرشيف طويل في دعم الجماعات الإرهابية سيكشف قريباً”، كاشفا أنه قريبا سيكتب تقريرًا بعنوان “خاشقجي وحزب الله.. القصة التي لم تذكر”.

وواصل حديثه قائلا: “اشترى قروب حزب الله خاشقجي بجلسات في كامباوند خميس مشيط، بحضور (..)، والشقرا بنت .”، ولفت إلى أن خاشقجي دعم لوبي حزب الله بجريدة الوطن، وتسبب باستقالته واستقالة الصحفي محمد الشهري.

وأختتم تصريحه قائلا: “كنا لا نرى الإخونجي واقفًا على الصفحة الأولى إلا عندما يكون فيها إساءة لهيئة العلماء (في اشارة لهيئة كبار العلماء).. أو تشكيك بالدولة، كان يحرص على طبخها”. يذكر أن خاشقجي كتب أمس الاثنين مقالة في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اساء خلاله إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

131 - دعبادي
2017-09-19 09:58:14
نعم خاشقي شخص سئ وولائه ليس لبلده بل لحزب الله ...ثانيا من هو حتي يسئ لقائدنا محمد بن سلمان اتمني يقبضو عليه الانتربول
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130 - أ د صالح بن سبعان
2017-09-19 09:58:04
الخيانة آفة من آفات السلوك الإنساني، والخائن إنسان عديم النفع فكل فعل أو قول يصدر منه يضرولا ينفع ! اللهم اكفنا شرهم وافضح سرهم وسترهم
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( عدد التعليقات 22,366 )
129 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-19 09:57:31
اذكركم،،،،،سيخفت خاشقجي،،،،وسيصبح مجرد العوبه،،،،،ويتدحدر به الامر،،،،حتى يشابه ،،،سفيه لندن ،،،،او خاسر القيط ( غانم الدوسري )،،،،فكلهم سيكبون في مزبلة التاريخ ،،،،،🦅
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128 - ابن الوطن
2017-09-19 09:57:05
لا مكان للمرتزقة والاذناب المتخاذلين في الوطن بعد اليوم .
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( عدد التعليقات 28,631 )
127 - قلم الحقيقه
2017-09-19 09:56:10
لكن السلطات السعودية لاحظت على هؤلاء الخشقجية والأخونجية أثر بطرالنعمة عليهم من خلال قصورهم وسياراتهم الفارهة ومزارعهم وسفرياتهم المتكررة دائمآ لتركيا وقطر دون تحرك عملياتي حساباتهم البنكية المحلية.
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( عدد التعليقات 22,366 )
126 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-19 09:54:13
من تم القبض عليهم ،،،،من أفراد خلية التجسس،،،،،سيعرضون على القضاء،،،،فبلدنا بلد القانون،،،،،وسينالون عقابهم الشرعي،،،،فتأييدهم وتلقيهم للاموال ،،،من قوى معاديه،،،،،وتاليبهم ضد ولاة الامر،،،،،،جريمه 🦅
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( عدد التعليقات 22,366 )
125 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-19 09:50:48
ياليت تسال احد من العوام بالمسجد،،،،،هل تعرف خاشقجي،،،،،؟😂
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( عدد التعليقات 28,631 )
124 - قلم الحقيقه
2017-09-19 09:50:27
والخشقجية والأخونجية من دعاة الأخوان حساباتهم المتضخمة الفلكية في البنوك التركية ولايستطيعون تحويلها مباشرة الى حساباتهم داخل البنوك السعودية خوفآ من المسائلة من أين لك هذا ومن ثم يفتضح أمرهم.
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123 - ابن الوطن
2017-09-19 09:50:03
بدأت الاقنعة تتكشف عن المندسين الذين لا يحملون الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء ،، اعتقد اننا استوعبنا الدرس تماماً !!! أليس كذلك ؟
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( عدد التعليقات 22,366 )
122 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-19 09:49:41
دعوه يهرطق ،،،،مثله مثل من سبقوه،،،،،كلامهم ضائع،،،،،،لا وزن له مطلقا،،،،،🦅
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( عدد التعليقات 22,366 )
121 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-19 09:48:37
خاشقجي،،،،،،استلهم قوته الصحفيه،،،،،من علاقاته مع علية القوم،،،،اما وقد اصبح الان بعيدا عنهم،،،،،فليس له أدنى اهميه،،،،،فهو كرت محروق،،،،،لا يقرأ له داخل السعوديه الا من هم على شاكلته فقط،،،،،،🦅
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( عدد التعليقات 22,366 )
120 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-19 09:44:49
انا اعتقد،،،،،ان خاشقجي ،،،،ليس له اهميه،،،،وليس له تأثير ،،،،وليس له موطن قدم داخل السعوديه،،،،فهو على المستوى الشعبي يعتبر نكره ،،،،🦅
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119 - الوطن غالي
2017-09-19 09:41:21
غريبة عدنان خاشقجي60 عام وووولم ينكشف سره ياويلهم من عذاب الله العارفين
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( عدد التعليقات 28,631 )
118 - قلم الحقيقه
2017-09-19 09:41:14
وجعلوه من ضمن قطيع الأخونجية وأصبح يغرد باسمهم ومعهم ويحضر ندواتهم واجتماعاتهم وكل خروج تلفزيوني أو اعلامي يسبح بحمد الأخوان بفعل الملايين القطرية التي أدخلت في حسابه في البنوك التركية وليست السعودية.
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117 -
2017-09-19 09:39:33
110 ت شايف العجايب سرحان اليوم محماس على لأصل دور وهل يخفى القنفذ
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( عدد التعليقات 28,631 )
116 - قلم الحقيقه
2017-09-19 09:38:49
وكما هو معروف أن نظام الحمدين وتميم في قطر كان يسعى جاهدآ لاستقطاب عدد كبير من الدعاة الأخوان وغير الأخوان وكذلك الكتاب وكل من له رأي مؤثر في الداخل السعودي اليهم والولاء لهم لخدمتهم فاستقطبو خاشقجي.
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115 - مسلم كاره الاخوان المفسدين
2017-09-19 09:38:33
يجب الانتباه الى المعرفات والحسابات الاخوانيه التي تؤيد وتدعم وتبرر خيانة خاشقجي وتشكك في ولاة الامر
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114 - محماس السادس عشر
2017-09-19 09:37:24
انخدع به الكثيرون ، لكنه ظهر أخيرا على حقيقته
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113 -
2017-09-19 09:37:22
الكاتب زعلان من خاشقجي يوم كان رءيس عليه لذالك كلامه شماتت طباين ما عليه شرهه
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112 - KK
2017-09-19 09:36:42
لماذا لا يتم سحب الجنسية منه حتى الآن !! الوطن خط أحمر لن يسمح لأحد أن يتجاوزه حتى لو كان يعمل في الحكومة في وقت من الأوقات
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111 - سحلب
2017-09-19 09:36:34
تعليق مخالف
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110 - محماس السادس عشر
2017-09-19 09:35:34
الخافي أعظم ، جهادي ثم ليبرالي ثم أخونجي ، ظلمات بعضها فوق بعض ، ابحثوا عن أصله لكي تعرفوا حقيقته
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( عدد التعليقات 28,631 )
109 - قلم الحقيقه
2017-09-19 09:33:14
واغلقت له فمه للأبد وحذرته ومنعته من التحدث والخروج وكأنه يتحدث باسمها أو أنه وزير خارجيتها.والحقية أن الأخوان كانو يدركون أن الخاشقجي لاهو منهم ولاهم منه لكنهم أرادو استخدامه كمطية لهم لصالح أهدافهم.
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108 - الوطن غالي
2017-09-19 09:32:23
ث 97 كفوكفو
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( عدد التعليقات 28,631 )
107 - قلم الحقيقه
2017-09-19 09:29:21
فصدق هذا الخاشقجي الخائن نفسه وعمل منها وكأنه الناطق الرسمي أو المتحدث باسم حكومتنا ويحاول جر سياسات الأخوان نحوها أو هكذا أراد أن يوحي للرأي العام المحلي والخارجي بذلك حتى وصلته يد الحكومة ولطمته.
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106 - الوطن غالي
2017-09-19 09:25:54
يجب انقاذ أهل الرياض ياوزارة الصحة قبل الخطر مصيبة المجاري طافحة وسط الرياض في بعض شوارحي العود لهااكثرمن ستة شهور ياامانة مدينة الرياض خافوالله
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( عدد التعليقات 28,631 )
105 - قلم الحقيقه
2017-09-19 09:25:29
خصوصآ مع أول المراسيم الملكية التي أصدرها خادم الخرمين الشريفين الملك سلمان رعاه الله والتي كانو يعتقدون أن بعضآ منها يصب في صالح حزبهم الأخواني وسياساته وتقارب بلادنا مع تركيا وتوتر علاقاتها مع مصر.
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104 - رايق
2017-09-19 09:25:17
وليش توك تتكلم يالطاير الحين؟
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103 - خالد
2017-09-19 09:22:04
***** .. على الكاتب ان يثبت تقاضيه ٩ ملايين والا يعتبر هذا الكاتب كذاب
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( عدد التعليقات 28,631 )
102 - قلم الحقيقه
2017-09-19 09:21:23
الخاشقجي وقطيعه من الخشقجية والأخونجية الأخوان كانو يأملون وبعد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله وتقلد سيدي الملك سلمان مقاليد الحكم من بعده أن تصبح بلادنا أقرب لسياسة الأخوان وقطيعهم الخونة
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( عدد التعليقات 664 )
101 - فهد
2017-09-19 09:19:11
الكل يؤمن بحرية الرأي والاختلاف ولكن ان تتعاون مع اعداء وطنك فهذه خيانة لدينك ووطنك وقايدتك.
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100 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-19 09:18:10
ولك في صفتك نصيب بعيد عن الحق والعقل
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99 - عسيري
2017-09-19 09:17:41
عبدالله راح وطئ
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98 - الوطن غالي
2017-09-19 09:15:58
من ينقذ أهل حي العود وسط الرياض مصيبة المجاري طافحة في بعض شوارع حي العود لهاستة شهور ياوزارة الصحة الشكولله
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97 - ابو محمد
2017-09-19 09:15:51
من اسأ الى ولي العهد محمد ابن سلمان فهو عدو لنا ،، نقول للجميع ان ولي العهدمحمدابن سلمان حفظه الله هوابونا واخونا وابننا نعادي من عاداه ونسالم من سالمه حفظ الله وبارك ولي العهد وامدفي عمرة وهوفي عافية
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96 - ابو امتنان
2017-09-19 09:15:34
اذا كان هذا الكلام صحيح فلابد من معاقبة هذا الشخص لانه خطر على امن البلاد ولابد من نزع الجنسيه عنه وتحجيمه وهذا الشخص لايشرف السعوديه انتماء هذا النكره لها هذا يوصف بالعدوا الخطر
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95 - ع الشمري
2017-09-19 09:12:32
المنافقون ... اذا خاصموا فجروا في خصومتهم ... اللهم لا تجعلنا منهم
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94 - ابن مشرف
2017-09-19 09:11:13
خاشقجي اخواني حزبي ملتزم وليس وطنيا ينتقد ايقاف اقل من 30 فردا ويمدح اردوغان الاخواني الذي اعتقل اكثر من 7000 في ليله واحده وغصل 100 الف بين عسكري ومدني خلال اسبوع . هذا تناقض ودليل على حزبيته
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93 - فهد12
2017-09-19 09:10:22
83 امثالك **** (الاخونج لعنهم الله) خونة الاوطان
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( عدد التعليقات 28,631 )
92 - قلم الحقيقه
2017-09-19 09:10:22
كثيرآ ماحذرنا من هؤلاء من قطعان الخشقجية الأخوان الخونة دعاة على كتاب على مسؤولين وموظفين في جمعيات وبنوك وحتى مقار رسمية متلبسين بالدين والوطنية الكاذبة لم يتم كشفهم وفضحهم الا من بعد كلبيهم الحمدين.
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91 - زائر من الكواكب
2017-09-19 09:08:19
علم قلم الحقيقة أن علاجك جاهز أنت ومن يسلك في طريقك..
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90 - اعلمو
2017-09-19 09:06:57
***ولاؤه فقط للريال.
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89 - الوطن في قلوبنا
2017-09-19 09:05:54
حفظ الله الوطن والمواطن وحكومته.الحمدلله الذي أظهرلناالخونةأعداء الوطن الرافضة والإخوان.أسف (العدوان)عملاءقطروتركيا وإيران إلى مزبلة التاريخ عثتم في الأرض الفساد وسفكتم الدماء وأيقضتم الفتنة
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( عدد التعليقات 28,631 )
88 - قلم الحقيقه
2017-09-19 09:05:01
هؤلاء الخشقجية الخونة من الأخوان الذين لم تطالهم بعد يد الحكومة السعودية يجب وضعهم على القوائم السوداء لمنعهم من الهروب خارج السعودية وكل كلب عميل متعاطف معهم يسعى لخروجهم وهروبهم يتم قطع رأسه فورآ.
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87 -
2017-09-19 09:01:08
وانقلب السحر على الساحر
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( عدد التعليقات 28,631 )
86 - قلم الحقيقه
2017-09-19 09:01:07
لازال غير خاشقجي خشقجية كثيرين خونة غيره كل واحد منهم متلبس أذانيه غالق فمه متواري عن الأنظار والأخبار والتغريدات يكاد يقتله الخوف من أن يمسي عليه ليله في بيته وتشرق شمس الصباح وهو في سجنه وزنزانته .
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85 - 960
2017-09-19 08:57:57
وش يرجع خاشقجي فرق كبير بينه وبين شيخ قبايل آل مره
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84 - أ د صالح بن سبعان
2017-09-19 08:57:39
كلام خطير على الطاير من الطاير ...اللهم اكشف سر ..كل غادر..وكل ناكر لوطنه..وكل كاتب مأجور..خائن لوطنة ! اللهم آمين !
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83 -
2017-09-19 08:56:34
لا لا الحكام معصومين ومع الصديقين والشهداء
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( عدد التعليقات 28,631 )
82 - قلم الحقيقه
2017-09-19 08:55:31
خاشقجي كان يعلم علم اليقين أن ملايين الحمدين وتميم من قبل النظام القطري الذي وضعها في بطنه سيتم كشف أمرها وأن الحكومة السعودية لن تتركه في حال سبيله وستحاسبه حسابآ عسيرآ على خيانته لوطنه لذلك قررالهرب
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( عدد التعليقات 28,631 )
81 - قلم الحقيقه
2017-09-19 08:51:38
يجب أن يحاسب كل خائن عميل متعاطف مع هؤلاء الخونة من أمثال خاشقجي وعصابته من الأخونج الأخوان لم يسعى فورآ وحالآ في تنفيذ أوامرعليا بوضع هؤلاء على القائمة السوداء لمنعهم من مغادرة البلاد حسابآ عسيرآ
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80 -
2017-09-19 08:51:27
لو كنت ياجمال مع الخيل ياشقرا مؤقتاً حتى تهدأ الأمور .
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79 - نجاخان
2017-09-19 08:51:19
شاقوووووووووووووووولل بعد ماتنفخت ***من خير الدير خانها
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78 - راكاااان
2017-09-19 08:49:17
هههههههههههههه يالله يارب اكشف سرهم جميع وفضحهم (( اذا نشفة البركه تبان ضفادعها )) وينك من اول ماتكلمت لماذا السكوت طالما لديك علم انه مأنتم مع تميم وحزب الله بداء نشر الغسيل
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77 - فهد12
2017-09-19 08:46:44
ماذا تنتظر من الاخونجي؟ فهو ان حملت عليه يلهث وان تركته يلهث خائن لوطنه وقيادته . الغريب ان امير قطر يحب الاعداد الفردية 7مليون 9مليون اوشنطة واحدة او 3 شنط...
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76 -
2017-09-19 08:46:15
صدق قلم الحقيقه وكشف لكم الاخوانجيه ***
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( عدد التعليقات 28,631 )
75 - قلم الحقيقه
2017-09-19 08:46:09
نعم يجب وضعهم على القائمة السوداء لمنعهم من السفر والهروب خارج المملكة كما فعل خاشقجي وسيفعل غيره مالم تتخذ اجراءآت عاجلة وفورية ضدهم اذا لم يتم اعتقالهم وسجنهم أقلها يوضعون تحت الرصد وعدم المغادرة.
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( عدد التعليقات 28,631 )
74 - قلم الحقيقه
2017-09-19 08:42:20
هل ننتظر من قطيع تميم والحمدين من الخونة وعصابتهم التي لازالت خارج السجون أن يغادرو المملكة ويلحقون بخاشقجي ويستقرون في تركيا ومنها الى قطر وينبحون مهاجمين بلادنا وحكامنا من هناك أم وجب منعهم من السفر
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73 - بدران
2017-09-19 08:42:13
زمن الرويبضة تمسي صادقا وتصبح كاذبا
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72 - قلم الحقيقه
2017-09-19 08:36:22
كم خاشقجي من دعاة وخونة وغيرهم من القطيع الخائن المغرد والذي يرعى مع قطيع تميم والحمدين لازالو في بلادنا الصمت مطبق على أفواههم دون أن يعلنو وقوفهم ضد نظامهم وعصابته لم يمنعون من السفر أو يتم اعتقالهم
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71 - بردقان
2017-09-19 08:35:35
يا (41) ..ليس كل صمتٍ خيانة، وكل شي ف وقته زين !؟ يبدو أن خاشقجي هو رأس جبل الجليد وما ايقافه الأخير عن الكتابة إلاّ تريثاً لما ستفسر عنه الأيام ف الدفعة الجديدة من الخونة (الكيان الموازي) !..
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( عدد التعليقات 11,054 )
70 - العنيد
2017-09-19 08:35:34
قلم الحقد //// والله قلمك خبيث مثلك ولا يكتب الا كل ما هو ضد الاسلام والدين والفطره
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69 - لوزه
2017-09-19 08:34:45
تعليق مخالف
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68 -
2017-09-19 08:34:05
أنت ياجمال وضعت نفسك في فوهة البركان تستاهل ما يجيك ترى موازين اللعبة اختلفت .
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67 - ابوقفل
2017-09-19 08:34:02
يجب ان لا نحكم على الشخص حتى نسمع الطرف الاخر فالحقد يعمي البصيره .. وهل خاشقجي فعلا قام بالاسائه لولي العهد ان صحت المقوله فسوف يحاكم
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( عدد التعليقات 11,054 )
66 - العنيد
2017-09-19 08:33:49
قلم الحقد /// الحمد لله ولكن حاول يكون قلمك يخدم البلد الغالي ويكون إصلاح ليس مثير للفتنه ......الله يعز هذا البلد بالرجال المخلصين
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65 - الحب ذابحني
2017-09-19 08:33:35
خميش مشيط هذا اسم مدينة بالله عليكم
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64 - زائر
2017-09-19 08:33:16
للخاشقجي وامثاله الخونة لا تهمونا بشي وصدق الله العظيم ( لن يضروكم الا اذى )
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( عدد التعليقات 28,631 )
63 - قلم الحقيقه
2017-09-19 08:32:48
اليوم أين هو خاشقجي؟؟.هرب خارج المملكة ومن هناك قام ينبح ضد ولاة أمرنا وهو بالأمس كان داخلها لم يكن ليجرأ أن يرف له رمش ضد قادتنا.لماذا حين كان متواجدآ أقلها وضع من ضمن قائمة الممنوعين من السفر .
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( عدد التعليقات 11,054 )
62 - العنيد
2017-09-19 08:31:53
قلم الحقد ///وش عنده الاخونجي المتلون
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( عدد التعليقات 11,054 )
61 - العنيد
2017-09-19 08:29:59
قلم الحقد /////هالآدمي يبي الناس تعرفه غصب، [خالف تُعرف]ان شاء الله يتعدل قلمك قريباً ،.
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60 - حساوي حر
2017-09-19 08:29:54
تعليق ٣٥ وبسسسسسسسسسسس👍👍👍👍
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59 -
2017-09-19 08:29:36
والله اني عارف انه ***الاخوانجي
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( عدد التعليقات 11,054 )
58 - العنيد
2017-09-19 08:27:35
رحمه // ليس لك من إسمِك نصيب
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57 - نيدو
2017-09-19 08:27:01
جمال خاشقي كاتب وصحفي مثقف وحتى تحليلاته السياسيه منطقيه .... من العيب عندما نختلف مع احد نتهمه بالرشوه .. ماهو اثباتك على تقاضيه ٩ ملايين
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( عدد التعليقات 11,054 )
56 - العنيد
2017-09-19 08:25:28
47 -- شكلك ما تعرف من هو خاشقجي .
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55 -
2017-09-19 08:25:16
اخونجي ويضاف له ارتباطه بحزب اللات
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( عدد التعليقات 11,054 )
54 - العنيد
2017-09-19 08:22:37
انت ياخشقجي ماحد يعرف توجهك مرة اخواني ومرة لبرالي ومرة وطني ومرة قومي الناس اليوم واعين وبكرهون المتلون افصح عما في داخلك !
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( عدد التعليقات 28,631 )
53 - قلم الحقيقه
2017-09-19 08:22:13
لاأعلم الى الآن لماذا لازالت حكومتنا وصناع القرار فيها متسامحين الى حد الوجع مع هؤلاء الخونة لماذا تم تركهم كل منهم كان ينبح ضد بلادنا وضد ملكنا وولي عهدنا وشعبنا حين كانو داخل الوطن دون اعتقالهم.
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52 - مزاجي كذا
2017-09-19 08:21:04
9ملايين اذا كان حقيقة وليس اتهام فهل تبيع الوطن واتسكن فئة وتأمن بمأمنة وتشرب مأئة وتعلو صهوة الحب والتغني بالوطن ولاحد يزايدني على وطني واخيرا الوطن لك مكان وهوية ونفسك مع اموال اعدائة ..اذا كان صحيح
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( عدد التعليقات 11,054 )
51 - العنيد
2017-09-19 08:20:49
اي كاتب او مفكر او ثقافي يعارض توجهات الوطن يجب اعتقاله ..لامسوامات في الوضع الحالي ..الوطن هو الوطن والحكام هم الحكام ومن خرج لتنفيذ خطط كلاب وحقاد وزعزعين للامن يجب اعتقالهم ..ولعنة الله على كل خائن
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50 - المتيم
2017-09-19 08:19:40
طيب لماذا لا يسجن ويعاقب
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( عدد التعليقات 11,054 )
49 - العنيد
2017-09-19 08:19:16
اللي ماينتمي للوطن قلب وقالب ودمه ينبض بحب الوطن وحكامه وشعبه ماله مقعاد بالديره يشد الرحال ودرب الباشاء يدله .!!!
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48 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-19 08:16:00
صحيح اذا طاح الجمل كثرت سكاكينه .. حتى هذا الكاتب لو سقط لكتب عنه كاتب آخر كم تقاضى من اعداء الوطن ..
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47 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-19 08:10:58
يا خاشقك خل الاخوان ينفعوك هم الذي نفخوك وذميم ساندك والامن السعودي بالمرصاد للكل
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46 -
2017-09-19 08:10:16
قل قسم
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45 - قطر الاخونجية !! كما تحب أن تخوووون ؟!
2017-09-19 08:10:01
23 - نفسيه ... جاري فقير. ... هل أبلغ عليه// تصدق عليه بما تجود به نفسك !!! كما تصدقت قطر على خاشقجي !!
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44 - وازماناااااه
2017-09-19 08:09:24
تعليق مخالف
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43 - برق
2017-09-19 08:07:58
****************
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42 - قطر الاخونجية !! كما تحب أن تخوووون ؟!
2017-09-19 08:06:54
وكان الخونة يدافعون عن خاشقجي فيما مضى ؟! هل عرفتم لماذا يدافعون ؟!! ها قد نضح بخيانته ؟ فهل دافعت عنه سابقا لتشعر اليوم بإثم الدفاع عنه ؟!
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41 - يجب محاسبة الطاير أولا
2017-09-19 08:05:20
يجب محاسبة الكاتب محمد الطائر على صمته الطويل!!ولماذا لم يبلغ الجهات المختصة عن حقيقة خاشقجي منذ ذلك الوقت؟ ولماذا لم يبلغ عن علاقاته بحزب الله ؟وقصة التسعة ملايين القطرية ؟ فصمته الطويل مشاركة فالفعل
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40 - سعودي أيام زماااان 🤕🤕🤕
2017-09-19 08:04:25
زمن كشف مامضى
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39 - قطر الاخونجية !! كما تحب أن تخوووون ؟!
2017-09-19 08:04:07
24 - نفسيه ... جاري فقير. وخواله من قطر. وخاله محمد // قله لا يأخذ من خاله محمد فماله مال فيه شبهة
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38 -
2017-09-19 08:03:17
تناقض وتلون وانقلابات السيد خاشوقة ما عادت تخفى على عاقل
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37 -
2017-09-19 08:02:20
الله يستر على بياع الساندويتشات المصري
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36 - قطر الاخونجية !! كما تحب أن تخوووون ؟!
2017-09-19 08:02:01
24 - نفسيه ... جاري فقير.// هذه النفس الفقيرة لجارك الفقير أمانة من يخون لفقره !! انصحه بالعمل ليتكسب ولا يسأل الناس منعوه أو أعطوه
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35 - سعودي أيام زماااان 🤕🤕🤕
2017-09-19 08:01:27
وقت انقلابات السحر على السحرة
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34 - يمني عاشق الدمام
2017-09-19 08:00:02
تعليق مخالف
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33 - XYZ
2017-09-19 07:59:56
مقال خاشقجي"المملكة لم تكن دائما بهذه الحدية من القمع أما الآن فهي لا تحتمل" ينم عن حقد دفين في عقلية ونفس هذا الرجل ضد القيادة والوطن. نحن نتأخر كثيرا في وضع حد له وأمثاله. الخاشقجيون كثير بيننا.
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32 - حمدالربياوي
2017-09-19 07:59:42
يجب التنبه لكل من يسيء للوطن والمواطن وماسبب تهجمه وماالدوافع لذلك ولحساب من يعمل؟؟ كذلك الكتاب الذين ينتقدون المعلمين ماسبب اثارة الجمهور وتذمر المعلمين وماالدافع لذلك؟ التطاول يختلف عن النقد الهادف!
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31 - قطر الاخونجية !! كما تحب أن تخوووون ؟!
2017-09-19 07:59:14
23 - .. تصفيت حسابات // لكشف الخونة وها ما يسر
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30 - قطر الاخونجية !! كما تحب أن تخوووون ؟!
2017-09-19 07:58:16
16 - نفسيه ... لو كان هذا الهجوم على اليهود. ياسلام. // وعلى سبيل الاستعارة يمكن أن تجعل الخونة من سلالتهم الم يشتهر اليهود بالخيانة ؟! نحن عرفنا الاخونجية بخيانة أوطانهم
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29 - صوت البلبل
2017-09-19 07:57:55
المفروض ان شروط الالتحاق بمهنة الصحافه تكون لها نفس شروط الانضمام للسلك العسكري
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28 - برق
2017-09-19 07:57:38
هذا خاشوقه معروف*** والان هو هارب باامريكا مصيره يرجع
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27 - ابن الخليج
2017-09-19 07:57:35
الانسان الشريف لا يخون وطنه من اجل المال ولكن الشرهه مو عليه ..***
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( عدد التعليقات 1,279 )
26 - الديدحان
2017-09-19 07:56:10
اقلام مرتشيه حسبي الله عليهم . اللهم صب عليهم غضبك . اللهم احمي ديني ووطني من الاقلام المرتشيه وخفافيش الظلام.
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25 - قطر الاخونجية !! كما تحب أن تخوووون ؟!
2017-09-19 07:56:05
19 - نفسيه ... عندما تموت وتتحاسب // متاثر ؟!
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24 - نفسيه
2017-09-19 07:54:22
****************
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23 -
2017-09-19 07:53:20
الله يكفينا شركم هذي تصفيت حسابات
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22 - المااااضي
2017-09-19 07:53:05
اخونجي نمره واستماره..شبع وقام يفسق
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( عدد التعليقات 181 )
21 - ATMZ
2017-09-19 07:51:24
****ما عمر جت منها فايده ولا يستفاد منها في الاصل مهما عملة فيها
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20 - مانع القحطاني
2017-09-19 07:50:53
اهااااه عرفت علشان ماهو مطوع فلذلك هو حر طليق
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19 - نفسيه
2017-09-19 07:50:22
عندما تموت وتتحاسب عند رب العرش العظيم. قل استلم 9 مليون .
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18 - مانع القحطاني
2017-09-19 07:49:47
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,854 )
17 - برق _ الحرم
2017-09-19 07:48:35
((( وماخفي اعظم .... فكم من الاقلام المأجورة قد قبضت وكم منهم ضليع في دس السم في العسل ))))
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16 - نفسيه
2017-09-19 07:48:14
لو كان هذا الهجوم على اليهود. ياسلام.
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15 - المسافر
2017-09-19 07:47:40
اووووف يالمال القطري. والله اني اخاف اقوم يوم واكتشف اني انا الوحيد الي مااخذت فلوس قطريه...
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14 - واحد سبيكه
2017-09-19 07:46:14
وش هالمبزره !!
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13 - قطر الاخونجية !! كما تحب أن تخوووون ؟!
2017-09-19 07:43:49
نموذج حي لسلالة المعتقلين في الخلية الاستخبارتية خونة الأوطان !!
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12 - قطر الاخونجية !! كما تحب أن تخوووون ؟!
2017-09-19 07:41:27
نموذج حي لخونة الأخونجية !!
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11 - مصدر الكلمه
2017-09-19 07:39:45
سلسلة مؤامرات على مملكتنا حسبنا الله ونعم الوكيل
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10 - الحزم
2017-09-19 07:39:17
***، بلدنا إسلامي عربي قبلي لذا وجب حساب كل شيء على هذا المنهج ومن تطاول على أي من مكونات المنهج يحاسب ومن خلفه. يمنع الإستهزاء ب الدين العروبه والقبيله
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9 - hima
2017-09-19 07:38:01
معليش,يعني معقولة ماحد كان يعرف ؟
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8 - قطر الاخونجية !! كما تحب أن تخوووون ؟!
2017-09-19 07:37:05
فأنتظروا ما تجود به قريحته من الخيانات
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7 - قطر الاخونجية !! كما تحب أن تخوووون ؟!
2017-09-19 07:36:00
خرج من السجن !! ليهرب بخيانته
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6 - قطر الاخونجية !! كما تحب أن تخوووون ؟!
2017-09-19 07:35:13
رصيدك من الخيانات مرصود ومسجل
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5 - قطر الاخونجية !! كما تحب أن تخوووون ؟!
2017-09-19 07:34:09
هربت لتخووووووووووووون !!
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4 - يمني عاشق الدمام 😂😂
2017-09-19 07:33:55
صادوه
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3 - قطر الاخونجية !! كما تحب أن تخوووون ؟!
2017-09-19 07:33:40
شعر بانكشاف أمره فهرب ليخون ؟
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2 - قطر الاخونجية !! كما تحب أن تخوووون ؟!
2017-09-19 07:32:52
لقد هرب خاشقجي ؟!
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1 - نفسيه
2017-09-19 07:32:11
طاير. ما الومك. هههه
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